Anchor (Get-Methode)
Erhält die Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".
|
ENUM_ANCHOR_POINT Anchor() const
Rückgabewert
Der Eigenschaftswert "Position des Ankerpunktes" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.
Anchor (Set-Methode)
Setzt die Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".
|
bool Anchor(
Parameter
anchor
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.