Klasse CChartObjectLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Text-Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Text-Label".

Deklaration

class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectText CChartObjectLabel Direkte Ableitungen CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Text-Label" Eigenschaften X_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate" Y_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate" X_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse" Y_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse" Corner Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung" Time "Stub" für Zeitkoordinateänderung Price "Stub" für Preiskoordinateänderung Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Objektbindung-Methoden, Bindung-Ecke, Grafische Objekte