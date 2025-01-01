- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Klasse CExpertSignal
CExpertSignal ist die Basisklasse für die Erstellung von Handelssignale-Generatoren, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts (außer Methoden CheckReverseLong() und CheckReverseShort()).
Damit der Generator von Handelssignale "generieren startet", müssen Sie:
- Algorithmen von Handelssignale-Erzeugung bestimmen;
- Ihre eigene von CExpert geerbte Generator-Klasse erstellen;
- virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.
Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Signal\.
Beschreibung
Klasse CExpertSignal ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Handelssignale-Generierung.
Deklaration
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Kopf
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CExpertSignal
Direkte Ableitungen
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Gruppen der Klassenmethode
|
Initialisierung
|
|
virtual InitIndicators
|
Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen
|
virtual ValidationSettings
|
Überprüft die Objekt-Einstellungen
|
virtual AddFilter
|
Fügt einen Filter in ein kombiniertes Signal hinzu
|
Zugriff auf geschützte Daten
|
|
Setzt die Basispreisniveau
|
Erhält die Flags der verwendeten Zeitreihen
|
Einstellung
|
|
Setzt den Wert des Parameters "Weight"
|
Setzt den Wert des Parameters "PatternsUsage"
|
Setzt den Wert des Parameters "General"
|
Setzt den Wert des Parameters "Ignore"
|
Setzt den Wert des Parameters "Invert"
|
Setzt den Wert des Parameters "ThresholdOpen"
|
Setzt den Wert des Parameters "ThresholdClose"
|
Setzt den Wert des Parameters "PriceLevel"
|
Setzt den Wert des Parameters "StopLevel"
|
Setzt den Wert des Parameters "TakeLevel"
|
Setzt den Wert des Parameters "Expiration"
|
Setzt den Wert des Parameters "Magic"
|
Methoden von Prüfung der Notwendigkeit eine Position zu eröffnen/umkehren/schließen
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Findet heraus, ob eine Long-Position eröffnet werden soll
|
virtual CheckCloseLong
|
Findet heraus, ob eine Long-Position geschlossen werden soll
|
virtual CheckOpenShort
|
Findet heraus, ob eine Short-Position eröffnet werden soll
|
virtual CheckCloseShort
|
Findet heraus, ob eine Short-Position geschlossen werden soll
|
virtual CheckReverseLong
|
Findet heraus, ob eine Long-Position umgekehrt werden soll
|
virtual CheckReverseShort
|
Findet heraus, ob eine Short-Position umgekehrt werden soll
|
Methoden für Einstellen von Parametern
|
|
virtual OpenLongParams
|
Setzt die Eröffnungsparameter für eine Long-Position
|
virtual OpenShortParams
|
Setzt die Eröffnungsparameter für eine Short-Position
|
virtual CloseLongParams
|
Setzt die Schlussparameter für eine Long-Position
|
virtual CloseShortParams
|
Setzt die Schlussparameter für eine Short-Position
|
Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Kauf-Order geändert werden soll
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Verkauf-Order geändert werden soll
|
Die Methoden der Prüfung der Bildung von Marktmodellen
|
|
virtual LongCondition
|
Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Kauf aufgetreten waren, zurück
|
virtual ShortCondition
|
Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Verkauf aufgetreten waren, zurück
|
virtual Direction
|
Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries