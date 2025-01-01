void OnStart()

{

//--- Dienstfelder

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- stellen wir für Felder Timeserienmerkmal fest

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- erzeugen wir handle des Indikators Fractals

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle =",FractalsHandle);

//--- stellen wir Fehlerkode auf Null

ResetLastError();

//--- versuchen wir, Indikatorwert zu kopieren

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Obere Fractals Kopieren Fehler. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- versuchen wir Indikatorwerte zu kopieren

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Untere Fractals Kopieren Fehler. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- kopieren wir Zeitreihe mit der Eroeffnungszeit der letzten 1000 Bars

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Nicht gelungen, Eroeffnungszeit der letzten 1000 Bars zu kopieren");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // zählen wir die Weichen

bool created;// bekommen wir das Ergebnis des Versuches, ein Objekt zu erzeugen

for(int i=2;i<copied;i++)// sehen wir die Werte des Idikators iFractals durch

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// oberer Fraktal gefunden

{

if(upcounter<10)// erzeugen nicht mehr als 10 Objekte "oben"

{

//--- versuchen wir das Objekt "oben" zu erzeugen

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// wenn erzeugt - machen wir tuning dafür

{

//--- Ankerpunkt ist unten, um die Bar nicht zu bedecken

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- letzter Strich - zeichnen

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// neuer Fraktal gefunden

{

if(downcounter<10)// erzeugen wir nicht mehr als 10 Objekte "unten"

{

//--- vesuchen wir das Objekt "unten" zu erzeugen

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// wenn erzeugt - machen wir tuning dafür

{

//--- Bundepunkt ist oben, um die Bar nicht zu bedecken

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- letzter Strich - zeichnen

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}