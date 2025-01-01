- Objekttypen
Methode der Objektbindung
Die grafischen Objekte Text, Label, Bitmap und Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP und OBJ_BITMAP_LABEL) verfügen über eine der neun Arten der Bindung, die durch die OBJPROP_ANCHOR Eigenschaft gesetzt werden.
|
Objekt
|
Identifikator
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Ja
|
—
|
Ja
|
Ja
|
Label
|
Ja
|
Ja (read-only)
|
—
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Button
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Ja (read-only)
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
Bitmap Label
|
Ja
|
Ja (read-only)
|
—
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Edit
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
In der Tabelle werden folgende Bezeichnungen verwendet:
- X/Y – die Koordinaten des Bindepunkts werden in Pixel hinsichtlich einer der Ecken der Grafik angegeben;
- Width/Height – Objekte haben Breite und Höhe. Wenn "read-only" angegeben ist, heißt das, dass die Höhe und die Breite erst nach dem Zeichnen des Objekts auf der Grafik berechnet werden;
- Date/Price – das Paar Datum/Preis gibt die Koordinaten des Bindepunktes an;
- OBJPROP_CORNER – gibt eine Ecke der Grafik an, in Hinsicht auf welche Koordinaten des Bindepunkts angegeben werden. Kann einen der vier Aufzählungswerte ENUM_BASE_CORNER annehmen;
- OBJPROP_ANCHOR – gibt den Bindepunkt im Objekt selbst an und kann einen der 9 Aufzählungswerte ENUM_ANCHOR_POINT annehmen. Gerade von diesem Punkt werden Koordinaten in Pixel zur ausgewählten Ecke der Grafik angegeben;
- OBJPROP_ANGLE – gibt den Drehungswinkel entgegen dem Uhrzeigersinn an.
Die notwendige Variante kann durch die Funktion ObjectSetInteger(handle_Chart, Name_Objekt, OBJPROP_ANCHOR, Verbindungs_Weg) angegeben werden, wo Verbindungs_Weg - einer der Werte von Enumeration ENUM_ANCHOR_POINT ist.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Bindepunkt in der linken oberen Ecke
|
ANCHOR_LEFT
|
Bindepunkt links zentriert
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Bindepunkt in der linken unteren Ecke
|
ANCHOR_LOWER
|
Bindepunkt unten zentriert
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Bindepunkt in der rechten unteren Ecke
|
ANCHOR_RIGHT
|
Bindepunkt rechts zentriert
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Bindepunkt rechts zentriert
|
ANCHOR_UPPER
|
Bindepunkt oben zentriert
|
ANCHOR_CENTER
|
Bindepunkt im Objektzentrum
Die Objekte OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL und OBJ_EDIT haben einen festen Bindepunkt in der linken oberen Ecke (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Beispiel:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Graphische Objekte Arrow (OBJ_ARROW) haben nur 2 Snapverfahren ihrer Koordinaten. Identifikatoren werden in ENUM_ARROW_ANCHOR aufgezählt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
ANCHOR_TOP
|
Bindepunkt für Weiche befindet sich oben
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Bindepunkt für Weiche befindet sich unten
Beispiel:
|
void OnStart()
Nach der Durchführung von Script wird der Chart etwa so aussehen, wie auf diesem Bild.