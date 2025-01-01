CChartObjectEdit

Klasse CChartObjectEdit ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Eingabefeld".

Beschreibung

Klasse CChartObjectEdit bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Eingabefeld".

Deklaration

class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectText CChartObjectLabel CChartObjectEdit Direkte Ableitungen CChartObjectButton

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein Objekt "Eingabefeld" Eigenschaften TextAlign Erhält/setzt die Eigenschaft "Typ der Textausrichtung" X_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse" Y_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse" BackColor Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe" BorderColor Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmenfarbe" ReadOnly Erhält/setzt die Eigenschaft "Read Only" Angle "Stub" für Änderung der "Winkel"-Eigenschaft Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectLabel X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

