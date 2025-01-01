DokumentationKategorien
Klasse CChartObjectLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Text-Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Text-Label".

Deklaration

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Direkte Ableitungen

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Text-Label"

Eigenschaften

 

X_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate"

Y_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate"

X_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"

Y_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"

Corner

Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung"

Time

"Stub" für Zeitkoordinateänderung

Price

"Stub" für Preiskoordinateänderung

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Objektbindung-Methoden, Bindung-Ecke, Grafische Objekte