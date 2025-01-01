DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectEdit 

CChartObjectEdit

CChartObjectEdit é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Edit".

Descrição

Classe CChartObjectEdit fornece acesso às propriedades do objeto gráfico"Edit".

Declaração

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Descendentes diretos

CChartObjectButton

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Edit"

Propriedades

 

TextAlign

Obtém/Define a propriedade "TextAlign"

X_Size

Obtém a propriedade "X Size"

Y_Size

Obtém a propriedade "Y Size"

BackColor

Obtém/define a propriedade "Background Color"

BorderColor

Obtém/define a propriedade "Border Color"

ReadOnly

Obtém/define a propriedade "Read Only"

Angle

Obtém/define a propriedade "Angle"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos herdados da classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Ângulo de gráfico, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos