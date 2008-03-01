- Datenstruktur
- Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers
- Struktur der historischen Daten
- DOM Struktur
- Struktur der Handelsanforderung
- Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung
- Struktur des Ergebnisses der Handelsanfoderung
- Struktur der Handelstransaktion
- Struktur fuer Erfassung der laufenden Preise
- Struktur des Wirtschaftskalenders
MqlDateTime
In der Datumstruktur gibt es acht Felder des Typs int.
struct MqlDateTime
{
int year; // Jahr
int mon; // Monat
int day; // Tag
int hour; // Stunde
int min; // Minuten
int sec; // Sekunden
int day_of_week; // Wochentag (0-Sonntag, 1-Montag)
int day_of_year; // Ordnungszahl des Jahres (1. Jannuar - ist Tag Null im Jahr)
};
Hinweis
Ordnungszahl des Jahres day_of_year im Schaltjahr, angefangen mit Maerz, wird sich von der Ordnungszahl des entspechenden Tages im Nichtschaltjahr unterscheiden.
Beispiel:
|
void OnStart()
