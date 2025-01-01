DocumentazioneSezioni
CChartObjectEdit

CChartObjectEdit è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà "Modifica" dell'oggetto grafico.

Descrizione

La Classe CChartObjectEdit fornisce l'accesso alla proprietà "Modifica" dell'oggetto.

Dichiarazione

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Discendenti diretti

CChartObjectButton

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto oggetto grafico "Modifica"

Proprietà

 

TextAlign

Ottiene/Imposta la proprietà "TextAlign"

X_Size

Ottiene la proprietà "X Size"

Y_Size

Ottiene la proprietà "Y Size"

BackColor

Ottiene/Imposta la proprietà "Colore di Sfondo"

BorderColor

Ottiene/Imposta la proprietà "Colore del Bordo"

ReadOnly

Ottiene/Imposta la proprietà "Sola Lettura"

Angle

Ottiene/Imposta la proprietà "Angolo"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

