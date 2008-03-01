MqlDateTime

In der Datumstruktur gibt es acht Felder des Typs int.

struct MqlDateTime

{

int year; // Jahr

int mon; // Monat

int day; // Tag

int hour; // Stunde

int min; // Minuten

int sec; // Sekunden

int day_of_week; // Wochentag (0-Sonntag, 1-Montag)

int day_of_year; // Ordnungszahl des Jahres (1. Jannuar - ist Tag Null im Jahr)

};

Hinweis

Ordnungszahl des Jahres day_of_year im Schaltjahr, angefangen mit Maerz, wird sich von der Ordnungszahl des entspechenden Tages im Nichtschaltjahr unterscheiden.

Beispiel:

void OnStart()

{

//---

datetime date1=D'2008.03.01';

datetime date2=D'2009.03.01';



MqlDateTime str1,str2;

TimeToStruct(date1,str1);

TimeToStruct(date2,str2);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,

str1.year,str1.day_of_year);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,

str2.year,str2.day_of_year);

}

/* Ergebnis

01.03.2008, day of year = 60

01.03.2009, day of year = 59

*/

Sehen Sie auch

TimeToStruct, Strukturen und Klassen