DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelemente 

Steuerelemente

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Steuerelemente".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Steuerelemente" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname

Objekt

CChartObjectText

Grafisches Objekt "Text"

CChartObjectLabel

Grafisches Objekt "Text-Label"

CChartObjectEdit

Grafisches Objekt "Eingabefeld"

CChartObjectButton

Grafisches Objekt "Taste"

CChartObjectSubChart

Grafisches Objekt "Chart"

CChartObjectBitmap

Grafisches Objekt "Bitmap"

CChartObjectBmpLabel

Grafisches Objekt "Bitmap Label"

CChartObjectRectLabel

Grafisches Objekt "Rechteck-Label".

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte