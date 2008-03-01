DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenDatenstrukturenDatenstruktur 

MqlDateTime

In der Datumstruktur gibt es acht Felder des Typs int.

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // Jahr
   int mon;            // Monat
   int day;            // Tag
   int hour;           // Stunde
   int min;            // Minuten
   int sec;            // Sekunden
   int day_of_week;    // Wochentag (0-Sonntag, 1-Montag)
   int day_of_year;    // Ordnungszahl des Jahres (1. Jannuar - ist Tag Null im Jahr)
  };

Hinweis

Ordnungszahl des Jahres  day_of_year im Schaltjahr, angefangen mit Maerz, wird sich von der Ordnungszahl des entspechenden Tages im Nichtschaltjahr unterscheiden.  

Beispiel:

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Ergebnis
   01.03.2008, day of year = 60
   01.03.2009, day of year = 59
*/

Sehen Sie auch

TimeToStruct, Strukturen und Klassen