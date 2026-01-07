Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 34): Trendline Breakout System mit R-Squared Goodness of Fit

Einführung

In unserem System der letzten Artikel (Teil 33) haben wir ein Shark-Muster in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das steigende und fallende harmonische Shark-Muster mit Hilfe von Fibonacci-Verhältnisse erkennt und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Take-Profit- und Stop-Loss-Levels automatisiert, die durch Chartobjekte wie Dreiecke und Trendlinien visualisiert werden. In Teil 34 erstellen wir ein Trendlinen-Ausbruchssystem, das Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien mit Hilfe von Umkehrpunkte identifiziert, die durch die Nebenbedingungen von R-Quadrat Goodness of Fit und der Winkel validiert werden, um Handelsgeschäfte bei einem Ausbruch mit dynamischen Chartvisualisierungen auszuführen. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine robuste MQL5-Strategie für den Handel mit Trendlinienausbrüchen, die Sie nur noch anpassen müssen – legen wir los!





Das Verständnis der Strategie des Trendlinien-Ausbruchs

Bei der Strategie des Trendlinien-Ausbruchs werden diagonale Linien auf Preischarts gezeichnet, um hohe (Widerstand) oder tiefe Umkehrpunkte (Unterstützung) zu verbinden und so wichtige Preisniveaus zu identifizieren, auf denen der Markt wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Wenn der Kurs diese Trendlinien durchbricht – entweder schließt er oberhalb einer Widerstandslinie oder unterhalb einer Unterstützungslinie – signalisiert dies eine potenzielle Verschiebung der Marktdynamik, was Händler dazu veranlasst, mit bestimmten Risiko- und Ertragsparametern in Richtung des Ausbruchs zu handeln. Dieser Ansatz nutzt starke Kursbewegungen nach dem Ausbruch und zielt darauf ab, signifikante Trends zu erfassen und gleichzeitig das Risiko durch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu steuern. Hier ist eine Illustration eines Ausbruchs aus der Abwärtstrendlinie.

Unser Plan ist es, innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums hohe und tiefe Umkehrpunkte zu erkennen, Trendlinien mit einer minimalen Anzahl von Berührungspunkten zu konstruieren und sie mithilfe von R-Quadrat Metriken und Winkelbeschränkungen zu validieren, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. R-Quadrat, auch Bestimmtheitsmaß genannt, ist ein statistisches Maß, das angibt, wie gut ein Regressionsmodell die Variabilität der abhängigen Variable mit Hilfe der unabhängigen Variablen erklärt. Er stellt den Anteil der Gesamtvariation des Ergebnisses dar, der durch das Modell erklärt wird, wobei die Werte von 0 bis 1 reichen. Hier ist eine kurze Visualisierung des Modells.

Wir werden eine Handelsausführungslogik für Ausbrüche implementieren, die durch das Schließen von Kerzen oder das Überschreiten der Trendlinie durch ganze Kerzen ausgelöst wird, mit visuellem Feedback durch Trendlinien, Pfeile und Kennzeichnungen, und wir werden den Lebenszyklus der Trendlinien verwalten, indem wir abgelaufene oder durchbrochene Trendlinien entfernen und ein Handelssystem für Ausbrüche schaffen. Schauen Sie sich das angestrebte Ergebnis an, und dann können wir mit der Umsetzung beginnen.





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das Programm erstellt ist, werden wir in der Programmierumgebung damit beginnen, einige Eingaben und Strukturen zu deklarieren, die das Programm dynamischer machen werden.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ENUM_BREAKOUT_TYPE { BREAKOUT_CLOSE = 0 , BREAKOUT_CANDLE = 1 }; struct Swing { datetime time; double price; }; struct StartingPoint { datetime time; double price; bool is_support; }; struct TrendlineInfo { string name; datetime start_time; datetime end_time; double start_price; double end_price; double slope; bool is_support; int touch_count; datetime creation_time; int touch_indices[]; bool is_signaled; }; void DetectSwings(); void SortSwings(Swing &swings[], int count); double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2); bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen); void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport); void UpdateTrendlines(); void RemoveTrendlineFromStorage( int index); bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support); double CalculateRSquared( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double slope, double intercept); input ENUM_BREAKOUT_TYPE BreakoutType = BREAKOUT_CLOSE; input int LookbackBars = 200 ; input double TouchTolerance = 10.0 ; input int MinTouches = 3 ; input double PenetrationTolerance = 5.0 ; input int ExtensionBars = 100 ; input int MinBarSpacing = 10 ; input double inpLot = 0.01 ; input double inpSLPoints = 100.0 ; input double inpRRRatio = 1.1 ; input double MinAngle = 1.0 ; input double MaxAngle = 89.0 ; input double MinRSquared = 0.8 ; input bool DeleteExpiredObjects = false ; input bool EnableTradingSignals = true ; input bool DrawTouchArrows = true ; input bool DrawLabels = true ; input color SupportLineColor = clrGreen ; input color ResistanceLineColor = clrRed ; Swing swingLows[]; int numLows = 0 ; Swing swingHighs[]; int numHighs = 0 ; TrendlineInfo trendlines[]; int numTrendlines = 0 ; StartingPoint startingPoints[]; int numStartingPoints = 0 ;

Wir beginnen mit der Implementierung unseres Trendlinien-Ausbruchssystems, indem wir die grundlegenden Komponenten für die Erkennung und den Handel mit Trendlinien-Ausbrüchen einrichten. Zunächst binden wir die Bibliothek „Trade.mqh“ ein und instanziieren ein CTrade-Objekt namens „obj_Trade“ für Handelsoperationen. Dann definieren wir die Enumeration „ENUM_BREAKOUT_TYPE“ mit den Optionen „BREAKOUT_CLOSE“ (Ausbruch des Kerzenschlusskurses) und „BREAKOUT_CANDLE“ (Ausbruch der gesamten Kerze), was eine flexible Ausbruchserkennung ermöglicht. Als Nächstes erstellen wir die Struktur „Swing“, um die Zeit und den Preis des Umkehrpunkts zu speichern, die Struktur „StartingPoint“, um die verwendeten Startpunkte der Trendlinie mit einem Unterstützungs-/Widerstandsflag zu verfolgen, und die Struktur „TrendlineInfo“, um Trendliniendetails wie Name, Start-/Endzeiten und Preise, Steigung, Anzahl der Berührungen, Erstellungszeit, Berührungsindizes und Signalstatus zu speichern.

Wir deklarieren Vorwärtsfunktionen wie „DetectSwings“, „SortSwings“ und „CalculateAngle“ für die Kernlogik. Dann legen wir die Eingabeparameter fest: „BreakoutType“ als „BREAKOUT_CLOSE“, „LookbackBars“ bei 200, und der Rest ist selbsterklärend. Schließlich initialisieren wir globale Arrays „swingLows“, „swingHighs“, „trendlines“ und „startingPoints“ mit Zählern „numLows“, „numHighs“, „numTrendlines“ und „numStartingPoints“, um Umkehrpunkte und Trendlinien zu verwalten, die das Rückgrat für die Erkennung und Validierung von Trendlinien für den Handel von Ausbrüchen bilden. Da wir nun alles vorbereitet haben, können wir die Speicherfelder in der Initialisierung initialisieren.

int OnInit () { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ArrayResize (trendlines, 0 ); numTrendlines = 0 ; ArrayResize (startingPoints, 0 ); numStartingPoints = 0 ; }

Um eine ordnungsgemäße Einrichtung und Bereinigung der Ressourcen zu gewährleisten, implementieren wir die Funktion OnInit, indem wir ArrayResize aufrufen, um das Array „trendlines“ auf Null zu setzen, „numTrendlines“ auf 0 zurückzusetzen, die Größe des Arrays „startingPoints“ auf Null zu ändern und „numStartingPoints“ auf 0 zurückzusetzen und dann INIT_SUCCEEDED zurückzugeben, um die erfolgreiche Initialisierung zu bestätigen. In der Funktion OnDeinit führen wir dann eine identische Bereinigung durch, um sicherzustellen, dass bei der Beendigung des Programms kein Speicherplatz verloren geht. Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, können wir nun mit der Definition der Strategielogik fortfahren. Um die Logik zu modularisieren, verwenden wir Funktionen. Die erste Logik, die wir definieren, ist die Erkennung von Umkehrpunkten, damit wir Basis-Trendlinienpunkte erhalten.

bool IsNewBar() { static datetime lastTime = 0 ; datetime currentTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (lastTime != currentTime) { lastTime = currentTime; return true ; } return false ; } void SortSwings(Swing &swings[], int count) { for ( int i = 0 ; i < count - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < count - i - 1 ; j++) { if (swings[j].time > swings[j + 1 ].time) { Swing temp = swings[j]; swings[j] = swings[j + 1 ]; swings[j + 1 ] = temp; } } } } void DetectSwings() { numLows = 0 ; ArrayResize (swingLows, 0 ); numHighs = 0 ; ArrayResize (swingHighs, 0 ); int totalBars = iBars ( _Symbol , _Period ); int effectiveLookback = MathMin (LookbackBars, totalBars); if (effectiveLookback < 5 ) { Print ( "Not enough bars for swing detection." ); return ; } for ( int i = 2 ; i < effectiveLookback - 2 ; i++) { double low_i = iLow ( _Symbol , _Period , i); double low_im1 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double low_im2 = iLow ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double low_ip1 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double low_ip2 = iLow ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (low_i < low_im1 && low_i < low_im2 && low_i < low_ip1 && low_i < low_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = low_i; ArrayResize (swingLows, numLows + 1 ); swingLows[numLows] = s; numLows++; } double high_i = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double high_im1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 1 ); double high_im2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i - 2 ); double high_ip1 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 1 ); double high_ip2 = iHigh ( _Symbol , _Period , i + 2 ); if (high_i > high_im1 && high_i > high_im2 && high_i > high_ip1 && high_i > high_ip2) { Swing s; s.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); s.price = high_i; ArrayResize (swingHighs, numHighs + 1 ); swingHighs[numHighs] = s; numHighs++; } } if (numLows > 0 ) SortSwings(swingLows, numLows); if (numHighs > 0 ) SortSwings(swingHighs, numHighs); }

Nachdem die grundlegende Einrichtung abgeschlossen ist, implementieren wir nun den Kern er Logik zur Erkennung von Umkehrpunkten und zur Verwaltung von Balkenaktualisierungen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „IsNewBar“, die eine statische Variable „lastTime“ verwendet, um die Zeit des vorherigen Balkens zu speichern, sie mit der Zeit des aktuellen Balkens vergleicht, die über iTime für das Symbol und die Periode bei Shift 0 ermittelt wurde, „lastTime“ aktualisiert, wenn es einen Unterschied gibt, und „true“ zurückgibt, um einen neuen Balken anzuzeigen, oder „false“, wenn nicht. Dann implementieren wir die Funktion „SortSwings“, die ein „Swing“-Array nach der Zeit in aufsteigender Reihenfolge mit einem Bubble-Sort-Algorithmus sortiert, indem sie das Array mit verschachtelten Schleifen durchläuft, die „Zeit“-Felder benachbarter Elemente vergleicht und sie mit einer temporären Struktur „Swing“ vertauscht, wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge sind.

Als Nächstes erstellen wir die Funktion „DetectSwings“, wobei wir „numLows“ und „numHighs“ auf 0 zurücksetzen und die Größe der Arrays „swingLows“ und „swingHighs“ auf Null setzen, einen effektiven Lookback mit MathMin von „LookbackBars“ und die Gesamtzahl der Bars von iBars berechnen und mit einem Print beenden, wenn weniger als 5 Bars verfügbar sind. Anschließend durchlaufen wir die Balken von Index 2 bis „effectiveLookback – 2“ und suchen nach einem tiefem Umkehrpunkt, indem wir das Tief des aktuellen Balkens („iLow“) mit zwei vorherigen und zwei nachfolgenden Balken vergleichen, und nach hohen Umkehrpunkt, indem wir auf ähnliche Weise iHigh verwenden. Wenn ein Umkehrpunkt erkannt wird, erstellen wir die Struktur „Swing”, setzen deren „time” mit „iTime” und „price” mit dem Tiefst- oder Höchstwert, hängen sie mit ArrayResize an „swingLows” oder „swingHighs” an und erhöhen den entsprechenden Zähler. Schließlich rufen wir „SortSwings“ auf „swingLows“ und „swingHighs“ auf, wenn sie Elemente enthalten, um eine chronologische Reihenfolge für die Konstruktion von Trendlinien zu gewährleisten. Definieren wir nun Funktionen zur Berechnung der Trendlinienneigung für die Einschränkung auf der Grundlage der Neigung und ihrer Validierung.

double CalculateAngle( datetime time1, double price1, datetime time2, double price2) { int x1, y1, x2, y2; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time1, price1, x1, y1)) return 0.0 ; if (! ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , time2, price2, x2, y2)) return 0.0 ; double dx = ( double )(x2 - x1); double dy = ( double )(y2 - y1); if (dx == 0.0 ) return (dy > 0.0 ? - 90.0 : 90.0 ); double angle = MathArctan (-dy / dx) * 180.0 / M_PI ; return angle; } bool ValidateTrendline( bool isSupport, datetime start_time, datetime ref_time, double ref_price, double slope, double tolerance_pen) { int bar_start = iBarShift ( _Symbol , _Period , start_time); if (bar_start < 0 ) return false ; for ( int bar = bar_start; bar >= 0 ; bar--) { datetime bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , bar); double dk = ( double )(bar_time - ref_time); double line_price = ref_price + slope * dk; if (isSupport) { double low = iLow ( _Symbol , _Period , bar); if (low < line_price - tolerance_pen) return false ; } else { double high = iHigh ( _Symbol , _Period , bar); if (high > line_price + tolerance_pen) return false ; } } return true ; }

Hier implementieren wir Funktionen zur Berechnung von Trendlinienwinkeln und zur Validierung ihrer Integrität. Zunächst entwickeln wir die Funktion „CalculateAngle“, die zwei Zeit-Kurspunkte („time1“, „price1“ und „time2“, „price2“) mit ChartTimePriceToXY in Chartkoordinaten („x1“, „y1“ und „x2“, „y2“) umwandelt und 0 zurückgibt.0 zurück, wenn eine der beiden Konvertierungen fehlschlägt. Wir berechnen die Differenzen „dx“ und „dy“, behandeln vertikale Linien, indem wir -90.0 oder 90.0 zurückgeben, wenn „dx“ auf der Grundlage von „dy“ Null ist, und berechnen den Winkel in Grad mit MathArctan von „-dy / dx“ multipliziert mit 180/M_PI für die visuelle Steigung.

Dann implementieren wir die Funktion „ValidateTrendline“, die eine Trendlinie validiert, indem sie den Bar-Index von „start_time“ mit iBarShift ermittelt und false zurückgibt, wenn er ungültig ist; wir iterieren von diesem Index bis zur Gegenwart und berechnen den Preis der Trendlinie zu jedem Bar-Zeitpunkt („iTime“) mit der Formel „ref_price + slope * (bar_time – ref_time)“; für Support-Trendlinien („isSupport“ true) wird geprüft, ob das Tief des Balkens (iLow) unter „line_price – tolerance_pen“ fällt und bei einem Ausbruch false zurückgegeben; bei Widerstand wird geprüft, ob das Hoch des Balkens (iHigh) „line_price + tolerance_pen“ übersteigt und bei einem Ausbruch false zurückgegeben, andernfalls true, um sicherzustellen, dass die Trendlinien die Winkelbeschränkungen einhalten und für eine zuverlässige Ausbruchserkennung nicht durchbrochen werden. Wir können nun die Funktion für das R-Quadrat der Anpassungsgüte definieren.

double CalculateRSquared( const datetime ×[], const double &prices[], int n, double slope, double intercept) { double sum_y = 0.0 ; for ( int k = 0 ; k < n; k++) { sum_y += prices[k]; } double mean_y = sum_y / n; double ss_tot = 0.0 , ss_res = 0.0 ; for ( int k = 0 ; k < n; k++) { double x = ( double )times[k]; double y_pred = intercept + slope * x; double y = prices[k]; ss_res += (y - y_pred) * (y - y_pred); ss_tot += (y - mean_y) * (y - mean_y); } if (ss_tot == 0.0 ) return 1.0 ; return 1.0 - ss_res / ss_tot; }

Wir entwickeln die Funktion „CalculateRSquared“, die Arrays von Zeiten und Preisen, die Anzahl der Punkte „n“ und die „Steigung“ und den „Achsenabschnitt“ der Trendlinie als Eingaben erhält; wir initialisieren „sum_y“ auf 0 und iterieren durch „prices“, um die Summe zu berechnen, und berechnen dann den Mittelwert „mean_y“, indem wir „sum_y“ durch „n“ dividieren. Dann initialisieren wir „ss_tot“ und „ss_res“ für Gesamt- und den Residuen der Quadratsummen, iterieren erneut, um die vorhergesagten Preise („y_pred“) mit der Formel „intercept + slope * time“ zu berechnen, die Residuen (Quadrate von „y – y_pred“) in „ss_res“ und die Abweichungen vom Mittelwert (Quadrate von „y – mean_y“) in „ss_tot“ zu akkumulieren und 1 zurückzugeben.0, wenn „ss_tot“ Null ist (konstante Preise), oder Berechnung von R-Quadrat als „1.0 – ss_res / ss_tot“. Für die Berechnung der Gültigkeit der Trendlinien verwenden wir einfach die Formel R-Quadrat. Definieren wir nun eine Funktion zur Verwaltung der Trendlinien.

bool IsStartingPointUsed( datetime time, double price, bool is_support) { for ( int i = 0 ; i < numStartingPoints; i++) { if (startingPoints[i].time == time && MathAbs (startingPoints[i].price - price) < TouchTolerance * _Point && startingPoints[i].is_support == is_support) { return true ; } } return false ; } void RemoveTrendlineFromStorage( int index) { if (index < 0 || index >= numTrendlines) return ; Print ( "Removing trendline from storage: " , trendlines[index].name); if (DeleteExpiredObjects) { ObjectDelete ( 0 , trendlines[index].name); for ( int m = 0 ; m < trendlines[index].touch_count; m++) { string arrow_name = trendlines[index].name + "_touch" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , arrow_name); string text_name = trendlines[index].name + "_point_label" + IntegerToString (m); ObjectDelete ( 0 , text_name); } string label_name = trendlines[index].name + "_label" ; ObjectDelete ( 0 , label_name); string signal_arrow = trendlines[index].name + "_signal_arrow" ; ObjectDelete ( 0 , signal_arrow); string signal_text = trendlines[index].name + "_signal_text" ; ObjectDelete ( 0 , signal_text); } for ( int i = index; i < numTrendlines - 1 ; i++) { trendlines[i] = trendlines[i + 1 ]; } ArrayResize (trendlines, numTrendlines - 1 ); numTrendlines--; }

Hier implementieren wir Funktionen zur Verwaltung von Trendlinien-Startpunkten und deren Bereinigung. Zunächst entwickeln wir die Funktion „IsStartingPointUsed“, die das Array „startingPoints“ durchläuft und prüft, ob ein gegebener „time“, „price“ und „is_support“ mit einem vorhandenen Startpunkt innerhalb von „TouchTolerance * _Point“ übereinstimmt, indem sie MathAbs verwendet und true zurückgibt, wenn sie gefunden wird, oder false, wenn nicht. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht mehr als 1 Trendlinie von einem Punkt ausgeht.

Dann erstellen wir die Funktion „RemoveTrendlineFromStorage“, die die Eingabe „index“ gegen „numTrendlines“ validiert, das Entfernen des „Namens“ der Trendlinie mit „Print“ protokolliert und, falls „DeleteExpiredObjects“ wahr ist, die Chart-Objekte mit ObjectDelete für die Trendlinie („name“), Berührungspfeile („name + '_touch' + index“), Punktbeschriftungen („name + '_point_label' + index“), Trendlinienbeschriftungen („name + '_label'“), Signalpfeil („name + '_signal_arrow'“), und Signaltext („name + '_signal_text'“). Als Nächstes werden die Elemente im Array „trendlines“ in einer Schleife von „index“ nach links verschoben, die Größe des Arrays mit ArrayResize um eins verringert und „numTrendlines“ dekrementiert, um eindeutige Trendlinien-Startpunkte und die ordnungsgemäße Bereinigung ungültiger Trendlinien und ihrer Charts sicherzustellen. Definieren wir nun eine Funktion, um die Trendlinien zu finden und zu zeichnen, indem wir die von uns definierten Hilfsfunktionen verwenden.

void FindAndDrawTrendlines( bool isSupport) { bool has_active = false ; for ( int i = 0 ; i < numTrendlines; i++) { if (trendlines[i].is_support == isSupport) { has_active = true ; break ; } } if (has_active) return ; Swing swings[]; int numSwings; color lineColor; string prefix; if (isSupport) { numSwings = numLows; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingLows[i].time; swings[i].price = swingLows[i].price; } lineColor = SupportLineColor; prefix = "Trendline_Support_" ; } else { numSwings = numHighs; ArrayResize (swings, numSwings); for ( int i = 0 ; i < numSwings; i++) { swings[i].time = swingHighs[i].time; swings[i].price = swingHighs[i].price; } lineColor = ResistanceLineColor; prefix = "Trendline_Resistance_" ; } if (numSwings < 2 ) return ; double pointValue = _Point ; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; int best_j = - 1 ; int max_touches = 0 ; double best_rsquared = - 1.0 ; int best_touch_indices[]; double best_slope = 0.0 ; double best_intercept = 0.0 ; datetime best_min_time = 0 ; for ( int i = 0 ; i < numSwings - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < numSwings; j++) { datetime time1 = swings[i].time; double price1 = swings[i].price; datetime time2 = swings[j].time; double price2 = swings[j].price; double dt = ( double )(time2 - time1); if (dt <= 0 ) continue ; double initial_slope = (price2 - price1) / dt; int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, 0 ); int touches = 0 ; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = i; touches++; ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = j; touches++; for ( int k = 0 ; k < numSwings; k++) { if (k == i || k == j) continue ; datetime tk = swings[k].time; double dk = ( double )(tk - time1); double expected = price1 + initial_slope * dk; double actual = swings[k].price; if ( MathAbs (expected - actual) <= touch_tolerance) { ArrayResize (touch_indices, touches + 1 ); touch_indices[touches] = k; touches++; } } if (touches >= MinTouches) { ArraySort (touch_indices); bool valid_spacing = true ; for ( int m = 0 ; m < touches - 1 ; m++) { int idx1 = touch_indices[m]; int idx2 = touch_indices[m + 1 ]; int bar1 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx1].time); int bar2 = iBarShift ( _Symbol , _Period , swings[idx2].time); int diff = MathAbs (bar1 - bar2); if (diff < MinBarSpacing) { valid_spacing = false ; break ; } } if (valid_spacing) { datetime touch_times[]; double touch_prices[]; ArrayResize (touch_times, touches); ArrayResize (touch_prices, touches); for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; touch_times[m] = swings[idx].time; touch_prices[m] = swings[idx].price; } double slope = initial_slope; double intercept = price1 - slope * ( double )time1; double rsquared = CalculateRSquared(touch_times, touch_prices, touches, slope, intercept); if (rsquared >= MinRSquared) { int adjusted_touch_indices[]; ArrayResize (adjusted_touch_indices, touches); ArrayCopy (adjusted_touch_indices, touch_indices); int adjusted_touches = touches; if (adjusted_touches >= MinTouches) { datetime temp_min_time = swings[adjusted_touch_indices[ 0 ]].time; double temp_ref_price = intercept + slope * ( double )temp_min_time; if (ValidateTrendline(isSupport, temp_min_time, temp_min_time, temp_ref_price, slope, pen_tolerance)) { datetime temp_max_time = swings[adjusted_touch_indices[adjusted_touches - 1 ]].time; double temp_max_price = intercept + slope * ( double )temp_max_time; double angle = CalculateAngle(temp_min_time, temp_ref_price, temp_max_time, temp_max_price); double abs_angle = MathAbs (angle); if (abs_angle >= MinAngle && abs_angle <= MaxAngle) { if (adjusted_touches > max_touches || (adjusted_touches == max_touches && rsquared > best_rsquared)) { max_touches = adjusted_touches; best_rsquared = rsquared; best_j = j; best_slope = slope; best_intercept = intercept; best_min_time = temp_min_time; ArrayResize (best_touch_indices, adjusted_touches); ArrayCopy (best_touch_indices, adjusted_touch_indices); } } } } } } } } } if (max_touches < MinTouches) { string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; return ; } int touch_indices[]; ArrayResize (touch_indices, max_touches); ArrayCopy (touch_indices, best_touch_indices); int touches = max_touches; datetime min_time = best_min_time; double price_min = best_intercept + best_slope * ( double )min_time; datetime max_time = swings[touch_indices[touches - 1 ]].time; double price_max = best_intercept + best_slope * ( double )max_time; datetime start_time_check = min_time; double start_price_check = price_min; if (IsStartingPointUsed(start_time_check, start_price_check, isSupport)) { return ; } datetime time_end = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) + PeriodSeconds ( _Period ) * ExtensionBars; double dk_end = ( double )(time_end - min_time); double price_end = price_min + best_slope * dk_end; string unique_name = prefix + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if ( ObjectFind ( 0 , unique_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , unique_name, OBJ_TREND , 0 , min_time, price_min, time_end, price_end); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_RAY_LEFT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , unique_name, OBJPROP_BACK , false ); } ArrayResize (trendlines, numTrendlines + 1 ); trendlines[numTrendlines].name = unique_name; trendlines[numTrendlines].start_time = min_time; trendlines[numTrendlines].end_time = time_end; trendlines[numTrendlines].start_price = price_min; trendlines[numTrendlines].end_price = price_end; trendlines[numTrendlines].slope = best_slope; trendlines[numTrendlines].is_support = isSupport; trendlines[numTrendlines].touch_count = touches; trendlines[numTrendlines].creation_time = TimeCurrent (); trendlines[numTrendlines].is_signaled = false ; ArrayResize (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touches); ArrayCopy (trendlines[numTrendlines].touch_indices, touch_indices); numTrendlines++; ArrayResize (startingPoints, numStartingPoints + 1 ); startingPoints[numStartingPoints].time = start_time_check; startingPoints[numStartingPoints].price = start_price_check; startingPoints[numStartingPoints].is_support = isSupport; numStartingPoints++; if (DrawTouchArrows) { for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; string arrow_name = unique_name + "_touch" + IntegerToString (m); if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , tk_time, tk_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } double angle = CalculateAngle(min_time, price_min, max_time, price_max); string type = isSupport ? "Support" : "Resistance" ; Print (type + " Trendline " + unique_name + " drawn with " + IntegerToString (touches) + " touches. Inclination angle: " + DoubleToString (angle, 2 ) + " degrees." ); if (DrawLabels) { datetime mid_time = min_time + (max_time - min_time) / 2 ; double dk_mid = ( double )(mid_time - min_time); double mid_price = price_min + best_slope * dk_mid; double label_offset = 20 * _Point * (isSupport ? - 1 : 1 ); double label_price = mid_price + label_offset; int label_anchor = isSupport ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ; string label_text = type + " Trendline" ; string label_name = unique_name + "_label" ; if ( ObjectFind ( 0 , label_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , label_name, OBJ_TEXT , 0 , mid_time, label_price); ObjectSetString ( 0 , label_name, OBJPROP_TEXT , label_text); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_ANCHOR , label_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , label_name, OBJPROP_ANGLE , angle); ObjectSetInteger ( 0 , label_name, OBJPROP_BACK , false ); } color point_label_color = isSupport ? clrSaddleBrown : clrDarkGoldenrod ; double point_text_offset = 20.0 * _Point ; for ( int m = 0 ; m < touches; m++) { int idx = touch_indices[m]; datetime tk_time = swings[idx].time; double tk_price = swings[idx].price; double text_price; int point_text_anchor; if (isSupport) { text_price = tk_price - point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_LEFT ; } else { text_price = tk_price + point_text_offset; point_text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; } string text_name = unique_name + "_point_label" + IntegerToString (m); string point_text = "Pt " + IntegerToString (m + 1 ); if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , tk_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , point_text); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , point_label_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , point_text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } } } }

Hier implementieren wir die Logik der Trendlinienerkennung und -visualisierung. Zunächst wird in der Funktion „FindAndDrawTrendlines“ nach vorhandenen Trendlinien des Typs „isSupport“ in „trendlines“ gesucht, wobei „has_active“ auf true gesetzt und die Funktion beendet wird, wenn sie gefunden wurde. Dann initialisieren wir ein Array „swings“, kopieren „swingLows“ oder „swingHighs“ basierend auf „isSupport“, setzen „lineColor“ auf „SupportLineColor“ oder „ResistanceLineColor“ und „prefix“ auf „Trendline_Support_“ oder „Trendline_Resistance_“, und beenden, wenn weniger als zwei Umkehrpunkte vorhanden sind.

Als Nächstes berechnen wir die Toleranzen („TouchTolerance“ und „PenetrationTolerance“ skaliert durch _Point) und iterieren durch Paare von Umkehrpunkten, um „initial_slope“ zu berechnen, wobei wir Berührungspunkte innerhalb der „touch_tolerance“ in „touch_indices“ sammeln. Wir validieren Berührungen mit „MinTouches“ und „MinBarSpacing“ unter Verwendung von iBarShift und ArraySort, berechnen „slope“ und „intercept“und werten „CalculateRSquared“ und „ValidateTrendline“ aus, um die beste Trendlinie auf der Grundlage von „max_touches“ und „best_rsquared“ auszuwählen. Wenn sie gültig ist, zeichnen wir die Trendlinie mit „ObjectCreate“ (OBJ_TREND) mit „unique_name“, setzen Eigenschaften wie OBJPROP_COLOR, „OBJPROP_STYLE“und deaktivieren Strahlen und speichern sie dann in „trendlines“ mit Details wie „start_time“, „end_time“ (erweitert durch „ExtensionBars“) und „touch_indices“. Wir aktualisieren „startingPoints“ mit „IsStartingPointUsed“, um Duplikate zu vermeiden, und wenn „DrawTouchArrows“ wahr ist, zeichnen wir Pfeile (OBJ_ARROW) an Berührungspunkten mit „lineColor“ und entsprechenden Ankern.

Wenn „DrawLabels“ wahr ist, fügen wir eine Trendlinienbeschriftung (OBJ_TEXT) mit „type + ' Trendline'“ am Mittelpunkt hinzu, gewinkelt über „CalculateAngle“, und Punktbeschriftungen („Pt 1“, etc.) mit den Farben „clrSaddleBrown“ oder „clrDarkGoldenrod“ und protokollieren die Details der Trendlinie. Was nun bleibt, ist die Verwaltung der bestehenden Trendlinien durch kontinuierliche Aktualisierungen und die Überprüfung auf Kreuzungen für Signale. Der Einfachheit halber werden wir die gesamte Logik in einer einzigen Funktion zusammenfassen.

void UpdateTrendlines() { datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); double pointValue = _Point ; double pen_tolerance = PenetrationTolerance * pointValue; double touch_tolerance = TouchTolerance * pointValue; for ( int i = numTrendlines - 1 ; i >= 0 ; i--) { string type = trendlines[i].is_support ? "Support" : "Resistance" ; string name = trendlines[i].name; if (current_time > trendlines[i].end_time) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (expired). End time: %s, Current time: %s." , type, name, TimeToString (trendlines[i].end_time), TimeToString (current_time)); RemoveTrendlineFromStorage(i); continue ; } datetime prev_bar_time = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); double dk = ( double )(prev_bar_time - trendlines[i].start_time); double line_price = trendlines[i].start_price + trendlines[i].slope * dk; double prev_close = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double prev_low = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double prev_high = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); bool broken = false ; if (BreakoutType == BREAKOUT_CLOSE) { if (trendlines[i].is_support && prev_close < line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by close). Line price: %.5f, Prev close: %.5f." , type, name, line_price, prev_close); broken = true ; } else if (!trendlines[i].is_support && prev_close > line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (broken by close). Line price: %.5f, Prev close: %.5f." , type, name, line_price, prev_close); broken = true ; } } else if (BreakoutType == BREAKOUT_CANDLE) { if (trendlines[i].is_support && prev_high < line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (entire candle below). Line price: %.5f, Prev high: %.5f." , type, name, line_price, prev_high); broken = true ; } else if (!trendlines[i].is_support && prev_low > line_price) { PrintFormat ( "%s trendline %s is no longer valid (entire candle above). Line price: %.5f, Prev low: %.5f." , type, name, line_price, prev_low); broken = true ; } } if (broken && EnableTradingSignals && !trendlines[i].is_signaled) { bool signaled = false ; string signal_type = "" ; color signal_color = clrNONE ; int arrow_code = 0 ; int anchor = 0 ; double text_angle = 0.0 ; double text_offset = 0.0 ; double text_price = 0.0 ; int text_anchor = 0 ; if (trendlines[i].is_support) { signaled = true ; signal_type = "SELL BREAK" ; signal_color = clrRed ; arrow_code = 218 ; anchor = ANCHOR_BOTTOM ; text_angle = 90.0 ; text_offset = 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_BOTTOM ; double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (line_price + inpSLPoints * _Point , _Digits ); double risk = SL - Bid; double TP = NormalizeDouble (Bid - risk * inpRRRatio, _Digits ); obj_Trade.Sell(inpLot, _Symbol , Bid, SL, TP); } else { signaled = true ; signal_type = "BUY BREAK" ; signal_color = clrBlue ; arrow_code = 217 ; anchor = ANCHOR_TOP ; text_angle = - 90.0 ; text_offset = - 20 * pointValue; text_price = line_price + text_offset; text_anchor = ANCHOR_LEFT ; double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double SL = NormalizeDouble (line_price - inpSLPoints * _Point , _Digits ); double risk = Ask - SL; double TP = NormalizeDouble (Ask + risk * inpRRRatio, _Digits ); obj_Trade.Buy(inpLot, _Symbol , Ask, SL, TP); } if (signaled) { PrintFormat ( "Breakout signal generated for %s trendline %s: %s at price %.5f, time %s." , type, name, signal_type, line_price, TimeToString (current_time)); string arrow_name = name + "_signal_arrow" ; if ( ObjectFind ( 0 , arrow_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrow_name, OBJ_ARROW , 0 , prev_bar_time, line_price); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ARROWCODE , arrow_code); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrow_name, OBJPROP_BACK , false ); } string text_name = name + "_signal_text" ; if ( ObjectFind ( 0 , text_name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , text_name, OBJ_TEXT , 0 , prev_bar_time, text_price); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , " " + signal_type); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , signal_color); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_ANCHOR , text_anchor); ObjectSetDouble ( 0 , text_name, OBJPROP_ANGLE , text_angle); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_BACK , false ); } trendlines[i].is_signaled = true ; } } if (broken) { RemoveTrendlineFromStorage(i); } } }

Um die Logik der Trendlinienaktualisierung und den Handel von Ausbrüchen zu implementieren, wird in der Funktion „UpdateTrendlines“ die Zeit des aktuellen Balkens mit iTime abgerufen und „pointValue“, „pen_tolerance“ („PenetrationTolerance * pointValue“) und „touch_tolerance“ („TouchTolerance * pointValue“) berechnet. Dann wird rückwärts durch die „trendlines[]“ iteriert, der „type“ (Unterstützung oder Widerstand) und der „name“ bestimmt und geprüft, ob die Trendlinie mit „current_time > end_time“ abgelaufen ist, mit PrintFormat protokolliert und mit „RemoveTrendlineFromStorage“ entfernt, wenn sie abgelaufen ist.

Als Nächstes berechnen wir den Preis der Trendlinie am vorherigen Balken („prev_bar_time“ aus „iTime“) unter Verwendung von „start_price + slope * (prev_bar_time – start_time)“ und prüfen auf Ausbrüche: für „BreakoutType“ als „BREAKOUT_CLOSE“ prüfen wir, ob der „prev_close“ (iClose) der Unterstützungstrendlinie unter „line_price“ oder der Widerstand darüber liegt, indem wir mit „PrintFormat“ protokollieren und „BREAKOUT_CANDLE“ prüft, ob das „prev_high“ (iHigh) der Unterstützung unter oder das „prev_low“ (iLow) des Widerstands über der „line_price“ liegt, protokolliert und als gebrochen gesetzt.

Wenn ein Ausbruch vorliegt und „EnableTradingSignals“ wahr und „is_signaled“ falsch ist, werden die Handelsparameter festgelegt: für Unterstützung (Verkauf), verwenden wir „signal_type“ als „SELL BREAK“, rote Farbe, Pfeil nach unten (218), und berechnen Bid (SymbolInfoDouble), Stop Loss („line_price + inpSLPoints * _Point“), Risiko und Take Profit mit „inpRRRatio“, Ausführung mit „obj_Trade.Sell“; für den Widerstand (Buy) verwenden wir „BUY BREAK“, blaue Farbe, Pfeil nach oben (217), und berechnen Ask, Stop Loss und Take Profit, Ausführung mit „obj_Trade.Buy“. Wir zeichnen dann einen Signalpfeil („OBJ_ARROW“) und einen Text („OBJ_TEXT“) mit „ObjectCreate“ und setzen Eigenschaften wie „OBJPROP_ARROWCODE“, „OBJPROP_ANCHOR“ und „OBJPROP_COLOR“, protokollieren das Signal mit „PrintFormat“, setzen „is_signaled“ auf true und entfernen durchbrochene Trendlinien aus dem Speicher. Die Wahl der zu verwendenden Pfeilcodes ist Ihnen überlassen. Hier ist eine Liste von Codes, die Sie aus den Codes der MQL5 definierten Wingdings verwenden können.

Wir können diese Funktionen nun in der Ereignishandhabung von OnTick aufrufen, damit das System tickbasiertes Feedback gibt.

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; DetectSwings(); UpdateTrendlines(); FindAndDrawTrendlines( true ); }

In der Funktion OnTick rufen wir zunächst „IsNewBar“ auf, um zu prüfen, ob ein neuer Balken vorhanden ist, und brechen ab, wenn dies nicht der Fall ist, um die Leistung zu optimieren. Wenn ein neuer Balken erkannt wird, rufen wir „DetectSwings“ auf, um hohe und tiefe Umkehrpunkte der Schwankungen zu ermitteln, gefolgt von „UpdateTrendlines“, um auf Ausbrüche oder abgelaufene Trendlinien zu prüfen und gegebenenfalls Handelsgeschäfte durchzuführen. Dann rufen wir „FindAndDrawTrendlines“ mit „true“ auf, um Unterstützungstrendlinien zu erkennen und zu zeichnen und sicherzustellen, dass nur gültige Trendlinien visualisiert werden. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir die Trendlinie beim Ausbruch finden, analysieren, einzeichnen und handeln. Abgelaufene Linien werden ebenfalls erfolgreich aus dem Speicherarray entfernt. Das Gleiche können wir auch für Widerstandstrendlinien erreichen, indem wir die gleiche Funktion wie für Unterstützung aufrufen, aber den Eingabeparameter auf false setzen.

FindAndDrawTrendlines( false );

Nach Übergabe der Funktion und Kompilierung erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus dem Bild geht hervor, dass wir auch die Widerstandstrendlinien erkennen und handeln. Wenn wir alles testen und kombinieren, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir die Trendlinien erkennen, sie visualisieren und auf sie reagieren, wenn der Preis sie durchbricht, und somit unsere Ziele erreichen. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir eine Strategie des Trendlinien-Ausbruchs in MQL5 entwickelt, das Umkehrpunkte verwendet, um Support- und Resistance-Trendlinien mit einer guten R-Quadrat-Anpassung zu identifizieren und zu validieren und Ausbruchshandel mit anpassbaren Risikoparametern auszuführen. Das System verbessert Handelsentscheidungen mit dynamischen Visualisierungen, einschließlich Trendlinien, Berührungspunktpfeilen und Kennzeichnungen, die eine klare Marktanalyse gewährleisten.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Durch die Implementierung dieser Trendlinien-Ausbruchsstrategie sind Sie für die Erfassung von Marktbewegungen gerüstet und können Ihre Handelsreise weiter anpassen. Viel Spaß beim Handeln!