CExpertSignal ist die Basisklasse für die Erstellung von Handelssignale-Generatoren, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts (außer Methoden CheckReverseLong() und CheckReverseShort()).

Damit der Generator von Handelssignale "generieren startet", müssen Sie:

Algorithmen von Handelssignale-Erzeugung bestimmen; Ihre eigene von CExpert geerbte Generator-Klasse erstellen; virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Signal\.

Beschreibung

Klasse CExpertSignal ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Handelssignale-Generierung.

Deklaration

class CExpertSignal : public CExpertBase

Kopf

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase CExpertSignal Direkte Ableitungen CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung virtual InitIndicators Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen virtual ValidationSettings Überprüft die Objekt-Einstellungen virtual AddFilter Fügt einen Filter in ein kombiniertes Signal hinzu Zugriff auf geschützte Daten BasePrice Setzt die Basispreisniveau UsedSeries Erhält die Flags der verwendeten Zeitreihen Einstellung Weight Setzt den Wert des Parameters "Weight" PatternsUsage Setzt den Wert des Parameters "PatternsUsage" General Setzt den Wert des Parameters "General" Ignore Setzt den Wert des Parameters "Ignore" Invert Setzt den Wert des Parameters "Invert" ThresholdOpen Setzt den Wert des Parameters "ThresholdOpen" ThresholdClose Setzt den Wert des Parameters "ThresholdClose" PriceLevel Setzt den Wert des Parameters "PriceLevel" StopLevel Setzt den Wert des Parameters "StopLevel" TakeLevel Setzt den Wert des Parameters "TakeLevel" Expiration Setzt den Wert des Parameters "Expiration" Magic Setzt den Wert des Parameters "Magic" Methoden von Prüfung der Notwendigkeit eine Position zu eröffnen/umkehren/schließen virtual CheckOpenLong Findet heraus, ob eine Long-Position eröffnet werden soll virtual CheckCloseLong Findet heraus, ob eine Long-Position geschlossen werden soll virtual CheckOpenShort Findet heraus, ob eine Short-Position eröffnet werden soll virtual CheckCloseShort Findet heraus, ob eine Short-Position geschlossen werden soll virtual CheckReverseLong Findet heraus, ob eine Long-Position umgekehrt werden soll virtual CheckReverseShort Findet heraus, ob eine Short-Position umgekehrt werden soll Methoden für Einstellen von Parametern virtual OpenLongParams Setzt die Eröffnungsparameter für eine Long-Position virtual OpenShortParams Setzt die Eröffnungsparameter für eine Short-Position virtual CloseLongParams Setzt die Schlussparameter für eine Long-Position virtual CloseShortParams Setzt die Schlussparameter für eine Short-Position Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern virtual CheckTrailingOrderLong Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Kauf-Order geändert werden soll virtual CheckTrailingOrderShort Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Verkauf-Order geändert werden soll Die Methoden der Prüfung der Bildung von Marktmodellen virtual LongCondition Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Kauf aufgetreten waren, zurück virtual ShortCondition Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Verkauf aufgetreten waren, zurück virtual Direction Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück