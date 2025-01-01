文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象Objects ControlsCChartObjectEdit 

CChartObjectEdit

CChartObjectEdit 类用于简便地访问 "编辑" 图形对象属性。

描述

CChartObjectEdit 类可供访问 "编辑" 对象属性。

声明

   class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

直接分支

CChartObjectButton

类方法

创建

 

创建

创建 "编辑" 图形对象

属性

 

TextAlign

获取/设置 "文本对齐" 属性

X_Size

获取 "X 大小" 属性

Y_Size

获取 "Y 大小" 属性

BackColor

获取/设置 "背景颜色" 属性

BorderColor

获取/设置 "边框颜色" 属性

ReadOnly

获取/设置 "只读" 属性

Angle

获取/设置 "角度" 属性

输入/输出

 

virtual Save

写文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

方法继承自类 CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

方法继承自类 CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

 

参阅

对象类型, 对象属性, 图表角度, 绑定方法, 图形对象