CChartObjectEdit

CChartObjectEdit sınıfı, "Düzen" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CChartObjectEdit sınıfı, "Düzen" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

İlk nesil

CChartObjectButton

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Düzen" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

TextAlign

"Metin Hizalama" özelliğinin değerini alır/ayarlar

X_Size

"X Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır

Y_Size

"Y Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır

BackColor

"Arka-plan Rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

BorderColor

"Kenarlık Rengi" özelliğinin değerini alır/ayarlar

ReadOnly

"Salt Okunur" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Angle

"Açı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Prev, Prev, Next, Next, Compare

