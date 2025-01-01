CChartObjectEdit
CChartObjectEdit è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà "Modifica" dell'oggetto grafico.
Descrizione
La Classe CChartObjectEdit fornisce l'accesso alla proprietà "Modifica" dell'oggetto.
Dichiarazione
|
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Titolo
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CChartObjectEdit
Discendenti diretti
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Create
|
|
Crea l'oggetto oggetto grafico "Modifica"
|
Proprietà
|
|
Ottiene/Imposta la proprietà "TextAlign"
|
Ottiene la proprietà "X Size"
|
Ottiene la proprietà "Y Size"
|
Ottiene/Imposta la proprietà "Colore di Sfondo"
|
Ottiene/Imposta la proprietà "Colore del Bordo"
|
Ottiene/Imposta la proprietà "Sola Lettura"
|
Ottiene/Imposta la proprietà "Angolo"
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
Metodo virtuale per la scrittura su file
|
virtual Load
|
Metodo virtuale per la lettura da file
|
virtual Type
|
Metodo virtuale di identificazione
Vedi anche
Tipi di oggetto, Le proprietà degli oggetti, Angolo chart, Metodi di associazione Oggetto, Gli oggetti grafici