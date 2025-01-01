Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Get-Methode) Erhält den Wert der Eigenschaft "Schrift". string Font() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Schrift" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird "" zurückgegeben. Font (Set-Methode) Setzt den Wert der Eigenschaft "Schrift". bool Font( string font // Eigenschaftswert ) Parameter font [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Schrift". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Angle FontSize