Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2971
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ups...ich habe geantwortet und andere nicht...entweder hat sie sich selbst gelöscht oder die Moderatoren.
Auf den Baustellen ist Lernen keine Option....
midijorney widerspricht Ihnen erneut. Es nimmt Stichproben aus echten Datenbanken (aus Statistiken, aus der Vergangenheit) und trainiert Netze auf ihnen. Das Ergebnis ist sehr schön.
Damit NN funktionieren, braucht man zwei Dinge: 1) man braucht eine zuverlässige Vergangenheit, 2) man braucht eine Reihe von Stichproben (entweder die besten oder die schlechtesten, oder alle, aber mit Bewertungen).
Hier stoßen wir sofort auf den Widerspruch, dass "der Preis alles einschließt"... und das tut er nicht :-) in Punkt (2) haben wir Informationen verwendet, die in (1) nicht verfügbar sind.
midijorney widerspricht Ihnen erneut. Es gibt Stichproben, die von realen Basen genommen werden (aus Statistiken, aus der Vergangenheit), Netze werden auf ihnen trainiert
Nun denn, der Gral ist erlernt, was hält Sie davon ab, die Kohle zu scheffeln?)
Wie wär's, wenn du dein Gehirn benutzt? :-))
Nun, es ist lustig, 20 Seiten über "wie man den BLEEP benutzt".
Vielleicht sollten Sie Ihr Gehirn benutzen :-)
Nun, das ist lustig, 20 Seiten "wie man den BLEEP benutzt".
Nun denn, der Gral ist gefunden, was hindert Sie daran, Geld zu schaufeln?)
Was uns in diesem Zusammenhang davon abhält, Geld zu schaufeln, ist:
1) der Mangel an echten Proben. (Stichproben, Statistiken) in dem verfügbaren absehbaren Raum. Haben Sie Freunde in DC, die einen "unpersönlichen" Zustand des Kunden für 3-5-10 Jahre zur Verfügung stellen? (10 ist fantastisch, mindestens 3).
2) bereits erwähnt, lange echte Statistiken verwenden Informationen, die nicht für die Wiederholung zur Verfügung stehen.
1) Entweder das, und es funktioniert.
2 ) Oder es ist alles auf Automatik und es funktioniert nie.
Ich bin immer noch bei Punkt 1), aber ich träume von Punkt 2)
nicht im Sinne von R-Attacken, sondern nur, dass die Eingaben wie Aliens aussehen.
in denen es fast keinen Markt gibt (aber was ist Markt?) - nur Arithmetik.
Ihr ML ist durch einen Überkauf/Überverkauf zu einem streng festgelegten Zeitpunkt entstanden. Einheit von Ort+Zeit (auf die die Branche geschraubt ist)
Und wer bin ich dann))))
Das Gegenteil ist der Fall. Niemand von den großen Implementierern verwendet R. Und die Menschen sind nicht die letzten in der IT. Obwohl python ist nicht in der großen Nachfrage gibt, in der Regel scala.
Ich habe bis zum letzten Mal becky mailer benutzt, und nicht viele Leute kannten es überhaupt, emeditor statt notepad ist auch nicht die häufigste Wahl, aber das sind Werkzeuge, und Sprache ist ein Werkzeug, wo ist der Unterschied, womit soll man ein Handwerk machen? Die Schnitte sind die Hauptsache)))) Sieht aus, als wäre meine Schaufel gelb, und sie ist besser als deine grüne))))))
Auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist, die Größe und Konfiguration von Schaufeln sind unterschiedlich)))))