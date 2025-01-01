CChartObjectEdit
CChartObjectEdit sınıfı, "Düzen" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CChartObjectEdit sınıfı, "Düzen" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Başlık
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CChartObjectEdit
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
"Düzen" grafik nesnesini oluşturur
|
Özellikler
|
|
"Metin Hizalama" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır
|
"Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır
|
"Arka-plan Rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Kenarlık Rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Salt Okunur" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Açı" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Sanal dosya yazım yöntemi
|
virtual Load
|
Sanal dosya okuma yöntemi
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
Ayrıca bakınız
Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Çizelge köşesi, Nesne bağlama yöntemleri, Grafik nesneleri