Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 33): Erstellung des Preisaktions-Systems des harmonischen Musters Shark

Einführung

In unserem vorherigen Artikel (Teil 32) haben wir das System des 5 Drives Musters (5-0) in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das steigende und fallende harmonische Muster von 5 Drives unter Verwendung von Fibonacci-Ratios erkennt und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisiert, die durch Chart-Objekte wie Dreiecke und Trendlinien visualisiert werden. In Teil 33 entwickeln wir das System des Shark-Musters, das dessen steigende und fallende harmonische Muster anhand von Umkehrpunkten und spezifischen Fibonacci-Retracements und Extensions identifiziert. Dieses System führt Handelsgeschäfte mit flexiblen Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Optionen aus, die durch visuelle Dreiecke, Trendlinien und Etiketten für eine klare Musterdarstellung ergänzt werden. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine robuste MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen Shark-Mustern, die Sie nur noch anpassen müssen – legen wir los!





Verstehen des Systems der harmonischen Shark-Muster

Das Shark-Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehrpunkte – X, A, B, C und D – definiert ist, die sowohl in einer steigenden als auch in einer fallenden Form existieren und dazu dienen, durch spezifische Fibonacci-Retracements und -Extensions wahrscheinliche Umkehrzonen zu identifizieren. Bei einem steigenden Shark-Muster bildet die Struktur eine Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der X ein tiefer Umkehrpunkt ist, A ein hoher Umkehrpunkt, B ein tiefer Umkehrpunkt (das sich auf 0,32 bis 0,50 von XA zurückzieht), C ein hoher Umkehrpunkt (das sich auf 1,13 bis 1,618 von AB erstreckt) und D ein tiefer Umkehrpunkt (das sich auf 1,618 bis 2,24 von BC erstreckt und unter B liegt); ein fallender Shark kehrt diese Sequenz um, wobei D über B liegt:

Fallendes harmonisches Shark-Muster:





Steigendes harmonisches Shark-Muster:





Unser Ansatz umfasst die Erkennung dieser Umkehrpunkt innerhalb eines bestimmten Balkenbereichs, die Validierung der Schenkel des Musters anhand nutzerdefinierter Fibonacci-Kriterien, die Visualisierung der X-A-B-C-D-Struktur mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien und die Ausführung von Handelsgeschäften am D-Punkt mit anpassbaren Stop-Loss- (Fibonacci-basiert oder fest) und Take-Profit-Levels (ein Drittel, zwei Drittel oder C-Pivot), um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen Sie den MetaEditor, gehen Sie zum Navigator, suchen Sie den Ordner Indikatoren, klicken Sie auf die Registerkarte „Neu“ und folgen Sie den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Shark Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL { TP1 = 1 , TP2 = 2 , TP3 = 3 }; enum ENUM_STOP_LOSS_TYPE { SL_FIBO = 1 , SL_FIXED = 2 }; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double MinRetrace = 0.32 ; input double MaxRetrace = 0.50 ; input double MinExt1 = 1.13 ; input double MaxExt1 = 1.618 ; input double MinExt2 = 1.618 ; input double MaxExt2 = 2.24 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; input ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL TakeProfitLevel = TP2; input ENUM_STOP_LOSS_TYPE StopLossType = SL_FIBO; input double SL_FiboExtension = 1.618 ; input double SL_FixedPoints = 50 ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ; datetime tradedPatterns[];

Um die Grundlage für das Shark-Muster zu schaffen, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen, wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen, zu verwalten. Dann definieren wir die Enumerationen „ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL“ (TP1 für ein Drittel, TP2 für zwei Drittel, TP3 für den Umkehrpunkt C-Preis) und „ENUM_STOP_LOSS_TYPE“ (SL_FIBO für die Fibonacci-Erweiterung, SL_FIXED für Fixpunkte) für flexible Handelseinstellungen und setzen Eingabeparameter: „PivotLeft“ und „PivotRight“ bei 5 Bars für die Umkehrpunkt-Erkennung, „Tolerance“ bei 0,10 für die Fibonacci-Abweichung, „MinRetrace“ bei 0,32 und „MaxRetrace“ bei 0,50 für das AB-Leg, „MinExt1“ bei 1,13 und „MaxExt1“ bei 1.618 für das BC-Leg, „MinExt2“ bei 1,618 und „MaxExt2“ bei 2,24 für das CD-Leg, „LotSize“ bei 0.01, „AllowTrading“ auf true, „TakeProfitLevel“ auf TP2, „StopLossType“ auf SL_FIBO, „SL_FiboExtension“ auf 1.618, und „SL_FixedPoints“ auf 50.

Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“, „price“ und „isHigh“ zum Speichern von Umkehrpunkten, deklarieren „pivots“ als dynamisches Array und initialisieren die globalen Variablen „g_patternFormationBar“ auf -1 zum Verfolgen der Musterbildung, „g_lockedPatternX“ auf 0 zum Sperren der X-Pivot-Zeit und „tradedPatterns“ als Array zum Verfolgen der gehandelten Muster unter Verwendung der X-Zeit. Dieses System bildet den zentralen Rahmen für die Erkennung von und den Handel mit Shark-Mustern. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Kennzeichnungen und Dreiecken verwenden.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Wir fahren fort mit der Implementierung von Visualisierungsfunktionen, um klare Chartdarstellungen des harmonischen Shark-Musters und seiner Handelsstufen zu erstellen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) zu zeichnen, das durch drei Punkte mit Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preisen („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren des Füllens und „OBJPROP_BACK“ zum Festlegen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden. Anschließend erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie („OBJ_TREND“) zwischen zwei Punkten zeichnet.

Als Nächstes implementieren wir die Funktion „DrawDottedLine“, die eine horizontale gepunktete Linie (OBJ_TREND) zu einem bestimmten Preis von „t1“ bis „t2“ erzeugt. Zuletzt entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die ein Textlabel (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) mit „ObjectCreate“ erstellt, wobei „OBJPROP_TEXT“ auf den angegebenen Text, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE““OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“ und „OBJPROP_FONT“ mit „ObjectSetString“ und „ObjectSetInteger“ auf „Arial Bold“ setzen, mit „OBJPROP_ANCHOR“ für Hochs und Tiefs auf der Grundlage von „isHigh“ oberhalb bzw. unterhalb verankern und mit „OBJPROP_ALIGN“ zentrieren. Wir können nun mit OnTick fortfahren und versuchen, Umkehrpunkte zu identifizieren, die wir später für die Mustererkennung verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Hier implementieren wir die ursprüngliche Logik der Funktion OnTick, um Umkehrpunkte zu erkennen, die für die Identifizierung des harmonischen Shark-Musters unerlässlich sind. Zunächst deklarieren wir ein statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken entdeckt wird. Dann leeren wir das Array „pivots“ mit ArrayResize, um eine neue Analyse zu gewährleisten. Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit Bars ab, legen den Pivot-Erkennungsbereich mit „start“ als „PivotLeft“ und „end“ als Gesamtzahl der Balken minus „PivotRight“ fest und durchlaufen die ausgewählten Balken.

Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen („isPivotHigh“ = true) und einen tiefen Umkehrpunkt („isPivotLow“ = true) handelt, wir ermitteln sein Hoch und Tief mit iHigh und iLow und validieren den Umkehrpunkt, indem wir die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit „iHigh“ und „iLow“ überprüfen und den Umkehrpunkt ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein niedrigeres Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen „time“ mit „iTime“, den „price“ auf das Hoch oder Tief auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag und fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir die Umkehrpunkt-Struktur ausdrucken, erhalten wir das folgende Array von Daten.





Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.



int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double retrace = A.price - B.price; if ((retrace >= MinRetrace * diff) && (retrace <= MaxRetrace * diff)) { double extension1 = C.price - B.price; if ((extension1 >= MinExt1 * retrace) && (extension1 <= MaxExt1 * retrace)) { double extension2 = C.price - D.price; if ((extension2 >= MinExt2 * extension1) && (extension2 <= MaxExt2 * extension1) && (D.price < B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } } } if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double retrace = B.price - A.price; if ((retrace >= MinRetrace * diff) && (retrace <= MaxRetrace * diff)) { double extension1 = B.price - C.price; if ((extension1 >= MinExt1 * retrace) && (extension1 <= MaxExt1 * retrace)) { double extension2 = D.price - C.price; if ((extension2 >= MinExt2 * extension1) && (extension2 <= MaxExt2 * extension1) && (D.price > B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } } } }

Zunächst wird die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“ ermittelt, die in „pivotCount“ gespeichert ist, und beendet, wenn weniger als 5 Umkehrpunkte gefunden werden, wobei „g_patternFormationBar“ und „g_lockedPatternX“ auf -1 und 0 zurückgesetzt werden, da das Shark-Muster X-, A-, B-, C- und D-Punkte erfordert. Dann extrahieren wir die letzten fünf Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen „X“ (früheste), „A“, „B“, „C“ und „D“ (späteste) zu.

Als Nächstes berechnen wir für ein steigendes Muster (X Tief, A Hoch, B Tief, C Hoch, D Tief) die XA-Differenz („A.Preis – X.Preis“), stellen sicher, dass sie positiv ist, überprüfen das AB-Retracement („A.Preis – B.Preis“) innerhalb von „MinRetrace“ (0,32) bis „MaxRetrace“ (0,50) von XA liegt, prüfen wir, ob die BC-Erweiterung („C.Preis – B.Preis“) innerhalb von „MinExt1“ (1.13) bis „MaxExt1“ (1.618) von AB liegt, und bestätigen Sie, dass die CD-Erweiterung („C.Preis – D.Preis“) innerhalb von „MinExt2“ (1.618) bis „MaxExt2“ (2.24) von BC mit „D.price < B.price“, wobei „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bullish“ gesetzt wird, falls gültig. Zuletzt wenden wir für ein fallendes Muster (X Hoch, A Tief, B Hoch, C Tief, D Hoch) ähnliche Validierungen für XA („X.price – A.price“), AB Retracement („B.price – A.price“), BC Extension („B.price – C.price“) und CD Erweiterung („D.price – C.price“) mit „D.price > B.price“, wobei „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bearish“ gesetzt wird, falls gültig. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.

if (patternFound) { Print (patternType, " Shark pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "SH_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Hier starten wir die Visualisierung der erkannten Muster im Chart. Wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), protokollieren wir zunächst die Erkennung mit Print und geben den „patternType“ („Bullish“ oder „Bearish“) und die mit TimeToString formatierte Zeit des D-Pivots aus, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden. Anschließend erstellen wir einen eindeutigen Bezeichner „signalPrefix“ durch Verkettung von „SH_“ mit „X.time“, der mit IntegerToString in eine Zeichenkette umgewandelt wird, um eine eindeutige Benennung der Chart-Objekte zu gewährleisten.

Als Nächstes setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärtsmuster oder rot für Abwärtsmuster, um sie visuell zu unterscheiden. Zuletzt rufen wir „DrawTriangle“ zweimal auf, um das Muster zu visualisieren: zuerst, um das XAB-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte X, A und B verbindet, und dann, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet. Dabei verwenden wir „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, die jeweiligen Zeiten und Preise der Umkehrpunkte, „triangleColor“, eine Breite von 2 und aktivieren die Füllung und die Hintergrundanzeige mit true-Flags. Wir kommen zu folgendem Ergebnis.





Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter abbilden, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung zur leichteren Identifizierung der Ebenen hinzuzufügen.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Shark" : "Bearish Shark" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Wir verbessern die Visualisierung der erkannten Muster weiter, indem wir detaillierte Chart-Objekte hinzufügen, um die Struktur der Muster klar darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ sechs durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: XA, AB, BC, CD, XB und BD, unter Verwendung von Umkehrpunkt-Zeiten und -Preisen (z. B., „X.time“, „X.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf „clrBlack“, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Strecken des Musters zu zeichnen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit „SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)“ abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung der Etiketten berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_X“, „textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“) durch Addieren oder Subtrahieren des Offsets, je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Umkehrpunkt um einen hohen („isHigh“ true) oder tiefen Umkehrpunkt handelt, um die Kennzeichnungen über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren.

Als Nächstes verwenden wir „DrawTextEx“, um Textkennzeichnungen für die Umkehrpunkte X, A, B, C und D mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_X“ zu erstellen, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an der Zeit des Umkehrpunkte und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status des Umkehrpunkte zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position des zentralen Labels bei „centralTime“ als Mittelpunkt von „X.time“ und „B.time“ und „centralPrice“ bei „D.Preis“, erstellen ein Textobjekt mit „ObjectCreate“ mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen OBJPROP_TEXT auf „Bullish Shark“ oder „Bearish Shark“ basierend auf „patternType“ und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit den Funktionen ObjectSetString und „ObjectSetInteger“. Wenn wir das Programm ausführen, sehen Sie hier eine Visualisierung der Ausgabe, die wir erhalten.





Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Ränder und die Kennzeichnungen zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für das Muster festlegen.



datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Um die Handelsstufen für das erkannte Muster zu definieren und zu visualisieren, setzen wir „lineStart“ auf die Zeit des D-Pivots („D.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“, „TP3Level“ und „tradeDiff“ für die Handelsberechnungen. Dann setzen wir für ein steigendes Muster („patternType == 'Bullish'“) „entryPriceLevel“ mit der Funktion SymbolInfoDouble auf den aktuellen Briefkurs (Ask), „TP3Level“ auf den Preis des C-Pivots, berechnen „tradeDiff“ als „TP3Level – entryPriceLevel“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ als ein Drittel und zwei Drittel von „tradeDiff“, addiert zu „entryPriceLevel“; für ein fallendes Muster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Preis von C, berechnen „tradeDiff“ als „entryPriceLevel – TP3Level“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ durch Subtraktion von einem Drittel und zwei Dritteln der Handelsdifferenz.

Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periodenlänge, erstellen Etikettentexte mit Preisen, die mit der Funktion DoubleToString formatiert werden (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für den Einstieg, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Kennzeichnungen zum „labelTime“ mit entsprechenden Farben, Schriftgröße 11 und verankert über den Kursniveaus zu zeichnen. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtsmuster:





Aufwärtsmuster:





Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.



int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { bool alreadyTraded = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (tradedPatterns); k++) { if (tradedPatterns[k] == X.time) { alreadyTraded = true ; break ; } } if (alreadyTraded) { Print ( "This pattern has already been traded. No new trade executed." ); return ; } double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; switch (TakeProfitLevel) { case TP1: takeProfit = TP1Level; break ; case TP2: takeProfit = TP2Level; break ; case TP3: takeProfit = TP3Level; break ; default : takeProfit = TP2Level; } if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double second_drive = C.price - D.price; stopLoss = D.price - (SL_FiboExtension - 1.0 ) * second_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade - SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss >= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade - 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Shark Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double second_drive = D.price - C.price; stopLoss = D.price + (SL_FiboExtension - 1.0 ) * second_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade + SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss <= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade + 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Shark Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } if (tradeResult) { int size = ArraySize (tradedPatterns); ArrayResize (tradedPatterns, size + 1 ); tradedPatterns[size] = X.time; } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; }

Hier schließen wir die Implementierung des OnTick-Ereignishandlers ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das erkannte Muster verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn dann kein Muster gesperrt ist („g_patternFormationBar == -1“), setzen wir „g_patternFormationBar“ auf „currentBarIndex“, sperren den Zeitpunkt des Umkehrpunkts X in „g_lockedPatternX“ mit „X.time“, protokollieren die Erkennung mit Print, warten auf die Bestätigung und beenden die Funktion.

Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar“), protokollieren wir das Repainting und beenden die Funktion, um ein zu frühes Handelsgeschäft zu verhindern. Zuletzt, wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der Umkehrpunkt X mit „g_lockedPatternX“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, aktualisieren „g_patternFormationBar“ und überprüfen über die Funktion PositionSelect, ob der Handel zulässig ist und keine offenen Positionen bestehen. Wir überprüfen, ob das Muster noch nicht gehandelt wurde, indem wir „tradedPatterns“ überprüfen, wählen das Take-Profit-Niveau („TP1Level“, „TP2Level“ oder „TP3Level“) basierend auf Ihrer Auswahl, berechnen den Stop-Loss erneut basierend auf der Nutzerauswahl, stellen sicher, dass der Stop-Loss gültig ist (unterhalb des Einstiegs für Kauf, oberhalb für Verkauf, bei Bedarf um 10 Punkte angepasst), führen einen Kauf oder Verkauf mit „obj_Trade. Buy” oder „obj_Trade.Sell” unter Verwendung von „LotSize” und „Shark Signal”, protokollieren Erfolg oder Misserfolg und markieren das Muster in „tradedPatterns” als gehandelt; wenn der Handel nicht zulässig ist, eine Position besteht oder das Muster gehandelt wurde, protokollieren wir keinen Handel; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtssignal:





Aufwärtssignal:





Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster zeichnen können und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleibt nur noch das Backtesting des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:





Bericht des Backtest:











Schlussfolgerung



Zusammenfassend haben wir ein System für die Shark-Muster in MQL5 entwickelt, das die Preisaktion nutzt, um steigende und fallende harmonische Shark-Muster mit Fibonacci-Ratios zu erkennen, den Handel mit anpassbaren Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Indem Sie die vorgestellten Konzepte und Implementierungen nutzen, können Sie dieses Shark-Muster-System an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!