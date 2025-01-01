ReadOnly (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Read Only".
|
bool ReadOnly() const
Rückgabewert
Der Wert der "Read Only"-Eigenschaft eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.
ReadOnly (Set-Methode)
Setzt den Wert der Eigenschaft "Read Only".
|
bool ReadOnly(
Parameter
flag
[in] Der neue Wert der "Read Only"-Eigenschaft (true bedeutet dass Textbearbeitungsfunktionen verboten sind"<t2>.</t2>
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.