Anchor (Get-Methode)

Erhält die Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".

ENUM_ANCHOR_POINT Anchor() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Position des Ankerpunktes" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Anchor (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".

bool Anchor(

ENUM_ANCHOR_POINT anchor

)

Parameter

anchor

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Position des Ankerpunktes".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.