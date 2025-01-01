DokumentationKategorien
Klasse CExpertSignal

CExpertSignal ist die Basisklasse für die Erstellung von Handelssignale-Generatoren, darum bietet sie Schnittstelle und tut nichts (außer Methoden CheckReverseLong() und CheckReverseShort()).

Damit der Generator von Handelssignale "generieren startet", müssen Sie:

  1. Algorithmen von Handelssignale-Erzeugung bestimmen;
  2. Ihre eigene von CExpert geerbte Generator-Klasse erstellen;
  3. virtuelle Methoden der Basisklasse in Ihrer Klasse überschreiben und Ihre Algorithmen hinzufügen.

Als Beispiel betrachten wir eine beliebige mqh-Datei aus dem Ordner Expert\Signal\.

Beschreibung

Klasse CExpertSignal ist eine Basis für die Implementierung von Algorithmen für Handelssignale-Generierung.

Deklaration

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Kopf

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

Direkte Ableitungen

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

virtual InitIndicators

Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen

virtual ValidationSettings

Überprüft die Objekt-Einstellungen

virtual AddFilter

Fügt einen Filter in ein kombiniertes Signal hinzu

Zugriff auf geschützte Daten

 

BasePrice

Setzt die Basispreisniveau

UsedSeries

Erhält die Flags der verwendeten Zeitreihen

Einstellung

 

Weight

Setzt den Wert des Parameters "Weight"

PatternsUsage

Setzt den Wert des Parameters "PatternsUsage"

General

Setzt den Wert des Parameters "General"

Ignore

Setzt den Wert des Parameters "Ignore"

Invert

Setzt den Wert des Parameters "Invert"

ThresholdOpen

Setzt den Wert des Parameters "ThresholdOpen"

ThresholdClose

Setzt den Wert des Parameters "ThresholdClose"

PriceLevel

Setzt den Wert des Parameters "PriceLevel"

StopLevel

Setzt den Wert des Parameters "StopLevel"

TakeLevel

Setzt den Wert des Parameters "TakeLevel"

Expiration

Setzt den Wert des Parameters "Expiration"

Magic

Setzt den Wert des Parameters "Magic"

Methoden von Prüfung der Notwendigkeit eine Position zu eröffnen/umkehren/schließen

 

virtual CheckOpenLong

Findet heraus, ob eine Long-Position eröffnet werden soll

virtual CheckCloseLong

Findet heraus, ob eine Long-Position geschlossen werden soll

virtual CheckOpenShort

Findet heraus, ob eine Short-Position eröffnet werden soll

virtual CheckCloseShort

Findet heraus, ob eine Short-Position geschlossen werden soll

virtual CheckReverseLong

Findet heraus, ob eine Long-Position umgekehrt werden soll

virtual CheckReverseShort

Findet heraus, ob eine Short-Position umgekehrt werden soll

Methoden für Einstellen von Parametern

 

virtual OpenLongParams

Setzt die Eröffnungsparameter für eine Long-Position

virtual OpenShortParams

Setzt die Eröffnungsparameter für eine Short-Position

virtual CloseLongParams

Setzt die Schlussparameter für eine Long-Position

virtual CloseShortParams

Setzt die Schlussparameter für eine Short-Position

Methoden von Prüfung der Notwendigkeit Pending-Order zu steuern

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Kauf-Order geändert werden soll

virtual CheckTrailingOrderShort

Findet heraus, ob Eigenschaften einer Pending-Verkauf-Order geändert werden soll

Die Methoden der Prüfung der Bildung von Marktmodellen

 

virtual LongCondition

Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Kauf aufgetreten waren, zurück

virtual ShortCondition

Gibt einen Ergebnis der Überprüfung, ob Bedingungen für den Verkauf aufgetreten waren, zurück

virtual Direction

Gibt den Wert der "gewichteten" Richtung der Kursbewegung zurück

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 