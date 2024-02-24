Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2969

mytarmailS #:

denn dafür ist es nicht gedacht.

Warum schreibt niemand Websites in C++?

Ich habe mich einfach für das entschieden, was vertrauter ist, was mql ähnlicher ist, und das, was weniger vertraut ist (nicht vertraut), wurde jerky genannt. Du hättest es lernen sollen...

Es ist nicht schwer, etwas zu lernen. Aber das rationale Korn schlug vor, dass es keinen Sinn oder Vorteile für ihr Handwerk gibt.

Ich habe sofort angefangen, Code in Python zu schreiben, ohne es auch nur annähernd zu studieren. Dann brauchte man ein paar grundlegende Bibliotheken und das war's.

Es gibt keine Aufgaben, bei denen R gewinnt. Statistik ist ein Mythos. Manche Leute rechtfertigen ihre Wahl auf diese Weise, wie Sanych.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe sofort angefangen, Code in Python zu schreiben, ohne es auch nur annähernd zu lernen. Dann brauchte ich ein paar grundlegende Bibliotheken und das war's.

Nun, das ist in Ordnung, es wurde so konzipiert....

Aber warum immer diese passiv-aggressiven Angriffe auf R? Es ist die beste Sprache für ihre Aufgaben, dafür wurde sie geschaffen,

Python ist eine allgemeine Sprache, die vorgibt, leicht zu erlernen zu sein...


Das ist nicht die Hauptsache, sondern schöne Geschäfte mit Hilfe von Algorithmen zu machen.


 
mytarmailS #:

denn dafür ist es nicht gedacht.

Warum schreibt niemand Websites in C++?

Jede Sprache hat ihre eigene Aufgabe, deshalb gibt es auch so viele davon.

Ich habe einfach das gewählt, was mir vertrauter war, was mql ähnlicher war, und das, was mir weniger vertraut war (nicht vertraut), wurde jerky genannt. Und du hättest studieren sollen...

du weißt wahrscheinlich einfach nicht genug darüber... C++ Backend ist sehr gefragt und es ist fast der teuerste Job.

 
Maxim Kuznetsov #:

Sie sind sich wahrscheinlich nicht ganz im Klaren darüber, dassC++ Backend sehr gefragt ist und fast die teuersten Jobs sind.

Du bist dir wahrscheinlich nur nicht ganz im Klaren darüber, dass eine Website nicht nur aus Backend besteht ;)

 

Nicht jeder verfolgt die Entwicklung von MQL5, aber es gibt Standardmethoden für Matrizen und Vektoren.

Dies sind die Standardmethoden der Sprache, keine Bibliotheken von Drittanbietern. Mit der Einführung von Matrix/Vektor/komplexen Typen ist die Sprache sehr leistungsfähig für statistische Analysen und schwere Mathematik geworden.

Funktion

Aktion

Kategorie

Aktivierung

Berechnet die Werte der Aktivierungsfunktion und schreibt sie in den übergebenen Vektor/Matrix

Maschinelles Lernen

ArgMax

Gibt den Index des Maximalwertes zurück

Statistik

ArgMin

Gibt den Index des Mindestwerts zurück

Statistik

ArgSort

Gibt den sortierten Index zurück

Manipulationen

Zuweisen

Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Konvertierung

Initialisierung

Durchschnitt

Berechnet einen gewichteten Durchschnitt von Matrix-/Vektorwerten.

Statistik

Cholesky

Berechnet die Cholesky-Zerlegung

Transformationen

Klammer

Begrenzt Matrix-/Vektor-Elemente auf einen bestimmten Bereich akzeptabler Werte

Manipulationen

Spalte

Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt den Vektor in die angegebene Spalte

Manipulationen

Spalten

Gibt die Anzahl der Spalten in der Matrix zurück

Eigenschaften

Vergleichen

Vergleicht Elemente zweier Matrizen/Vektoren mit der angegebenen Genauigkeit

Manipulationen

CompareByDigits

Vergleicht Elemente zweier Matrizen/Vektoren auf Übereinstimmung mit Genauigkeit der signifikanten Stellen

Manipulationen

Bedingung

Berechnet die bedingte Zahl einer Matrix

Eigenschaften

Faltung

Liefert eine diskrete lineare Faltung von zwei Vektoren

Ableitungen

Kopieren

Gibt eine Kopie einer gegebenen Matrix/eines gegebenen Vektors zurück

Manipulationen

CopyRates

Holt die historischen Reihen der MqlRates-Struktur des angegebenen Symbolzeitraums in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor

Initialisierung

CopyTicks

Holt die Ticks aus der MqlTick-Struktur in eine Matrix oder einen Vektor

Initialisierung

CopyTicksRange

Ruft eine Matrix oder einen Vektor von Ticks aus der MqlTick-Struktur im angegebenen Datumsbereich ab.

Initialisierung

CorrCoef

Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Pearson (linearer Korrelationskoeffizient)

Ableitungen

Korrelieren

Berechnet die Kreuzkorrelation von zwei Vektoren

Ableitungen

Cov

Berechnet die Kovarianzmatrix

Produkte

CumProd

Gibt das kumulative Produkt von Matrix-/Vektorelementen zurück, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.

Statistik

KumSumme

Gibt die kumulative Summe von Matrix-/Vektorelementen zurück, einschließlich der Elemente entlang der angegebenen Achse.

Statistik

Ableitung

Berechnet die Werte der Ableitung der Aktivierungsfunktion und schreibt sie in den übergebenen Vektor/die Matrix

Maschinelles Lernen

Det

Berechnet die Determinante einer quadratischen nicht entarteten Matrix

Merkmale

Diag

Extrahiert eine Diagonale oder konstruiert eine Diagonalmatrix

Manipulationen

Punkt

Skalarprodukt von zwei Vektoren

Ableitungen

Eig

Berechnet Eigenwerte und rechte Eigenvektoren einer quadratischen Matrix

Umformungen

EigVals

Berechnet Eigenwerte einer allgemeinen Matrix

Umformungen

Auge

Liefert eine Matrix mit Einsen auf der Diagonalen und Nullen an anderen Stellen

Initialisierung

Füllen

Füllt eine bestehende Matrix oder einen Vektor mit einem bestimmten Wert

Initialisierung

Flach

Ermöglicht den Zugriff auf ein Matrixelement mit einem einzigen Index anstelle von zwei Indizes

Manipulationen

Vollständig

Erzeugt eine neue Matrix, die mit dem angegebenen Wert gefüllt ist, und gibt diese zurück.

Initialisierung

GeMM

Allgemeine Matrixmultiplikation von zwei Matrizen (General Matrix Multiply)

Produkte

Hsplit

Horizontale Aufspaltung einer Matrix in mehrere Submatrizen. Dasselbe wie Split mit Achse=0.

Manipulationen

Identität

Erzeugt eine einzelne Matrix mit der angegebenen Größe

Initialisierung

Init

Initialisiert eine Matrix oder einen Vektor

Initialisierung

Inneres

Inneres Produkt von zwei Matrizen

Ableitungen

Inv

Berechnet die (multiplikative) Inverse einer quadratischen, nicht entarteten Matrix nach der Jordaan-Gauß-Methode

Lösungen

Kron

Liefert das Kronecker-Produkt von zwei Matrizen, einer Matrix und einem Vektor, einem Vektor und einer Matrix oder zwei Vektoren

Produkte

Verlust

Berechnet die Werte der Verlustfunktion und schreibt sie in den/die übergebene/n Vektor/Matrix

Maschinelles Lernen

LstSq

Gibt die Lösung der kleinsten Quadrate von linearen algebraischen Gleichungen zurück (für nicht quadratische oder entartete Matrizen)

Lösungen

LU

LU-Faktorisierung einer Matrix als Produkt aus einer unteren Dreiecksmatrix und einer oberen Dreiecksmatrix

Umformungen

LUP

LUP-Faktorisierung mit partieller Permutation, d. h. die LU-Zerlegung nur mit Zeilenpermutation: PA=LU

Umformungen

MatMul

Matrixprodukt von zwei Matrizen

Ableitungen

Max

Gibt den maximalen Wert einer Matrix/eines Vektors zurück

Statistik

Mittelwert

Berechnet das arithmetische Mittel von Elementwerten

Statistik

Median

Berechnet den Median von Matrix-/Vektor-Elementen

Statistik

Min

Liefert den Mindestwert der Matrix/des Vektors

Statistik

Norm

Gibt die Norm der Matrix oder des Vektors zurück

Merkmale

Einsen

Erzeugt eine neue Matrix mit Einsen und gibt diese zurück

Initialisierung

Äußeres

Berechnet das äußere Produkt von zwei Matrizen oder zwei Vektoren

Produkte

Perzentil

Gibt das angegebene Perzentil der Elemente der Matrix/des Vektors oder der Elemente entlang der angegebenen Achse zurück.

Statistik

PInv

Berechnet eine pseudo-inverse Matrix unter Verwendung der Moore-Penrose-Methode

Lösungen

Potenz

Erhöht eine quadratische Matrix auf ganzzahligen Grad

Produkte

Prod

Gibt das Produkt von Matrix-/Vektorelementen zurück, was auch für eine bestimmte Achse durchgeführt werden kann.

Statistik

Ptp

Gibt den Bereich der Matrix-/Vektorwerte oder die angegebene Matrixachse zurück

Statistik

QR

Berechnet die qr-Faktorisierung einer Matrix

Umformungen

Quantil

Liefert das angegebene Quantil von Matrix-/Vektorelementwerten oder Elementen entlang der angegebenen Achse

Statistik

Rang

Gibt den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode zurück

Merkmale

RegressionMetrik

Berechnet die Regressionsmetrik als Fehler der Abweichung von der auf dem angegebenen Datensatz gezeichneten Regressionslinie

Statistik

Umformung

Ändert die Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu verändern

Manipulationen

Größe ändern

Liefert eine neue Matrix mit geänderter Form und Größe

Manipulationen

Zeile

Gibt eine Vektorzeile zurück. Schreibt den Vektor in die angegebene Zeile

Manipulationen

Zeilen

Gibt die Anzahl der Zeilen in der Matrix zurück

Eigenschaften

Größe

Gibt die Größe des Vektors zurück

Merkmale

SLogDet

Berechnet Vorzeichen und Logarithmus der Matrixdeterminante

Merkmale

Lösen

Löst eine lineare Matrixgleichung oder ein System von linearen algebraischen Gleichungen

Lösungen

Sortieren

Sortieren nach Ort

Manipulationen

Spektrum

Berechnet das Spektrum einer Matrix als die Menge ihrer Eigenwerte aus dem Produkt AT*A

Merkmale

Aufteilen

Zerlegung einer Matrix in mehrere Submatrizen

Manipulationen

Std

Gibt die Standardabweichung von Matrix-/Vektorelementwerten oder Elementen entlang einer bestimmten Achse zurück.

Statistik

Summe

Gibt die Summe der Matrix-/Vektorelemente zurück, die auch für die angegebene(n) Achse(n) durchgeführt werden kann.

Statistik

SVD

Singulärwert-Zerlegung

Transformationen

SwapCols

Vertauscht Spalten in einer Matrix

Manipulationen

SwapRows

Vertauscht Zeilen in einer Matrix

Manipulationen

Verfolgen

Gibt die Summe der Diagonalen der Matrix zurück

Eigenschaften

Transponieren

Transponiert (vertauscht die Achsen) und gibt die geänderte Matrix zurück

Manipulationen

Tri

Konstruiert eine Matrix mit Einsen auf der angegebenen Diagonale und darunter und Nullen an anderen Stellen.

Initialisierung

TriL

Gibt eine Kopie der Matrix mit Nullelementen auf der k-ten Diagonale zurück. Untere Dreiecksmatrix

Manipulationen

TriU

Gibt eine Kopie der Matrix mit nullten Elementen unterhalb der k-ten Diagonale zurück. Obere Dreiecksmatrix

Manipulationen

Var

Berechnet die Varianz der Werte der Matrix/Vektor-Elemente

Statistik

Vsplit

Vertikale Aufteilung einer Matrix in mehrere Teilmatrizen. Entspricht Split mit Achse=1

Manipulationen

Nullen

Erzeugt und liefert eine neue Matrix, die mit Nullen gefüllt ist.

Initialisierung
mytarmailS #:

Na toll, so war es gedacht.....

Aber warum immer diese passiv-aggressiven Angriffe auf R? Es ist die beste Sprache für ihre Aufgaben, dafür wurde sie entwickelt,

Python ist eine generische Sprache, die vorgibt, leicht zu erlernen zu sein...


Darum geht es nicht, sondern darum, mit Hilfe von Algorithmen schöne Geschäfte zu machen.


Ich brauche keine Deals, ich brauche Backtests!
Beim Handel geht es nicht um Wissenschaft, er ist eher situationsabhängig. Die Geschäfte von heute sind +, die von morgen sind -.
Es gab eine normale Arbitrage, als man Blumen für Frauen und Autos für sich selbst kaufen konnte, und dann wurde sie irgendwie entleert. Und egal, welche Statistik man verwendet, Mikola wird keine Steinblume machen.

Ein weiteres Problem bei den Neuronen ist die Wahl der Modelle. Das eine funktioniert seit einem Jahr, die anderen sind verpufft. Dann schreit dich ein Ägypter an, du hättest ihn betrogen. Was soll man da machen? Das liegt in der Natur der Sache. Und die Statistiken gehen irgendwie wieder vorbei. Die Wahl war also naheliegend - für maximale Einfachheit und Bequemlichkeit.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich brauche nicht Ihre Deals, sondern Ihre Backtests!
Beim Handel geht es nicht um Wissenschaft, er ist eher situationsabhängig. Die Geschäfte von heute sind oben, die von morgen
Bei all meinem Wissen weiß ich nicht, wie ich es algorithmisieren kann, ich habe nur ein Verständnis für die Situation und das ist alles...
Die MO ist wie ein Indikator, und 99% der intellektuellen Roboter hinter mir...

1) Entweder ist es so und es funktioniert.

2) oder alles ist automatisch und es funktioniert nie.


Im Moment sitze ich auf 1) aber träume von 2)

mytarmailS #:
Bei all meinem Wissen weiß ich nicht, wie man es algorithmisiert, ich habe nur ein Verständnis für die Situation und das ist alles....
IO ist wie ein Indikator, und 99% der intelligenten Roboter sind hinter mir...

1) Entweder das, und es funktioniert.

2 ) Oder es ist alles auf Automatik und es funktioniert nie.


Ich sitze auf 1), aber ich träume von 2).

Du findest heraus, wie du dein FF-Crafting besser validieren kannst, und es wird automatisch sein. Das ist eine coole Idee.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wenn du herausfindest, wie du dein FF-Handwerk besser validieren kannst, wird das automatisch geschehen. Das ist eine coole Idee.

Du validierst es einfach wie einen normalen Algorithmus.

Ich spreche nicht von einer Entdeckung, ich habe es vor mehr als einem Jahr erfunden...

Der Mann fragte, wie man AMO gewinnbringend trainieren kann, ich habe es ihm gezeigt...

mytarmailS #:

Sie validieren ihn einfach wie einen normalen Algorithmus.

Ich spreche nicht von einer Entdeckung, ich habe das Ding vor mehr als einem Jahr erfunden....

Der Mann fragte, wie man AMO gewinnbringend trainiert, ich habe es Ihnen gerade gezeigt.

Es wird nicht wie ein normales Programm funktionieren. Man braucht eine knifflige Selbstoptimierung für unbekannte Daten, das Herausfiltern von Störsignalen usw., um in etwa das Gleiche zu tun wie ein Mensch.
