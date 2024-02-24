Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2969
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
denn dafür ist es nicht gedacht.
Warum schreibt niemand Websites in C++?
Ich habe mich einfach für das entschieden, was vertrauter ist, was mql ähnlicher ist, und das, was weniger vertraut ist (nicht vertraut), wurde jerky genannt. Du hättest es lernen sollen...
Nun, das ist in Ordnung, es wurde so konzipiert....
Aber warum immer diese passiv-aggressiven Angriffe auf R? Es ist die beste Sprache für ihre Aufgaben, dafür wurde sie geschaffen,
Python ist eine allgemeine Sprache, die vorgibt, leicht zu erlernen zu sein...
Das ist nicht die Hauptsache, sondern schöne Geschäfte mit Hilfe von Algorithmen zu machen.
denn dafür ist es nicht gedacht.
Warum schreibt niemand Websites in C++?
Jede Sprache hat ihre eigene Aufgabe, deshalb gibt es auch so viele davon.
Ich habe einfach das gewählt, was mir vertrauter war, was mql ähnlicher war, und das, was mir weniger vertraut war (nicht vertraut), wurde jerky genannt. Und du hättest studieren sollen...
du weißt wahrscheinlich einfach nicht genug darüber... C++ Backend ist sehr gefragt und es ist fast der teuerste Job.
Sie sind sich wahrscheinlich nicht ganz im Klaren darüber, dassC++ Backend sehr gefragt ist und fast die teuersten Jobs sind.
Du bist dir wahrscheinlich nur nicht ganz im Klaren darüber, dass eine Website nicht nur aus Backend besteht ;)
Nicht jeder verfolgt die Entwicklung von MQL5, aber es gibt Standardmethoden für Matrizen und Vektoren.
Dies sind die Standardmethoden der Sprache, keine Bibliotheken von Drittanbietern. Mit der Einführung von Matrix/Vektor/komplexen Typen ist die Sprache sehr leistungsfähig für statistische Analysen und schwere Mathematik geworden.
Funktion
Aktion
Kategorie
Aktivierung
Berechnet die Werte der Aktivierungsfunktion und schreibt sie in den übergebenen Vektor/Matrix
Maschinelles Lernen
ArgMax
Gibt den Index des Maximalwertes zurück
Statistik
ArgMin
Gibt den Index des Mindestwerts zurück
Statistik
ArgSort
Gibt den sortierten Index zurück
Manipulationen
Zuweisen
Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Konvertierung
Initialisierung
Durchschnitt
Berechnet einen gewichteten Durchschnitt von Matrix-/Vektorwerten.
Statistik
Cholesky
Berechnet die Cholesky-Zerlegung
Transformationen
Klammer
Begrenzt Matrix-/Vektor-Elemente auf einen bestimmten Bereich akzeptabler Werte
Manipulationen
Spalte
Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt den Vektor in die angegebene Spalte
Manipulationen
Spalten
Gibt die Anzahl der Spalten in der Matrix zurück
Eigenschaften
Vergleichen
Vergleicht Elemente zweier Matrizen/Vektoren mit der angegebenen Genauigkeit
Manipulationen
CompareByDigits
Vergleicht Elemente zweier Matrizen/Vektoren auf Übereinstimmung mit Genauigkeit der signifikanten Stellen
Manipulationen
Bedingung
Berechnet die bedingte Zahl einer Matrix
Eigenschaften
Faltung
Liefert eine diskrete lineare Faltung von zwei Vektoren
Ableitungen
Kopieren
Gibt eine Kopie einer gegebenen Matrix/eines gegebenen Vektors zurück
Manipulationen
CopyRates
Holt die historischen Reihen der MqlRates-Struktur des angegebenen Symbolzeitraums in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor
Initialisierung
CopyTicks
Holt die Ticks aus der MqlTick-Struktur in eine Matrix oder einen Vektor
Initialisierung
CopyTicksRange
Ruft eine Matrix oder einen Vektor von Ticks aus der MqlTick-Struktur im angegebenen Datumsbereich ab.
Initialisierung
CorrCoef
Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Pearson (linearer Korrelationskoeffizient)
Ableitungen
Korrelieren
Berechnet die Kreuzkorrelation von zwei Vektoren
Ableitungen
Cov
Berechnet die Kovarianzmatrix
Produkte
CumProd
Gibt das kumulative Produkt von Matrix-/Vektorelementen zurück, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.
Statistik
KumSumme
Gibt die kumulative Summe von Matrix-/Vektorelementen zurück, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.
Statistik
Ableitung
Berechnet die Werte der Ableitung der Aktivierungsfunktion und schreibt sie in den übergebenen Vektor/die Matrix
Maschinelles Lernen
Det
Berechnet die Determinante einer quadratischen nicht entarteten Matrix
Merkmale
Diag
Extrahiert eine Diagonale oder konstruiert eine Diagonalmatrix
Manipulationen
Punkt
Skalarprodukt von zwei Vektoren
Ableitungen
Eig
Berechnet Eigenwerte und rechte Eigenvektoren einer quadratischen Matrix
Umformungen
EigVals
Berechnet Eigenwerte einer allgemeinen Matrix
Umformungen
Auge
Liefert eine Matrix mit Einsen auf der Diagonalen und Nullen an anderen Stellen
Initialisierung
Füllen
Füllt eine bestehende Matrix oder einen Vektor mit einem bestimmten Wert
Initialisierung
Flach
Ermöglicht den Zugriff auf ein Matrixelement mit einem einzigen Index anstelle von zwei Indizes
Manipulationen
Vollständig
Erzeugt eine neue Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt ist, und gibt diese zurück.
Initialisierung
GeMM
Allgemeine Matrixmultiplikation von zwei Matrizen (General Matrix Multiply)
Produkte
Hsplit
Horizontale Aufspaltung einer Matrix in mehrere Submatrizen. Dasselbe wie Split mit Achse=0.
Manipulationen
Identität
Erzeugt eine einzelne Matrix mit der angegebenen Größe
Initialisierung
Init
Initialisiert eine Matrix oder einen Vektor
Initialisierung
Inneres
Inneres Produkt von zwei Matrizen
Ableitungen
Inv
Berechnet die (multiplikative) Inverse einer quadratischen, nicht entarteten Matrix nach der Jordaan-Gauß-Methode
Lösungen
Kron
Liefert das Kronecker-Produkt von zwei Matrizen, einer Matrix und einem Vektor, einem Vektor und einer Matrix oder zwei Vektoren
Produkte
Verlust
Berechnet die Werte der Verlustfunktion und schreibt sie in den/die übergebene/n Vektor/Matrix
Maschinelles Lernen
LstSq
Gibt die Lösung der kleinsten Quadrate von linearen algebraischen Gleichungen zurück (für nicht quadratische oder entartete Matrizen)
Lösungen
LU
LU-Faktorisierung einer Matrix als Produkt aus einer unteren Dreiecksmatrix und einer oberen Dreiecksmatrix
Umformungen
LUP
LUP-Faktorisierung mit partieller Permutation, d. h. die LU-Zerlegung nur mit Zeilenpermutation: PA=LU
Umformungen
MatMul
Matrixprodukt von zwei Matrizen
Ableitungen
Max
Gibt den maximalen Wert einer Matrix/eines Vektors zurück
Statistik
Mittelwert
Berechnet das arithmetische Mittel von Elementwerten
Statistik
Median
Berechnet den Median von Matrix-/Vektor-Elementen
Statistik
Min
Liefert den Mindestwert der Matrix/des Vektors
Statistik
Norm
Gibt die Norm der Matrix oder des Vektors zurück
Merkmale
Einsen
Erzeugt eine neue Matrix mit Einsen und gibt diese zurück
Initialisierung
Äußeres
Berechnet das äußere Produkt von zwei Matrizen oder zwei Vektoren
Produkte
Perzentil
Gibt das angegebene Perzentil der Elemente der Matrix/des Vektors oder der Elemente entlang der angegebenen Achse zurück.
Statistik
PInv
Berechnet eine pseudo-inverse Matrix unter Verwendung der Moore-Penrose-Methode
Lösungen
Potenz
Erhöht eine quadratische Matrix auf ganzzahligen Grad
Produkte
Prod
Gibt das Produkt von Matrix-/Vektorelementen zurück, was auch für eine bestimmte Achse durchgeführt werden kann.
Statistik
Ptp
Gibt den Bereich der Matrix-/Vektorwerte oder die angegebene Matrixachse zurück
Statistik
QR
Berechnet die qr-Faktorisierung einer Matrix
Umformungen
Quantil
Liefert das angegebene Quantil von Matrix-/Vektorelementwerten oder Elementen entlang der angegebenen Achse
Statistik
Rang
Gibt den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode zurück
Merkmale
RegressionMetrik
Berechnet die Regressionsmetrik als Fehler der Abweichung von der auf dem angegebenen Datensatz gezeichneten Regressionslinie
Statistik
Umformung
Ändert die Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu verändern
Manipulationen
Größe ändern
Liefert eine neue Matrix mit geänderter Form und Größe
Manipulationen
Zeile
Gibt eine Vektorzeile zurück. Schreibt den Vektor in die angegebene Zeile
Manipulationen
Zeilen
Gibt die Anzahl der Zeilen in der Matrix zurück
Eigenschaften
Größe
Gibt die Größe des Vektors zurück
Merkmale
SLogDet
Berechnet Vorzeichen und Logarithmus der Matrixdeterminante
Merkmale
Lösen
Löst eine lineare Matrixgleichung oder ein System von linearen algebraischen Gleichungen
Lösungen
Sortieren
Sortieren nach Ort
Manipulationen
Spektrum
Berechnet das Spektrum einer Matrix als die Menge ihrer Eigenwerte aus dem Produkt AT*A
Merkmale
Aufteilen
Zerlegung einer Matrix in mehrere Submatrizen
Manipulationen
Std
Gibt die Standardabweichung von Matrix-/Vektorelementwerten oder Elementen entlang einer bestimmten Achse zurück.
Statistik
Summe
Gibt die Summe der Matrix-/Vektorelemente zurück, die auch für die angegebene(n) Achse(n) durchgeführt werden kann.
Statistik
SVD
Singulärwert-Zerlegung
Transformationen
SwapCols
Vertauscht Spalten in einer Matrix
Manipulationen
SwapRows
Vertauscht Zeilen in einer Matrix
Manipulationen
Verfolgen
Gibt die Summe der Diagonalen der Matrix zurück
Eigenschaften
Transponieren
Transponiert (vertauscht die Achsen) und gibt die geänderte Matrix zurück
Manipulationen
Tri
Konstruiert eine Matrix mit Einsen auf der angegebenen Diagonale und darunter und Nullen an anderen Stellen.
Initialisierung
TriL
Gibt eine Kopie der Matrix mit Nullelementen auf der k-ten Diagonale zurück. Untere Dreiecksmatrix
Manipulationen
TriU
Gibt eine Kopie der Matrix mit nullten Elementen unterhalb der k-ten Diagonale zurück. Obere Dreiecksmatrix
Manipulationen
Var
Berechnet die Varianz der Werte der Matrix/Vektor-Elemente
Statistik
Vsplit
Vertikale Aufteilung einer Matrix in mehrere Teilmatrizen. Entspricht Split mit Achse=1
Manipulationen
Nullen
Erzeugt und liefert eine neue Matrix, die mit Nullen gefüllt ist.
Initialisierung
Na toll, so war es gedacht.....
Aber warum immer diese passiv-aggressiven Angriffe auf R? Es ist die beste Sprache für ihre Aufgaben, dafür wurde sie entwickelt,
Python ist eine generische Sprache, die vorgibt, leicht zu erlernen zu sein...
Darum geht es nicht, sondern darum, mit Hilfe von Algorithmen schöne Geschäfte zu machen.
Ich brauche nicht Ihre Deals, sondern Ihre Backtests!
1) Entweder ist es so und es funktioniert.
2) oder alles ist automatisch und es funktioniert nie.
Im Moment sitze ich auf 1) aber träume von 2)
1) Entweder das, und es funktioniert.
2 ) Oder es ist alles auf Automatik und es funktioniert nie.
Ich sitze auf 1), aber ich träume von 2).
Wenn du herausfindest, wie du dein FF-Handwerk besser validieren kannst, wird das automatisch geschehen. Das ist eine coole Idee.
Du validierst es einfach wie einen normalen Algorithmus.
Ich spreche nicht von einer Entdeckung, ich habe es vor mehr als einem Jahr erfunden...
Der Mann fragte, wie man AMO gewinnbringend trainieren kann, ich habe es ihm gezeigt...
Sie validieren ihn einfach wie einen normalen Algorithmus.
Ich spreche nicht von einer Entdeckung, ich habe das Ding vor mehr als einem Jahr erfunden....
Der Mann fragte, wie man AMO gewinnbringend trainiert, ich habe es Ihnen gerade gezeigt.