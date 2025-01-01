CChartObjectEdit
La classe CChartObjectEdit permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Zone d'édition".
Description
La classe CChartObjectEdit fournit un accès aux propriétés de l'objet "Zone d'édition".
Déclaration
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectEdit
Descendants directs
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Zone d'édition"
Propriétés
Retourne/Definit la propriété "TextAlign"
Retourne la propriété "X Size"
Retourne la propriété "Y Size"
Retourne/Définit la propriété "Background Color"
Retourne/Définit la propriété "Border Color"
Retourne/Définit la propriété "Read Only"
Retourne/Définit la propriété "Angle"
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
