Die Ecke der Grafik, an den das Objekt gebunden ist

Es gibt eine Reihe grafischer Objekte, für welche man die Ecke der Grafik angeben kann, hinsichtlich dessen die Koordinaten in Pixel angegeben werden. Dazu gehören die folgenden Objekt-Typen (in Klammern sind Identifikatoren des Objekt-Typs):

Label (OBJ_LABEL); Textzeichen

Button (OBJ_BUTTON); Button

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Grafisches Zeichen

Edit (OBJ_EDIT); Eingabefeld

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Winkelrechtes Zeichen

Objekt Identifikator X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Ja — Ja Ja Label OBJ_LABEL Ja Ja (read-only) — Ja Ja Ja Button OBJ_BUTTON Ja Ja — Ja — — Bitmap OBJ_BITMAP — Ja (read-only) Ja — Ja — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Ja Ja (read-only) — Ja Ja — Edit OBJ_EDIT Ja Ja — Ja — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Ja Ja — Ja — —

In der Tabelle werden folgende Bezeichnungen verwendet:

X/Y – die Koordinaten des Bindepunkts werden in Pixel hinsichtlich einer der Ecken der Grafik angegeben;

Width/Height – Objekte haben Breite und Höhe. Wenn "read-only" angegeben ist, heißt das, dass die Höhe und die Breite erst nach dem Zeichnen des Objekts auf der Grafik berechnet werden;

Date/Price – das Paar Datum/Preis gibt die Koordinaten des Bindepunktes an;

OBJPROP_CORNER – gibt eine Ecke der Grafik an, in Hinsicht auf welche Koordinaten des Bindepunkts angegeben werden. Kann einen der vier Aufzählungswerte ENUM_BASE_CORNER annehmen;

OBJPROP_ANCHOR – gibt den Bindepunkt im Objekt selbst an und kann einen der 9 Aufzählungswerte ENUM_ANCHOR_POINT annehmen. Gerade von diesem Punkt werden Koordinaten in Pixel zur ausgewählten Ecke der Grafik angegeben;

OBJPROP_ANGLE – gibt den Drehungswinkel entgegen dem Uhrzeigersinn an.

Um den Chartwinkel anzugeben, von dem Koordinaten X und Y in Pixel abgezählt werden, muss man die Funktion ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner) verwenden, wo:

chartID - Chartidentifikator;

name – Name des graphischen Objekts;

OBJPROP_CORNER – Identifikator der Eigenschaft für Festlegung des Snapwinkels;

chart_corner – der notwendiger Chartwinkel kann einen der Werte von Enumeration ENUM_BASE_CORNER annehmen.

ENUM_BASE_CORNER

Identifikator Beschreibung CORNER_LEFT_UPPER Mittelpunkt der Koordinaten im oberen linken Winkel des Charts CORNER_LEFT_LOWER Mittelpunkt der Koordinaten im unteren linken Winkel des Charts CORNER_RIGHT_LOWER Mittelpunkt der Koordinaten im unteren rechten Winkel des Charts CORNER_RIGHT_UPPER Mittelpunkt der Koordinaten im oberen rechten Winkel des Charts

Beispiel: