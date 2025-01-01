DokumentationKategorien
CChartObjectEdit

Klasse CChartObjectEdit ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Eingabefeld".

Beschreibung

Klasse CChartObjectEdit bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Eingabefeld".

Deklaration

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Direkte Ableitungen

CChartObjectButton

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Objekt "Eingabefeld"

Eigenschaften

 

TextAlign

Erhält/setzt die Eigenschaft "Typ der Textausrichtung"

X_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"

Y_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"

BackColor

Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe"

BorderColor

Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmenfarbe"

ReadOnly

Erhält/setzt die Eigenschaft "Read Only"

Angle

"Stub" für Änderung der "Winkel"-Eigenschaft

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Objektbindung-Methoden, Bindung-Ecke, Grafische Objekte