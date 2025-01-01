TextAlign (Get-Methode)

Erhält den wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" des Objekts "Eingabefeld".

ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const

Rückgabewert

Ein Wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist.

TextAlign (Set-Methode)

Setzt den wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung" des Objekts "Eingabefeld".

bool TextAlign(

ENUM_ALIGN_MODE align

)

Parameter

align

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Typ der horizontalen Textausrichtung".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.