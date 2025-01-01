ReadOnly (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Read Only".

bool ReadOnly() const

Rückgabewert

Der Wert der "Read Only"-Eigenschaft eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

ReadOnly (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Read Only".

bool ReadOnly(

const bool flag

)

Parameter

flag

[in] Der neue Wert der "Read Only"-Eigenschaft (true bedeutet dass Textbearbeitungsfunktionen verboten sind"<t2>.</t2>

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.