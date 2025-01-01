CChartObjectButton

Klasse CChartObjectButton ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Taste".

Beschreibung

Klasse CChartObjectButton bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Taste".

Deklaration

class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectText CChartObjectLabel CChartObjectEdit CChartObjectButton Direkte Ableitungen CChartObjectPanel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Geerbt von der Klasse CChartObjectEdit Eigenschaften State Erhält/setzt die Tastenzustand (gedrückt/nicht gedrückt) Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectLabel X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectEdit X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

