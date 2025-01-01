CChartObjectEdit
Klasse CChartObjectEdit ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Eingabefeld".
Beschreibung
Klasse CChartObjectEdit bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Eingabefeld".
Deklaration
|
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObjectEdit
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Objekt "Eingabefeld"
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Typ der Textausrichtung"
|
Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"
|
Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmenfarbe"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Read Only"
|
"Stub" für Änderung der "Winkel"-Eigenschaft
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
Sehen Sie auch
Objekttypen, Objekteigenschaften, Objektbindung-Methoden, Bindung-Ecke, Grafische Objekte