Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectTextFont 

Font (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Schrift".

string  Font() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Schrift" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird "" zurückgegeben.

Font (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Schrift".

bool  Font(
   string  font      // Eigenschaftswert
   )

Parameter

font

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Schrift".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.