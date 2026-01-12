MQL5-Handelswerkzeuge (Teil 9): Entwicklung eines Ersteinrichtungsassistenten für Expert Advisors mit scrollbarem Leitfaden

Einführung

In unserem letzten Artikel (Teil 8) haben wir ein Informations-Dashboard in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, um Positionen und Kontometrien für mehrere Symbole zu überwachen. In Teil 9 erstellen wir einen dynamischen Assistenten für die erste Ausführung, um neue Nutzer bei der ersten Ausführung eines Programms zu unterstützen. Die Assistenten für die Ersteinrichtung sind wichtige Werkzeuge zur Vereinfachung der Konfiguration komplexer Systeme, wie z. B. Expert Advisors (EAs) in MetaTrader 5. Sie führen neue Nutzer durch die Ersteinrichtung und bieten ein Orientierungsmodell, um eine optimale Leistung sicherzustellen. In diesem Artikel entwickeln wir einen MQL5-Erstanwender-Setup-Assistenten für Expert Advisors mit einem scrollbaren Dashboard mit dynamischem Text, interaktiven Schaltflächen und einem Kontrollkästchen für eine rationalisierte Konfiguration, die nur einmal beim ersten Start des Programms ausgeführt wird. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende verfügen Sie über einen interaktiven MQL5-Assistenten zur Verbesserung der EA-Initialisierung, den Sie an Ihre Handelsanforderungen anpassen können - legen wir los!





Verstehen der Rolle und des Wertes eines Leitfadens für die Ersteinrichtung von Handelsprogrammen

Ein Leitfaden für die Ersteinrichtung ist eine wichtige Funktion für Handelsprogramme wie Expert Advisors (EAs) in MetaTrader 5. Er bietet eine Schritt-für-Schritt-Führung für die Konfiguration wichtiger Einstellungen wie Losgrößen, Risikoniveaus und Handelsfilter und hilft Händlern, Fehler zu vermeiden, die zu Verlusten führen könnten, wie z. B. die Einstellung einer zu großen Losgröße, die zu einem übermäßigen Drawdown führt. Sagen wir, es ist mehr wie eine Orientierung, die neue Nutzer in die Programmschemata und -möglichkeiten einführt. Sein Wert liegt in der Vereinfachung des Einführungsprozesses für Händler aller Erfahrungsstufen, in der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Programmeinrichtung von Anfang an und in der Verwendung eines Mechanismus, der sich merkt, ob der Leitfaden angezeigt wurde, wodurch unnötige Aufforderungen bei zukünftigen Initialisierungen vermieden werden, um die Nutzererfahrung zu optimieren, insbesondere für Händler, die wiederholt Programme an Charts anhängen.

Unser Ansatz besteht darin, ein intuitives, scrollbares Dashboard zu entwerfen, das eine übersichtliche Einrichtungsanleitung mit visuell deutlichem Text (z. B. hervorgehobene Überschriften und anklickbare Links für den Support), interaktive Schaltflächen für Nutzeraktionen und ein Kontrollkästchen anzeigt, mit dem der Händler wählen kann, ob er die Anleitung bei künftigen Durchläufen überspringen möchte. Wir werden die globale Variablenfunktion von MQL5 nutzen, um die Auswahl des Nutzers in einer Variablen zu speichern, die die Build-Nummer des Handelsterminals (die Softwareversion) und das Betriebssystem (OS), auf dem das Programm zum ersten Mal ausgeführt wird, speichert und abruft. Wir erstellen eine zentrierte Nutzeroberfläche mit einer Kopf-, einer Haupt- und einer Fußzeile, die dynamische Textformatierungen für eine bessere Lesbarkeit, scrollbare Inhalte für umfassende Anweisungen und eine anpassungsfähige Größe für unterschiedliche Bildschirmauflösungen enthält. Dadurch wird sichergestellt, dass Händler Schritte wie die Einstellung von Risikoparametern oder die Aktivierung von AutoTrading leicht nachvollziehen können, was den Einrichtungsprozess nahtlos und effizient macht. Wir folgen der Anleitung der integrierten Struktur des Ein-Klick-Handels wie folgt.

Auf dem Bild können Sie sehen, wie wir vorgehen werden. Wir werden ein optionales, skaliertes Programmbild hinzufügen, um es von anderen Programmen zu unterscheiden. Kurz gesagt was wir erreichen wollen, ist die Visualisierung.





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen Sie den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner Experts, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald es erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" string GV_SETUP = "" ; string g_scaled_image_resource = "" ; int g_mainX = 0 ; int g_mainY = 50 ; int g_mainWidth = 500 ; int g_headerHeight = 50 ; int g_footerHeight = 40 ; int g_padding = 10 ; int g_textPadding = 10 ; int g_spacing = 0 ; int g_lineSpacing = 3 ; int g_minBodyHeight = 200 ; int g_maxBodyHeight = 400 ; int g_bottomMargin = 50 ; int g_displayHeight = 0 ; int g_mainHeight = 0 ; int g_adjustedLineHeight = 0 ; int g_max_scroll = 0 ; bool scroll_visible = false ; bool mouse_in_body = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false ; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ; bool checkbox_checked = false ; bool ok_button_hovered = false ; bool cancel_button_hovered = false ; bool checkbox_hovered = false ; bool header_cancel_hovered = false ; bool scroll_up_hovered = false ; bool scroll_down_hovered = false ; bool scroll_slider_hovered = false ; string ea_name = "Expert Advisor Setup Wizard" ; const int MAX_LINES = 100 ; enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_ALWAYS, SCROLL_ON_HOVER, SCROLL_NEVER }; ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_ALWAYS; #define SCROLL_LEADER "Setup_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "Setup_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "Setup_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "Setup_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "Setup_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "Setup_Scroll_Slider" #define SETUP_MAIN "Setup_MainContainer" #define SETUP_HEADER_BG "Setup_HeaderBg" #define SETUP_HEADER_IMAGE "Setup_HeaderImage" #define SETUP_HEADER_TITLE "Setup_HeaderTitle" #define SETUP_HEADER_SUBTITLE "Setup_HeaderSubtitle" #define SETUP_HEADER_CANCEL "Setup_HeaderCancel" #define SETUP_BODY_BG "Setup_BodyBg" #define SETUP_FOOTER_BG "Setup_FooterBg" #define SETUP_CHECKBOX_BG "Setup_CheckboxBg" #define SETUP_CHECKBOX_LABEL "Setup_CheckboxLabel" #define SETUP_CHECKBOX_TEXT "Setup_CheckboxText" #define SETUP_OK_BUTTON "Setup_OkButton" #define SETUP_CANCEL_BUTTON "Setup_CancelButton" string setup_text = "

Expert Advisor Initialization Guide



" "Welcome to the Expert Advisor Setup Wizard – Your Gateway to Automated Trading in MetaTrader 5!



" "Unlock the power of algorithmic trading with this comprehensive setup guide. Designed for seamless integration, this wizard ensures your EA is configured optimally for performance, risk management, and reliability across diverse market conditions.



" "Key Features:

" "- Versatile Configuration: Tailor parameters for lot sizing, magic numbers, stop losses, and take profits to suit your trading style and broker requirements.

" "- Risk Controls: Implement drawdown limits, position sizing rules, and equity protection mechanisms to safeguard your capital.

" "- Filter Integration: Apply time-based, spread, and news filters to avoid unfavorable trading environments and enhance entry precision.

" "- Monitoring Tools: Access real-time panels for trade tracking, performance metrics, and alert notifications.

" "- Backtesting Support: Optimize settings with historical data, ensuring robust strategies before live deployment.

" "- Broker Adaptability: Supports netting and hedging modes, with customizable slippage and execution tolerances.



" "Initial Setup Instructions:

" "1. Attach the EA to a new chart of your selected symbol (e.g., EURUSD) on an appropriate timeframe (e.g., M15 for intraday strategies).

" "2. Adjust core inputs: Define risk parameters, enable/disable filters, and set notification preferences to align with your objectives.

" "3. Activate AutoTrading: Ensure MT5's AutoTrading is enabled, and verify EA permissions for secure operation.

" "4. Customize Interfaces: Toggle visibility of info panels, trade managers, and alerts for an intuitive user experience.

" "5. Validate Setup: Run a forward test on demo to confirm functionality and fine-tune based on observed behavior.



" "Important Notes:

" "- Risk Disclaimer: Automated trading carries inherent risks. Always use appropriate leverage and start with conservative settings on a demo account.

" "- Compatibility Check: Confirm broker supports required features like hedging; monitor spreads during volatile periods.

" "- Optimization Tips: Regularly review performance logs and adjust filters to adapt to evolving market dynamics.

" "- Security Measures: Use unique magic numbers and enable two-factor authentication for account protection.

" "- Legal Notice: No guarantees of profitability. Trade responsibly and consult professionals as needed.



" "Contact Methods:

" "NB:

" "********************************************

" " >*** FOR SUPPORT, QUERIES, OR CUSTOMIZATIONS, REACH OUT IMMEDIATELY: ***<

" " __________________________________________



" " 1. Email: mutiiriallan.forex@gmail.com (Primary Support Channel)

" " 2. Telegram Channel: @ForexAlgo-Trader (Updates & Community)

" " 3. Telegram Group: https://t.me/Forex_Algo_Trader (Direct Assistance & Discussions)



" "********************************************



" "Thank you for choosing our Expert Advisor solutions. Configure wisely, trade confidently, and elevate your trading journey! 🚀

" ;

Um die Grundlage des Assistenten einzurichten, verwenden wir globale Variablen, um das Layout des Dashboards zu verwalten. Wir richten Koordinaten („g_mainX“, „g_mainY“ auf 50), Abmessungen („g_mainWidth“ auf 500, „g_headerHeight“ auf 50, „g_footerHeight“ auf 40) und Auffüllungen („g_padding“, „g_textPadding“ auf 10) ein. Wir definieren auch Abstände („g_spacing“ bei 0, „g_lineSpacing“ bei 3), Höhenbegrenzungen („g_minBodyHeight“ bei 200, „g_maxBodyHeight“ bei 400) und Ränder („g_bottomMargin“ bei 50). Für den Bildlauf setzen wir Variablen wie „scroll_visible“, „scroll_pos“ und „slider_height“ auf 20. Mausinteraktionszustände umfassen „movingStateSlider“ und „mlbDownX_Slider“. Wir fügen Hover-Flags für Schaltflächen und Kontrollkästchen hinzu. Wir setzen „ea_name“ auf „Expert Advisor Setup Wizard“ und „MAX_LINES“ auf 100.

Die Enumeration „ENUM_SCROLLBAR_MODE“ definiert das Verhalten der Bildlaufleiste („SCROLL_ALWAYS“, „SCROLL_ON_HOVER“, „SCROLL_NEVER“), wobei der Standardwert „SCROLL_ALWAYS“ ist. Wir definieren Konstanten für Objektnamen wie „SETUP_MAIN“, „SETUP_HEADER_BG“, „SCROLL_LEADER“ und andere für eine einheitliche Benennung von Dashboard- und Scrollbar-Elementen. Schließlich erstellen wir die Zeichenfolge „setup_text“, einen umfassenden Leitfaden mit Abschnitten zu Funktionen, Einrichtungsanweisungen, Hinweisen und Kontaktmethoden, der mit Überschriften und nummerierten Schritten formatiert ist und ein System zur Organisation der Nutzeroberfläche und des Inhalts des Assistenten für die Nutzerinteraktion bietet. Sie können die Positionierung oder den Inhalt ändern; wir haben einfach beliebige Werte verwendet. Als Nächstes müssen wir das Bild konfigurieren, das als Kopfzeilensymbol verwendet werden soll. Sie können diesen Schritt auslassen, wenn Sie ihn nicht wünschen. Wir müssen unsere Bilddatei in eine Bitmap-Datei (BMP) umwandeln. Nach der Konvertierung sollte das Bild die folgenden Eigenschaften aufweisen.

Anhand des Bildes können Sie erkennen, dass es sich bei unserem Bild um eine Bitmap-Datei handelt. Sie müssen sich nicht um die Größe oder die Abmessungen kümmern, da wir später bei Bedarf in jede beliebige Richtung skalieren können. Denken Sie daran, die Datei im gleichen Ordner wie die Programmdatei abzulegen. Jetzt müssen wir die Datei als Ressource in das Programm aufnehmen.

#resource "1. Forex Algo-Trader SQ.bmp" #define resourceImg "::1. Forex Algo-Trader SQ.bmp"

Wir verwenden die Direktive „#resource“, um die Bilddatei mit dem Namen „1. Forex Algo-Trader SQ.bmp“ einzubinden, und definieren eine Konstante „resourceImg“ als „::1.Forex Algo-Trader SQ.bmp“, um das Bild im Programm zu referenzieren. Dadurch erhält das Dashboard des Assistenten ein professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild. Wir werden nun mit der Erstellung der Schnittstelle beginnen und benötigen dazu einige Hilfsfunktionen. Lassen Sie uns Funktionen definieren, um die erforderlichen Rechteckbeschriftungen, Texte, Bilder und Schaltflächen zu erstellen.

bool createRecLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, color clrBg, int widthBorder, color clrBorder = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , widthBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createButton( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, string txt = "" , color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 12 , color clrBg = clrNONE , color clrBorder = clrNONE , string font = "Arial" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , bool isBack = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createLabel( string objName, int xD, int yD, string txt, color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 12 , string font = "Arial" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; } bool createBitmapLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

Hier implementieren wir die wichtigsten grafischen Komponenten für das interaktive Dashboard. Zunächst entwickeln wir die Funktion „createRecLabel“, die ein Rechteck-Kennzeichen (OBJ_RECTANGLE_LABEL) mit den angegebenen Koordinaten, der Größe, der Hintergrundfarbe, der Breite des Rahmens, dem Typ (BORDER_FLAT), dem Stil (STYLE_SOLID), und der Ecke (CORNER_LEFT_UPPER) unter Verwendung der Funktionen ObjectCreate und ObjectSetInteger erstellt, wobei Fehler mit Print protokolliert werden, wenn die Erstellung fehlschlägt, und es in den nicht auswählbaren Vordergrund gestellt wird. Dann implementieren wir die Funktion „createButton“, die eine Schaltfläche (OBJ_BUTTON) mit Text, Farbe, Schriftgröße, Schriftart (standardmäßig „Arial“), Hintergrund, Rahmen und Ecke im gleichen Format erstellt.

Als Nächstes erstellen wir die Funktion „createLabel“, die eine Textbeschriftung (OBJ_LABEL) mit Text, Farbe, Schriftgröße, Schriftart, Ecke und Anker (ANCHOR_LEFT_UPPER) unter Verwendung ähnlicher Aufrufe zur Objekterstellung und Eigenschaftseinstellung erzeugt und bei Bedarf Fehler protokolliert. Schließlich erstellen wir die Funktion „createBitmapLabel“, die ein Bitmap-Etikett (OBJ_BITMAP_LABEL) für Bilder mit Koordinaten, Größe, Bitmap-Pfad, Farbe und Ecke erstellt, indem wir „ObjectCreate“ verwenden und Eigenschaften festlegen, um eine nicht auswählbare Vordergrundanzeige zu gewährleisten, und alle Fehler protokollieren. Dadurch wird sichergestellt, dass wir ein System zum Rendern der visuellen Elemente des Assistenten, wie Container, Schaltflächen, Text und Bilder, erstellen.

Wir können nun einige Hilfsfunktionen erstellen, die uns bei der Berechnung der Höhe des Dashboards helfen, denn wir wollen es dynamisch zentrieren, die Textschriftarten dynamisch entsprechend der Bildschirmauflösung abrufen, sodass einige Texte auf verschiedenen Geräten nicht zu klein oder zu groß erscheinen, und den Text abschneiden, wenn er lang ist, um einen möglichen Überlauf zu vermeiden.

int getFontSizeByDPI( int baseFontSize, int baseDPI = 96 ) { int currentDPI = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI ); int scaledFontSize = ( int )(baseFontSize * ( double )baseDPI / currentDPI); return scaledFontSize; } void CalculateDashboardDimensions() { long chart_width = ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); long chart_height = ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); g_mainX = ( int )((chart_width - g_mainWidth) / 2 ); int available_height = ( int )(chart_height - g_mainY - g_bottomMargin - g_headerHeight - g_footerHeight - 2 * g_spacing); g_displayHeight = MathMin (g_maxBodyHeight, MathMax (g_minBodyHeight, available_height)); g_mainHeight = g_headerHeight + g_displayHeight + g_footerHeight + 2 * g_spacing; } string truncateString( string valueStr, int startPos, int lengthStr = - 1 , int threshHold = 0 , bool isEllipsis = false ) { string result = valueStr; if ( StringLen (valueStr) > threshHold && threshHold > 0 ) { result = StringSubstr (valueStr, startPos, lengthStr); if (isEllipsis) result += "..." ; } return result; }

Hier implementieren wir Utility-Funktionen, die eine adaptive Größenanpassung und Textformatierung gewährleisten. Wir entwickeln die Funktion „getFontSizeByDPI“, die DPI (Dots Per Inch) des Bildschirms mit Hilfe von TerminalInfoInteger mit TERMINAL_SCREEN_DPI abruft, eine skalierte Schriftgröße berechnet, indem sie die Basisschriftgröße relativ zu einem Standard-DPI (96) mit Hilfe eines einfachen Verhältnisses anpasst, und das Ergebnis für eine konsistente Textanzeige auf allen Geräten zurückgibt.

Dann erstellen wir die Funktion „CalculateDashboardDimensions“, die die Breite und Höhe des Charts über ChartGetInteger mit CHART_WIDTH_IN_PIXELS und „CHART_HEIGHT_IN_PIXELS“ abruft, den Hauptcontainer horizontal zentriert, indem sie „g_mainX“ auf die Hälfte der Differenz zwischen der Breite des Charts und „g_mainWidth“ setzt, die verfügbare Höhe berechnet, indem sie „g_mainY“, „g_bottomMargin“, „g_headerHeight“, „g_footerHeight“ und zweimal „g_spacing“ von der Charthöhe subtrahiert wird, „g_displayHeight“ auf „g_minBodyHeight“ und „g_maxBodyHeight“ mit Hilfe von MathMin und MathMax ein und „g_mainHeight“ als Summe der Kopf-, Körper- und Fußzeilenhöhen sowie des Abstands berechnet.

Schließlich implementieren wir die Funktion „truncateString“, die die eingegebene Zeichenkette unverändert zurückgibt, wenn ihre Länge unter einem Schwellenwert oder Null liegt, andernfalls extrahiert sie eine Teilzeichenkette mit StringSubstr aus „startPos“ für „lengthStr“ Zeichen und fügt eine Ellipse hinzu, falls angegeben, um Textüberlauf zu verwalten. Mit diesen Funktionen können wir die Implementierung beginnen, indem wir das Haupt-Dashboard erstellen. Wir werden seine Logik zur Modularisierung in einer Funktion unterbringen.

void ShowDashboard() { checkbox_checked = false ; createRecLabel(SETUP_MAIN, g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, C'20,20,20' , 1 , C'40,40,40' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SETUP_HEADER_BG, g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, C'45,45,45' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); }

Wir implementieren die Funktion „ShowDashboard“ und setzen zunächst den Status der Checkbox auf false zurück, um einen sauberen Start für die Nutzerinteraktion zu gewährleisten. Dann rufen wir „createRecLabel“ auf, um den Hauptcontainer („SETUP_MAIN“) an den Koordinaten „g_mainX“ und „g_mainY“ mit den Abmessungen „g_mainWidth“ und „g_mainHeight“ unter Verwendung eines dunkelgrauen Hintergrunds (C'20,20,20'), eines 1-Pixel-Rahmens (C'40,40,40'), eines flachen Rahmentyps, eines einfarbigen Stils und einer Ausrichtung der linken oberen Ecke.

Als Nächstes verwenden wir „createRecLabel“, um den Kopfzeilenhintergrund („SETUP_HEADER_BG“) an der gleichen x-Koordinate und „g_mainY“ zu erstellen, der sich über „g_mainWidth“ und „g_headerHeight“ erstreckt mit einem etwas helleren grauen Hintergrund (C'45,45,45') und Rahmen (C'60,60,60'), wobei das einheitliche Styling beibehalten und die grundlegende visuelle Struktur des Dashboards des Assistenten wiedergegeben wird. Wir müssen diese Funktion nun in der Ereignisbehandlung von OnInit aufrufen.

int OnInit () { int build = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD ); string os = TerminalInfoString (TERMINAL_OS_VERSION); StringReplace (os, " " , "_" ); StringReplace (os, "." , "_" ); StringReplace (os, "," , "_" ); GV_SETUP = "EA_Setup_" + IntegerToString (build) + "_" + os; CalculateDashboardDimensions(); if (! GlobalVariableCheck (GV_SETUP)) { Print ( "Global variable '" + GV_SETUP + "' not found. Creating new one with value FALSE (0.0)." ); GlobalVariableSet (GV_SETUP, 0.0 ); ShowDashboard(); } else { double val = GlobalVariableGet (GV_SETUP); if (val == 1.0 ) { } else { ShowDashboard(); } } ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir fahren fort, die Initialisierungslogik zu implementieren, um das Anzeigeverhalten in OnInit zu verwalten, wo wir die MetaTrader 5 Terminal-Build-Nummer mit TerminalInfoInteger und TERMINAL_BUILD und die Betriebssystemversion mit TerminalInfoString und TERMINAL_OS_VERSION abrufen, Leerzeichen, Punkte und Kommas im OS-String mit Unterstrichen über StringReplace ersetzen, um einen sauberen globalen Variablennamen zu erstellen („GV_SETUP“) zu erstellen, der als „EA_Setup_<build>_<OS>“ formatiert ist. Sie könnten auch eine andere magische Zahl oder einen Programmnamen und eine Versionsnummer verwenden, aber diese Kombination war einfach genial und einzigartig. Wir rufen „CalculateDashboardDimensions“ auf, um das Layout des Dashboards auf der Grundlage der Chartabmessungen einzurichten.

Dann prüfen wir mit GlobalVariableCheck, ob die globale Variable existiert; wenn nicht, protokollieren wir ihre Erstellung mit „Print“, setzen sie mit GlobalVariableSet auf 0,0 (false) und zeigen das Dashboard mit „ShowDashboard“ an. Wenn die Variable existiert, rufen wir ihren Wert mit GlobalVariableGet ab und zeigen das Dashboard nur dann an, wenn der Wert nicht 1,0 ist (was bedeutet, dass der Nutzer die Variable nicht mehr anzeigen möchte). Schließlich aktivieren wir die Mausbewegungs- und Mausrad-Ereignisse mit ChartSetInteger unter Verwendung von CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, „CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL“ und „CHART_MOUSE_SCROLL“, um interaktive Funktionen zu unterstützen, die im OnChartEvent-Ereignishandler hilfreich sein werden, und geben INIT_SUCCEEDED für eine erfolgreiche Initialisierung zurück. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Da wir nun einen Kopfbereich haben, fügen wir die Bilddatei hinzu. Wir müssen das Bild skalieren, also definieren wir die Funktionen, die diese Aufgabe übernehmen, und rufen sie dann auf, um unsere Bilddatei zu skalieren.

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

Hier implementieren wir Bildverarbeitungsfunktionen, um die visuelle Qualität zu verbessern. Zunächst entwickeln wir die Funktion „ScaleImage“, die die Größe eines Bildes ändert, indem sie ein neues Pixel-Array mit ArrayResize für die Zieldimensionen („new_width“ x „new_height“) ein neues Pixel-Array mit ArrayRize für die Zieldimensionen („new_width x „new_ight“) erstellt, jedes Pixel durchläuft, die Koordinaten mithilfe der proportionalen Skalierung auf das ursprüngliche Bild abbildet und „BicubicInterpolate“ aufruft, um den interpolierten Pixelwert zu berechnen, und diesen im skalierten Array speichert, bevor er mit der Funktion ArrayCopy zurück in das ursprüngliche Array kopiert wird.

Dann erstellen wir die Funktion „BicubicInterpolate“, die die Farbe eines Pixels an nicht-ganzzahligen Koordinaten („x“, „y“) berechnet, indem sie eine 4x4-Nachbarschaft von Pixeln auswählt, die Indizes mit MathMin und MathMax beschränkt, um innerhalb der Bildgrenzen zu bleiben, und die ARGB-Komponenten mit „GetArgb“ extrahieren, jede Komponente mit „BicubicInterpolateComponent“ interpolieren und sie bitweisen zu einem endgültigen Pixelwert kombinieren. Als Nächstes implementieren wir „BicubicInterpolateComponent“, das die bikubische Interpolation auf eine einzelne Farbkomponente anwendet, indem es kubische Gewichte für x- und y-Fraktionskoordinaten berechnet, y-Zwischenwerte aus einem 4x4-Raster berechnet und sie mit y-Gewichten kombiniert und das Ergebnis zwischen 0 und 255 beschränkt. Schließlich extrahiert die Funktion „GetArgb“ die Alpha-, Rot-, Grün- und Blaukomponenten eines Pixels unter Verwendung von bitweisen Verschiebungen und Masken. Dadurch wird die Skalierung unserer Bilder an das Armaturenbrett oder den vorgesehenen Bereich angepasst. Wir können nun diese Funktion aufrufen, um unser Ressourcenbild zu skalieren und anzuzeigen.

uint img_pixels[]; uint orig_width = 0 , orig_height = 0 ; bool image_loaded = ResourceReadImage (resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0 ) { ScaleImage(img_pixels, ( int )orig_width, ( int )orig_height, 40 , 40 ); g_scaled_image_resource = "::SetupHeaderImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_image_resource, img_pixels, 40 , 40 , 0 , 0 , 40 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , g_scaled_image_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); } else { Print ( "Failed to create scaled image resource" ); createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , resourceImg, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); } } else { Print ( "Failed to load original image resource" ); createBitmapLabel(SETUP_HEADER_IMAGE, g_mainX + 5 , g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 40 , 40 , resourceImg, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); }

Um die Logik zum Laden und Skalieren des Bildes zu implementieren, deklarieren wir ein Pixel-Array „img_pixels“ und setzen die Dimensionen „orig_width“ und „orig_height“ auf Null, dann laden wir das Ressourcenbild mit „ResourceReadImage“ mit „resourceImg“, Überprüfung, ob erfolgreich („image_loaded“ und Dimensionen > 0); wenn ja, rufen wir „ScaleImage“ auf, um die Größe auf 40x40 Pixel zu ändern - was Sie ändern können, indem Sie „g_scaled_image_resource“ auf „::SetupHeaderImageScaled“, und erstellen eine neue Ressource mit ResourceCreate im ARGB-Format, gefolgt von „createBitmapLabel“, um das skalierte Bild an der Position der Kopfzeile mit weißer Farbe anzuzeigen. Wenn die Erstellung der Ressource fehlschlägt, protokollieren wir die Instanz und greifen auf das ursprüngliche Bild zurück; wenn das Laden fehlschlägt, protokollieren und verwenden wir das ursprüngliche „resourceImg“ direkt mit der Funktion „createBitmapLabel“. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Nachdem wir nun die Bilddatei fertig haben, können wir die anderen Kernelemente wie folgt implementieren.

string truncated_name = truncateString(ea_name, 0 , - 1 , 20 , true ); int titleFontSize = getFontSizeByDPI( 14 ); createLabel(SETUP_HEADER_TITLE, g_mainX + 5 + 40 + 5 , g_mainY + 5 , truncated_name, clrWhite , titleFontSize, "Arial Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int subtitleFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SETUP_HEADER_SUBTITLE, g_mainX + 5 + 40 + 5 , g_mainY + 25 , "Streamlined configuration for optimal performance" , C'200,200,200' , subtitleFontSize, "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int headerCancelFontSize = getFontSizeByDPI( 16 ); createLabel(SETUP_HEADER_CANCEL, g_mainX + g_mainWidth - 25 , g_mainY + 10 , ShortToString ( 0x274C ), C'150,150,150' , headerCancelFontSize, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; createRecLabel(SETUP_BODY_BG, g_mainX, bodyY, g_mainWidth, g_displayHeight, C'25,25,25' , 1 , C'40,40,40' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int footerY = bodyY + g_displayHeight + g_spacing; createRecLabel(SETUP_FOOTER_BG, g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, C'35,35,35' , 1 , C'50,50,50' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SETUP_CHECKBOX_BG, g_mainX + 10 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 , 20 , 20 , C'60,60,60' , 1 , C'80,80,80' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int checkboxLabelFontSize = getFontSizeByDPI( 17 ); createLabel(SETUP_CHECKBOX_LABEL, g_mainX + 10 + 2 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 , " " , clrWhite , checkboxLabelFontSize, "Wingdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int checkboxTextFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SETUP_CHECKBOX_TEXT, g_mainX + 40 , footerY + (g_footerHeight - 20 )/ 2 + 2 , "Do not show this guide again" , clrWhite , checkboxTextFontSize, "Calibri Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int buttonFontSize = getFontSizeByDPI( 12 ); color buttonBg = C'60,60,60' ; color buttonBorder = C'80,80,80' ; createButton(SETUP_OK_BUTTON, g_mainX + g_mainWidth - 170 - 10 , footerY + 5 , 80 , 30 , "OK" , clrWhite , buttonFontSize, buttonBg, buttonBorder, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , false ); createButton(SETUP_CANCEL_BUTTON, g_mainX + g_mainWidth - 80 - 10 , footerY + 5 , 80 , 30 , "Cancel" , clrWhite , buttonFontSize, buttonBg, buttonBorder, "Arial Rounded MT Bold" , CORNER_LEFT_UPPER , false ); int textFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); for ( int i = 0 ; i < MAX_LINES; i++) { string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (i); createLabel(lineName, 0 , - 100 , " " , clrWhite , textFontSize, "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); }

Hier implementieren wir die restlichen Dashboard-Komponenten für den Assistenten, um seine Nutzeroberfläche zu vervollständigen. Wir kürzen den Programmnamen mit „truncateString“ auf 20 Zeichen, um ihn lesbar zu machen, und erstellen mit „createLabel“ einen Titel („SETUP_HEADER_TITLE“) an berechneten Koordinaten, wobei wir eine DPI-angepasste Schriftgröße aus „getFontSizeByDPI“ (Basis 14) und „Arial Bold“ verwenden. Als Nächstes fügen wir einen Untertitel („SETUP_HEADER_SUBTITLE“) mit festem Text und einer kleineren DPI-angepassten Schriftgröße (Basis 10) hinzu, gefolgt von einer Schaltfläche zum Abbrechen der Kopfzeile („SETUP_HEADER_CANCEL“) mit einem Kreuz in Unicode (0x274C) und „Arial Rounded MT Bold“. Hier ist seine Beschreibung.

Wir berechnen die y-Position des Körpers („bodyY“) und erstellen seinen Hintergrund („SETUP_BODY_BG“) mit „createRecLabel“ unter Verwendung eines dunkelgrauen Hintergrunds (C'25,25,25') und Rahmens, der sich über „g_mainWidth“ und „g_displayHeight“ erstreckt. Dann berechnen wir die y-Position der Fußzeile („footerY“) und erstellen ihren Hintergrund („SETUP_FOOTER_BG“) mit einem helleren Grau, gefolgt von einem Kontrollkästchen-Hintergrund („SETUP_CHECKBOX_BG“) als 20x20 Quadrat, einem Kontrollkästchen-Label („SETUP_CHECKBOX_LABEL“) mit einem leeren Wingdings-Zeichen und dem Text („SETUP_CHECKBOX_TEXT“) mit der Aufschrift „Diese Anleitung nicht mehr anzeigen“ in „Calibri Bold“. Wir fügen OK- und Abbrecher-Schaltflächen („SETUP_OK_BUTTON“, „SETUP_CANCEL_BUTTON“) mit „createButton“ in DPI-angepasster Schriftgröße (Basis 12) und in einheitlichen Grautönen hinzu. Schließlich erstellen wir in einer Schleife bis zu „MAX_LINES“ Text-Kennzeichnungen („Setup_ResponseLine_“) mit „createLabel“, die zunächst aus dem Bildschirm ausgeblendet werden, für die dynamische Textanzeige. Auf diese Weise wird ein System für die Darstellung des interaktiven und visuell kohärenten Dashboards des Assistenten geschaffen. Bei der Ausführung des Programms erhalten wir das folgende Ergebnis.

Da wir nun das Dashboard mit den Basiselementen haben, müssen wir die Anzeige aktualisieren, um die vom Assistenten vorgesehenen Beschriftungen anzuzeigen. Da es nicht so einfach ist, mehrzeilige Textbeschriftungen in MQL5 zu haben, da es keinen direkten Weg gibt, dies zu erreichen, müssen wir einen Textumbruch-Ansatz verwenden.

color GetLineColor( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 || lineText == " " ) return C'25,25,25' ; if ( StringFind (lineText, "mutiiriallan.forex@gmail.com" ) >= 0 ) return C'255,100,100' ; if ( StringFind (lineText, "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ) >= 0 ) return C'150,100,200' ; if ( StringFind (lineText, "@ForexAlgo-Trader" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; if ( StringFind (lineText, "http" ) >= 0 || StringFind (lineText, "t.me" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; string start3 = StringSubstr (lineText, 0 , 3 ); if ((start3 == "1. " || start3 == "2. " || start3 == "3. " || start3 == "4. " || start3 == "5. " ) && StringFind (lineText, "Initial Setup Instructions" ) < 0 ) { return C'255,200,100' ; } return clrWhite ; } void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], color &wrappedColors[], int offset = 0 ) { const int maxChars = 60 ; ArrayResize (wrappedLines, 0 ); ArrayResize (wrappedColors, 0 ); TextSetFont (font, fontSize); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; color paraColor = GetLineColor(para); if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = C'25,25,25' ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; uint wid, hei; TextGetSize (testLine, wid, hei); int textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen (testLine) <= maxChars) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } currentLine = words[w]; TextGetSize (currentLine, wid, hei); textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen (currentLine) > maxChars) { string wrappedWord = "" ; for ( int c = 0 ; c < StringLen (words[w]); c++) { string testWord = wrappedWord + StringSubstr (words[w], c, 1 ); TextGetSize (testWord, wid, hei); int wordWidth = ( int )wid; if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen (testWord) > maxChars) { if ( StringLen (wrappedWord) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = wrappedWord; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } wrappedWord = StringSubstr (words[w], c, 1 ); } else { wrappedWord = testWord; } } currentLine = wrappedWord; if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } currentLine = "" ; } } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } } }

Hier implementieren wir Textformatierung und Farbkodierung, um die Lesbarkeit des Leitfadens zu verbessern. In der Funktion „GetLineColor“ weisen wir Farben auf der Grundlage des Inhalts zu: leere Zeilen erhalten ein unsichtbares Dunkelgrau (C'25,25,25'), E-Mail-Adressen werden hellrot (C'255,100,100'), Gruppenlinks hellviolett (C'150,100,200'), Autorenlinks und andere Uniform Resource Locator (URLs) sind hellblau (C'100,150,255'), Anweisungszeilen, die mit „1.“ bis „5.“ beginnen (außer der Überschrift), sind hellgelb (C'255,200,100'), und alle anderen sind weiß. Sie können jedes beliebige Zeichen definieren; wir haben dies nur aufgenommen, um einen Einblick zu geben, wie Rich-Text-Kodierung erreicht werden kann.

In der Funktion „WrapText“ teilen wir den eingegebenen Text mithilfe von StringSplit an Zeilenumbrüchen in Absätze auf, legen die Schriftart mit TextSetFont fest und rufen für jeden Absatz dessen Farbe mit „GetLineColor“ ab, wobei wir leere Absätze als Leerzeichen mit unsichtbarer Farbe hinzufügen. Absätze werden mit „StringSplit“ in Wörter aufgeteilt, wobei Zeilen gebildet werden, indem Wörter hinzugefügt werden, wenn sie innerhalb von „maxWidth“ und einer 60-Zeichen-Grenze liegen, wobei die Höchstgrenze bei 63 liegt, und zwar mit TextGetSize, andernfalls wird eine neue Zeile begonnen; Bei übergroßen Wörtern wird Zeichen für Zeichen aufgeteilt, wobei Segmente zu neuen Zeilen hinzugefügt werden, wenn sie die Grenzen überschreiten. Dabei wird sichergestellt, dass jede Zeile in „wrappedLines“ mit ihrer Farbe in „wrappedColors“ unter Verwendung der Funktion ArrayResize gespeichert wird. Mit dieser Funktion können wir die Anzeige aktualisieren. Wir werden sicherstellen, dass die Logik eine Funktion ist.

int TextGetHeight( string text, string font, int fontSize) { uint wid, hei; TextSetFont (font, fontSize); TextGetSize (text, wid, hei); return ( int )hei; } bool IsHeading( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 ) return false ; if ( StringGetCharacter (lineText, StringLen (lineText) - 1 ) == ':' ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Expert Advisor Initialization Guide" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Key Features" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Initial Setup Instructions" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Important Notes" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Contact Methods" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "NB:" ) >= 0 ) return true ; return false ; } void UpdateBodyDisplay() { int textX = g_mainX + g_padding + g_textPadding; int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_padding - 2 * g_textPadding; string font = "Arial" ; int fontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; g_adjustedLineHeight = adjustedLineHeight; int visibleHeight = g_displayHeight; g_visible_height = visibleHeight; static string wrappedLines[]; static color wrappedColors[]; static bool wrapped = false ; if (!wrapped) { WrapText(setup_text, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines, wrappedColors); wrapped = true ; } int numLines = ArraySize (wrappedLines); g_total_height = numLines * adjustedLineHeight; bool need_scroll = g_total_height > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (need_scroll && ScrollbarMode != SCROLL_NEVER) { should_show_scrollbar = true ; reserved_width = 16 ; } if (reserved_width > 0 && fullMaxWidth - reserved_width != fullMaxWidth) { WrapText(setup_text, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines, wrappedColors); numLines = ArraySize (wrappedLines); g_total_height = numLines * adjustedLineHeight; } int startLine = scroll_pos / adjustedLineHeight; int currentY = textY; int labelIndex = 0 ; for ( int line = startLine; line < numLines; line++) { string lineText = wrappedLines[line]; if ( StringLen (lineText) == 0 ) lineText = " " ; color lineColor = wrappedColors[line]; if (IsHeading(lineText)) lineColor = clrBlue ; if (currentY + adjustedLineHeight > textY + visibleHeight) break ; string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (labelIndex); if ( ObjectFind ( 0 , lineName) >= 0 ) { ObjectSetString ( 0 , lineName, OBJPROP_TEXT , lineText); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_XDISTANCE , textX); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_YDISTANCE , currentY); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_COLOR , lineColor); string lineFont = IsHeading(lineText) ? "Arial Bold" : "Arial" ; ObjectSetString ( 0 , lineName, OBJPROP_FONT , lineFont); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_HIDDEN , false ); } currentY += adjustedLineHeight; labelIndex++; } for ( int i = labelIndex; i < MAX_LINES; i++) { string lineName = "Setup_ResponseLine_" + IntegerToString (i); if ( ObjectFind ( 0 , lineName) >= 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , lineName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } } ChartRedraw (); }

Um die Textdarstellung und die Bildlauflogik zur dynamischen Anzeige des Leitfadens zu implementieren, werden in der Funktion „TextGetHeight“ die Schriftart und -größe mit TextSetFont festgelegt und mit TextGetSize die Höhe eines Beispielzeichens berechnet und für einen einheitlichen Zeilenabstand zurückgegeben. Die Funktion „IsHeading“ identifiziert Überschriften, indem sie auf leere Zeilen, Doppelpunkte am Ende oder bestimmte Abschnittsüberschriften des Leitfadens (z. B. „Key Features“) prüft und bei Übereinstimmung true zurückgibt. In der Funktion „UpdateBodyDisplay“ berechnen wir die Position („textX“, „textY“) und Breite („fullMaxWidth“) unter Verwendung von Padding und Containerabmessungen, setzen die Schriftart auf Arial mit einer DPI-angepassten Größe aus „getFontSizeByDPI“ und berechnen die Zeilenhöhe mit „TextGetHeight“ plus „g_lineSpacing“ und speichern sie in „g_adjustedLineHeight“.

Wir umhüllen den Leittext mit „WrapText“, falls noch nicht geschehen, berechnen die Gesamthöhe des Textes („g_total_height“) und bestimmen die Sichtbarkeit der Bildlaufleiste anhand von „ScrollbarMode“ und Textüberlauf, wobei wir bei Bedarf 16 Pixel für die Bildlaufleiste reservieren und den Text entsprechend umhüllen. Wir berechnen die Startlinie aus „scroll_pos“, aktualisieren sichtbare Textbeschriftungen mit ObjectSetString und ObjectSetInteger für Position, Farbe (blau für Überschriften über „IsHeading“) und Schriftart, blenden nicht verwendete Beschriftungen aus und zeichnen das Chart neu. Wenn wir diese Funktion in der Funktion zur Anzeige des Dashboards aufrufen, erhalten wir folgendes Ergebnis.

Wie wir sehen können, ist die Anzeige fertig und der Text passt perfekt in den Anzeigebereich. Was wir tun müssen, ist, die Logik für die Anzeige der Bildlaufleiste bei Bedarf zu holen.

void CreateScrollbar() { int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaY = bodyY; int textAreaHeight = g_displayHeight; int scrollbar_x = g_mainX + g_mainWidth - 16 - 1 ; int scrollbar_width = 16 ; int button_size = 16 ; int scrollbar_y = textAreaY + 2 ; int scrollbar_height = textAreaHeight - 2 - 2 ; createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'45,45,45' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, button_size, C'60,60,60' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); int scrollUpLabelFontSize = getFontSizeByDPI( 10 ); createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , scrollbar_y - 2 , CharToString ( 0x35 ), C'150,150,150' , scrollUpLabelFontSize, "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int down_rec_y = scrollbar_y + scrollbar_height - button_size; createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, down_rec_y, scrollbar_width, button_size, C'60,60,60' , 1 , C'60,60,60' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , down_rec_y - 2 , CharToString ( 0x36 ), C'150,150,150' , scrollUpLabelFontSize, "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); slider_height = CalculateSliderHeight(); createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, scrollbar_y + button_size, scrollbar_width, slider_height, C'80,80,80' , 1 , C'100,100,100' , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); } void DeleteScrollbar() { string scroll_objects[] = {SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLL_SLIDER}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (scroll_objects); i++) { ObjectDelete ( 0 , scroll_objects[i]); } ChartRedraw (); } int CalculateSliderHeight() { int textAreaHeight = g_displayHeight; int scroll_area_height = textAreaHeight - 32 ; int slider_min_height = 20 ; if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )g_visible_height / g_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdateSliderPosition() { int bodyY = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaY = bodyY; int textAreaHeight = g_displayHeight; int scroll_area_height = textAreaHeight - 32 ; int slider_min_y = textAreaY + 16 ; if (g_max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / g_max_scroll; int slider_max_y = slider_min_y + scroll_area_height - slider_height; int new_y = slider_min_y + ( int ) MathRound (scroll_ratio * (slider_max_y - slider_min_y)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); } void UpdateButtonColors() { int max_scroll = g_max_scroll; color up_color = (scroll_pos == 0 ) ? C'80,80,80' : (scroll_up_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' ); color down_color = (scroll_pos >= max_scroll) ? C'80,80,80' : (scroll_down_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , up_color); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , down_color); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_up_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_down_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); } void ScrollUp() { if (g_adjustedLineHeight > 0 && scroll_pos > 0 ) { scroll_pos = MathMax ( 0 , scroll_pos - g_adjustedLineHeight); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } } } void ScrollDown() { int max_scroll = g_max_scroll; if (g_adjustedLineHeight > 0 && scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos = MathMin (max_scroll, scroll_pos + g_adjustedLineHeight); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } } }

Um die Scrollbar-Funktionalität zu implementieren, die eine reibungslose Navigation im Setup-Guide ermöglicht, erstellen wir die Funktion „CreateScrollbar“ und berechnen darin die Position und die Abmessungen des Scrollbars auf der Grundlage der y-Koordinate des Körpers („bodyY“), indem wir „scrollbar_x“ auf den rechten Rand des Hauptcontainers und verwenden eine Breite von 16 Pixeln, erstellen ein Führungsrechteck („SCROLL_LEADER“) mit „createRecLabel“ für die Scrollbar-Spur und Auf/Ab-Schaltflächen („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_DOWN_REC“) mit Beschriftungen („SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) mit Webdings Pfeilen (0x35, 0x36). Wir rufen „CalculateSliderHeight“ auf, um die Höhe des Schiebereglers auf der Grundlage des sichtbaren Textverhältnisses zu bestimmen, und erstellen den Schieberegler („SCROLL_SLIDER“) mit „createRecLabel“. Die Funktion „DeleteScrollbar“ entfernt mit ObjectDelete alle Scrollbar-Objekte („SCROLL_LEADER“, etc.) und zeichnet das Chart neu.

In „CalculateSliderHeight“ wird die Höhe des Schiebereglers als Verhältnis zwischen der Anzeigehöhe und der Gesamthöhe des Textes berechnet, wobei ein Minimum von 20 Pixeln gewährleistet wird. Die Funktion „UpdateSliderPosition“ passt die y-Position des Schiebereglers unter Verwendung eines aus „scroll_pos“ und „g_max_scroll“ abgeleiteten Scroll-Verhältnisses an, das mit „ObjectSetInteger“ festgelegt wird. In „UpdateButtonColors“ aktualisieren wir die Farben der Aufwärts-/Abwärts-Schaltflächen auf der Grundlage der Bildlaufposition und des Hover-Status für ein dynamisches visuelles Feedback. Die Funktionen „ScrollUp“ und „ScrollDown“ passen „scroll_pos“ um „g_adjustedLineHeight“ an und rufen „UpdateBodyDisplay“, „UpdateSliderPosition“ und „UpdateButtonColors“ auf, wenn die Bildlaufleiste sichtbar ist, um einen nahtlosen Bildlauf zu gewährleisten. Wir können diese Funktionen nun innerhalb der Funktion zur Aktualisierung der Anzeige aufrufen, um die Bildlaufleiste hinzuzufügen. Hier ist der Ansatz, mit dem wir das erreichen wollen.

int num_visible_lines = g_visible_height / g_adjustedLineHeight; g_max_scroll = MathMax ( 0 , (numLines - num_visible_lines) * g_adjustedLineHeight); bool prev_scroll_visible = scroll_visible; scroll_visible = should_show_scrollbar; if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { if (scroll_visible) { CreateScrollbar(); } else { DeleteScrollbar(); } } scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (scroll_pos, g_max_scroll)); if (scroll_visible) { slider_height = CalculateSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); }

In der Funktion „UpdateBodyDisplay“ berechnen wir die Anzahl der sichtbaren Zeilen, indem wir „g_visible_height“ durch „g_adjustedLineHeight“ dividieren und den maximalen Scroll-Abstand („g_max_scroll“) als die über die sichtbaren Zeilen hinausgehende Texthöhe bestimmen, wobei wir MathMax verwenden, um negative Werte zu vermeiden. Wir speichern den vorherigen Sichtbarkeitsstatus der Bildlaufleiste in „prev_scroll_visible“, aktualisieren „scroll_visible“ je nachdem, ob eine Bildlaufleiste benötigt wird, und rufen bei Änderungen des Status „CreateScrollbar“ auf, um die Bildlaufleiste zu zeichnen, oder „DeleteScrollbar“, um sie zu entfernen. Wir beschränken „scroll_pos“ zwischen 0 und „g_max_scroll“ mit „MathMax“ und MathMin ein, um einen Überlauf zu verhindern. Wenn die Bildlaufleiste sichtbar ist, aktualisieren wir „slider_height“ mit „CalculateSliderHeight“, setzen die Höhe des Schiebereglers mit ObjectSetInteger für „SCROLL_SLIDER“ und rufen „UpdateSliderPosition“ und „UpdateButtonColors“ auf, um das Aussehen und die Position der Bildlaufleiste zu aktualisieren. Wenn wir kompilieren, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus dem Bild geht hervor, dass die Dashboard-Elemente vollständig erstellt sind. Wir müssen nun sicherstellen, dass wir das Dashboard verwerfen, wenn wir uns abmelden oder das Programm deinitialisieren.

void DeleteDashboard() { string objects[] = { SETUP_MAIN, SETUP_HEADER_BG, SETUP_HEADER_IMAGE, SETUP_HEADER_TITLE, SETUP_HEADER_SUBTITLE, SETUP_HEADER_CANCEL, SETUP_BODY_BG, SETUP_FOOTER_BG, SETUP_CHECKBOX_BG, SETUP_CHECKBOX_LABEL, SETUP_CHECKBOX_TEXT, SETUP_OK_BUTTON, SETUP_CANCEL_BUTTON, SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL, SCROLL_SLIDER }; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (objects); i++) { ObjectDelete ( 0 , objects[i]); } int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j); if ( StringFind (name, "Setup_ResponseLine_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } ChartRedraw (); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteDashboard(); if ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_image_resource); } }

Hier implementieren wir Bereinigungsfunktionen für den Assistenten, um eine ordnungsgemäße Ressourcenverwaltung zu gewährleisten. In der Funktion „DeleteDashboard“ definieren wir ein Array von Dashboard-Objektnamen, einschließlich Hauptcontainer, Header, Body, Footer, Buttons, Checkbox und Scrollbar-Komponenten, und durchlaufen sie mit ObjectDelete, um sie aus dem Chart zu entfernen. Anschließend werden alle verbleibenden Chartobjekte mit ObjectsTotal und ObjectName in einer Schleife durchlaufen, wobei alle Textzeilenobjekte, die mit „Setup_ResponseLine_“ beginnen, mit „ObjectDelete“ gelöscht werden, und das Chart mit ChartRedraw neu gezeichnet, um eine saubere Darstellung zu erhalten. In der Funktion „OnDeinit“ rufen wir „DeleteDashboard“ auf, um alle Dashboard-Elemente zu entfernen und zu prüfen, ob eine skalierte Bildressource vorhanden ist („StringLen(g_scaled_image_resource) > 0“), und geben sie mit ResourceFree frei, um Speicher freizugeben. Jetzt können wir dem Dashboard Leben einhauchen. Wir wollen, dass beim Klicken auf die Schaltflächen die entsprechenden Aufrufe erfolgen und Hover-Effekte den Zustand des Cursors anzeigen. Der Einfachheit halber brauchen wir eine Funktion, die das erledigt.

void UpdateHoverEffects( int mouseX, int mouseY) { int ok_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int ok_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int ok_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_XSIZE ); int ok_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_YSIZE ); bool is_ok_hovered = (mouseX >= ok_x && mouseX <= ok_x + ok_width && mouseY >= ok_y && mouseY <= ok_y + ok_height); if (is_ok_hovered != ok_button_hovered) { ok_button_hovered = is_ok_hovered; color hoverBg = is_ok_hovered ? C'40,80,40' : C'60,60,60' ; color hoverBorder = is_ok_hovered ? C'60,100,60' : C'80,80,80' ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , hoverBg); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_OK_BUTTON, OBJPROP_BORDER_COLOR , hoverBorder); ChartRedraw (); } int cancel_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int cancel_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int cancel_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_XSIZE ); int cancel_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_YSIZE ); bool is_cancel_hovered = (mouseX >= cancel_x && mouseX <= cancel_x + cancel_width && mouseY >= cancel_y && mouseY <= cancel_y + cancel_height); if (is_cancel_hovered != cancel_button_hovered) { cancel_button_hovered = is_cancel_hovered; color hoverBg = is_cancel_hovered ? C'80,40,40' : C'60,60,60' ; color hoverBorder = is_cancel_hovered ? C'100,60,60' : C'80,80,80' ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , hoverBg); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CANCEL_BUTTON, OBJPROP_BORDER_COLOR , hoverBorder); ChartRedraw (); } int checkbox_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_XDISTANCE ); int checkbox_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_YDISTANCE ); int checkbox_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_XSIZE ); int checkbox_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_YSIZE ); bool is_checkbox_hovered = (mouseX >= checkbox_x && mouseX <= checkbox_x + checkbox_width && mouseY >= checkbox_y && mouseY <= checkbox_y + checkbox_height); if (is_checkbox_hovered != checkbox_hovered) { checkbox_hovered = is_checkbox_hovered; if (checkbox_checked) { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , is_checkbox_hovered ? C'0,150,0' : C'0,128,0' ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , is_checkbox_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); } ChartRedraw (); } int header_cancel_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_cancel_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_cancel_width = 20 ; int header_cancel_height = 20 ; bool is_header_cancel_hovered = (mouseX >= header_cancel_x && mouseX <= header_cancel_x + header_cancel_width && mouseY >= header_cancel_y && mouseY <= header_cancel_y + header_cancel_height); if (is_header_cancel_hovered != header_cancel_hovered) { header_cancel_hovered = is_header_cancel_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_HEADER_CANCEL, OBJPROP_COLOR , is_header_cancel_hovered ? C'255,100,100' : C'150,150,150' ); ChartRedraw (); } if (scroll_visible) { int scroll_up_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_up_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_up_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_up_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_up_hovered = (mouseX >= scroll_up_x && mouseX <= scroll_up_x + scroll_up_width && mouseY >= scroll_up_y && mouseY <= scroll_up_y + scroll_up_height); if (is_scroll_up_hovered != scroll_up_hovered) { scroll_up_hovered = is_scroll_up_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_up_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , (scroll_pos == 0 ) ? C'80,80,80' : (is_scroll_up_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' )); ChartRedraw (); } int scroll_down_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_down_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_down_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_down_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_down_hovered = (mouseX >= scroll_down_x && mouseX <= scroll_down_x + scroll_down_width && mouseY >= scroll_down_y && mouseY <= scroll_down_y + scroll_down_height); if (is_scroll_down_hovered != scroll_down_hovered) { scroll_down_hovered = is_scroll_down_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_down_hovered ? C'70,70,70' : C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , (scroll_pos >= g_max_scroll) ? C'80,80,80' : (is_scroll_down_hovered ? C'100,100,100' : C'150,150,150' )); ChartRedraw (); } int scroll_slider_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int scroll_slider_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int scroll_slider_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int scroll_slider_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); bool is_scroll_slider_hovered = (mouseX >= scroll_slider_x && mouseX <= scroll_slider_x + scroll_slider_width && mouseY >= scroll_slider_y && mouseY <= scroll_slider_y + scroll_slider_height); if (is_scroll_slider_hovered != scroll_slider_hovered) { scroll_slider_hovered = is_scroll_slider_hovered; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , is_scroll_slider_hovered ? C'100,100,100' : C'80,80,80' ); ChartRedraw (); } } }

Hier implementieren wir Hover-Effekte für die interaktiven Elemente, die wir erstellt haben, um das Nutzerfeedback zu verbessern. Wir erstellen die Funktion „UpdateHoverEffects“ und überprüfen darin die Mauskoordinaten („mouseX“, „mouseY“) mit den Positionen und Größen der OK-Schaltfläche („SETUP_OK_BUTTON“), der Abbrechen-Schaltfläche („SETUP_CANCEL_BUTTON“), des Kontrollkästchens („SETUP_CHECKBOX_BG“), der Schaltfläche zum Abbrechen der Kopfzeile („SETUP_HEADER_CANCEL“) und der Bildlaufleistenkomponenten („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_SLIDER“) unter Verwendung von ObjectGetInteger für deren Abmessungen.

Für jedes Element wird der Hovereffekt erkannt, indem überprüft wird, ob sich die Maus innerhalb der Grenzen befindet, und die jeweiligen Schwebezustände („ok_button_hovered“, „cancel_button_hovered“ usw.) werden aktualisiert, wenn sie sich ändern, und die Farben werden mit ObjectSetInteger angepasst: OK-Schaltfläche verwendet grüne Farbtöne (C'40,80,40'), die Schaltfläche zum Abbrechen verwendet rote Farbtöne (C'80,40,40'), das Kontrollkästchen verwendet grün, wenn es markiert ist (C'0,150,0') oder grau (C'70,70,70'), die Schaltfläche zum Abbrechen in der Kopfzeile leuchtendes Rot (C'255,100,100') und die Schaltflächen/Schieberegler in der Bildlaufleiste verschiedene Grautöne (C'70,70,70' oder C'100,100,100'), je nachdem, ob sie sich in der Schwebe befinden oder die Bildlaufposition („scroll_pos“) verändern. Alle diese Farben können nach Belieben verändert werden. Wir haben einfach wieder willkürliche Werte verwendet, um einen Vorteil gegenüber dem visuellen Feedback zu haben. Nach jeder Aktualisierung wird das Chart mit ChartRedraw neu gezeichnet. Jetzt müssen wir dies nur noch in der Ereignisbehandlung durch OnChartEvent implementieren, der sich um alle Chartereignisse kümmert, aber in unserem Fall sind wir an den Mausbewegungs- und Klickereignissen interessiert.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int body_inner_y = g_mainY + g_headerHeight + g_spacing; int textAreaEventY = body_inner_y; int textAreaEventH = g_displayHeight; int bodyX = g_mainX + g_padding + g_textPadding; int bodyW = g_mainWidth - 2 * g_padding - 2 * g_textPadding - (scroll_visible ? 16 : 0 ); if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == SETUP_HEADER_CANCEL || sparam == SETUP_CANCEL_BUTTON) { GlobalVariableSet (GV_SETUP, 0.0 ); DeleteDashboard(); } else if (sparam == SETUP_OK_BUTTON) { double new_val = checkbox_checked ? 1.0 : 0.0 ; GlobalVariableSet (GV_SETUP, new_val); DeleteDashboard(); } else if (sparam == SETUP_CHECKBOX_BG || sparam == SETUP_CHECKBOX_TEXT || sparam == SETUP_CHECKBOX_LABEL) { checkbox_checked = !checkbox_checked; string check_text = checkbox_checked ? CharToString ( 252 ) : " " ; ObjectSetString ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_TEXT , check_text); color text_color = checkbox_checked ? C'173,216,230' : clrWhite ; ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_TEXT, OBJPROP_COLOR , text_color); if (checkbox_checked) { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , C'0,128,0' ); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_BG, OBJPROP_BGCOLOR , C'60,60,60' ); ObjectSetInteger ( 0 , SETUP_CHECKBOX_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); } ChartRedraw (); } else if (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL) { ScrollUp(); } else if (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL) { ScrollDown(); } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int MouseState = ( int )sparam; bool is_in = (mouseX >= bodyX && mouseX <= bodyX + bodyW && mouseY >= textAreaEventY && mouseY <= textAreaEventY + textAreaEventH); mouse_in_body = is_in; UpdateHoverEffects(mouseX, mouseY); static int prevMouseState = 0 ; if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { movingStateSlider = true ; mlbDownX_Slider = mouseX; mlbDownY_Slider = mouseY; mlbDown_YD_Slider = yd_slider; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , C'100,100,100' ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } } if (movingStateSlider) { int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; int textAreaY_local = body_inner_y; int textAreaHeight_local = g_displayHeight; int scroll_area_y_min = textAreaY_local + 16 ; int scroll_area_y_max = textAreaY_local + textAreaHeight_local - 16 - slider_height; new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = g_max_scroll; double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateBodyDisplay(); } ChartRedraw (); } if (MouseState == 0 ) { if (movingStateSlider) { movingStateSlider = false ; int max_scroll = g_max_scroll; int textAreaY_local = body_inner_y; int textAreaHeight_local = g_displayHeight; int scroll_area_y_min_local = textAreaY_local + 16 ; int scroll_area_y_max_local = textAreaY_local + textAreaHeight_local - 16 - slider_height; int current_slider_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); double scroll_ratio = ( double )(current_slider_y - scroll_area_y_min_local) / (scroll_area_y_max_local - scroll_area_y_min_local); int temp_scroll = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (g_adjustedLineHeight > 0 ) { int snapped_line = ( int ) MathRound (( double )temp_scroll / g_adjustedLineHeight); scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (snapped_line * g_adjustedLineHeight, max_scroll)); } else { scroll_pos = temp_scroll; } UpdateBodyDisplay(); UpdateSliderPosition(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , scroll_slider_hovered ? C'100,100,100' : C'80,80,80' ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } } prevMouseState = MouseState; } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int wheel_delta = ( int )sparam; bool in_body = (mouseX >= bodyX && mouseX <= bodyX + bodyW && mouseY >= textAreaEventY && mouseY <= textAreaEventY + textAreaEventH); if (in_body && g_total_height > g_visible_height && g_adjustedLineHeight > 0 ) { int direction = (wheel_delta > 0 ) ? - 1 : 1 ; int notches = MathAbs (wheel_delta) / 120 ; int scroll_amount = g_adjustedLineHeight * direction * notches; scroll_pos += scroll_amount; int max_scroll = g_max_scroll; scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (scroll_pos, max_scroll)); UpdateBodyDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); } } }

In der Funktion OnChartEvent schließlich werden Klick-Ereignisse (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) behandelt, indem das angeklickte Objekt („sparam“) überprüft wird: Wenn es sich um den Kopfzeilenabbruch („SETUP_HEADER_CANCEL“) oder die Schaltfläche Abbrechen („SETUP_CANCEL_BUTTON“) handelt, wird die globale Variable „GV_SETUP“ mit GlobalVariableSet auf 0.0 mit GlobalVariableSet und entfernen das Dashboard mit „DeleteDashboard“; wenn es die OK-Schaltfläche („SETUP_OK_BUTTON“) ist, setzen wir „GV_SETUP“ auf 1.0, wenn das Kontrollkästchen angekreuzt ist („checkbox_checked“) oder 0.Andernfalls 0, dann entfernen wir das Dashboard; wenn es die Checkbox-Komponenten („SETUP_CHECKBOX_BG“, „SETUP_CHECKBOX_TEXT“, „SETUP_CHECKBOX_LABEL“) sind, schalten wir „checkbox_checked“ um, aktualisieren die Beschriftung des Kontrollkästchens mit ObjectSetString auf ein Häkchen (Unicode 252) oder ein Leerzeichen, setzen die Textfarbe mit ObjectSetInteger auf hellblau (C'173,216,230') oder weiß und stellen den Hintergrund des Kontrollkästchens auf grün (C'0,128,0') oder grau (C'60,60,60'). MQL5 bietet eine detaillierte Liste der Wingdings-Zeichen, die wir verwendet haben. Sie können eine beliebige Methode Ihrer Wahl oder einen anderen Ansatz verwenden. Hier ist eine Visualisierung der möglichen MQL5 Wingdings-Zeichen, die Sie verwenden können.

Für Klicks nach oben („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_UP_LABEL“) oder nach unten („SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) rufen wir „ScrollUp“ oder „ScrollDown“ auf. Bei Mausbewegungsereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) berechnen wir den Körperbereich, aktualisieren „mouse_in_body“ und rufen „UpdateHoverEffects“ mit „mouseX“ und „mouseY“ auf; wir erkennen den Beginn des Ziehens des Schiebereglers („MouseState“ 1), indem wir prüfen, ob sich die Maus über „SCROLL_SLIDER“, setzen „movingStateSlider“ und speichern Mauspositionen, und während des Ziehens passen wir die y-Position des Schiebereglers mit ObjectSetInteger an, aktualisieren „scroll_pos“ auf der Grundlage des Scroll-Verhältnisses und aktualisieren die Anzeige mit „UpdateBodyDisplay“. Beim Loslassen der Maus („MouseState“ 0) wird „scroll_pos“ auf die nächstgelegene Zeile gerastet, der Schiebereglerstatus zurückgesetzt und das Scrollen des Charts mit der Funktion ChartSetInteger wieder aktiviert. Bei Mausrad-Ereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) passen wir „scroll_pos“ auf der Grundlage der Radrichtung und der Kerben an, beschränken es innerhalb von „g_max_scroll“ und aktualisieren die Anzeige und die Bildlaufleiste. Wenn wir kompilieren, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Auf dem Bild ist zu sehen, dass das Dashboard jetzt voll funktionsfähig und interaktiv ist. Wenn wir auf die Schaltfläche „OK“ klicken, sollte eine globale Variable gesetzt werden. Um auf die globale Variable zuzugreifen, müssen Sie auf „Extras“ und dann auf „Globale Variablen“ klicken oder einfach F3 auf Ihrer Tastatur drücken. Hier ist eine vollständige Visualisierung.

Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir den Assistenten korrekt eingerichtet und alle Ziele erreicht haben. Nun bleibt nur noch die Prüfung der Durchführbarkeit des Projekts, die im vorangegangenen Abschnitt behandelt wurde.





Testen des Einrichtungsassistenten

Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.





Schlussfolgerung

Abschließend haben wir einen Assistenten für die Ersteinrichtung von Expert Advisors in MQL5 entwickelt, der ein interaktives Dashboard mit einem scrollbaren Leitfaden, dynamischer Textformatierung und Nutzerkontrollen wie Schaltflächen und einem Kontrollkästchen enthält, um die Programmkonfiguration in MetaTrader 5 zu vereinfachen. Das Tool verbessert das Onboarding von Händlern, indem es klare Anweisungen und einen Mechanismus zum Überspringen künftiger Anzeigen bereitstellt und so eine effiziente Einrichtung und Anpassbarkeit an verschiedene Bildschirmeinstellungen gewährleistet. Es ermöglicht Ihnen, die Programminitialisierung zu vereinfachen, indem es nutzerdefinierte, einmalige Einblicke für den Nutzer bereitstellt, die für weitere Anpassungen in Ihrem Handels-Toolkit bereitstehen. Viel Spaß beim Handeln!