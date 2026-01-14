Diskussion zum Artikel "Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen"
Neuer Artikel Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen :
Die Verarbeitung mehrzeiliger Eingaben in KI-Handelssystemen ist unerlässlich, damit wir detaillierte Aufforderungen oder Daten eingeben können, z. B. mehrzeilige Marktbeschreibungen oder Codefragmente. So wird sichergestellt, dass die KI komplexe Abfragen ohne Abbruch verarbeiten kann, was für präzise Antworten auf dynamischen Märkten entscheidend ist, wo einzeilige Eingaben den Kontext einschränken können. Die Chat-Persistenz schafft einen Mehrwert, indem sie den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg speichert und es uns ermöglicht, auf früheren KI-Erkenntnissen aufzubauen, ohne Informationen zu wiederholen, während die Generierung von Handelssignalen KI nutzt, um Marktdaten zu analysieren und umsetzbare Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu erstellen, was die manuelle Analyse reduziert und uns hilft, schneller auf Gelegenheiten wie Trendumkehrungen zu reagieren. Gemeinsam schaffen diese Funktionen ein robusteres System, das die Nutzererfahrung durch die Beibehaltung des Kontexts und die Integration von KI in Echtzeit-Handelsentscheidungen verbessert, um Fehler zu minimieren und die Rentabilität zu steigern.
Unser Plan ist es, das KI-Programm zu verbessern, indem wir eine fortgeschrittene Textverarbeitung implementieren, um mehrzeilige Eingaben zu verarbeiten, da die derzeitige Logik uns eine nahtlose Eingabe von maximal 63 Zeichen erlaubt, was uns auf einfache Aufforderungen beschränkt. Wir werden diesen Kontext also erweitern, damit wir bei Bedarf so viele Zeilen wie möglich eingeben können, denn in manchen Fällen müssen wir vielleicht noch detaillierter sein, wenn wir die KI auffordern, uns Handelssignale zu geben. Wir werden auch sichere Speichermechanismen für die Chat-Persistenz einbauen, um ein einfaches Abrufen und Navigieren in vergangenen Unterhaltungen zu ermöglichen, damit wir uns nicht ständig wiederholen müssen, wenn wir etwas nachschlagen wollen. Aus Sicherheitsgründen verwenden wir das Modell Advanced Encryption Standard (AES), um die Chats zu verschlüsseln. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es so einfach zu handhaben ist, aber Sie können auch ein anderes Modell Ihrer Wahl verwenden.
Autor: Allan Munene Mutiiria