CChartObjectEdit

La clase CChartObjectEdit facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Editar".

Descripción

La clase CChartObjectEdit proporciona acceso a las propiedades del objeto "Editar".

Declaración

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Descendientes directos

CChartObjectButton

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Editar"

Propiedades

 

TextAlign

Obtiene/Establece la propiedad "Alineación del texto"

X_Size

Obtiene la propiedad "Tamaño X"

Y_Size

Obtiene la propiedad "Tamaño Y"

BackColor

Obtiene/Establece la propiedad "Color de fondo"

BorderColor

Obtiene/Establece la propiedad "Color del borde"

ReadOnly

Obtiene/Establece la propiedad "Solo lectura"

Angle

Obtiene/Establece la propiedad "Ángulo"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos heredados de la clase CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

