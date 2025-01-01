CChartObjectButton
Klasse CChartObjectButton ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Taste".
Beschreibung
Klasse CChartObjectButton bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Taste".
Deklaration
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObjectButton
Direkte Ableitungen
CChartObjectPanel
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Geerbt von der Klasse CChartObjectEdit
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt die Tastenzustand (gedrückt/nicht gedrückt)
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
Sehen Sie auch
Objekttypen, Objekteigenschaften, Objektbindung-Methoden, Bindung-Ecke, Grafische Objekte