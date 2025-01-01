ДокументацияРазделы
CChartObjectEdit

Класс CChartObjectEdit является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Поле ввода".

Описание

Класс CChartObjectEdit обеспечивает доступ к свойствам объекта "Поле ввода".

Декларация

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

Прямые потомки

CChartObjectButton

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Поле ввода"

Свойства

 

TextAlign

Получает/устанавливает свойство "Тип выравнивания текста"

X_Size

Получает свойство "Размер по X"

Y_Size

Получает свойство "Размер по Y"

BackColor

Получает/устанавливает свойство "Цвет фона"

BorderColor

Получает/устанавливает свойство "Цвет рамки"

ReadOnly

Получает/устанавливает свойство "Read Only"

Angle

"Заглушка" для изменений свойства "Угол"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Методы унаследованные от CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

Смотри также

Типы объектов, Свойства объектов, Способы привязки объектов, Угол привязки, Графические объекты