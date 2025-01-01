DocumentationSections
CChartObjectEdit

La classe CChartObjectEdit permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Zone d'édition".

Description

La classe CChartObjectEdit fournit un accès aux propriétés de l'objet "Zone d'édition".

Déclaration

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Descendants directs

CChartObjectButton

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Zone d'édition"

Propriétés

 

TextAlign

Retourne/Definit la propriété "TextAlign"

X_Size

Retourne la propriété "X Size"

Y_Size

Retourne la propriété "Y Size"

BackColor

Retourne/Définit la propriété "Background Color"

BorderColor

Retourne/Définit la propriété "Border Color"

ReadOnly

Retourne/Définit la propriété "Read Only"

Angle

Retourne/Définit la propriété "Angle"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Méthodes héritées de la classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

Voir aussi

Types des objets, Propriétés d'un objet, Angle d'un graphique, Points d'ancrage des objets, Objets graphiques