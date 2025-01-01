Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelemente
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Steuerelemente
Eine Gruppe von Grafikobjekten "Steuerelemente".
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Steuerelemente" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
|
Klassenname
|
Objekt
|
Grafisches Objekt "Text"
|
Grafisches Objekt "Text-Label"
|
Grafisches Objekt "Eingabefeld"
|
Grafisches Objekt "Taste"
|
Grafisches Objekt "Chart"
|
Grafisches Objekt "Bitmap"
|
Grafisches Objekt "Bitmap Label"
|
Grafisches Objekt "Rechteck-Label".
