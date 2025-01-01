CChartObjectEdit
La clase CChartObjectEdit facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Editar".
Descripción
La clase CChartObjectEdit proporciona acceso a las propiedades del objeto "Editar".
Declaración
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Título
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Jerarquía de herencia
CChartObjectEdit
Descendientes directos
Métodos de la clase
Create
Crea el objeto gráfico "Editar"
Propiedades
Obtiene/Establece la propiedad "Alineación del texto"
Obtiene la propiedad "Tamaño X"
Obtiene la propiedad "Tamaño Y"
Obtiene/Establece la propiedad "Color de fondo"
Obtiene/Establece la propiedad "Color del borde"
Obtiene/Establece la propiedad "Solo lectura"
Obtiene/Establece la propiedad "Ángulo"
Entrada/salida
virtual Save
Método virtual para escribir en un archivo
virtual Load
Método virtual para leer un archivo
virtual Type
Método virtual de identificación
Ver también
Tipos de objetos, Propiedades de objetos, Ángulo del gráfico, Modos de enlace de objetos, Objetos gráficos