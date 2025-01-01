ドキュメントセクション
CChartObjectEdit

CChartObjectEdit は「Edit（編集）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectEdit クラスは「Edit（編集）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

直接子孫

CChartObjectButton

クラスメソッド

作成

 

Create

「Edit（編集）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

TextAlign

「TextAlign」プロパティを取得します。

X_Size

「X Size」プロパティを取得します。

Y_Size

「Y Size」プロパティを取得します。

BackColor

「Background Color（背景色）」プロパティを取得/設定します。

BorderColor

「Border Color（境界線の色）」プロパティを取得/設定します。

ReadOnly

「Read Only（読み込み専用）」プロパティを取得/設定します。

Angle

「Angle（角度）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

