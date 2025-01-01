CChartObjectEdit
CChartObjectEdit é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Edit".
Descrição
Classe CChartObjectEdit fornece acesso às propriedades do objeto gráfico"Edit".
Declaração
|
class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartObjectEdit
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Create
|
|
Cria o objeto gráfico "Edit"
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define a propriedade "TextAlign"
|
Obtém a propriedade "X Size"
|
Obtém a propriedade "Y Size"
|
Obtém/define a propriedade "Background Color"
|
Obtém/define a propriedade "Border Color"
|
Obtém/define a propriedade "Read Only"
|
Obtém/define a propriedade "Angle"
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escrever o arquivo
|
virtual Load
|
Método virtual para a leitura a partir do arquivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
Veja também
Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Ângulo de gráfico, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos