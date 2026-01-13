Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 3): Upgrade auf eine scrollbare, auf den Einzelchat ausgerichtete Nutzeroberfläche

Einführung

In unserem vorigen Artikel (Teil 2) haben wir ein interaktives ChatGPT-gesteuertes Programm mit einer Nutzeroberfläche (UI) in MetaQuotes Language 5 (MQL5) erstellt. Das Tool ermöglichte es uns, Aufforderungen an die API OpenAI zu senden und die Antworten sofort direkt im Chart anzuzeigen. Jetzt, in Teil 3, gehen wir noch einen Schritt weiter: Machen Sie sich bereit für ein scrollbares Dashboard im Chat-Stil, komplett mit Zeitstempeln, reibungslosem dynamischem Scrollen und einem umfangreichen Gesprächsverlauf für ansprechende Chats mit mehreren Runden. Wir werden uns mit folgenden Themen befassen:

Am Ende werden Sie ein erweitertes MQL5-Programm für interaktive KI-Abfragen haben, das zur Anpassung bereit ist – legen wir los!





Verständnis des aktualisierten ChatGPT-Programmrahmens

Der aktualisierte ChatGPT-Programmrahmen verbessert unsere KI-gesteuerte Handelsschnittstelle durch eine scrollbare, chat-orientierte Nutzeroberfläche, die Multi-Turn-Konversationen, Zeitstempel und dynamische Nachrichtenverarbeitung unterstützt und es uns ermöglicht, den Kontext für Abfragen über Sitzungen hinweg beizubehalten. Seine Aufgabe ist es, eine nahtlose Konversationserfahrung zu bieten und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem es uns ermöglicht, den Verlauf zu überprüfen und auf früheren KI-Antworten aufzubauen, was für die Verfeinerung von Handelsstrategien von entscheidender Bedeutung ist, ohne dass Erkenntnisse aus früheren Interaktionen verloren gehen. Wir dachten uns, wenn wir uns auf ein Gespräch beschränken, auf das sich die KI beziehen kann, können wir jederzeit zurückgehen und die Aufforderungen verfeinern und bei Bedarf Korrekturen vornehmen.

Unser Ansatz besteht darin, ein Dashboard zu entwickeln, das sich auf einen einzigen Chat konzentriert, mit verschiebbaren Text, Hover-Effekten und der Erstellung von Nachrichten für Anfragen via API, wobei sichergestellt wird, dass sich die Oberfläche an die Länge der Konversation und die Nutzerpräferenzen für die Sichtbarkeit des Schiebereglers anpasst. Wir werden eine Logik implementieren, um die Historie für Multi-Turn-Abfragen zu analysieren, Zeitstempel für mehr Klarheit hinzuzufügen und Funktionen wie das Löschen von Unterhaltungen oder das Starten neuer Chats zu aktivieren, um ein Tool zu schaffen, das die laufende KI-Unterstützung für Handelsentscheidungen mit einer neuen, verbesserten Schnittstelle erleichtert. Schauen Sie sich an, was wir erreichen werden.





Implementation in MQL5

Um das aktualisierte Programm in MQL5 zu implementieren, werden wir zunächst den Abschnitt Eingaben ändern, um eine neue Eingabe für den Schiebereglermodus zu integrieren, sodass wir den Schieberegler entweder einblenden können, wenn wir den Mauszeiger bewegen müssen, oder ihn immer sichtbar haben. Wir werden eine Enumeration dafür hinzufügen und auch die Antwort-Token-Grenze auf 3000 erhöhen, da wir jetzt eine reichhaltige Konversation haben können, die sich gerade ausreichend anfühlt, aber Sie können sie bei Bedarf erhöhen.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS, SCROLL_DYNAMIC_HOVER, SCROLL_WHEEL_ONLY }; input ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_DYNAMIC_HOVER; #define SCROLL_LEADER "ChatGPT_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "ChatGPT_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "ChatGPT_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-3.5-turbo" ; input string OpenAI_Endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions" ; input int MaxResponseLength = 3000 ; input string LogFileName = "ChatGPT_EA_Log.txt" ;

Wir beginnen die Upgrade-Implementierung mit der Definition der Konfigurationsparameter und Konstanten zur Steuerung des Bildlaufverhaltens und der API-Einstellungen. Zunächst erstellen wir die Enumeration „ENUM_SCROLLBAR_MODE“ mit den Optionen „SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS“ (Schieberegler bei Bedarf anzeigen), „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ (zeigt bei Bedarf den Schieberegler an) und „SCROLL_WHEEL_ONLY“ (kein Schieberegler, nur Bildlauf mit dem Rad), wobei der Eingang „ScrollbarMode“ auf „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ gesetzt Schieberegler^wird, damit der Nutzer dies bevorzugt.

Dann definieren wir die Konstanten für Schieberegler-Objektnamen wie „SCROLL_LEADER“, „SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_DOWN_LABEL“ und „SCROLL_SLIDER“ für eine einheitliche Referenzierung in der Nutzeroberfläche. Als Nächstes setzen wir den Eingabeparameter „MaxResponseLength“ auf 3000, um den angezeigten Antworttext zu begrenzen und sicherzustellen, dass wir längere Gespräche führen können. Als Nächstes müssen wir die Klasse JSON so ändern, dass sie auch mit doppelten Werten umgehen kann – nur eine kleine Erweiterung.

bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex) { string validNumericCharacters = "0123456789+-.eE" ; int startPosition = currentIndex; for (; currentIndex < arrayLength; currentIndex++) { char currentCharacter = jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter == 0 ) break ; switch (currentCharacter) { case '\t' : case '\r' : case '

' : case ' ' : startPosition = currentIndex + 1 ; break ; case '[' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonArray; currentIndex++; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); while (childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) { if (childValue.m_type != JsonUndefined) AddChild(childValue); if (childValue.m_type == JsonInteger || childValue.m_type == JsonDouble || childValue.m_type == JsonArray) currentIndex++; childValue.Reset(); childValue.m_parent = GetPointer ( this ); if (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' ) break ; currentIndex++; if (currentIndex >= arrayLength) return false ; } return (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } case ']' : return (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray); case ':' : { if (m_temporaryKey == "" ) return false ; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); JsonValue *addedChild = AddChild(childValue); addedChild.m_key = m_temporaryKey; m_temporaryKey = "" ; currentIndex++; if (!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; } break ; case ',' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (!m_parent && m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type != JsonArray && m_parent.m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray && m_type == JsonUndefined) return true ; } break ; case '{' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonObject; currentIndex++; if (!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; return (jsonCharacterArray[currentIndex] == '}' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } break ; case '}' : return (m_type == JsonObject); case 't' : case 'T' : case 'f' : case 'F' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonBoolean; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "true" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = true ; currentIndex += 3 ; return true ; } if (currentIndex + 4 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5 ), "false" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = false ; currentIndex += 4 ; return true ; } return false ; } break ; case 'n' : case 'N' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonNull; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "null" , false ) == 0 ) { currentIndex += 3 ; return true ; } return false ; } break ; case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' : case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' : case '-' : case '+' : case '.' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; bool isDouble = false ; int startOfNumber = currentIndex; while (jsonCharacterArray[currentIndex] != 0 && currentIndex < arrayLength) { currentIndex++; if ( StringFind (validNumericCharacters, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 1 )) < 0 ) break ; if (!isDouble) isDouble = (jsonCharacterArray[currentIndex] == '.' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'E' ); } m_stringValue = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfNumber, currentIndex - startOfNumber); if (isDouble) { m_type = JsonDouble; m_doubleValue = StringToDouble (m_stringValue); m_integerValue = ( long )m_doubleValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } else { m_type = JsonInteger; m_integerValue = StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue = ( double )m_integerValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } currentIndex--; return true ; } break ; case '\"' : { if (m_type == JsonObject) { currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; m_temporaryKey = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString); } else { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonString; currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; SetFromString(JsonString, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString)); return true ; } } break ; } } return true ; }

In der De-Serialisierungsfunktion behandeln wir nur die „double“-Typen, die wir in den vorherigen Versionen nicht berücksichtigt hatten. Der Klarheit halber haben wir den entsprechenden Abschnitt hervorgehoben. Wir müssen nun neue globale Variablen für das UI-Layout, den Bildlauf, die Hover-Zustände und die Farben hinzufügen, um ein komplexeres Dashboard mit einer Kopf- und Fußzeile, Schaltflächen und einen Schieberegler zu unterstützen.

bool clear_hover = false; bool new_chat_hover = false; color clear_original_bg = clrLightCoral; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue; color new_chat_darker_bg; int g_mainX = 10 ; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 50 ; int g_lineSpacing = 2 ; bool scroll_visible = false; bool mouse_in_display = false; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ;

Hier initialisieren wir einige weitere globale Variablen und Farbschemata für das aktualisierte Programm, um dynamische Hover-Effekte und Layout-Verwaltung zu unterstützen. Wir setzen die Hover-Flags „clear_hover“ und „new_chat_hover“ für die Schaltflächen „clear“ und „new_chat“ auf „false“ und definieren die Originalhintergründe „clear_original_bg“ als „clrLightCoral“ und „new_chat_original_bg“ als „clrLightBlue“, mit dunkleren Versionen „clear_darker_bg“ und „new_chat_darker_bg“ für den Schwebezustand. Dann konfigurieren wir die Abmessungen des Dashboards: „g_mainX“ auf 10, „g_mainY“ auf 30, „g_mainWidth“ auf 550, „g_mainHeight“ auf 0 (zu berechnen), Padding-Werte wie „g_padding“ auf 10, „g_sidePadding“ auf 6, „g_textPadding“ auf 10, Höhen für Kopfzeile („g_headerHeight“ auf 40), Anzeige („g_displayHeight“ auf 280), Fußzeile („g_footerHeight“ auf 50) und Zeilenabstand („g_lineSpacing“ auf 2).

Schließlich initialisieren wir die Bildlaufvariablen: „scroll_visible“ und „mouse_in_display“ auf false, „scroll_pos“ und „prev_scroll_pos“ auf 0 und -1, „slider_height“ auf 20, Drag-States „movingStateSlider“ auf false und die Positionen „mlbDownX_Slider“, „mlbDownY_Slider“, „mlbDown_YD_Slider“ auf 0, und die Höhen-Tracker „g_total_height“ und „g_visible_height“ auf 0. Dann müssen wir den Schieberegler definieren, bevor wir die Anzeige aktualisieren, da sie dynamisch sein wird. Definieren wir also die Funktionen für den Schieberegler.

int getFontSizeByDPI( int baseFontSize, int baseDPI = 96 ) { int currentDPI = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI ); int scaledFontSize = ( int )(baseFontSize * ( double )baseDPI / currentDPI); return MathMax (scaledFontSize, 8 ); } void CreateScrollbar() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; if (!createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar leader

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, displayY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up label

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + g_displayHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down label

" ); } slider_height = CalculateSliderHeight(); if (!createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size - slider_height, scrollbar_width, slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar slider

" ); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrollbar created: x=" + IntegerToString (scrollbar_x) + ", y=" + IntegerToString (scrollbar_y) + ", height=" + IntegerToString (scrollbar_height) + ", slider_height=" + IntegerToString (slider_height) + "

" ); } void DeleteScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); } int CalculateSliderHeight() { int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )g_visible_height / g_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdateSliderPosition() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int scrollbar_x = displayX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); FileWriteString (logFileHandle, "Slider position updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + ", new_y=" + IntegerToString (new_y) + "

" ); } void UpdateButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } FileWriteString (logFileHandle, "Button colors updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + "

" ); } void ScrollUp() { if (scroll_pos > 0 ) { scroll_pos = MathMax ( 0 , scroll_pos - 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled up: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } } void ScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos = MathMin (max_scroll, scroll_pos + 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled down: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } }

Um eine reaktionsschnelle und anpassungsfähige chatorientierte Schnittstelle zu gewährleisten, wird in der Funktion „getFontSizeByDPI“ die DPI (Dots Per Inch) des Bildschirms mit TerminalInfoInteger unter Verwendung von TERMINAL_SCREEN_DPI abgerufen, eine Basisschriftgröße relativ zu einem Standard-DPI (96) skaliert und eine Mindestgröße von 8 mit MathMax erzwungen, um eine einheitliche Textlesbarkeit auf allen Bildschirmen zu gewährleisten. In der Funktion „CreateScrollbar“ berechnen wir die Positionen („displayX“, „displayY“) und Abmessungen für den Schieberegler und erstellen ein Führungsrechteck („SCROLL_LEADER“) mit hellgrauem Hintergrund (C'220,220,220'), Auf-/Ab-Schaltflächen („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_DOWN_REC“) mit clrGainsboro und ihre Beschriftungen („SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) mit Webdings-Pfeilen (0x35, 0x36) und DPI-angepassten Schriftgrößen über „createLabel“ und „createRecLabel“, Protokollierung von Fehlern mit FileWriteString in unsere Datei.

Die Funktion „DeleteScrollbar“ löscht alle Schieberegler-Objekte mit ObjectDelete zur Bereinigung. In „CalculateSliderHeight“ wird die Höhe des Schiebereglers auf der Grundlage des Verhältnisses des sichtbaren Textes berechnet, wobei ein Minimum von 20 Pixeln gewährleistet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schieberegler nicht zu klein ist, um ihn zu benutzen, wenn das Gespräch länger wird. Die Funktion „UpdateSliderPosition“ passt die y-Position des Schiebereglers unter Verwendung eines aus „scroll_pos“ und „max_scroll“ abgeleiteten Bildlaufverhältnisses an, hält sie in Grenzen und protokolliert Aktualisierungen. In „UpdateButtonColors“ setzen wir die Farben der Tasten des Schieberegler auf „clrSilver“, wenn sie deaktiviert sind (oben/unten), oder auf „clrDimGray“, wenn sie aktiv sind und protokollieren die Änderungen. Die Funktionen „ScrollUp“ und „ScrollDown“ passen „scroll_pos“ um 30 Pixel an, rufen „UpdateResponseDisplay“ auf, aktualisieren den Schieberegler, wenn sie sichtbar ist, und protokollieren Aktionen, wodurch ein System für eine dynamische, verschiebbare Nutzeroberfläche mit adaptiver Textgröße und Protokollierung für die Chat-Schnittstelle geschaffen wird.

Da wir nun komplexe Unterhaltungen mit längeren Absätzen verpacken werden, müssen wir mit leeren Zeilen umgehen, um Klarheit zu schaffen. Hier ist die Logik, die wir verwenden, um die Funktion „WrapText“ zu verbessern, um dies zu erreichen.

void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], int offset = 0 ) { const int maxChars = 60 ; ArrayResize (wrappedLines, 0 ); TextSetFont (font, fontSize); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; uint wid, hei; TextGetSize (testLine, wid, hei); int textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen (testLine) <= maxChars) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } currentLine = words[w]; TextGetSize (currentLine, wid, hei); textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen (currentLine) > maxChars) { string wrappedWord = "" ; for ( int c = 0 ; c < StringLen (words[w]); c++) { string testWord = wrappedWord + StringSubstr (words[w], c, 1 ); TextGetSize (testWord, wid, hei); int wordWidth = ( int )wid; if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen (testWord) > maxChars) { if ( StringLen (wrappedWord) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = wrappedWord; } wrappedWord = StringSubstr (words[w], c, 1 ); } else { wrappedWord = testWord; } } currentLine = wrappedWord; } } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } } }

Es ist nicht das erste Mal, dass wir auf diese Funktion stoßen, daher werden wir sie überprüfen und auf die wichtigste Upgrade-Logik hinweisen. In der Funktion „WrapText“ setzen wir ein Maximum von 60 Zeichen pro Zeile („maxChars“) und leeren das Ausgabe-Array „wrappedLines“ mit ArrayResize genau wie bei der vorherigen Funktion. Wir konfigurieren die Schriftart und -größe mit TextSetFont und teilen den Eingabetext mit StringSplit an den Zeilenende-Zeichen in Absätze auf. Für jeden Absatz werden leere Absätze behandelt, indem ein Leerzeichen zu „wrappedLines“ hinzugefügt und zum nächsten übersprungen wird.

Nicht leere Absätze werden mit „StringSplit“ in Wörter aufgeteilt, und es werden Zeilen gebildet, indem Wörter hinzugefügt werden, wenn sie innerhalb von „maxWidth“ (angepasst durch „offset“) und der Zeichengrenze liegen, wobei TextGetSize zur Überprüfung der Breite verwendet wird. Wenn eine Zeile die Grenzen überschreitet, fügen wir die aktuelle Zeile zu „wrappedLines“ hinzu und beginnen eine neue Zeile mit dem aktuellen Wort; bei übergroßen Wörtern teilen wir sie zeichenweise auf und fügen Segmente zu neuen Zeilen hinzu, wenn die Breiten- oder Zeichengrenzen überschritten werden, wobei jedes Segment in „wrappedLines“ gespeichert wird. Jede verbleibende Zeile wird der Ausgabe hinzugefügt. Während der Initialisierung müssen wir die Farben der Elemente festlegen und die neuen Elemente beim Entfernen des Programms löschen.

int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); FileWriteString (logFileHandle, "EA Initialized at " + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "

" ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } }

Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, definieren wir die neuen Elemente und fügen sie der Anzeige hinzu, damit wir sehen können, welchen Meilenstein wir erreicht haben.

void CreateDashboard() { g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int inputWidth = 448 ; int sendWidth = 80 ; int gap = 10 ; int totalW = inputWidth + gap + sendWidth; int centerX = g_mainX + (g_mainWidth - totalW) / 2 ; int inputX = centerX; int sendX = inputX + inputWidth + gap; int elemHeight = 36 ; int elemY = footerY + 8 ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainX + g_sidePadding; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) - 50 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int clearWidth = 100 ; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - clearWidth - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , clearX, clearY, clearWidth, g_headerHeight - 8 , "Clear" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); int new_chat_width = 100 ; int new_chat_x = clearX - new_chat_width - g_sidePadding; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , new_chat_x, clearY, new_chat_width, g_headerHeight - 8 , "New Chat" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); createEdit( "ChatGPT_InputEdit" , inputX, elemY, inputWidth, elemHeight, "" , clrBlack , 11 , clrWhite , clrSilver ); createButton( "ChatGPT_SubmitButton" , sendX, elemY, sendWidth, elemHeight, "Send" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); }

In der zentralen Dashboard-Layoutfunktion berechnen wir die Höhe des Hauptcontainers („g_mainHeight“) als Summe von „g_headerHeight“, „g_displayHeight“, „g_footerHeight“ und zweimal „g_padding“ und bestimmen die Positionen für den Anzeigebereich („displayX“, „displayY“) und die Fußzeile („footerY“) mit Hilfe von Padding-Werten, da unser Dashboard dynamisch und nicht wie in der vorherigen Version statisch sein soll. Wir erstellen den Hauptcontainer („ChatGPT_MainContainer“) und den Kopfzeilenhintergrund („ChatGPT_HeaderBg“) mit „createRecLabel“ unter Verwendung der Farben Weiß und Hellgrau, und fügen ein Titel („ChatGPT_TitleLabel“) mit „ChatGPT AI EA“ in „Arial Rounded MT Bold“ in der Größe 14 hinzu, das mit TextGetSize zur Ausrichtung positioniert wird. Ein Datum („ChatGPT_DateLabel“) wird mit der aktuellen Serverzeit von TimeTradeServer in „Arial“ in Größe 12, horizontal zentriert, erstellt.

Wir fügen die Schaltflächen „Löschen“ („ChatGPT_ClearButton“) und „Neuer Chat“ („ChatGPT_NewChatButton“) in der Kopfzeile mit „createButton“ hinzu, wobei wir unterschiedliche Farben („clrLightCoral“, „clrLightBlue“) und eine kleinere Schriftgröße von 11 verwenden. Der Antwortbereich („ChatGPT_ResponseBg“) und die Fußzeile („ChatGPT_FooterBg“) werden mit „createRecLabel“ für die Chatanzeige und den Eingabebereich erstellt. Ein Eingabefeld („ChatGPT_InputEdit“) mit einer Breite von 448 und eine Schaltfläche „Send“ („ChatGPT_SubmitButton“) mit einer Breite von 80 werden mit „createEdit“ und „createButton“ in der Fußzeile zentriert, mit einem Abstand von 10 Pixeln. Schließlich wird das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu gezeichnet. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Da wir nun die Schnittstelle mit allen Elementen haben, können wir mit der Aktualisierung der Anzeige mit dem neuen Gesprächsverlauf fortfahren. Wir benötigen jedoch einige Hilfsfunktionen, um die Nachrichtenzeilen und ihre Höhe zu ermitteln, damit die Konversation in den Anzeigebereich passt, ohne überzulaufen, und um die Zeitstempelzeilen zu berücksichtigen, die wir einfügen werden.

bool IsTimestamp( string line) { StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) != 5 ) return false ; if ( StringGetCharacter (line, 2 ) != ':' ) return false ; string hh = StringSubstr (line, 0 , 2 ); string mm = StringSubstr (line, 3 , 2 ); int h = ( int ) StringToInteger (hh); int m = ( int ) StringToInteger (mm); if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59 ) return false ; return true ; } void ComputeLinesAndHeight( const string &font, const int fontSize, const int timestampFontSize, const int adjustedLineHeight, const int adjustedTimestampHeight, const int messageMargin, const int maxTextWidth, const string &msgRoles[], const string &msgContents[], const string &msgTimestamps[], const int numMessages, int &totalHeight_out, int &totalLines_out, string &allLines_out[], string &lineRoles_out[], int &lineHeights_out[]) { ArrayResize (allLines_out, 0 ); ArrayResize (lineRoles_out, 0 ); ArrayResize (lineHeights_out, 0 ); totalLines_out = 0 ; totalHeight_out = 0 ; for ( int m = 0 ; m < numMessages; m++) { string wrappedLines[]; WrapText(msgContents[m], font, fontSize, maxTextWidth, wrappedLines); int numLines = ArraySize (wrappedLines); int currSize = ArraySize (allLines_out); ArrayResize (allLines_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineRoles_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineHeights_out, currSize + numLines + 1 ); for ( int l = 0 ; l < numLines; l++) { allLines_out[currSize + l] = wrappedLines[l]; lineRoles_out[currSize + l] = msgRoles[m]; lineHeights_out[currSize + l] = adjustedLineHeight; totalHeight_out += adjustedLineHeight; } allLines_out[currSize + numLines] = msgTimestamps[m]; lineRoles_out[currSize + numLines] = msgRoles[m] + "_timestamp" ; lineHeights_out[currSize + numLines] = adjustedTimestampHeight; totalHeight_out += adjustedTimestampHeight; totalLines_out += numLines + 1 ; if (m < numMessages - 1 ) { totalHeight_out += messageMargin; } } }

Hier implementieren wir Hilfsfunktionen zur Validierung von Zeitstempeln und zur Berechnung der Anzeigeeigenschaften von Nachrichten. In der Funktion „IsTimestamp“ werden mit StringTrimLeft und StringTrimRight Leerzeichen aus dem Eingabestring entfernt, es wird geprüft, ob die Länge genau 5 Zeichen beträgt, mit StringGetCharacter wird ein Doppelpunkt an Position 2 überprüft, mit StringSubstr werden Stunden und Minuten extrahiert, mit StringToInteger werden sie in ganze Zahlen umgewandelt, und es wird true zurückgegeben, wenn die Stunden (0-23) und Minuten (0-59) eine gültige Zeit bilden, wodurch eine genaue Zeitstempelerkennung im Gesprächsverlauf gewährleistet wird. Wenn Sie einen anderen Ansatz wählen, müssen Sie Ihre eigenen Regeln festlegen.

In der Funktion „ComputeLinesAndHeight“ leeren wir die Ausgabe-Arrays („allLines_out“, „lineRoles_out“, „lineHeights_out“) mit ArrayResize und initialisieren „totalLines_out“ und „totalHeight_out“ auf Null. Für jede Nachricht wird der Inhalt mithilfe von „WrapText“ mit der angegebenen Schriftart, Schriftgröße und maximalen Breite umbrochen und die Größe der Ausgabe-Arrays so angepasst, dass sie die umbrochenen Zeilen und einen Zeitstempel aufnehmen können, wobei der Text, die Rolle („User“ oder „AI“) und Höhe („adjustedLineHeight“ für Inhalt, „adjustedTimestampHeight“ für Zeitstempel) zu „allLines_out“, „lineRoles_out“ bzw. „lineHeights_out“ und aktualisieren „totalHeight_out“ und „totalLines_out“. Wir fügen einen Nachrichtenrand („messageMargin“) zwischen den Nachrichten (außer der letzten) ein, um eine visuelle Trennung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wir Zeitstempel validieren und den Nachrichtentext für die Anzeige in unserer scrollbaren Chat-Oberfläche organisieren.

Mit diesen Funktionen können wir nun die Anzeigefunktion aktualisieren, um die Historie in Rollen, Inhalte und Zeitstempel aufzuteilen, Rollennachrichten auszurichten, Ränder hinzuzufügen, Scrollen und Beschneiden zu handhaben und den Schieberegler dynamisch anzuzeigen.

void UpdateResponseDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_ResponseLine_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageText_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_Timestamp_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } string displayText = conversationHistory; int textX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_textPadding; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; if (displayText == "" ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string parts[]; int numParts = StringSplit (displayText, '

' , parts); string msgRoles[]; string msgContents[]; string msgTimestamps[]; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; string currentTimestamp = "" ; for ( int p = 0 ; p < numParts; p++) { string line = parts[p]; StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) == 0 ) { if (currentRole != "" ) currentContent += "

" ; continue ; } if ( StringFind (line, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, 5 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if ( StringFind (line, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, 4 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if (IsTimestamp(line)) { if (currentRole != "" ) { currentTimestamp = line; int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; currentRole = "" ; } } else { if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } } if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } int numMessages = ArraySize (msgRoles); if (numMessages == 0 ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int timestampFontSize = 8 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int timestampHeight = TextGetHeight( "A" , font, timestampFontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; int adjustedTimestampHeight = timestampHeight + g_lineSpacing; int messageMargin = 12 ; int visibleHeight = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; g_visible_height = visibleHeight; string tentativeAllLines[]; string tentativeLineRoles[]; int tentativeLineHeights[]; int tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines; ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, fullMaxWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines, tentativeAllLines, tentativeLineRoles, tentativeLineHeights); bool need_scroll = tentativeTotalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_display)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } string allLines[]; string lineRoles[]; int lineHeights[]; int totalHeight, totalLines; int maxTextWidth = fullMaxWidth - reserved_width; if (reserved_width > 0 ) { ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, maxTextWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, totalHeight, totalLines, allLines, lineRoles, lineHeights); } else { totalHeight = tentativeTotalHeight; totalLines = tentativeTotalLines; ArrayCopy (allLines, tentativeAllLines); ArrayCopy (lineRoles, tentativeLineRoles); ArrayCopy (lineHeights, tentativeLineHeights); } FileWriteString (logFileHandle, "UpdateResponseDisplay: totalHeight=" + IntegerToString (totalHeight) + ", visibleHeight=" + IntegerToString (visibleHeight) + ", totalLines=" + IntegerToString (totalLines) + ", reserved_width=" + IntegerToString (reserved_width) + "

" ); g_total_height = totalHeight; bool prev_scroll_visible = scroll_visible; scroll_visible = should_show_scrollbar; if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { if (scroll_visible) { CreateScrollbar(); } else { DeleteScrollbar(); } } int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (scroll_pos > max_scroll) scroll_pos = max_scroll; if (scroll_pos < 0 ) scroll_pos = 0 ; if (totalHeight > visibleHeight && scroll_pos == prev_scroll_pos && prev_scroll_pos == - 1 ) { scroll_pos = max_scroll; } if (scroll_visible) { slider_height = CalculateSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } int currentY = textY - scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - scroll_pos); break ; } currentHeight += lineHeights[line]; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentHeight += messageMargin; } } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { int lineHeight = lineHeights[line]; if (visibleHeightUsed + lineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += lineHeight; numVisibleLines++; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { if (visibleHeightUsed + messageMargin > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += messageMargin; } } FileWriteString (logFileHandle, "Visible lines: startLineIndex=" + IntegerToString (startLineIndex) + ", numVisibleLines=" + IntegerToString (numVisibleLines) + ", scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", currentY=" + IntegerToString (currentY) + "

" ); int leftX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int rightX = g_mainX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color userColor = clrGray ; color aiColor = clrBlue ; color timestampColor = clrDarkGray ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = allLines[lineIndex]; string role = lineRoles[lineIndex]; bool isTimestamp = StringFind (role, "_timestamp" ) >= 0 ; int currFontSize = isTimestamp ? timestampFontSize : fontSize; color textCol = isTimestamp ? timestampColor : ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ? userColor : aiColor); string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } int textX_pos = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? rightX : leftX; ENUM_ANCHOR_POINT textAnchor = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_LEFT_UPPER ; string lineName = "ChatGPT_MessageText_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, currFontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , textAnchor); } currentY += lineHeights[lineIndex]; if (lineIndex < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[lineIndex], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[lineIndex + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentY += messageMargin; } } ChartRedraw (); }

In der Funktion „UpdateResponseDisplay“ werden zunächst die vorhandenen nachrichtenbezogenen Objekte („ChatGPT_ResponseLine_“, „ChatGPT_MessageBg_“, „ChatGPT_MessageText_“, „ChatGPT_Timestamp_“) mit ObjectsTotal und ObjectDelete gelöscht, um die Anzeige zu aktualisieren. Wenn der Gesprächsverlauf („conversationHistory“) leer ist, erstellen wir mit „createLabel“ eine Standardtext, der den Nutzer auffordert, eine Nachricht einzugeben, setzen „g_total_height“ auf 0 zurück, setzen „g_visible_height“ auf die Anzeigehöhe abzüglich Padding, entfernen den Schieberegler mit „DeleteScrollbar“, falls er sichtbar ist, und zeichnen alles neu mit der Funktion ChartRedraw. Andernfalls wird der Verlauf mit StringSplit bei Zeilenumbrüchen in Teile zerlegt, die Zeilen werden in „msgRoles“, „msgContents“ und „msgTimestamps“ geparst, indem „You: „, „AI: „ und Zeitstempel mit „IsTimestamp“ identifiziert werden, der Inhalt wird zeilenübergreifend akkumuliert und abgeschlossene Nachrichten gespeichert.

Wir berechnen die Textpositionierung („textX“, „textY“) und die maximale Breite („fullMaxWidth“), legen die Schriftgröße fest (10 für Nachrichten, 8 für Zeitstempel) und berechnen die Zeilenhöhe mit „TextGetHeight“ plus „g_lineSpacing“. Mit „ComputeLinesAndHeight“ erzeugen wir vorläufige Zeilenanordnungen und -höhen, prüfen, ob ein Bildlauf erforderlich ist, und bestimmen die Sichtbarkeit des Schiebereglers anhand von „ScrollbarMode“ und „mouse_in_display“, wobei 16 Pixel für den Schieberegler reserviert werden, falls sie angezeigt wird. Wir berechnen die Zeilen gegebenenfalls mit angepasster Breite neu, aktualisieren „g_total_height“, verwalten die Sichtbarkeit des Schiebereglers mit „CreateScrollbar“ oder „DeleteScrollbar“, beschränken „scroll_pos“ in „max_scroll“ und setzen sie für neue Nachrichten an den unteren Rand.

Wir berechnen die Startlinie und die y-Position auf der Grundlage von „scroll_pos“, bestimmen die sichtbaren Zeilen innerhalb von „g_visible_height“ und rendern jede Zeile mit „createLabel“, wobei wir linksbündige KI-Nachrichten („clrBlue“) und rechtsbündige Nutzernachrichten („clrGray“) mit Zeitstempeln („clrDarkGray“) verwenden und einen Nachrichtenrand von 12 Pixeln anwenden. Zum Schluss werden die Anzeigedetails mit FileWriteString protokolliert und neu gezeichnet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Anzeigebereich mit dem verfügbaren Gesprächsverlauf aufgefüllt wird. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Aufforderung gesendet wird, wenn wir auf „Send" klicken. In zukünftigen Versionen werden wir die bestehende Funktion in mehrere Funktionen erweitern, um die Verwaltung zu erleichtern.

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string messages = "[" ; string temp = conversationHistory; while ( StringLen (temp) > 0 ) { int you_pos = StringFind (temp, "You: " ); if (you_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 5 ); int end_user = StringFind (temp, "

" ); string user_content = StringSubstr (temp, 0 , end_user); temp = StringSubstr (temp, end_user + 1 ); int end_ts1 = StringFind (temp, "

" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts1 + 1 ); int ai_pos = StringFind (temp, "AI: " ); if (ai_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 4 ); int end_ai = StringFind (temp, "

" ); string ai_content = StringSubstr (temp, 0 , end_ai); temp = StringSubstr (temp, end_ai + 1 ); int end_ts2 = StringFind (temp, "



" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts2 + 2 ); messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(user_content) + "\"}," ; messages += "{\"role\":\"assistant\",\"content\":\"" + JsonEscape(ai_content) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; } string GetChatGPTResponse( string prompt) { string messages = BuildMessagesFromHistory(prompt); string requestData = "{\"model\":\"" + OpenAI_Model + "\",\"messages\":" + messages + ",\"max_tokens\":" + IntegerToString (MaxResponseLength) + "}" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Data: " + requestData + "

" ); char postData[]; int dataLen = StringToCharArray (requestData, postData, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); ArrayResize (postData, dataLen - 1 ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Post Data (Hex): " + LogCharArray(postData) + "

" ); string headers = "Authorization: Bearer " + OpenAI_API_Key + "\r

" + "Content-Type: application/json; charset=UTF-8\r

" + "Content-Length: " + IntegerToString (dataLen - 1 ) + "\r

\r

" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Headers: " + headers + "

" ); char result[]; string resultHeaders; int res = WebRequest ( "POST" , OpenAI_Endpoint, headers, 10000 , postData, result, resultHeaders); if (res != 200 ) { string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); string errMsg = "API request failed: HTTP Code " + IntegerToString (res) + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ", Response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Response Data (Hex): " + LogCharArray(result) + "

" ); return errMsg; } string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); FileWriteString (logFileHandle, "API Response: " + response + "

" ); JsonValue jsonObject; int index = 0 ; char charArray[]; int arrayLength = StringToCharArray (response, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (!jsonObject.DeserializeFromArray(charArray, arrayLength, index)) { string errMsg = "Error: Failed to parse API response JSON: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } JsonValue *error = jsonObject.FindChildByKey( "error" ); if (error != NULL ) { string errMsg = "API Error: " + error[ "message" ].ToString(); Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } string content = jsonObject[ "choices" ][ 0 ][ "message" ][ "content" ].ToString(); if ( StringLen (content) > 0 ) { StringReplace (content, "\

" , "

" ); StringTrimLeft (content); StringTrimRight (content); return content; } string errMsg = "Error: No content in API response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } void SubmitMessage() { string prompt = ( string ) ObjectGetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT ); if ( StringLen (prompt) > 0 ) { string response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "User: " + prompt); Print ( "AI: " + response); string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Prompt: " + prompt + " | Response: " + response + " | Time: " + timestamp + "

" ); ChartRedraw (); } }

Hier implementieren wir die wichtigsten API-Interaktions- und Nachrichtenbearbeitungsfunktionen. Zunächst definieren wir die Funktion „BuildMessagesFromHistory“, mit der wir ein JSON-Array für API-Anfragen erstellen, indem wir „ConversationHistory“ analysieren, durch das Array iterieren, um Nutzer- („You: “) und KI- („AI: “) mit StringFind und StringSubstr extrahieren, wobei Zeitstempel und Leerzeilen übersprungen werden, und mit „JsonEscape“ den Inhalt in JSON-Objekte mit Rollen („Nutzer“ oder „Assistent“) formatieren, wobei die neue Nutzeraufforderung als letzte Nachricht angehängt wird, was zu einem ordnungsgemäß formatierten Array für Unterhaltungen mit mehreren Runden führt.

In der Funktion „GetChatGPTResponse“ erstellen wir eine JSON-Anfrage mit „BuildMessagesFromHistory“, dem „OpenAI_Model“ und „MaxResponseLength“, konvertieren sie in ein Char-Array mit StringToCharArray, setzen Header mit dem „OpenAI_API_Key“ und senden eine POST-Anfrage an „OpenAI_Endpoint“ unter Verwendung der Funktion WebRequest. Wir behandeln Antworten, indem wir auf HTTP-Fehler (Status ist nicht 200), Protokollierung von Rohdaten und Fehlern mit FileWriteString in „logFileHandle“, Parsing der JSON-Antwort mit „JsonValue::DeserializeFromArray“, Überprüfung auf API-Fehler und Extrahieren des Inhalts aus „choices[0][message][content]“, wobei Zeilenumbrüche entfernt und Leerzeichen abgeschnitten werden, bevor der Inhalt zurückgegeben wird, genau wie bei der vorherigen Version.

In der Funktion „SubmitMessage“ holen wir die Nutzereingabe aus „ChatGPT_InputEdit“ mit ObjectGetString ab, rufen „GetChatGPTResponse“ auf, wenn sie nicht leer ist, protokollieren die Eingabeaufforderung und die Antwort mit Print, fügen an „conversationHistory“ mit Zeitstempeln aus TimeCurrent anhängen, das Eingabefeld mit ObjectSetString löschen, die Anzeige mit „UpdateResponseDisplay“ aktualisieren, durch Setzen von „scroll_pos“ zum unteren Rand scrollen und bei Bedarf die Bildschirmanzeigen des Schiebereglers aktualisieren und die Interaktion protokollieren. So entsteht ein System zur Verwaltung von KI-Unterhaltungen, zur API-Kommunikation und zur dynamischen Aktualisierung der Chat-Nutzeroberfläche. Wir können diese Funktion wie folgt aufrufen, wenn wir auf die Schaltfläche „Nachricht senden" klicken.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } }

Für die Bearbeitung von Chartinteraktionen verwenden wir die Ereignishandlung durch OnChartEvent. Wenn das Ereignis ein Klick auf unsere Schaltfläche ist, rufen wir unsere Funktion auf, um die Aufforderung zu senden. Hier ist eine Visualisierung dessen, was wir erhalten.

Aus dem Bild ist ersichtlich, dass die Konversation länger und intuitiv ist, wobei die Konversation des Nutzers rechts und die KI links hinzugefügt wird, alle mit Zeitstempel. Nun muss noch eine interaktive Anzeige gewährleistet werden, um das Ziehen des Schiebereglers und den Hover-Status der hinzugefügten Schaltflächen zu ermöglichen. Hier ist die vollständige Logik, die wir dafür verwendet haben.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; int clearW = 100 ; int clearH = g_headerHeight - 8 ; int new_chat_x = clearX - 100 - g_sidePadding; int new_chat_w = 100 ; int new_chat_h = clearH; int sendX = g_mainX + (g_mainWidth - 448 - 10 - 80 ) / 2 + 448 + 10 ; int sendY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int sendW = 80 ; int sendH = g_footerHeight; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_ClearButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_NewChatButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { ScrollUp(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { ScrollDown(); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; bool isOverSend = (mouseX >= sendX && mouseX <= sendX + sendW && mouseY >= sendY && mouseY <= sendY + sendH); if (isOverSend && !button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_darker_bg); button_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverSend && button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_original_bg); button_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverClear = (mouseX >= clearX && mouseX <= clearX + clearW && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + clearH); if (isOverClear && !clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_darker_bg); clear_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverClear && clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_original_bg); clear_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverNewChat = (mouseX >= new_chat_x && mouseX <= new_chat_x + new_chat_w && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + new_chat_h); if (isOverNewChat && !new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_darker_bg); new_chat_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverNewChat && new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_original_bg); new_chat_hover = false ; ChartRedraw (); } bool is_in = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (is_in != mouse_in_display) { mouse_in_display = is_in; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } static int prevMouseState = 0 ; int MouseState = ( int )sparam; if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { movingStateSlider = true ; mlbDownX_Slider = mouseX; mlbDownY_Slider = mouseY; mlbDown_YD_Slider = yd_slider; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDimGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag started: x=" + IntegerToString (mouseX) + ", y=" + IntegerToString (mouseY) + "

" ); } } if (movingStateSlider) { int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; int scroll_area_y_min = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding) + 16 ; int scroll_area_y_max = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight - 16 - slider_height); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Slider dragged: new_scroll_pos=" + IntegerToString (new_scroll_pos) + "

" ); } ChartRedraw (); } if (MouseState == 0 ) { if (movingStateSlider) { movingStateSlider = false ; if (scroll_visible) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrGray ); } ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag ended

" ); } } prevMouseState = MouseState; static bool prevMouseInsideScrollUp = false ; static bool prevMouseInsideScrollDown = false ; static bool prevMouseInsideSlider = false ; if (scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int button_size = 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); bool isMouseInsideUp = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + button_size); bool isMouseInsideDown = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY + g_displayHeight - button_size && mouseY <= displayY + g_displayHeight); bool isMouseInsideSlider = (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider); if (isMouseInsideUp != prevMouseInsideScrollUp) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideUp ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollUp = isMouseInsideUp; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideDown != prevMouseInsideScrollDown) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideDown ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollDown = isMouseInsideDown; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideSlider != prevMouseInsideSlider && !movingStateSlider) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideSlider ? clrDarkGray : clrSilver ); prevMouseInsideSlider = isMouseInsideSlider; ChartRedraw (); } } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int delta = ( int )sparam; bool in_display = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (in_display != mouse_in_display) { mouse_in_display = in_display; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } if (in_display && need_scroll) { int scroll_amount = 30 * (delta > 0 ? - 1 : 1 ); scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin ( MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height), scroll_pos + scroll_amount)); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); } } }

Um volle Interaktivität zu erreichen, berechnen wir in der Funktion OnChartEvent die Positionen für den Anzeigebereich („displayX“, „displayY“, „displayW“, „displayH“), die Schaltfläche „clear“ („clearX“, „clearY“, „clearW“, „clearH“), neue Chat-Schaltfläche („new_chat_x“, „new_chat_w“, „new_chat_h“) und Sendeschaltfläche („sendX“, „sendY“, „sendW“, „sendH“) mithilfe globaler Layoutvariablen. Bei Klick-Ereignissen (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) behandeln wir „ChatGPT_ClearButton“ und „ChatGPT_NewChatButton“, indem wir „conversationHistory“ löschen, „scroll_pos“ und „prev_scroll_pos“ zurücksetzen, das Eingabefeld mit ObjectSetString leeren und die Anzeige mit „UpdateResponseDisplay“, und Scroll-Buttons („SCROLL_UP_REC“, „SCROLL_UP_LABEL“, „SCROLL_DOWN_REC“, „SCROLL_DOWN_LABEL“) durch Aufruf der Funktionen „ScrollUp“ oder „ScrollDown“.

Bei Mausbewegungsereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) erkennen wir, wenn der Mauszeiger über den Schaltflächen „Senden“, „Löschen“ und „Neuer Chat“ schwebt, und aktualisieren deren Hintergründe („button_darker_bg“, „clear_darker_bg“, „new_chat_darker_bg“) mit „ObjectSetInteger“, wenn der Mauszeiger in der Schwebe gehalten wird, und prüfen, ob sich die Maus im Anzeigebereich befindet, um „mouse_in_display“ zu aktivieren und den Chartbildlauf mit „ChartSetInteger“ zu aktualisieren und die Anzeige im Modus „SCROLL_DYNAMIC_HOVER“ zu aktualisieren.

Wir behandeln das Ziehen des Schiebereglers, indem wir Klicks auf „SCROLL_SLIDER“ erkennen, „movingStateSlider“ setzen, die y-Position des Schiebereglers mit ObjectSetInteger auf der Grundlage der Mausbewegung aktualisieren, „scroll_pos“ über das Scrollverhältnis berechnen und mit der Funktion FileWriteString protokollieren. Wenn die Maus losgelassen wird, werden der Ziehzustand und die Farbe des Schiebereglers zurückgesetzt. Bei Mausrad-Ereignissen (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) wird „scroll_pos“ je nach Richtung des Mausrads um 30 Pixel angepasst, die Anzeige aktualisiert und der Schieberegler aktualisiert, falls sichtbar. Wir verwalten auch die Hover-Effekte des Schiebereglers und aktualisieren die Farben für die Auf- und Abwärtsschaltflächen und den Schieberegler. Jede Aktion löst ChartRedraw für visuelle Aktualisierungen aus. Dadurch wird sichergestellt, dass unser Programm Klicks, Hover, Drags und Scrolling unterstützt. Hier ist das Endergebnis.

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das Programm durch Hinzufügen neuer Elemente, die Anzeige eines blätterbaren Gesprächsverlaufs und die Interaktivität der Nutzeroberfläche verbessern und somit unsere Ziele erreichen konnten. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Testen des ChatGPT-Programms

Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.





Schlussfolgerung

Abschließend haben wir unser in ChatGPT integriertes Programm in MQL5 verbessert, indem wir es zu einer scrollbaren, auf einen einzigen Chat ausgerichteten Nutzeroberfläche mit dynamischem JSON Parsing, einem mit Zeitstempel versehenen Gesprächsverlauf und interaktiven Steuerelementen wie Schaltflächen zum Absenden, Löschen und einem neuen Chat aufgerüstet haben. Dieses System ermöglicht es uns, nahtlos mit KI-gesteuerten Erkenntnissen zur Marktanalyse zu interagieren, den Kontext über mehrere Gesprächsrunden hinweg beizubehalten und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit mit adaptivem Scrollen und Hover-Effekten zu optimieren. In den vorangehenden Versionen werden wir die Anzeige aktualisieren, um Vor-und-Rück-Konversationen zu handhaben und Live-Daten zu teilen, um Einblicke in den Handel zu erhalten. Bleiben Sie dran.