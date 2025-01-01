Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectTextAngle CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Angle (Get-Methode) Erhält die Eigenschaft "Neigungswinkel". double Angle() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Neigungswinkel" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben. Angle (Set-Methode) Setzt die Eigenschaft "Neigungswinkel". bool Angle( double angle // Eigenschaftswert ) Parameter angle [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Neigungswinkel". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Create Font