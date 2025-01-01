TextAlign (Get-Methode)
Erhält den wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" des Objekts "Eingabefeld".
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Rückgabewert
Ein Wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist.
TextAlign (Set-Methode)
Setzt den wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" des Objekts "Eingabefeld".
|
bool TextAlign(
Parameter
align
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.