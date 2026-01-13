MetaTrader 5 / Handelssysteme
Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 3): Upgrade auf eine scrollbare, auf den Einzelchat ausgerichtete Nutzeroberfläche

Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 3): Upgrade auf eine scrollbare, auf den Einzelchat ausgerichtete Nutzeroberfläche

Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Einführung

In unserem vorigen Artikel (Teil 2) haben wir ein interaktives ChatGPT-gesteuertes Programm mit einer Nutzeroberfläche (UI) in MetaQuotes Language 5 (MQL5) erstellt. Das Tool ermöglichte es uns, Aufforderungen an die API OpenAI zu senden und die Antworten sofort direkt im Chart anzuzeigen. Jetzt, in Teil 3, gehen wir noch einen Schritt weiter: Machen Sie sich bereit für ein scrollbares Dashboard im Chat-Stil, komplett mit Zeitstempeln, reibungslosem dynamischem Scrollen und einem umfangreichen Gesprächsverlauf für ansprechende Chats mit mehreren Runden. Wir werden uns mit folgenden Themen befassen:

  1. Verständnis des aktualisierten ChatGPT-Programmrahmens
  2. Implementation in MQL5
  3. Testen des ChatGPT-Programms
  4. Schlussfolgerung

Am Ende werden Sie ein erweitertes MQL5-Programm für interaktive KI-Abfragen haben, das zur Anpassung bereit ist – legen wir los!


Verständnis des aktualisierten ChatGPT-Programmrahmens

Der aktualisierte ChatGPT-Programmrahmen verbessert unsere KI-gesteuerte Handelsschnittstelle durch eine scrollbare, chat-orientierte Nutzeroberfläche, die Multi-Turn-Konversationen, Zeitstempel und dynamische Nachrichtenverarbeitung unterstützt und es uns ermöglicht, den Kontext für Abfragen über Sitzungen hinweg beizubehalten. Seine Aufgabe ist es, eine nahtlose Konversationserfahrung zu bieten und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem es uns ermöglicht, den Verlauf zu überprüfen und auf früheren KI-Antworten aufzubauen, was für die Verfeinerung von Handelsstrategien von entscheidender Bedeutung ist, ohne dass Erkenntnisse aus früheren Interaktionen verloren gehen. Wir dachten uns, wenn wir uns auf ein Gespräch beschränken, auf das sich die KI beziehen kann, können wir jederzeit zurückgehen und die Aufforderungen verfeinern und bei Bedarf Korrekturen vornehmen.

Unser Ansatz besteht darin, ein Dashboard zu entwickeln, das sich auf einen einzigen Chat konzentriert, mit verschiebbaren Text, Hover-Effekten und der Erstellung von Nachrichten für Anfragen via API, wobei sichergestellt wird, dass sich die Oberfläche an die Länge der Konversation und die Nutzerpräferenzen für die Sichtbarkeit des Schiebereglers anpasst. Wir werden eine Logik implementieren, um die Historie für Multi-Turn-Abfragen zu analysieren, Zeitstempel für mehr Klarheit hinzuzufügen und Funktionen wie das Löschen von Unterhaltungen oder das Starten neuer Chats zu aktivieren, um ein Tool zu schaffen, das die laufende KI-Unterstützung für Handelsentscheidungen mit einer neuen, verbesserten Schnittstelle erleichtert. Schauen Sie sich an, was wir erreichen werden.

AKTUALISIERTE UI ROADMAP


Implementation in MQL5

Um das aktualisierte Programm in MQL5 zu implementieren, werden wir zunächst den Abschnitt Eingaben ändern, um eine neue Eingabe für den Schiebereglermodus zu integrieren, sodass wir den Schieberegler entweder einblenden können, wenn wir den Mauszeiger bewegen müssen, oder ihn immer sichtbar haben. Wir werden eine Enumeration dafür hinzufügen und auch die Antwort-Token-Grenze auf 3000 erhöhen, da wir jetzt eine reichhaltige Konversation haben können, die sich gerade ausreichend anfühlt, aber Sie können sie bei Bedarf erhöhen.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         ChatGPT AI EA Part 3.mq5 |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version "1.00"
#property strict

//--- Input parameters
enum ENUM_SCROLLBAR_MODE
{
   SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS, // Show when needed
   SCROLL_DYNAMIC_HOVER,  // Show on hover when needed
   SCROLL_WHEEL_ONLY      // No scrollbar, wheel scroll only
};
input ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_DYNAMIC_HOVER;            // Scrollbar Behavior
//--- Scrollbar object names
#define SCROLL_LEADER "ChatGPT_Scroll_Leader"
#define SCROLL_UP_REC "ChatGPT_Scroll_Up_Rec"
#define SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_Scroll_Up_Label"
#define SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_Scroll_Down_Rec"
#define SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_Scroll_Down_Label"
#define SCROLL_SLIDER "ChatGPT_Scroll_Slider"

//--- Input parameters
input string OpenAI_Model = "gpt-3.5-turbo";                                 // OpenAI Model
input string OpenAI_Endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions"; // OpenAI API Endpoint
input int MaxResponseLength = 3000;                                          // Max length of ChatGPT response to display
input string LogFileName = "ChatGPT_EA_Log.txt";                             // Log file name

Wir beginnen die Upgrade-Implementierung mit der Definition der Konfigurationsparameter und Konstanten zur Steuerung des Bildlaufverhaltens und der API-Einstellungen. Zunächst erstellen wir die Enumeration „ENUM_SCROLLBAR_MODE“ mit den Optionen „SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS“ (Schieberegler bei Bedarf anzeigen), „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ (zeigt bei Bedarf den Schieberegler an) und „SCROLL_WHEEL_ONLY“ (kein Schieberegler, nur Bildlauf mit dem Rad), wobei der Eingang „ScrollbarMode“ auf „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ gesetzt Schieberegler^wird, damit der Nutzer dies bevorzugt.

Dann definieren wir die Konstanten für Schieberegler-Objektnamen wie „SCROLL_LEADER“, „SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_DOWN_LABEL“ und „SCROLL_SLIDER“ für eine einheitliche Referenzierung in der Nutzeroberfläche. Als Nächstes setzen wir den Eingabeparameter „MaxResponseLength“ auf 3000, um den angezeigten Antworttext zu begrenzen und sicherzustellen, dass wir längere Gespräche führen können. Als Nächstes müssen wir die Klasse JSON so ändern, dass sie auch mit doppelten Werten umgehen kann – nur eine kleine Erweiterung.

bool DeserializeFromArray(char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int &currentIndex) { //--- Deserialize from array
   string validNumericCharacters = "0123456789+-.eE";     //--- Valid number chars
   int startPosition = currentIndex;                      //--- Start position
   for(; currentIndex < arrayLength; currentIndex++) {    //--- Loop array
      char currentCharacter = jsonCharacterArray[currentIndex]; //--- Current char
      if(currentCharacter == 0) break;                    //--- Break on null
      switch(currentCharacter) {                          //--- Switch on char
         case '\t': case '\r': case '\n': case ' ': startPosition = currentIndex + 1; break; //--- Skip whitespace
         case '[': {                                      //--- Array start
            startPosition = currentIndex + 1;             //--- Update start
            if(m_type != JsonUndefined) return false;     //--- Type check
            m_type = JsonArray;                           //--- Set array
            currentIndex++;                               //--- Increment
            JsonValue childValue(GetPointer(this), JsonUndefined); //--- Child value
            while(childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) { //--- Loop children
               if(childValue.m_type != JsonUndefined) AddChild(childValue); //--- Add if defined
               if(childValue.m_type == JsonInteger || childValue.m_type == JsonDouble || childValue.m_type == JsonArray) currentIndex++; //--- Adjust index
               childValue.Reset();                        //--- Reset child
               childValue.m_parent = GetPointer(this);    //--- Set parent
               if(jsonCharacterArray[currentIndex] == ']') break; //--- End array
               currentIndex++;                            //--- Increment
               if(currentIndex >= arrayLength) return false; //--- Bounds check
            }
            return (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0); //--- Valid end
         }                                                //--- End array case
         case ']': return (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray); //--- Array end
         case ':': {                                      //--- Key separator
            if(m_temporaryKey == "") return false;        //--- Key check
            JsonValue childValue(GetPointer(this), JsonUndefined); //--- New child
            JsonValue *addedChild = AddChild(childValue); //--- Add
            addedChild.m_key = m_temporaryKey;            //--- Set key
            m_temporaryKey = "";                          //--- Clear temp
            currentIndex++;                               //--- Increment
            if(!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Recurse
         } break;                                         //--- End key case
         case ',': {                                      //--- Value separator
            startPosition = currentIndex + 1;             //--- Update start
            if(!m_parent && m_type != JsonObject) return false; //--- Check context
            if(m_parent && m_parent.m_type != JsonArray && m_parent.m_type != JsonObject) return false; //--- Parent type
            if(m_parent && m_parent.m_type == JsonArray && m_type == JsonUndefined) return true; //--- Undefined in array
         } break;                                         //--- End separator
         case '{': {                                      //--- Object start
            startPosition = currentIndex + 1;             //--- Update start
            if(m_type != JsonUndefined) return false;     //--- Type check
            m_type = JsonObject;                          //--- Set object
            currentIndex++;                               //--- Increment
            if(!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Recurse
            return (jsonCharacterArray[currentIndex] == '}' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0); //--- Valid end
         } break;                                         //--- End object case
         case '}': return (m_type == JsonObject);         //--- Object end
         case 't': case 'T': case 'f': case 'F': {        //--- Boolean start
            if(m_type != JsonUndefined) return false;     //--- Type check
            m_type = JsonBoolean;                         //--- Set boolean
            if(currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4), "true", false) == 0) { //--- True check
               m_booleanValue = true; currentIndex += 3; return true; //--- Set true
            }
            if(currentIndex + 4 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5), "false", false) == 0) { //--- False check
               m_booleanValue = false; currentIndex += 4; return true; //--- Set false
            }
            return false;                                 //--- Invalid boolean
         } break;                                         //--- End boolean
         case 'n': case 'N': {                            //--- Null start
            if(m_type != JsonUndefined) return false;     //--- Type check
            m_type = JsonNull;                            //--- Set null
            if(currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4), "null", false) == 0) { //--- Null check
               currentIndex += 3; return true;            //--- Valid null
            }
            return false;                                 //--- Invalid null
         } break;                                         //--- End null
         case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
         case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
         case '-': case '+': case '.': {                  //--- Number start
            if(m_type != JsonUndefined) return false;     //--- Type check
            bool isDouble = false;                        //--- Double flag
            int startOfNumber = currentIndex;             //--- Number start
            while(jsonCharacterArray[currentIndex] != 0 && currentIndex < arrayLength) { //--- Parse number
               currentIndex++;                            //--- Increment
               if(StringFind(validNumericCharacters, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 1)) < 0) break; //--- Invalid char
               if(!isDouble) isDouble = (jsonCharacterArray[currentIndex] == '.' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'E'); //--- Set double
            }
            m_stringValue = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfNumber, currentIndex - startOfNumber); //--- Get string
            if(isDouble) {                                //--- Double handling
               m_type = JsonDouble;                       //--- Set type
               m_doubleValue = StringToDouble(m_stringValue); //--- Convert double
               m_integerValue = (long)m_doubleValue;      //--- Set integer
               m_booleanValue = m_integerValue != 0;      //--- Set boolean
            } else {                                      //--- Integer handling
               m_type = JsonInteger;                      //--- Set type
               m_integerValue = StringToInteger(m_stringValue); //--- Convert integer
               m_doubleValue = (double)m_integerValue;    //--- Set double
               m_booleanValue = m_integerValue != 0;      //--- Set boolean
            }
            currentIndex--;                               //--- Adjust index
            return true;                                  //--- Success
         } break;                                         //--- End number
         case '\"': {                                     //--- String or key start
            if(m_type == JsonObject) {                    //--- Key in object
               currentIndex++;                            //--- Increment
               int startOfString = currentIndex;          //--- String start
               if(!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Extract
               m_temporaryKey = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString); //--- Set temp key
            } else {                                      //--- Value string
               if(m_type != JsonUndefined) return false;  //--- Type check
               m_type = JsonString;                       //--- Set string
               currentIndex++;                            //--- Increment
               int startOfString = currentIndex;          //--- String start
               if(!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Extract
               SetFromString(JsonString, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString)); //--- Set value
               return true;                               //--- Success
            }
         } break;                                         //--- End string
      }
   }
   return true;                                           //--- Default success
}

In der De-Serialisierungsfunktion behandeln wir nur die „double“-Typen, die wir in den vorherigen Versionen nicht berücksichtigt hatten. Der Klarheit halber haben wir den entsprechenden Abschnitt hervorgehoben. Wir müssen nun neue globale Variablen für das UI-Layout, den Bildlauf, die Hover-Zustände und die Farben hinzufügen, um ein komplexeres Dashboard mit einer Kopf- und Fußzeile, Schaltflächen und einen Schieberegler zu unterstützen.

bool clear_hover = false;
bool new_chat_hover = false;

color clear_original_bg = clrLightCoral;
color clear_darker_bg;
color new_chat_original_bg = clrLightBlue;
color new_chat_darker_bg;
int g_mainX = 10;
int g_mainY = 30;
int g_mainWidth = 550;
int g_mainHeight = 0;
int g_padding = 10;
int g_sidePadding = 6;
int g_textPadding = 10;
int g_headerHeight = 40;
int g_displayHeight = 280;
int g_footerHeight = 50;
int g_lineSpacing = 2;
bool scroll_visible = false;
bool mouse_in_display = false;
int scroll_pos = 0;
int prev_scroll_pos = -1;
int slider_height = 20;
bool movingStateSlider = false;
int mlbDownX_Slider = 0;
int mlbDownY_Slider = 0;
int mlbDown_YD_Slider = 0;
int g_total_height = 0;
int g_visible_height = 0;

Hier initialisieren wir einige weitere globale Variablen und Farbschemata für das aktualisierte Programm, um dynamische Hover-Effekte und Layout-Verwaltung zu unterstützen. Wir setzen die Hover-Flags „clear_hover“ und „new_chat_hover“ für die Schaltflächen „clear“ und „new_chat“ auf „false“ und definieren die Originalhintergründe „clear_original_bg“ als „clrLightCoral“ und „new_chat_original_bg“ als „clrLightBlue“, mit dunkleren Versionen „clear_darker_bg“ und „new_chat_darker_bg“ für den Schwebezustand. Dann konfigurieren wir die Abmessungen des Dashboards: „g_mainX“ auf 10, „g_mainY“ auf 30, „g_mainWidth“ auf 550, „g_mainHeight“ auf 0 (zu berechnen), Padding-Werte wie „g_padding“ auf 10, „g_sidePadding“ auf 6, „g_textPadding“ auf 10, Höhen für Kopfzeile („g_headerHeight“ auf 40), Anzeige („g_displayHeight“ auf 280), Fußzeile („g_footerHeight“ auf 50) und Zeilenabstand („g_lineSpacing“ auf 2).

Schließlich initialisieren wir die Bildlaufvariablen: „scroll_visible“ und „mouse_in_display“ auf false, „scroll_pos“ und „prev_scroll_pos“ auf 0 und -1, „slider_height“ auf 20, Drag-States „movingStateSlider“ auf false und die Positionen „mlbDownX_Slider“, „mlbDownY_Slider“, „mlbDown_YD_Slider“ auf 0, und die Höhen-Tracker „g_total_height“ und „g_visible_height“ auf 0. Dann müssen wir den Schieberegler definieren, bevor wir die Anzeige aktualisieren, da sie dynamisch sein wird. Definieren wir also die Funktionen für den Schieberegler.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate font size based on screen DPI                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int getFontSizeByDPI(int baseFontSize, int baseDPI = 96) {
   int currentDPI = (int)TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI);          //--- Retrieve current screen DPI
   int scaledFontSize = (int)(baseFontSize * (double)baseDPI / currentDPI); //--- Calculate scaled font size
   return MathMax(scaledFontSize, 8);                                       //--- Ensure minimum font size of 8
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create scrollbar elements                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateScrollbar() {
   int displayX = g_mainX + g_sidePadding;          //--- Calculate display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding;  //--- Calculate display width
   int scrollbar_x = displayX + displayW - 16;      //--- Set scrollbar x position
   int scrollbar_y = displayY + 16;                 //--- Set scrollbar y position
   int scrollbar_width = 16;                        //--- Set scrollbar width
   int scrollbar_height = g_displayHeight - 2 * 16; //--- Calculate scrollbar height
   int button_size = 16;                            //--- Set button size
   if (!createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scrollbar leader
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar leader\n"); //--- Log failure
   }
   if (!createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, displayY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll up button
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar up button\n"); //--- Log failure
   }
   if (!createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, displayY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll up label
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar up label\n"); //--- Log failure
   }
   if (!createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll down button
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar down button\n"); //--- Log failure
   }
   if (!createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, displayY + g_displayHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll down label
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar down label\n"); //--- Log failure
   }
   slider_height = CalculateSliderHeight();         //--- Calculate slider height
   if (!createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size - slider_height, scrollbar_width, slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scrollbar slider
      FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar slider\n"); //--- Log failure
   }
   FileWriteString(logFileHandle, "Scrollbar created: x=" + IntegerToString(scrollbar_x) + ", y=" + IntegerToString(scrollbar_y) + ", height=" + IntegerToString(scrollbar_height) + ", slider_height=" + IntegerToString(slider_height) + "\n"); //--- Log scrollbar creation
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete scrollbar elements                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteScrollbar() {
   ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER);                  //--- Remove scrollbar leader
   ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC);                  //--- Remove scroll up rectangle
   ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL);                //--- Remove scroll up label
   ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC);                //--- Remove scroll down rectangle
   ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL);              //--- Remove scroll down label
   ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER);                  //--- Remove scrollbar slider
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate scrollbar slider height                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateSliderHeight() {
   int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16;                 //--- Calculate scroll area height
   int slider_min_height = 20;                                        //--- Set minimum slider height
   if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll
   double visible_ratio = (double)g_visible_height / g_total_height;  //--- Calculate visible ratio
   int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio);   //--- Calculate slider height
   return MathMax(slider_min_height, height);                         //--- Return minimum or calculated height
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update scrollbar slider position                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateSliderPosition() {
   int displayX = g_mainX + g_sidePadding;                              //--- Calculate display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding;                 //--- Calculate display y position
   int scrollbar_x = displayX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Set scrollbar x position
   int scrollbar_y = displayY + 16;                                     //--- Set scrollbar y position
   int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16;                   //--- Calculate scroll area height
   int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height);      //--- Calculate maximum scroll
   if (max_scroll <= 0) return;                                         //--- Exit if no scroll needed
   double scroll_ratio = (double)scroll_pos / max_scroll;               //--- Calculate scroll ratio
   int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - slider_height; //--- Calculate max slider y
   int scroll_area_y_min = scrollbar_y;                                 //--- Set min slider y
   int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new y position
   new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position
   ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y);        //--- Update slider y position
   FileWriteString(logFileHandle, "Slider position updated: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString(max_scroll) + ", new_y=" + IntegerToString(new_y) + "\n"); //--- Log slider update
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update scrollbar button colors                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateButtonColors() {
   int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height);      //--- Calculate maximum scroll
   if (scroll_pos == 0) {                                               //--- Check if at top
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver);   //--- Set scroll up label to disabled color
   } else {                                                             //--- Not at top
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray);  //--- Set scroll up label to active color
   }
   if (scroll_pos == max_scroll) {                                      //--- Check if at bottom
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set scroll down label to disabled color
   } else {                                                             //--- Not at bottom
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set scroll down label to active color
   }
   FileWriteString(logFileHandle, "Button colors updated: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString(max_scroll) + "\n"); //--- Log button color update
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll up (show earlier messages)                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void ScrollUp() {
   if (scroll_pos > 0) {                            //--- Check if scroll possible
      scroll_pos = MathMax(0, scroll_pos - 30);     //--- Decrease scroll position
      UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
      if (scroll_visible) {                         //--- Check if scrollbar visible
         UpdateSliderPosition();                    //--- Update slider position
         UpdateButtonColors();                      //--- Update button colors
      }
      FileWriteString(logFileHandle, "Scrolled up: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + "\n"); //--- Log scroll up
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll down (show later messages)                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void ScrollDown() {
   int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate maximum scroll
   if (scroll_pos < max_scroll) {                   //--- Check if scroll possible
      scroll_pos = MathMin(max_scroll, scroll_pos + 30); //--- Increase scroll position
      UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
      if (scroll_visible) {                         //--- Check if scrollbar visible
         UpdateSliderPosition();                    //--- Update slider position
         UpdateButtonColors();                      //--- Update button colors
      }
      FileWriteString(logFileHandle, "Scrolled down: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + "\n"); //--- Log scroll down
   }
}

Um eine reaktionsschnelle und anpassungsfähige chatorientierte Schnittstelle zu gewährleisten, wird in der Funktion „getFontSizeByDPI“ die DPI (Dots Per Inch) des Bildschirms mit TerminalInfoInteger unter Verwendung von TERMINAL_SCREEN_DPI abgerufen, eine Basisschriftgröße relativ zu einem Standard-DPI (96) skaliert und eine Mindestgröße von 8 mit MathMax erzwungen, um eine einheitliche Textlesbarkeit auf allen Bildschirmen zu gewährleisten. In der Funktion „CreateScrollbar“ berechnen wir die Positionen („displayX“, „displayY“) und Abmessungen für den Schieberegler und erstellen ein Führungsrechteck („SCROLL_LEADER“) mit hellgrauem Hintergrund (C'220,220,220'), Auf-/Ab-Schaltflächen („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_DOWN_REC“) mit clrGainsboro und ihre Beschriftungen („SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) mit Webdings-Pfeilen (0x35, 0x36) und DPI-angepassten Schriftgrößen über „createLabel“ und „createRecLabel“, Protokollierung von Fehlern mit FileWriteString in unsere Datei.

Die Funktion „DeleteScrollbar“ löscht alle Schieberegler-Objekte mit ObjectDelete zur Bereinigung. In „CalculateSliderHeight“ wird die Höhe des Schiebereglers auf der Grundlage des Verhältnisses des sichtbaren Textes berechnet, wobei ein Minimum von 20 Pixeln gewährleistet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schieberegler nicht zu klein ist, um ihn zu benutzen, wenn das Gespräch länger wird. Die Funktion „UpdateSliderPosition“ passt die y-Position des Schiebereglers unter Verwendung eines aus „scroll_pos“ und „max_scroll“ abgeleiteten Bildlaufverhältnisses an, hält sie in Grenzen und protokolliert Aktualisierungen. In „UpdateButtonColors“ setzen wir die Farben der Tasten des Schieberegler auf „clrSilver“, wenn sie deaktiviert sind (oben/unten), oder auf „clrDimGray“, wenn sie aktiv sind und protokollieren die Änderungen. Die Funktionen „ScrollUp“ und „ScrollDown“ passen „scroll_pos“ um 30 Pixel an, rufen „UpdateResponseDisplay“ auf, aktualisieren den Schieberegler, wenn sie sichtbar ist, und protokollieren Aktionen, wodurch ein System für eine dynamische, verschiebbare Nutzeroberfläche mit adaptiver Textgröße und Protokollierung für die Chat-Schnittstelle geschaffen wird.

Da wir nun komplexe Unterhaltungen mit längeren Absätzen verpacken werden, müssen wir mit leeren Zeilen umgehen, um Klarheit zu schaffen. Hier ist die Logik, die wir verwenden, um die Funktion „WrapText“ zu verbessern, um dies zu erreichen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Wrap text respecting newlines and max width                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void WrapText(const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], int offset = 0) {
   const int maxChars = 60;                         //--- Set maximum characters per line
   ArrayResize(wrappedLines, 0);                    //--- Clear wrapped lines array
   TextSetFont(font, fontSize);                     //--- Set font
   string paragraphs[];                             //--- Declare paragraphs array
   int numParagraphs = StringSplit(inputText, '\n', paragraphs); //--- Split text into paragraphs
   for (int p = 0; p < numParagraphs; p++) {        //--- Iterate through paragraphs
      string para = paragraphs[p];                  //--- Get current paragraph
      if (StringLen(para) == 0) {                   //--- Check empty paragraph
         int size = ArraySize(wrappedLines);        //--- Get current size
         ArrayResize(wrappedLines, size + 1);       //--- Resize lines array
         wrappedLines[size] = " ";                  //--- Add empty line
         continue;                                  //--- Skip to next
      }
      string words[];                               //--- Declare words array
      int numWords = StringSplit(para, ' ', words); //--- Split paragraph into words
      string currentLine = "";                      //--- Initialize current line
      for (int w = 0; w < numWords; w++) {          //--- Iterate through words
         string testLine = currentLine + (StringLen(currentLine) > 0 ? " " : "") + words[w]; //--- Build test line
         uint wid, hei;                             //--- Declare width and height
         TextGetSize(testLine, wid, hei);           //--- Get test line size
         int textWidth = (int)wid;                  //--- Get text width
         if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen(testLine) <= maxChars) { //--- Check line fits
            currentLine = testLine;                 //--- Update current line
         } else {                                   //--- Line exceeds limits
            if (StringLen(currentLine) > 0) {       //--- Check non-empty line
               int size = ArraySize(wrappedLines);  //--- Get current size
               ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array
               wrappedLines[size] = currentLine;    //--- Add line
            }
            currentLine = words[w];                 //--- Start new line
            TextGetSize(currentLine, wid, hei);     //--- Get new line size
            textWidth = (int)wid;                   //--- Update text width
            if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen(currentLine) > maxChars) { //--- Check word too long
               string wrappedWord = "";             //--- Initialize wrapped word
               for (int c = 0; c < StringLen(words[w]); c++) { //--- Iterate through characters
                  string testWord = wrappedWord + StringSubstr(words[w], c, 1); //--- Build test word
                  TextGetSize(testWord, wid, hei);  //--- Get test word size
                  int wordWidth = (int)wid;         //--- Get word width
                  if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen(testWord) > maxChars) { //--- Check word fits
                     if (StringLen(wrappedWord) > 0) {       //--- Check non-empty word
                        int size = ArraySize(wrappedLines);  //--- Get current size
                        ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array
                        wrappedLines[size] = wrappedWord;    //--- Add wrapped word
                     }
                     wrappedWord = StringSubstr(words[w], c, 1); //--- Start new word
                  } else {                          //--- Word fits
                     wrappedWord = testWord;        //--- Update wrapped word
                  }
               }
               currentLine = wrappedWord;           //--- Set current line to wrapped word
            }
         }
      }
      if (StringLen(currentLine) > 0) {             //--- Check remaining line
         int size = ArraySize(wrappedLines);        //--- Get current size
         ArrayResize(wrappedLines, size + 1);       //--- Resize lines array
         wrappedLines[size] = currentLine;          //--- Add line
      }
   }
}

Es ist nicht das erste Mal, dass wir auf diese Funktion stoßen, daher werden wir sie überprüfen und auf die wichtigste Upgrade-Logik hinweisen. In der Funktion „WrapText“ setzen wir ein Maximum von 60 Zeichen pro Zeile („maxChars“) und leeren das Ausgabe-Array „wrappedLines“ mit ArrayResize genau wie bei der vorherigen Funktion. Wir konfigurieren die Schriftart und -größe mit TextSetFont und teilen den Eingabetext mit StringSplit an den Zeilenende-Zeichen in Absätze auf. Für jeden Absatz werden leere Absätze behandelt, indem ein Leerzeichen zu „wrappedLines“ hinzugefügt und zum nächsten übersprungen wird.

Nicht leere Absätze werden mit „StringSplit“ in Wörter aufgeteilt, und es werden Zeilen gebildet, indem Wörter hinzugefügt werden, wenn sie innerhalb von „maxWidth“ (angepasst durch „offset“) und der Zeichengrenze liegen, wobei TextGetSize zur Überprüfung der Breite verwendet wird. Wenn eine Zeile die Grenzen überschreitet, fügen wir die aktuelle Zeile zu „wrappedLines“ hinzu und beginnen eine neue Zeile mit dem aktuellen Wort; bei übergroßen Wörtern teilen wir sie zeichenweise auf und fügen Segmente zu neuen Zeilen hinzu, wenn die Breiten- oder Zeichengrenzen überschritten werden, wobei jedes Segment in „wrappedLines“ gespeichert wird. Jede verbleibende Zeile wird der Ausgabe hinzugefügt. Während der Initialisierung müssen wir die Farben der Elemente festlegen und die neuen Elemente beim Entfernen des Programms löschen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg);     //--- Set darker button background
   clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg);       //--- Set darker clear button background
   new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker new chat button background
   logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file
   if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) {                  //--- Check file open failure
      Print("Failed to open log file: ", GetLastError());  //--- Log failure
      return(INIT_FAILED);                                 //--- Return initialization failure
   }
   FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END);                   //--- Move to end of log file
   FileWriteString(logFileHandle, "EA Initialized at " + TimeToString(TimeCurrent()) + "\n"); //--- Log initialization
   CreateDashboard();                                      //--- Create dashboard UI
   UpdateResponseDisplay();                                //--- Update response display
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true);       //--- Enable mouse move events
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true);      //--- Enable mouse wheel events
   ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);           //--- Enable chart scrolling
   return(INIT_SUCCEEDED);                                 //--- Return initialization success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_");                        //--- Remove all ChatGPT objects
   DeleteScrollbar();                                      //--- Delete scrollbar elements
   if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) {                  //--- Check if log file open
      FileClose(logFileHandle);                            //--- Close log file
   }
}

Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, definieren wir die neuen Elemente und fügen sie der Anzeige hinzu, damit wir sehen können, welchen Meilenstein wir erreicht haben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create dashboard UI                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateDashboard() {
   g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main height
   int displayX = g_mainX + g_sidePadding;          //--- Calculate display x
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding;  //--- Calculate display width
   int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y
   int inputWidth = 448;                            //--- Set input field width
   int sendWidth = 80;                              //--- Set send button width
   int gap = 10;                                    //--- Set gap between elements
   int totalW = inputWidth + gap + sendWidth;       //--- Calculate total width
   int centerX = g_mainX + (g_mainWidth - totalW) / 2; //--- Calculate center x
   int inputX = centerX;                            //--- Set input field x
   int sendX = inputX + inputWidth + gap;           //--- Calculate send button x
   int elemHeight = 36;                             //--- Set element height
   int elemY = footerY + 8;                         //--- Calculate element y
   createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container
   createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background
   string title = "ChatGPT AI EA";                  //--- Set title
   string titleFont = "Arial Rounded MT Bold";      //--- Set title font
   int titleSize = 14;                              //--- Set title font size
   TextSetFont(titleFont, titleSize);               //--- Set title font
   uint titleWid, titleHei;                         //--- Declare title dimensions
   TextGetSize(title, titleWid, titleHei);          //--- Get title size
   int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y
   int titleX = g_mainX + g_sidePadding;            //--- Set title x
   createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label
   string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_DATE|TIME_MINUTES); //--- Get current date
   string dateFont = "Arial";                       //--- Set date font
   int dateSize = 12;                               //--- Set date font size
   TextSetFont(dateFont, dateSize);                 //--- Set date font
   uint dateWid, dateHei;                           //--- Declare date dimensions
   TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei);          //--- Get date size
   int dateX = g_mainX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) - 50; //--- Calculate date x
   int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y
   createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label
   int clearWidth = 100;                            //--- Set clear button width
   int clearX = g_mainX + g_mainWidth - clearWidth - g_sidePadding; //--- Calculate clear button x
   int clearY = g_mainY + 4;                        //--- Set clear button y
   createButton("ChatGPT_ClearButton", clearX, clearY, clearWidth, g_headerHeight - 8, "Clear", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button
   int new_chat_width = 100;                        //--- Set new chat button width
   int new_chat_x = clearX - new_chat_width - g_sidePadding; //--- Calculate new chat button x
   createButton("ChatGPT_NewChatButton", new_chat_x, clearY, new_chat_width, g_headerHeight - 8, "New Chat", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button
   createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background
   createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background
   createEdit("ChatGPT_InputEdit", inputX, elemY, inputWidth, elemHeight, "", clrBlack, 11, clrWhite, clrSilver); //--- Create input field
   createButton("ChatGPT_SubmitButton", sendX, elemY, sendWidth, elemHeight, "Send", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send button
   ChartRedraw();                                   //--- Redraw chart
}

In der zentralen Dashboard-Layoutfunktion berechnen wir die Höhe des Hauptcontainers („g_mainHeight“) als Summe von „g_headerHeight“, „g_displayHeight“, „g_footerHeight“ und zweimal „g_padding“ und bestimmen die Positionen für den Anzeigebereich („displayX“, „displayY“) und die Fußzeile („footerY“) mit Hilfe von Padding-Werten, da unser Dashboard dynamisch und nicht wie in der vorherigen Version statisch sein soll. Wir erstellen den Hauptcontainer („ChatGPT_MainContainer“) und den Kopfzeilenhintergrund („ChatGPT_HeaderBg“) mit „createRecLabel“ unter Verwendung der Farben Weiß und Hellgrau, und fügen ein Titel („ChatGPT_TitleLabel“) mit „ChatGPT AI EA“ in „Arial Rounded MT Bold“ in der Größe 14 hinzu, das mit TextGetSize zur Ausrichtung positioniert wird. Ein Datum („ChatGPT_DateLabel“) wird mit der aktuellen Serverzeit von TimeTradeServer in „Arial“ in Größe 12, horizontal zentriert, erstellt.

Wir fügen die Schaltflächen „Löschen“ („ChatGPT_ClearButton“) und „Neuer Chat“ („ChatGPT_NewChatButton“) in der Kopfzeile mit „createButton“ hinzu, wobei wir unterschiedliche Farben („clrLightCoral“, „clrLightBlue“) und eine kleinere Schriftgröße von 11 verwenden. Der Antwortbereich („ChatGPT_ResponseBg“) und die Fußzeile („ChatGPT_FooterBg“) werden mit „createRecLabel“ für die Chatanzeige und den Eingabebereich erstellt. Ein Eingabefeld („ChatGPT_InputEdit“) mit einer Breite von 448 und eine Schaltfläche „Send“ („ChatGPT_SubmitButton“) mit einer Breite von 80 werden mit „createEdit“ und „createButton“ in der Fußzeile zentriert, mit einem Abstand von 10 Pixeln. Schließlich wird das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu gezeichnet. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

FINALE UI MIT ELEMENTEN

Da wir nun die Schnittstelle mit allen Elementen haben, können wir mit der Aktualisierung der Anzeige mit dem neuen Gesprächsverlauf fortfahren. Wir benötigen jedoch einige Hilfsfunktionen, um die Nachrichtenzeilen und ihre Höhe zu ermitteln, damit die Konversation in den Anzeigebereich passt, ohne überzulaufen, und um die Zeitstempelzeilen zu berücksichtigen, die wir einfügen werden.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if string is a timestamp in HH:MM format                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsTimestamp(string line) {
   StringTrimLeft(line);                                 //--- Trim left whitespace
   StringTrimRight(line);                                //--- Trim right whitespace
   if (StringLen(line) != 5) return false;               //--- Check length
   if (StringGetCharacter(line, 2) != ':') return false; //--- Check colon
   string hh = StringSubstr(line, 0, 2);                 //--- Extract hours
   string mm = StringSubstr(line, 3, 2);                 //--- Extract minutes
   int h = (int)StringToInteger(hh);                     //--- Convert hours to integer
   int m = (int)StringToInteger(mm);                     //--- Convert minutes to integer
   if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59) return false; //--- Validate time
   return true;                                          //--- Confirm valid timestamp
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Compute lines and height for messages                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ComputeLinesAndHeight(const string &font, const int fontSize, const int timestampFontSize,
                           const int adjustedLineHeight, const int adjustedTimestampHeight,
                           const int messageMargin, const int maxTextWidth,
                           const string &msgRoles[], const string &msgContents[], const string &msgTimestamps[],
                           const int numMessages, int &totalHeight_out, int &totalLines_out,
                           string &allLines_out[], string &lineRoles_out[], int &lineHeights_out[]) {
   ArrayResize(allLines_out, 0);                    //--- Clear lines array
   ArrayResize(lineRoles_out, 0);                   //--- Clear roles array
   ArrayResize(lineHeights_out, 0);                 //--- Clear heights array
   totalLines_out = 0;                              //--- Initialize total lines
   totalHeight_out = 0;                             //--- Initialize total height
   for (int m = 0; m < numMessages; m++) {          //--- Iterate through messages
      string wrappedLines[];                        //--- Declare wrapped lines
      WrapText(msgContents[m], font, fontSize, maxTextWidth, wrappedLines); //--- Wrap message content
      int numLines = ArraySize(wrappedLines);       //--- Get number of lines
      int currSize = ArraySize(allLines_out);       //--- Get current size
      ArrayResize(allLines_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize lines array
      ArrayResize(lineRoles_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize roles array
      ArrayResize(lineHeights_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize heights array
      for (int l = 0; l < numLines; l++) {          //--- Iterate through wrapped lines
         allLines_out[currSize + l] = wrappedLines[l]; //--- Add line
         lineRoles_out[currSize + l] = msgRoles[m]; //--- Add role
         lineHeights_out[currSize + l] = adjustedLineHeight; //--- Set line height
         totalHeight_out += adjustedLineHeight;     //--- Update total height
      }
      allLines_out[currSize + numLines] = msgTimestamps[m]; //--- Add timestamp
      lineRoles_out[currSize + numLines] = msgRoles[m] + "_timestamp"; //--- Add timestamp role
      lineHeights_out[currSize + numLines] = adjustedTimestampHeight; //--- Set timestamp height
      totalHeight_out += adjustedTimestampHeight;   //--- Update total height
      totalLines_out += numLines + 1;               //--- Update total lines
      if (m < numMessages - 1) {                    //--- Check for margin
         totalHeight_out += messageMargin;          //--- Add message margin
      }
   }
}

Hier implementieren wir Hilfsfunktionen zur Validierung von Zeitstempeln und zur Berechnung der Anzeigeeigenschaften von Nachrichten. In der Funktion „IsTimestamp“ werden mit StringTrimLeft und StringTrimRight Leerzeichen aus dem Eingabestring entfernt, es wird geprüft, ob die Länge genau 5 Zeichen beträgt, mit StringGetCharacter wird ein Doppelpunkt an Position 2 überprüft, mit StringSubstr werden Stunden und Minuten extrahiert, mit StringToInteger werden sie in ganze Zahlen umgewandelt, und es wird true zurückgegeben, wenn die Stunden (0-23) und Minuten (0-59) eine gültige Zeit bilden, wodurch eine genaue Zeitstempelerkennung im Gesprächsverlauf gewährleistet wird. Wenn Sie einen anderen Ansatz wählen, müssen Sie Ihre eigenen Regeln festlegen.

In der Funktion „ComputeLinesAndHeight“ leeren wir die Ausgabe-Arrays („allLines_out“, „lineRoles_out“, „lineHeights_out“) mit ArrayResize und initialisieren „totalLines_out“ und „totalHeight_out“ auf Null. Für jede Nachricht wird der Inhalt mithilfe von „WrapText“ mit der angegebenen Schriftart, Schriftgröße und maximalen Breite umbrochen und die Größe der Ausgabe-Arrays so angepasst, dass sie die umbrochenen Zeilen und einen Zeitstempel aufnehmen können, wobei der Text, die Rolle („User“ oder „AI“) und Höhe („adjustedLineHeight“ für Inhalt, „adjustedTimestampHeight“ für Zeitstempel) zu „allLines_out“, „lineRoles_out“ bzw. „lineHeights_out“ und aktualisieren „totalHeight_out“ und „totalLines_out“. Wir fügen einen Nachrichtenrand („messageMargin“) zwischen den Nachrichten (außer der letzten) ein, um eine visuelle Trennung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wir Zeitstempel validieren und den Nachrichtentext für die Anzeige in unserer scrollbaren Chat-Oberfläche organisieren.

Mit diesen Funktionen können wir nun die Anzeigefunktion aktualisieren, um die Historie in Rollen, Inhalte und Zeitstempel aufzuteilen, Rollennachrichten auszurichten, Ränder hinzuzufügen, Scrollen und Beschneiden zu handhaben und den Schieberegler dynamisch anzuzeigen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update response display with scrolling                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateResponseDisplay() {
   int total = ObjectsTotal(0, 0, -1);              //--- Get total objects
   for (int j = total - 1; j >= 0; j--) {           //--- Iterate through objects
      string name = ObjectName(0, j, 0, -1);        //--- Get object name
      if (StringFind(name, "ChatGPT_ResponseLine_") == 0 ||
          StringFind(name, "ChatGPT_MessageBg_") == 0 ||
          StringFind(name, "ChatGPT_MessageText_") == 0 ||
          StringFind(name, "ChatGPT_Timestamp_") == 0) { //--- Check for message objects
         ObjectDelete(0, name);                     //--- Delete object
      }
   }
   string displayText = conversationHistory;        //--- Get conversation history
   int textX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate text x position
   int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_textPadding; //--- Calculate text y position
   int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate max text width
   if (displayText == "") {                         //--- Check empty history
      string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0";    //--- Set default label name
      createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI.", clrGray, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create default label
      g_total_height = 0;                           //--- Reset total height
      g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Set visible height
      if (scroll_visible) {                         //--- Check scrollbar visible
         DeleteScrollbar();                         //--- Delete scrollbar
         scroll_visible = false;                    //--- Reset scrollbar visibility
      }
      ChartRedraw();                                //--- Redraw chart
      return;                                       //--- Exit function
   }
   string parts[];                                  //--- Declare parts array
   int numParts = StringSplit(displayText, '\n', parts); //--- Split history into parts
   string msgRoles[];                               //--- Declare roles array
   string msgContents[];                            //--- Declare contents array
   string msgTimestamps[];                          //--- Declare timestamps array
   string currentRole = "";                         //--- Initialize current role
   string currentContent = "";                      //--- Initialize current content
   string currentTimestamp = "";                    //--- Initialize current timestamp
   for (int p = 0; p < numParts; p++) {             //--- Iterate through parts
      string line = parts[p];                       //--- Get current line
      StringTrimLeft(line);                         //--- Trim left whitespace
      StringTrimRight(line);                        //--- Trim right whitespace
      if (StringLen(line) == 0) {                   //--- Check empty line
         if (currentRole != "") currentContent += "\n"; //--- Append newline
         continue;                                  //--- Skip to next
      }
      if (StringFind(line, "You: ") == 0) {         //--- Check user message
         if (currentRole != "") {                   //--- Check existing message
            int size = ArraySize(msgRoles);         //--- Get current size
            ArrayResize(msgRoles, size + 1);        //--- Resize roles array
            ArrayResize(msgContents, size + 1);     //--- Resize contents array
            ArrayResize(msgTimestamps, size + 1);   //--- Resize timestamps array
            msgRoles[size] = currentRole;           //--- Add role
            msgContents[size] = currentContent;     //--- Add content
            msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp
         }
         currentRole = "User";                      //--- Set role to User
         currentContent = StringSubstr(line, 5);    //--- Extract user content
         currentTimestamp = "";                     //--- Reset timestamp
         continue;                                  //--- Skip to next
      } else if (StringFind(line, "AI: ") == 0) {   //--- Check AI message
         if (currentRole != "") {                   //--- Check existing message
            int size = ArraySize(msgRoles);         //--- Get current size
            ArrayResize(msgRoles, size + 1);        //--- Resize roles array
            ArrayResize(msgContents, size + 1);     //--- Resize contents array
            ArrayResize(msgTimestamps, size + 1);   //--- Resize timestamps array
            msgRoles[size] = currentRole;           //--- Add role
            msgContents[size] = currentContent;     //--- Add content
            msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp
         }
         currentRole = "AI";                        //--- Set role to AI
         currentContent = StringSubstr(line, 4);    //--- Extract AI content
         currentTimestamp = "";                     //--- Reset timestamp
         continue;                                  //--- Skip to next
      } else if (IsTimestamp(line)) {               //--- Check timestamp
         if (currentRole != "") {                   //--- Check existing message
            currentTimestamp = line;                //--- Set timestamp
            int size = ArraySize(msgRoles);         //--- Get current size
            ArrayResize(msgRoles, size + 1);        //--- Resize roles array
            ArrayResize(msgContents, size + 1);     //--- Resize contents array
            ArrayResize(msgTimestamps, size + 1);   //--- Resize timestamps array
            msgRoles[size] = currentRole;           //--- Add role
            msgContents[size] = currentContent;     //--- Add content
            msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp
            currentRole = "";                       //--- Reset role
         }
      } else {                                      //--- Append to content
         if (currentRole != "") {                   //--- Check active message
            currentContent += "\n" + line;          //--- Append line
         }
      }
   }
   if (currentRole != "") {                         //--- Check final message
      int size = ArraySize(msgRoles);               //--- Get current size
      ArrayResize(msgRoles, size + 1);              //--- Resize roles array
      ArrayResize(msgContents, size + 1);           //--- Resize contents array
      ArrayResize(msgTimestamps, size + 1);         //--- Resize timestamps array
      msgRoles[size] = currentRole;                 //--- Add role
      msgContents[size] = currentContent;           //--- Add content
      msgTimestamps[size] = currentTimestamp;       //--- Add timestamp
   }
   int numMessages = ArraySize(msgRoles);           //--- Get number of messages
   if (numMessages == 0) {                          //--- Check no messages
      string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0";    //--- Set default label name
      createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI.", clrGray, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create default label
      g_total_height = 0;                           //--- Reset total height
      g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Set visible height
      if (scroll_visible) {                         //--- Check scrollbar visible
         DeleteScrollbar();                         //--- Delete scrollbar
         scroll_visible = false;                    //--- Reset scrollbar visibility
      }
      ChartRedraw();                                //--- Redraw chart
      return;                                       //--- Exit function
   }
   string font = "Arial";                           //--- Set font
   int fontSize = 10;                               //--- Set font size
   int timestampFontSize = 8;                       //--- Set timestamp font size
   int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Get line height
   int timestampHeight = TextGetHeight("A", font, timestampFontSize); //--- Get timestamp height
   int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Calculate adjusted line height
   int adjustedTimestampHeight = timestampHeight + g_lineSpacing; //--- Calculate adjusted timestamp height
   int messageMargin = 12;                          //--- Set message margin
   int visibleHeight = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Calculate visible height
   g_visible_height = visibleHeight;                //--- Set visible height
   string tentativeAllLines[];                      //--- Declare tentative lines
   string tentativeLineRoles[];                     //--- Declare tentative roles
   int tentativeLineHeights[];                      //--- Declare tentative heights
   int tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines;   //--- Declare tentative totals
   ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight,
                         messageMargin, fullMaxWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages,
                         tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines, tentativeAllLines, tentativeLineRoles, tentativeLineHeights); //--- Compute tentative lines
   bool need_scroll = tentativeTotalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrolling needed
   bool should_show_scrollbar = false;              //--- Initialize scrollbar visibility
   int reserved_width = 0;                          //--- Initialize reserved width
   if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) {        //--- Check scrollbar mode
      should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_display)); //--- Determine scrollbar visibility
      if (should_show_scrollbar) {                  //--- Check if scrollbar needed
         reserved_width = 16;                       //--- Reserve scrollbar width
      }
   }
   string allLines[];                               //--- Declare final lines
   string lineRoles[];                              //--- Declare final roles
   int lineHeights[];                               //--- Declare final heights
   int totalHeight, totalLines;                     //--- Declare final totals
   int maxTextWidth = fullMaxWidth - reserved_width; //--- Calculate max text width
   if (reserved_width > 0) {                        //--- Check if scrollbar reserved
      ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight,
                            messageMargin, maxTextWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages,
                            totalHeight, totalLines, allLines, lineRoles, lineHeights); //--- Compute lines with reduced width
   } else {                                         //--- Use tentative values
      totalHeight = tentativeTotalHeight;           //--- Set total height
      totalLines = tentativeTotalLines;             //--- Set total lines
      ArrayCopy(allLines, tentativeAllLines);       //--- Copy lines
      ArrayCopy(lineRoles, tentativeLineRoles);     //--- Copy roles
      ArrayCopy(lineHeights, tentativeLineHeights); //--- Copy heights
   }
   FileWriteString(logFileHandle, "UpdateResponseDisplay: totalHeight=" + IntegerToString(totalHeight) + ", visibleHeight=" + IntegerToString(visibleHeight) + ", totalLines=" + IntegerToString(totalLines) + ", reserved_width=" + IntegerToString(reserved_width) + "\n"); //--- Log display update
   g_total_height = totalHeight;                    //--- Set total height
   bool prev_scroll_visible = scroll_visible;       //--- Store previous scrollbar state
   scroll_visible = should_show_scrollbar;          //--- Update scrollbar visibility
   if (scroll_visible != prev_scroll_visible) {     //--- Check scrollbar state change
      if (scroll_visible) {                         //--- Show scrollbar
         CreateScrollbar();                         //--- Create scrollbar
      } else {                                      //--- Hide scrollbar
         DeleteScrollbar();                         //--- Delete scrollbar
      }
   }
   int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate max scroll
   if (scroll_pos > max_scroll) scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp scroll position
   if (scroll_pos < 0) scroll_pos = 0;              //--- Ensure non-negative scroll
   if (totalHeight > visibleHeight && scroll_pos == prev_scroll_pos && prev_scroll_pos == -1) { //--- Check initial scroll
      scroll_pos = max_scroll;                      //--- Set to bottom
   }
   if (scroll_visible) {                            //--- Update scrollbar
      slider_height = CalculateSliderHeight();      //--- Calculate slider height
      ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height); //--- Set slider height
      UpdateSliderPosition();                       //--- Update slider position
      UpdateButtonColors();                         //--- Update button colors
   }
   int currentY = textY - scroll_pos;               //--- Calculate current y position
   int endY = textY + visibleHeight;                //--- Calculate end y position
   int startLineIndex = 0;                          //--- Initialize start line index
   int currentHeight = 0;                           //--- Initialize current height
   for (int line = 0; line < totalLines; line++) {  //--- Find start line
      if (currentHeight >= scroll_pos) {            //--- Check if at scroll position
         startLineIndex = line;                     //--- Set start line
         currentY = textY + (currentHeight - scroll_pos); //--- Set current y
         break;                                     //--- Exit loop
      }
      currentHeight += lineHeights[line];           //--- Add line height
      if (line < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[line], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[line + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap
         currentHeight += messageMargin;            //--- Add message margin
      }
   }
   int numVisibleLines = 0;                         //--- Initialize visible lines
   int visibleHeightUsed = 0;                       //--- Initialize used height
   for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Count visible lines
      int lineHeight = lineHeights[line];           //--- Get line height
      if (visibleHeightUsed + lineHeight > visibleHeight) break; //--- Check height limit
      visibleHeightUsed += lineHeight;              //--- Add line height
      numVisibleLines++;                            //--- Increment visible lines
      if (line < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[line], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[line + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap
         if (visibleHeightUsed + messageMargin > visibleHeight) break; //--- Check margin limit
         visibleHeightUsed += messageMargin;        //--- Add message margin
      }
   }
   FileWriteString(logFileHandle, "Visible lines: startLineIndex=" + IntegerToString(startLineIndex) + ", numVisibleLines=" + IntegerToString(numVisibleLines) + ", scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", currentY=" + IntegerToString(currentY) + "\n"); //--- Log visible lines
   int leftX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Set left text x
   int rightX = g_mainX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Set right text x
   color userColor = clrGray;                       //--- Set user text color
   color aiColor = clrBlue;                         //--- Set AI text color
   color timestampColor = clrDarkGray;              //--- Set timestamp color
   for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) {   //--- Display visible lines
      int lineIndex = startLineIndex + li;          //--- Calculate line index
      if (lineIndex >= totalLines) break;           //--- Check valid index
      string line = allLines[lineIndex];            //--- Get line text
      string role = lineRoles[lineIndex];           //--- Get line role
      bool isTimestamp = StringFind(role, "_timestamp") >= 0; //--- Check if timestamp
      int currFontSize = isTimestamp ? timestampFontSize : fontSize; //--- Set font size
      color textCol = isTimestamp ? timestampColor : (StringFind(role, "User") >= 0 ? userColor : aiColor); //--- Set text color
      string display_line = line;                   //--- Set display line
      if (line == " ") {                            //--- Check empty line
         display_line = " ";                        //--- Set to space
         textCol = clrWhite;                        //--- Set to white
      }
      int textX_pos = (StringFind(role, "User") >= 0) ? rightX : leftX; //--- Set text x position
      ENUM_ANCHOR_POINT textAnchor = (StringFind(role, "User") >= 0) ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_LEFT_UPPER; //--- Set text anchor
      string lineName = "ChatGPT_MessageText_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line name
      if (currentY >= textY && currentY < endY) {   //--- Check if visible
         createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, currFontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, textAnchor); //--- Create label
      }
      currentY += lineHeights[lineIndex];           //--- Increment y position
      if (lineIndex < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[lineIndex], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[lineIndex + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap
         currentY += messageMargin;                 //--- Add message margin
      }
   }
   ChartRedraw();                                   //--- Redraw chart
}

In der Funktion „UpdateResponseDisplay“ werden zunächst die vorhandenen nachrichtenbezogenen Objekte („ChatGPT_ResponseLine_“, „ChatGPT_MessageBg_“, „ChatGPT_MessageText_“, „ChatGPT_Timestamp_“) mit ObjectsTotal und ObjectDelete gelöscht, um die Anzeige zu aktualisieren. Wenn der Gesprächsverlauf („conversationHistory“) leer ist, erstellen wir mit „createLabel“ eine Standardtext, der den Nutzer auffordert, eine Nachricht einzugeben, setzen „g_total_height“ auf 0 zurück, setzen „g_visible_height“ auf die Anzeigehöhe abzüglich Padding, entfernen den Schieberegler mit „DeleteScrollbar“, falls er sichtbar ist, und zeichnen alles neu mit der Funktion ChartRedraw. Andernfalls wird der Verlauf mit StringSplit bei Zeilenumbrüchen in Teile zerlegt, die Zeilen werden in „msgRoles“, „msgContents“ und „msgTimestamps“ geparst, indem „You: „, „AI: „ und Zeitstempel mit „IsTimestamp“ identifiziert werden, der Inhalt wird zeilenübergreifend akkumuliert und abgeschlossene Nachrichten gespeichert.

Wir berechnen die Textpositionierung („textX“, „textY“) und die maximale Breite („fullMaxWidth“), legen die Schriftgröße fest (10 für Nachrichten, 8 für Zeitstempel) und berechnen die Zeilenhöhe mit „TextGetHeight“ plus „g_lineSpacing“. Mit „ComputeLinesAndHeight“ erzeugen wir vorläufige Zeilenanordnungen und -höhen, prüfen, ob ein Bildlauf erforderlich ist, und bestimmen die Sichtbarkeit des Schiebereglers anhand von „ScrollbarMode“ und „mouse_in_display“, wobei 16 Pixel für den Schieberegler reserviert werden, falls sie angezeigt wird. Wir berechnen die Zeilen gegebenenfalls mit angepasster Breite neu, aktualisieren „g_total_height“, verwalten die Sichtbarkeit des Schiebereglers mit „CreateScrollbar“ oder „DeleteScrollbar“, beschränken „scroll_pos“ in „max_scroll“ und setzen sie für neue Nachrichten an den unteren Rand.

Wir berechnen die Startlinie und die y-Position auf der Grundlage von „scroll_pos“, bestimmen die sichtbaren Zeilen innerhalb von „g_visible_height“ und rendern jede Zeile mit „createLabel“, wobei wir linksbündige KI-Nachrichten („clrBlue“) und rechtsbündige Nutzernachrichten („clrGray“) mit Zeitstempeln („clrDarkGray“) verwenden und einen Nachrichtenrand von 12 Pixeln anwenden. Zum Schluss werden die Anzeigedetails mit FileWriteString protokolliert und neu gezeichnet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Anzeigebereich mit dem verfügbaren Gesprächsverlauf aufgefüllt wird. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Aufforderung gesendet wird, wenn wir auf „Send" klicken. In zukünftigen Versionen werden wir die bestehende Funktion in mehrere Funktionen erweitern, um die Verwaltung zu erleichtern.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Build messages array from history                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) {
   string messages = "[";                          //--- Start JSON array
   string temp = conversationHistory;              //--- Copy conversation history
   while (StringLen(temp) > 0) {                   //--- Process history
      int you_pos = StringFind(temp, "You: ");     //--- Find user message
      if (you_pos != 0) break;                     //--- Exit if no user message
      temp = StringSubstr(temp, 5);                //--- Extract after "You: "
      int end_user = StringFind(temp, "\n");       //--- Find end of user message
      string user_content = StringSubstr(temp, 0, end_user); //--- Get user content
      temp = StringSubstr(temp, end_user + 1);     //--- Move past user message
      int end_ts1 = StringFind(temp, "\n");        //--- Find end of timestamp
      temp = StringSubstr(temp, end_ts1 + 1);      //--- Move past timestamp
      int ai_pos = StringFind(temp, "AI: ");       //--- Find AI message
      if (ai_pos != 0) break;                      //--- Exit if no AI message
      temp = StringSubstr(temp, 4);                //--- Extract after "AI: "
      int end_ai = StringFind(temp, "\n");         //--- Find end of AI message
      string ai_content = StringSubstr(temp, 0, end_ai); //--- Get AI content
      temp = StringSubstr(temp, end_ai + 1);       //--- Move past AI message
      int end_ts2 = StringFind(temp, "\n\n");      //--- Find end of conversation block
      temp = StringSubstr(temp, end_ts2 + 2);      //--- Move past block
      messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(user_content) + "\"},"; //--- Add user message
      messages += "{\"role\":\"assistant\",\"content\":\"" + JsonEscape(ai_content) + "\"},"; //--- Add AI message
   }
   messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt
   return messages;                                //--- Return JSON messages
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get ChatGPT response via API                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetChatGPTResponse(string prompt) {
   string messages = BuildMessagesFromHistory(prompt); //--- Build JSON messages
   string requestData = "{\"model\":\"" + OpenAI_Model + "\",\"messages\":" + messages + ",\"max_tokens\":" + IntegerToString(MaxResponseLength) + "}"; //--- Create request JSON
   FileWriteString(logFileHandle, "Request Data: " + requestData + "\n"); //--- Log request data
   char postData[];                                    //--- Declare post data array
   int dataLen = StringToCharArray(requestData, postData, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert request to char array
   ArrayResize(postData, dataLen - 1);                 //--- Remove null terminator
   FileWriteString(logFileHandle, "Raw Post Data (Hex): " + LogCharArray(postData) + "\n"); //--- Log raw data
   string headers = "Authorization: Bearer " + OpenAI_API_Key + "\r\n" +
                    "Content-Type: application/json; charset=UTF-8\r\n" +
                    "Content-Length: " + IntegerToString(dataLen - 1) + "\r\n\r\n"; //--- Set request headers
   FileWriteString(logFileHandle, "Request Headers: " + headers + "\n"); //--- Log headers
   char result[];                                     //--- Declare result array
   string resultHeaders;                              //--- Declare result headers
   int res = WebRequest("POST", OpenAI_Endpoint, headers, 10000, postData, result, resultHeaders); //--- Send API request
   if (res != 200) {                                  //--- Check request failure
      string response = CharArrayToString(result, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert result to string
      string errMsg = "API request failed: HTTP Code " + IntegerToString(res) + ", Error: " + IntegerToString(GetLastError()) + ", Response: " + response; //--- Create error message
      Print(errMsg);                                  //--- Print error
      FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n");  //--- Log error
      FileWriteString(logFileHandle, "Raw Response Data (Hex): " + LogCharArray(result) + "\n"); //--- Log raw response
      return errMsg;                                  //--- Return error message
   }
   string response = CharArrayToString(result, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert response to string
   FileWriteString(logFileHandle, "API Response: " + response + "\n"); //--- Log response
   JsonValue jsonObject;                              //--- Declare JSON object
   int index = 0;                                     //--- Initialize parse index
   char charArray[];                                  //--- Declare char array
   int arrayLength = StringToCharArray(response, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert response to char array
   if (!jsonObject.DeserializeFromArray(charArray, arrayLength, index)) { //--- Parse JSON
      string errMsg = "Error: Failed to parse API response JSON: " + response; //--- Create error message
      Print(errMsg);                                  //--- Print error
      FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n");  //--- Log error
      return errMsg;                                  //--- Return error message
   }
   JsonValue *error = jsonObject.FindChildByKey("error"); //--- Check for error
   if (error != NULL) {                               //--- Check error exists
      string errMsg = "API Error: " + error["message"].ToString(); //--- Get error message
      Print(errMsg);                                  //--- Print error
      FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n");  //--- Log error
      return errMsg;                                  //--- Return error message
   }
   string content = jsonObject["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); //--- Extract response content
   if (StringLen(content) > 0) {                      //--- Check non-empty content
      StringReplace(content, "\\n", "\n");            //--- Replace escaped newlines
      StringTrimLeft(content);                        //--- Trim left whitespace
      StringTrimRight(content);                       //--- Trim right whitespace
      return content;                                 //--- Return content
   }
   string errMsg = "Error: No content in API response: " + response; //--- Create error message
   Print(errMsg);                                     //--- Print error
   FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n");     //--- Log error
   return errMsg;                                     //--- Return error message
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Submit user message to ChatGPT                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void SubmitMessage() {
   string prompt = (string)ObjectGetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT); //--- Get user input
   if (StringLen(prompt) > 0) {                      //--- Check non-empty input
      string response = GetChatGPTResponse(prompt);  //--- Get AI response
      Print("User: " + prompt);                      //--- Log user prompt
      Print("AI: " + response);                      //--- Log AI response
      string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current timestamp
      conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to history
      ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field
      UpdateResponseDisplay();                       //--- Update display with new content
      scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Scroll to bottom
      UpdateResponseDisplay();                       //--- Redraw display
      if (scroll_visible) {                          //--- Check scrollbar visible
         UpdateSliderPosition();                     //--- Update slider position
         UpdateButtonColors();                       //--- Update button colors
      }
      FileWriteString(logFileHandle, "Prompt: " + prompt + " | Response: " + response + " | Time: " + timestamp + "\n"); //--- Log interaction
      ChartRedraw();                                 //--- Redraw chart
   }
}

Hier implementieren wir die wichtigsten API-Interaktions- und Nachrichtenbearbeitungsfunktionen. Zunächst definieren wir die Funktion „BuildMessagesFromHistory“, mit der wir ein JSON-Array für API-Anfragen erstellen, indem wir „ConversationHistory“ analysieren, durch das Array iterieren, um Nutzer- („You: “) und KI- („AI: “) mit StringFind und StringSubstr extrahieren, wobei Zeitstempel und Leerzeilen übersprungen werden, und mit „JsonEscape“ den Inhalt in JSON-Objekte mit Rollen („Nutzer“ oder „Assistent“) formatieren, wobei die neue Nutzeraufforderung als letzte Nachricht angehängt wird, was zu einem ordnungsgemäß formatierten Array für Unterhaltungen mit mehreren Runden führt.

In der Funktion „GetChatGPTResponse“ erstellen wir eine JSON-Anfrage mit „BuildMessagesFromHistory“, dem „OpenAI_Model“ und „MaxResponseLength“, konvertieren sie in ein Char-Array mit StringToCharArray, setzen Header mit dem „OpenAI_API_Key“ und senden eine POST-Anfrage an „OpenAI_Endpoint“ unter Verwendung der Funktion WebRequest. Wir behandeln Antworten, indem wir auf HTTP-Fehler (Status ist nicht 200), Protokollierung von Rohdaten und Fehlern mit FileWriteString in „logFileHandle“, Parsing der JSON-Antwort mit „JsonValue::DeserializeFromArray“, Überprüfung auf API-Fehler und Extrahieren des Inhalts aus „choices[0][message][content]“, wobei Zeilenumbrüche entfernt und Leerzeichen abgeschnitten werden, bevor der Inhalt zurückgegeben wird, genau wie bei der vorherigen Version.

In der Funktion „SubmitMessage“ holen wir die Nutzereingabe aus „ChatGPT_InputEdit“ mit ObjectGetString ab, rufen „GetChatGPTResponse“ auf, wenn sie nicht leer ist, protokollieren die Eingabeaufforderung und die Antwort mit Print, fügen an „conversationHistory“ mit Zeitstempeln aus TimeCurrent anhängen, das Eingabefeld mit ObjectSetString löschen, die Anzeige mit „UpdateResponseDisplay“ aktualisieren, durch Setzen von „scroll_pos“ zum unteren Rand scrollen und bei Bedarf die Bildschirmanzeigen des Schiebereglers aktualisieren und die Interaktion protokollieren. So entsteht ein System zur Verwaltung von KI-Unterhaltungen, zur API-Kommunikation und zur dynamischen Aktualisierung der Chat-Nutzeroberfläche. Wir können diese Funktion wie folgt aufrufen, wenn wir auf die Schaltfläche „Nachricht senden" klicken.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart event handler for ChatGPT UI                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton") { //--- Handle submit button click
      SubmitMessage();                              //--- Submit user message
   }
}

Für die Bearbeitung von Chartinteraktionen verwenden wir die Ereignishandlung durch OnChartEvent. Wenn das Ereignis ein Klick auf unsere Schaltfläche ist, rufen wir unsere Funktion auf, um die Aufforderung zu senden. Hier ist eine Visualisierung dessen, was wir erhalten.

UNSER ERSTER PROMPT

Aus dem Bild ist ersichtlich, dass die Konversation länger und intuitiv ist, wobei die Konversation des Nutzers rechts und die KI links hinzugefügt wird, alle mit Zeitstempel. Nun muss noch eine interaktive Anzeige gewährleistet werden, um das Ziehen des Schiebereglers und den Hover-Status der hinzugefügten Schaltflächen zu ermöglichen. Hier ist die vollständige Logik, die wir dafür verwendet haben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart event handler for ChatGPT UI                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   int displayX = g_mainX + g_sidePadding;          //--- Calculate display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding;  //--- Calculate display width
   int displayH = g_displayHeight;                  //--- Set display height
   int clearX = g_mainX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate clear button x
   int clearY = g_mainY + 4;                        //--- Set clear button y
   int clearW = 100;                                //--- Set clear button width
   int clearH = g_headerHeight - 8;                 //--- Calculate clear button height
   int new_chat_x = clearX - 100 - g_sidePadding;   //--- Calculate new chat button x
   int new_chat_w = 100;                            //--- Set new chat button width
   int new_chat_h = clearH;                         //--- Set new chat button height
   int sendX = g_mainX + (g_mainWidth - 448 - 10 - 80) / 2 + 448 + 10; //--- Calculate send button x
   int sendY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate send button y
   int sendW = 80;                                  //--- Set send button width
   int sendH = g_footerHeight;                      //--- Set send button height
   bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if scrolling needed
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton") { //--- Handle submit button click
      SubmitMessage();                              //--- Submit user message
   } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_ClearButton") { //--- Handle clear button click
      conversationHistory = "";                     //--- Clear conversation history
      scroll_pos = 0;                               //--- Reset scroll position
      prev_scroll_pos = -1;                         //--- Reset previous scroll position
      UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
      ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field
      ChartRedraw();                                //--- Redraw chart
   } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_NewChatButton") { //--- Handle new chat button click
      conversationHistory = "";                     //--- Clear conversation history
      scroll_pos = 0;                               //--- Reset scroll position
      prev_scroll_pos = -1;                         //--- Reset previous scroll position
      UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
      ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field
      ChartRedraw();                                //--- Redraw chart
   } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { //--- Handle scroll up click
      ScrollUp();                                   //--- Scroll up
   } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { //--- Handle scroll down click
      ScrollDown();                                 //--- Scroll down
   } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) {        //--- Handle mouse move events
      int mouseX = (int)lparam;                     //--- Get mouse x coordinate
      int mouseY = (int)dparam;                     //--- Get mouse y coordinate
      bool isOverSend = (mouseX >= sendX && mouseX <= sendX + sendW && mouseY >= sendY && mouseY <= sendY + sendH); //--- Check send button hover
      if (isOverSend && !button_hover) {            //--- Check send button hover start
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SubmitButton", OBJPROP_BGCOLOR, button_darker_bg); //--- Set hover background
         button_hover = true;                       //--- Set hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      } else if (!isOverSend && button_hover) {     //--- Check send button hover end
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SubmitButton", OBJPROP_BGCOLOR, button_original_bg); //--- Reset background
         button_hover = false;                      //--- Reset hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      }
      bool isOverClear = (mouseX >= clearX && mouseX <= clearX + clearW && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + clearH); //--- Check clear button hover
      if (isOverClear && !clear_hover) {            //--- Check clear button hover start
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_BGCOLOR, clear_darker_bg); //--- Set hover background
         clear_hover = true;                        //--- Set hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      } else if (!isOverClear && clear_hover) {     //--- Check clear button hover end
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_BGCOLOR, clear_original_bg); //--- Reset background
         clear_hover = false;                       //--- Reset hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      }
      bool isOverNewChat = (mouseX >= new_chat_x && mouseX <= new_chat_x + new_chat_w && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + new_chat_h); //--- Check new chat button hover
      if (isOverNewChat && !new_chat_hover) {       //--- Check new chat button hover start
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_BGCOLOR, new_chat_darker_bg); //--- Set hover background
         new_chat_hover = true;                     //--- Set hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      } else if (!isOverNewChat && new_chat_hover) { //--- Check new chat button hover end
         ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_BGCOLOR, new_chat_original_bg); //--- Reset background
         new_chat_hover = false;                    //--- Reset hover flag
         ChartRedraw();                             //--- Redraw chart
      }
      bool is_in = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW &&
                    mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); //--- Check if mouse in display
      if (is_in != mouse_in_display) {              //--- Check display hover change
         mouse_in_display = is_in;                  //--- Update display hover status
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Update chart scroll
         if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { //--- Check dynamic hover mode
            UpdateResponseDisplay();                //--- Update response display
         }
      }
      static int prevMouseState = 0;                //--- Store previous mouse state
      int MouseState = (int)sparam;                 //--- Get current mouse state
      if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { //--- Check slider drag start
         int scrollbar_x = displayX + displayW - 16; //--- Calculate scrollbar x
         int xd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get slider x
         int yd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get slider y
         int xs_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE); //--- Get slider width
         int ys_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE); //--- Get slider height
         if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider &&
             mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { //--- Check slider click
            movingStateSlider = true;              //--- Set drag state
            mlbDownX_Slider = mouseX;              //--- Store mouse x
            mlbDownY_Slider = mouseY;              //--- Store mouse y
            mlbDown_YD_Slider = yd_slider;         //--- Store slider y
            ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrDimGray); //--- Set drag color
            ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height); //--- Set slider height
            ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scroll
            FileWriteString(logFileHandle, "Slider drag started: x=" + IntegerToString(mouseX) + ", y=" + IntegerToString(mouseY) + "\n"); //--- Log drag start
         }
      }
      if (movingStateSlider) {                     //--- Handle slider drag
         int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider;   //--- Calculate y displacement
         int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y;  //--- Calculate new y position
         int scroll_area_y_min = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding) + 16; //--- Set min slider y
         int scroll_area_y_max = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight - 16 - slider_height); //--- Set max slider y
         new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position
         ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update slider y
         int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate max scroll
         double scroll_ratio = (double)(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); //--- Calculate scroll ratio
         int new_scroll_pos = (int)MathRound(scroll_ratio * max_scroll); //--- Calculate new scroll position
         if (new_scroll_pos != scroll_pos) {       //--- Check if scroll changed
            scroll_pos = new_scroll_pos;           //--- Update scroll position
            UpdateResponseDisplay();               //--- Update response display
            if (scroll_visible) {                  //--- Check scrollbar visible
               UpdateSliderPosition();             //--- Update slider position
               UpdateButtonColors();               //--- Update button colors
            }
            FileWriteString(logFileHandle, "Slider dragged: new_scroll_pos=" + IntegerToString(new_scroll_pos) + "\n"); //--- Log drag
         }
         ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
      }
      if (MouseState == 0) {                       //--- Handle mouse release
         if (movingStateSlider) {                  //--- Check if dragging
            movingStateSlider = false;             //--- Reset drag state
            if (scroll_visible) {                  //--- Check scrollbar visible
               ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrGray); //--- Reset slider color
            }
            ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Restore chart scroll
            FileWriteString(logFileHandle, "Slider drag ended\n"); //--- Log drag end
         }
      }
      prevMouseState = MouseState;                   //--- Update previous mouse state
      static bool prevMouseInsideScrollUp = false;   //--- Track previous scroll up hover
      static bool prevMouseInsideScrollDown = false; //--- Track previous scroll down hover
      static bool prevMouseInsideSlider = false;     //--- Track previous slider hover
      if (scroll_visible) {                          //--- Check scrollbar visible
         int scrollbar_x = displayX + displayW - 16; //--- Calculate scrollbar x
         int button_size = 16;                       //--- Set button size
         int xd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get slider x
         int yd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get slider y
         int xs_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE); //--- Get slider width
         int ys_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE); //--- Get slider height
         bool isMouseInsideUp = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 &&
                                 mouseY >= displayY &&
                                 mouseY <= displayY + button_size); //--- Check scroll up hover
         bool isMouseInsideDown = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 &&
                                   mouseY >= displayY + g_displayHeight - button_size &&
                                   mouseY <= displayY + g_displayHeight); //--- Check scroll down hover
         bool isMouseInsideSlider = (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider &&
                                     mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider); //--- Check slider hover
         if (isMouseInsideUp != prevMouseInsideScrollUp) { //--- Check scroll up hover change
            ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideUp ? clrSilver : clrGainsboro); //--- Update scroll up color
            prevMouseInsideScrollUp = isMouseInsideUp; //--- Update hover state
            ChartRedraw();                         //--- Redraw chart
         }
         if (isMouseInsideDown != prevMouseInsideScrollDown) { //--- Check scroll down hover change
            ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideDown ? clrSilver : clrGainsboro); //--- Update scroll down color
            prevMouseInsideScrollDown = isMouseInsideDown; //--- Update hover state
            ChartRedraw();                         //--- Redraw chart
         }
         if (isMouseInsideSlider != prevMouseInsideSlider && !movingStateSlider) { //--- Check slider hover change
            ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideSlider ? clrDarkGray : clrSilver); //--- Update slider color
            prevMouseInsideSlider = isMouseInsideSlider; //--- Update hover state
            ChartRedraw();                         //--- Redraw chart
         }
      }
   } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) {      //--- Handle mouse wheel events
      int mouseX = (int)lparam;                    //--- Get mouse x coordinate
      int mouseY = (int)dparam;                    //--- Get mouse y coordinate
      int delta = (int)sparam;                     //--- Get wheel delta
      bool in_display = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW &&
                         mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); //--- Check if mouse in display
      if (in_display != mouse_in_display) {        //--- Check display hover change
         mouse_in_display = in_display;            //--- Update display hover
         ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Update chart scroll
         if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { //--- Check dynamic hover mode
            UpdateResponseDisplay();               //--- Update response display
         }
      }
      if (in_display && need_scroll) {             //--- Check scroll conditions
         int scroll_amount = 30 * (delta > 0 ? -1 : 1); //--- Calculate scroll amount
         scroll_pos = MathMax(0, MathMin(MathMax(0, g_total_height - g_visible_height), scroll_pos + scroll_amount)); //--- Update scroll position
         UpdateResponseDisplay();                  //--- Update response display
         if (scroll_visible) {                     //--- Check scrollbar visible
            UpdateSliderPosition();                //--- Update slider position
            UpdateButtonColors();                  //--- Update button colors
         }
         ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
      }
   }
}

Um volle Interaktivität zu erreichen, berechnen wir in der Funktion OnChartEvent die Positionen für den Anzeigebereich („displayX“, „displayY“, „displayW“, „displayH“), die Schaltfläche „clear“ („clearX“, „clearY“, „clearW“, „clearH“), neue Chat-Schaltfläche („new_chat_x“, „new_chat_w“, „new_chat_h“) und Sendeschaltfläche („sendX“, „sendY“, „sendW“, „sendH“) mithilfe globaler Layoutvariablen. Bei Klick-Ereignissen (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) behandeln wir „ChatGPT_ClearButton“ und „ChatGPT_NewChatButton“, indem wir „conversationHistory“ löschen, „scroll_pos“ und „prev_scroll_pos“ zurücksetzen, das Eingabefeld mit ObjectSetString leeren und die Anzeige mit „UpdateResponseDisplay“, und Scroll-Buttons („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) durch Aufruf der Funktionen „ScrollUp“ oder „ScrollDown“.

Bei Mausbewegungsereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) erkennen wir, wenn der Mauszeiger über den Schaltflächen „Senden“, „Löschen“ und „Neuer Chat“ schwebt, und aktualisieren deren Hintergründe („button_darker_bg“, „clear_darker_bg“, „new_chat_darker_bg“) mit „ObjectSetInteger“, wenn der Mauszeiger in der Schwebe gehalten wird, und prüfen, ob sich die Maus im Anzeigebereich befindet, um „mouse_in_display“ zu aktivieren und den Chartbildlauf mit „ChartSetInteger“ zu aktualisieren und die Anzeige im Modus „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ zu aktualisieren.

Wir behandeln das Ziehen des Schiebereglers, indem wir Klicks auf „SCROLL_SLIDER“ erkennen, „movingStateSlider“ setzen, die y-Position des Schiebereglers mit ObjectSetInteger auf der Grundlage der Mausbewegung aktualisieren, „scroll_pos“ über das Scrollverhältnis berechnen und mit der Funktion FileWriteString protokollieren. Wenn die Maus losgelassen wird, werden der Ziehzustand und die Farbe des Schiebereglers zurückgesetzt. Bei Mausrad-Ereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) wird „scroll_pos“ je nach Richtung des Mausrads um 30 Pixel angepasst, die Anzeige aktualisiert und der Schieberegler aktualisiert, falls sichtbar. Wir verwalten auch die Hover-Effekte des Schiebereglers und aktualisieren die Farben für die Auf- und Abwärtsschaltflächen und den Schieberegler. Jede Aktion löst ChartRedraw für visuelle Aktualisierungen aus. Dadurch wird sichergestellt, dass unser Programm Klicks, Hover, Drags und Scrolling unterstützt. Hier ist das Endergebnis.

VERGLEICH ZWISCHEN AKTUALISIERTER VERSION UND VORGÄNGERVERSION

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das Programm durch Hinzufügen neuer Elemente, die Anzeige eines blätterbaren Gesprächsverlaufs und die Interaktivität der Nutzeroberfläche verbessern und somit unsere Ziele erreichen konnten. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.


Testen des ChatGPT-Programms

Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.

BACKTEST GIF


Schlussfolgerung

Abschließend haben wir unser in ChatGPT integriertes Programm in MQL5 verbessert, indem wir es zu einer scrollbaren, auf einen einzigen Chat ausgerichteten Nutzeroberfläche mit dynamischem JSON Parsing, einem mit Zeitstempel versehenen Gesprächsverlauf und interaktiven Steuerelementen wie Schaltflächen zum Absenden, Löschen und einem neuen Chat aufgerüstet haben. Dieses System ermöglicht es uns, nahtlos mit KI-gesteuerten Erkenntnissen zur Marktanalyse zu interagieren, den Kontext über mehrere Gesprächsrunden hinweg beizubehalten und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit mit adaptivem Scrollen und Hover-Effekten zu optimieren. In den vorangehenden Versionen werden wir die Anzeige aktualisieren, um Vor-und-Rück-Konversationen zu handhaben und Live-Daten zu teilen, um Einblicke in den Handel zu erhalten. Bleiben Sie dran.

