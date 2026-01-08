Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 35): Erstellung eines Blockausbruch-Handelssystems
Einführung
In unserem vorherigen Artikel (Teil 34) haben wir das System Trendline Breakout in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien mit Hilfe von Umkehrpunkten identifiziert, die durch die R-Quadrat-Anpassungsgüte validiert wurden, um Breakout-Trades mit dynamischen Chartvisualisierungen auszuführen. In Teil 35 erstellen wir das Handelssystem der Ausbruchsblöcke, das Konsolidierungsbereiche erkennt, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten validiert und Retests mit anpassbaren Risikoparametern und visuellem Feedback durchführt. Wir werden die folgenden Themen behandeln:
Am Ende haben Sie eine funktionierende MQL5-Strategie für den Handel mit Blockausbruch-Retests, die Sie anpassen können – legen wir los!
Verstehen der Blockausbruch-Strategie
Die Strategie der Ausbruchsblöcke ist eine Handelsstrategie, die Konsolidierungsbereiche identifiziert, in denen sich der Preis innerhalb einer engen Spanne bewegt, gefolgt von einem Ausbruch und einer impulsiven Bewegung, wobei Auftragsblöcke gebildet werden, die, wenn sie für ungültig erklärt werden, zu Blockausbrüchen für einen potenziellen Retest-Handel werden. Es nutzt die Rückkehr des Kurses zu diesen Blöcken nach einer signifikanten Abwärtsbewegung, um mit definierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in Richtung des Ausbruchs zu handeln, ergänzt durch visuelle Chartelemente. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Blockausbrüche an, denen wir begegnen könnten.
Abwärts-Ausbruchsblock:
Aufwärts-Ausbruchsblock:
Unser Plan ist es, Konsolidierungsbereiche durch die Analyse einer bestimmten Anzahl von Balken zu erkennen, Ausbrüche zu identifizieren, wenn der Preis den Bereich verlässt, und impulsive Bewegungen mit Hilfe eines auf einem Multiplikator basierenden Schwellenwertes zu bestätigen. Wir werden eine Logik implementieren, um Blockausbrüche mit Umkehrpunkten zu validieren, Handel bei Retests mit anpassbaren Parametern auszuführen und Blöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen zu visualisieren und so ein System zur Identifizierung und zum Handel von Blockausbruch-Chancen zu schaffen. Kurz gesagt, hier ist eine visuelle Darstellung unserer Ziele.
Implementation in MQL5
Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen Sie MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner Experts, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige Eingabeparameter und globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Breaker Block Strategy EA.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> //--- Include Trade library for position management CTrade obj_Trade; //--- Instantiate trade object for order operations
Wir beginnen die Implementierung, indem wir die Handelsbibliothek mit „#include <Trade/Trade.mqh>“ einbinden, die integrierte Funktionen für die Verwaltung von Handelsoperationen bietet. Anschließend initialisieren wir das Handelsobjekt „obj_Trade“ mit der Klasse CTrade, sodass der Expert Advisor Kauf- und Verkaufsaufträge programmatisch ausführen kann. So wird sichergestellt, dass die Ausführung von Handelsgeschäften effizient und ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Dann können wir einige Eingaben machen, sodass der Nutzer das Verhalten über die Nutzerschnittstelle (UI) ändern und steuern kann.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Input Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ input double tradeLotSize = 0.01; // Trade size for each position in lots input bool enableTrading = true; // Toggle to enable or disable automated trading input bool enableTrailingStop = true; // Toggle to enable or disable trailing stop input double trailingStopPoints = 30; // Distance in points for trailing stop adjustment input double minProfitToTrail = 50; // Minimum profit in points before trailing starts input int uniqueMagicNumber = 12345; // Unique identifier for EA trades input int consolidationBars = 7; // Number of bars to check for consolidation range input double maxConsolidationSpread = 50; // Maximum allowed spread in points for consolidation input int barsToWaitAfterBreakout = 3; // Bars to wait after breakout before impulse check input double impulseMultiplier = 1.0; // Multiplier for detecting impulsive price moves input double stopLossDistance = 1500; // Stop loss distance in points from entry input double takeProfitDistance = 1500; // Take profit distance in points from entry input double moveAwayDistance = 50; // Distance in points for price to move away post-invalidation input color bullishColor = clrGreen; // Base color for bullish order/breaker blocks input color bearishColor = clrRed; // Base color for bearish order/breaker blocks input color labelTextColor = clrBlack; // Color for text labels on blocks input bool enableSwingValidation = true; // Enable validation of swing points for block invalidation input bool showSwingPoints = true; // Show swing point labels if validation enabled input color swingLabelColor = clrWhite; // Color for swing point labels input int swingFontSize = 10; // Font size for swing point labels
Hier definieren wir Eingabeparameter, um das Verhalten des Programms zu konfigurieren: „tradeLotSize“ legt die Positionsgröße fest, während „enableTrading“ und „enableTrailingStop“ die Ausführung und den Trailing-Stop steuern, wobei „trailingStopPoints“ und „minProfitToTrail“ die Stop-Logik verfeinern. „uniqueMagicNumber“ identifiziert Trades, und Konsolidierung wird mit „consolidationBars“ und „maxConsolidationSpread“ erkannt. Der Rest der Eingaben ist selbsterklärend. Wir haben Kommentare hinzugefügt, um ihnen das Verständnis zu erleichtern. Zum Schluss müssen wir noch einige globale Variablen definieren, die wir für die gesamte Systemsteuerung verwenden werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Structure for price and index | //+------------------------------------------------------------------+ struct PriceAndIndex { //--- Define structure for price and index data double price; //--- Store price value (high or low) int index; //--- Store bar index of price }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Global variables for market state tracking | //+------------------------------------------------------------------+ PriceAndIndex rangeHighestHigh = {0, 0}; //--- Track highest high in consolidation range PriceAndIndex rangeLowestLow = {0, 0}; //--- Track lowest low in consolidation range bool isBreakoutDetected = false; //--- Flag for breakout detection double lastImpulseLow = 0.0; //--- Store low price after breakout for impulse double lastImpulseHigh = 0.0; //--- Store high price after breakout for impulse int breakoutBarNumber = -1; //--- Store bar index of breakout datetime breakoutTimestamp = 0; //--- Store timestamp of breakout string blockNames[]; //--- Store names of block objects datetime blockEndTimes[]; //--- Store end times of blocks bool invalidatedStatus[]; //--- Track invalidation status of blocks string blockTypes[]; //--- Track block types (OB/BB, bullish/bearish) bool movedAwayStatus[]; //--- Track if price moved away after invalidation bool retestedStatus[]; //--- Track if block was retested string blockLabels[]; //--- Store label object names for blocks datetime creationTimes[]; //--- Store creation times of blocks datetime invalidationTimes[]; //--- Store invalidation times of blocks double invalidationSwings[]; //--- Store swing high/low at invalidation bool isBullishImpulse = false; //--- Flag for bullish impulsive move bool isBearishImpulse = false; //--- Flag for bearish impulsive move #define OB_Prefix "OB REC " //--- Define prefix for order block names
Hier legen wir die Datenstrukturen und die Zustandsverfolgung für das System fest. Zunächst definieren wir die Struktur „PriceAndIndex“, um einen Preiswert (Hoch oder Tief) und den entsprechenden Balkenindex zu speichern, was eine genaue Verfolgung der Grenzen der Konsolidierungsspanne ermöglicht. Dann initialisieren wir die globalen Variablen: „rangeHighestHigh“ und „rangeLowestLow“ als „PriceAndIndex“-Instanzen, um das höchste Hoch und das tiefste Tief des Konsolidierungsbereichs zu speichern, „isBreakoutDetected“ als false, um Ausbruchsereignisse zu kennzeichnen, „lastImpulseLow“ und „lastImpulseHigh“ als 0.0, um die Preise nach dem Ausbruch für Impulsüberprüfungen aufzuzeichnen, „breakoutBarNumber“ als -1 und „breakoutTimestamp“ als 0, um das Ausbruchs-Timing zu verfolgen, und die Arrays „blockNames“, „blockEndTimes“, „invalidatedStatus“, „blockTypes“, „movedAwayStatus“, „retestedStatus“, „blockLabels“, „creationTimes“, „invalidationTimes“ und „invalidationSwings“ zur Verwaltung von Blockobjekten, ihrem Ablauf, ihrer Ungültigkeit, ihren Typen (Order oder Blockausbruch, Auf- oder Abwärts), ihrem Retest-Status und den zugehörigen Umkehrpunkten.
Schließlich definieren wir „OB_Prefix“ als „OB REC“, um eine einheitliche Kennzeichnung von Auftragsblockobjekten zu gewährleisten. Definieren wir nun einige Hilfsfunktionen, die wir benötigen, um die Farbe von ungültig gewordenen Auftragsblöcken abzudunkeln und Ereignisbehandler zu behandeln.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Darken color by factor | //+------------------------------------------------------------------+ color DarkenColor(color colorValue, double factor = 0.8) { int red = int((colorValue & 0xFF) * factor); //--- Extract and darken red component int green = int(((colorValue >> 8) & 0xFF) * factor); //--- Extract and darken green component int blue = int(((colorValue >> 16) & 0xFF) * factor); //--- Extract and darken blue component return (color)(red | (green << 8) | (blue << 16)); //--- Combine components into color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Price data accessors | //+------------------------------------------------------------------+ double high(int index) { return iHigh(_Symbol, _Period, index); //--- Return high price for specified index } double low(int index) { return iLow(_Symbol, _Period, index); //--- Return low price for specified index } double close(int index) { return iClose(_Symbol, _Period, index); //--- Return close price for specified index } datetime time(int index) { return iTime(_Symbol, _Period, index); //--- Return time for specified index } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); //--- Set magic number for trade identification return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(0, OB_Prefix); //--- Remove all objects with OB prefix ChartRedraw(0); //--- Redraw chart to clear objects }
Wir arbeiten weiter an der Implementierung von Nutzungs- und Lebenszyklusmanagementfunktionen für unser System. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DarkenColor“, die einen Farbwert und einen optionalen Faktor (Standardwert 0.8), extrahiert die Rot-, Grün- und Blaukomponenten mit bitweisen Operationen („colorValue & 0xFF“, „(colorValue >> 8) & 0xFF“, „(colorValue >> 16) & 0xFF“), verdunkelt sie durch Multiplikation mit dem Faktor und kombiniert sie mit bitweisen Verschiebungen („red | (green << 8) | (blue << 16)“), um eine verdunkelte Farbe zur visuellen Unterscheidung von ungültigen Blöcken zu erhalten.
Anschließend erstellen wir die Zugriffsfunktionen „high“, „low“, „close“ und „time“, die Hoch (iHigh), Tief („iLow“), Schlusspreis („iClose“) und den Zeitstempel (iTime) für einen bestimmten Balken-Index für das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitraum zurückgeben und so das Abrufen von Kursdaten vereinfachen. Als Nächstes rufen wir in der Funktion OnInit „SetExpertMagicNumber“ mit „obj_Trade“ für „uniqueMagicNumber“ auf, um Handelsgeschäfte zur Identifizierung zu markieren und INIT_SUCCEEDED bei einer erfolgreichen Initialisierung zurückzugeben. Schließlich werden in der Funktion OnDeinit mit ObjectsDeleteAll alle Chartobjekte mit „OB_Prefix“ entfernt und ChartRedraw aufgerufen, um das Chart zu aktualisieren und eine saubere Ressourcenbereinigung sicherzustellen. Wir können nun zur Hauptereignisbehandlung durch OnTick übergehen, um unsere wesentliche Steuerungslogik zu implementieren.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { static bool isNewBar = false; //--- Track new bar status int currentBarCount = iBars(_Symbol, _Period); //--- Get current bar count static int previousBarCount = currentBarCount; //--- Store previous bar count if (previousBarCount == currentBarCount) { //--- Check if no new bar isNewBar = false; //--- Set no new bar } else { //--- New bar detected isNewBar = true; //--- Set new bar flag previousBarCount = currentBarCount; //--- Update previous bar count } if (!isNewBar) return; //--- Exit if not new bar int startBarIndex = 1; //--- Set start index for analysis int chartScale = (int)ChartGetInteger(0, CHART_SCALE); //--- Get chart zoom scale int dynamicFontSize = 8 + (chartScale * 2); //--- Calculate dynamic font size if (!isBreakoutDetected) { //--- Check if no breakout detected if (rangeHighestHigh.price == 0 && rangeLowestLow.price == 0) { //--- Check if range not set bool isConsolidated = true; //--- Assume consolidation for (int i = startBarIndex; i < startBarIndex + consolidationBars - 1; i++) { //--- Iterate consolidation bars if (MathAbs(high(i) - high(i + 1)) > maxConsolidationSpread * Point() || MathAbs(low(i) - low(i + 1)) > maxConsolidationSpread * Point()) { //--- Check spread isConsolidated = false; //--- Mark as not consolidated break; //--- Exit loop } } if (isConsolidated) { //--- Confirm consolidation rangeHighestHigh.price = high(startBarIndex); //--- Set initial high rangeHighestHigh.index = startBarIndex; //--- Set high index for (int i = startBarIndex + 1; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { //--- Find highest high if (high(i) > rangeHighestHigh.price) { //--- Check higher high rangeHighestHigh.price = high(i); //--- Update highest high rangeHighestHigh.index = i; //--- Update high index } } rangeLowestLow.price = low(startBarIndex); //--- Set initial low rangeLowestLow.index = startBarIndex; //--- Set low index for (int i = startBarIndex + 1; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { //--- Find lowest low if (low(i) < rangeLowestLow.price) { //--- Check lower low rangeLowestLow.price = low(i); //--- Update lowest low rangeLowestLow.index = i; //--- Update low index } } Print("Consolidation range established: Highest High = ", rangeHighestHigh.price, " at index ", rangeHighestHigh.index, " and Lowest Low = ", rangeLowestLow.price, " at index ", rangeLowestLow.index); //--- Log range } } else { //--- Range already set double currentHigh = high(1); //--- Get current high double currentLow = low(1); //--- Get current low if (currentHigh <= rangeHighestHigh.price && currentLow >= rangeLowestLow.price) { //--- Check within range Print("Range extended: High = ", currentHigh, ", Low = ", currentLow); //--- Log range extension } else { //--- Outside range Print("No extension: Bar outside range."); //--- Log no extension } } } }
Wir beginnen mit der Definition einer Logik, um zunächst die Konsolidierungskreise zu ermitteln. In der Funktion OnTick werden neue Balken verfolgt, indem die aktuelle Balkenanzahl von iBars mit einem statischen „previousBarCount“ verglichen wird, „isNewBar“ auf true gesetzt wird und „previousBarCount“ aktualisiert wird, wenn ein neuer Balken erkannt wird, oder false, wenn nicht. Anschließend wird die Zoom-Skala des Charts mit ChartGetInteger unter Verwendung von CHART_SCALE abgerufen und eine „dynamicFontSize“ als 8 plus das Doppelte der Skala für die adaptive Größenanpassung der Kennzeichnungen berechnet. Wenn kein Ausbruch erkannt wird („isBreakoutDetected“ ist falsch) und kein Bereich festgelegt ist („rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ gleich 0), wird auf eine Konsolidierung geprüft, indem die „consolidationBars“ ab „startBarIndex“ 1 durchlaufen werden und sichergestellt wird, dass sich die Höchst- und Tiefstwerte benachbarter Bars um weniger als „maxConsolidationSpread * Point()“ unterscheiden, wobei MathAbs verwendet wird.
Im Falle einer Konsolidierung werden die Werte „rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ mit Hilfe von „high“ und „low“ auf den Höchst- und Tiefstwert von „startBarIndex“ gesetzt, dann werden die „consolidationBars“ durchlaufen, um sie mit ihren Indizes auf den Höchst- und Tiefstwert zu aktualisieren, und der Bereich wird mit der Funktion Print protokolliert. Wenn ein Bereich existiert, wird geprüft, ob das Hoch und das Tief („high(1)“, „low(1)“) des aktuellen Balkens innerhalb des Bereichs „rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ liegen, wobei die Erweiterung protokolliert wird, wenn sie wahr ist, oder keine Erweiterung, wenn sie außerhalb liegt. Wir können nun die Preise verwenden, um die Auftragsblöcke zu erkennen, zu visualisieren und zu verwalten, bevor wir sie für weitere Analysen verwenden, denn wir müssen sie zuerst ungültig machen, bevor sie zu Unterbrecherblöcken werden.
if (rangeHighestHigh.price > 0 && rangeLowestLow.price > 0) { //--- Check if range defined double currentClosePrice = close(1); //--- Get current close price if (currentClosePrice > rangeHighestHigh.price) { //--- Check upward breakout Print("Upward breakout at ", currentClosePrice, " > ", rangeHighestHigh.price); //--- Log breakout isBreakoutDetected = true; //--- Set breakout flag } else if (currentClosePrice < rangeLowestLow.price) { //--- Check downward breakout Print("Downward breakout at ", currentClosePrice, " < ", rangeLowestLow.price); //--- Log breakout isBreakoutDetected = true; //--- Set breakout flag } } if (isBreakoutDetected) { //--- Process breakout Print("Breakout detected. Resetting for the next range."); //--- Log reset breakoutBarNumber = 1; //--- Set breakout bar index breakoutTimestamp = TimeCurrent(); //--- Set breakout timestamp lastImpulseHigh = rangeHighestHigh.price; //--- Store high for impulse check lastImpulseLow = rangeLowestLow.price; //--- Store low for impulse check isBreakoutDetected = false; //--- Reset breakout flag rangeHighestHigh.price = 0; //--- Clear highest high rangeHighestHigh.index = 0; //--- Clear high index rangeLowestLow.price = 0; //--- Clear lowest low rangeLowestLow.index = 0; //--- Clear low index } if (breakoutBarNumber >= 0 && TimeCurrent() > breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds()) { //--- Check impulse window double impulseRange = lastImpulseHigh - lastImpulseLow; //--- Calculate impulse range double impulseThresholdPrice = impulseRange * impulseMultiplier; //--- Calculate impulse threshold isBullishImpulse = false; //--- Reset bullish impulse flag isBearishImpulse = false; //--- Reset bearish impulse flag for (int i = 1; i <= barsToWaitAfterBreakout; i++) { //--- Check bars for impulse double closePrice = close(i); //--- Get close price if (closePrice >= lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice) { //--- Check bullish impulse isBullishImpulse = true; //--- Set bullish impulse flag Print("Impulsive upward move: ", closePrice, " >= ", lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice); //--- Log bullish impulse break; //--- Exit loop } else if (closePrice <= lastImpulseLow - impulseThresholdPrice) { //--- Check bearish impulse isBearishImpulse = true; //--- Set bearish impulse flag Print("Impulsive downward move: ", closePrice, " <= ", lastImpulseLow - impulseThresholdPrice); //--- Log bearish impulse break; //--- Exit loop } } if (!isBullishImpulse && !isBearishImpulse) { //--- Check no impulse Print("No impulsive movement detected."); //--- Log no impulse } bool isOrderBlockValid = isBearishImpulse || isBullishImpulse; //--- Validate order block if (isOrderBlockValid) { //--- Process valid order block datetime blockStartTime = iTime(_Symbol, _Period, consolidationBars + barsToWaitAfterBreakout + 1); //--- Set block start time double blockTopPrice = lastImpulseHigh; //--- Set block top price int visibleBarsOnChart = (int)ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Get visible bars datetime blockEndTime = blockStartTime + (visibleBarsOnChart / 1) * PeriodSeconds(); //--- Set block end time double blockBottomPrice = lastImpulseLow; //--- Set block bottom price string blockName = OB_Prefix + "(" + TimeToString(blockStartTime) + ")"; //--- Generate block name color blockColor = isBullishImpulse ? bullishColor : bearishColor; //--- Set block color string blockLabel = isBullishImpulse ? "Bullish Order Block" : "Bearish Order Block"; //--- Set block label string blockType = isBullishImpulse ? "OB-bullish" : "OB-bearish"; //--- Set block type if (ObjectFind(0, blockName) < 0) { //--- Check if block exists ObjectCreate(0, blockName, OBJ_RECTANGLE, 0, blockStartTime, blockTopPrice, blockEndTime, blockBottomPrice); //--- Create block rectangle ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_TIME, 0, blockStartTime); //--- Set start time ObjectSetDouble(0, blockName, OBJPROP_PRICE, 0, blockTopPrice); //--- Set top price ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_TIME, 1, blockEndTime); //--- Set end time ObjectSetDouble(0, blockName, OBJPROP_PRICE, 1, blockBottomPrice); //--- Set bottom price ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_FILL, true); //--- Enable fill ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_COLOR, blockColor); //--- Set block color ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Calculate label time double labelPrice = (blockTopPrice + blockBottomPrice) / 2; //--- Calculate label price string labelObjectName = blockName + " Label"; //--- Generate label name ObjectCreate(0, labelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Create label ObjectSetString(0, labelObjectName, OBJPROP_TEXT, blockLabel); //--- Set label text ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Set label color ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Set label font size ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set label anchor ChartRedraw(0); //--- Redraw chart ArrayResize(blockNames, ArraySize(blockNames) + 1); //--- Resize block names array blockNames[ArraySize(blockNames) - 1] = blockName; //--- Add block name ArrayResize(blockEndTimes, ArraySize(blockEndTimes) + 1); //--- Resize end times array blockEndTimes[ArraySize(blockEndTimes) - 1] = blockEndTime; //--- Add end time ArrayResize(invalidatedStatus, ArraySize(invalidatedStatus) + 1); //--- Resize invalidated status invalidatedStatus[ArraySize(invalidatedStatus) - 1] = false; //--- Set invalidated status ArrayResize(blockTypes, ArraySize(blockTypes) + 1); //--- Resize block types array blockTypes[ArraySize(blockTypes) - 1] = blockType; //--- Add block type ArrayResize(movedAwayStatus, ArraySize(movedAwayStatus) + 1); //--- Resize moved away status movedAwayStatus[ArraySize(movedAwayStatus) - 1] = false; //--- Set moved away status ArrayResize(retestedStatus, ArraySize(retestedStatus) + 1); //--- Resize retested status retestedStatus[ArraySize(retestedStatus) - 1] = false; //--- Set retested status ArrayResize(blockLabels, ArraySize(blockLabels) + 1); //--- Resize block labels array blockLabels[ArraySize(blockLabels) - 1] = labelObjectName; //--- Add label name ArrayResize(creationTimes, ArraySize(creationTimes) + 1); //--- Resize creation times creationTimes[ArraySize(creationTimes) - 1] = time(1); //--- Set creation time ArrayResize(invalidationTimes, ArraySize(invalidationTimes) + 1); //--- Resize invalidation times invalidationTimes[ArraySize(invalidationTimes) - 1] = 0; //--- Set invalidation time ArrayResize(invalidationSwings, ArraySize(invalidationSwings) + 1); //--- Resize invalidation swings invalidationSwings[ArraySize(invalidationSwings) - 1] = 0.0; //--- Set invalidation swing Print("Order Block created: ", blockName); //--- Log block creation } } breakoutBarNumber = -1; //--- Reset breakout bar breakoutTimestamp = 0; //--- Reset breakout timestamp lastImpulseHigh = 0; //--- Reset impulse high lastImpulseLow = 0; //--- Reset impulse low isBullishImpulse = false; //--- Reset bullish impulse isBearishImpulse = false; //--- Reset bearish impulse }
Hier implementieren wir die Logik zur Erkennung von Unterbrechungen und zur Erstellung von Auftragsblöcken. Zunächst prüfen wir, ob ein Konsolidierungsbereich definiert ist („rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ > 0), indem wir den Schlusskurs des aktuellen Balkens mit „close(1)“ abrufen; wenn er über „rangeHighestHigh.price“ überschreitet, wird ein Ausbruch nach oben protokolliert und „isBreakoutDetected“ auf true gesetzt; liegt er unter „rangeLowestLow.price“, wird ein Ausbruch nach unten protokolliert und das Flag gesetzt. Wenn „isBreakoutDetected“ wahr ist, protokollieren wir den Breakout, setzen „breakoutBarNumber“ auf 1 und „breakoutTimestamp“ auf TimeCurrent, speichern „lastImpulseHigh“ und „lastImpulseLow“ und setzen die Bereichsvariablen und das Breakout-Flag zurück.
Wenn „breakoutBarNumber“ nicht negativ ist und die aktuelle Zeit den Wert von „breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds“ übersteigt, berechnen wir den „impulseRange“ („lastImpulseHigh – lastImpulseLow“) und den Schwellenwert („impulseRange * impulseMultiplier“), wobei wir Bars innerhalb von „barsToWaitAfterBreakout“ auf einen Schlusskurs prüfen, der über „lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice“ (Einstellung „isBullishImpulse“) oder unter „lastImpulseLow – impulseThresholdPrice“ (Einstellung „isBearishImpulse“) liegt.
Wenn kein Impuls erkannt wird, protokollieren wir das; wenn doch und gültig („isBearishImpulse“ oder „isBullishImpulse“), erstellen wir einen Orderblock mit ObjectCreate (OBJ_RECTANGLE) mit „blockStartTime“ aus iTime, Top/Bottom-Preisen aus „lastImpulseHigh“/“lastImpulseLow“ und Endzeit basierend auf „ChartGetInteger(CHART_VISIBLE_BARS)“, wobei Eigenschaften wie „OBJPROP_FILL“ und „OBJPROP_COLOR“ („bullishColor“ oder „bearishColor“), fügen eine zentrierte Kennzeichnung mit „blockLabel“ über „OBJ_TEXT“ hinzu und aktualisieren die Arrays „blockNames“, „blockEndTimes“, „invalidatedStatus“, „blockTypes“, „movedAwayStatus“, „retestedStatus“, „blockLabels“, „creationTimes“, und „invalidationSwings“. Schließlich setzen wir die Breakout-Variablen zurück. So entsteht ein System zur Erkennung von Ausbrüchen und zur Visualisierung von Auftragsblöcken. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:
Da wir nun die anfänglichen Orderblöcke erkennen können, müssen wir eine Logik definieren, damit wir sie bei einem entsprechenden Preisausbruch als ungültig markieren und die Ungültigkeit anhand von Preisaktionsschwungpunkten bestätigen. Wir werden ihre Farbe zur Unterscheidung verdunkeln.
for (int j = ArraySize(blockNames) - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through blocks string currentBlockName = blockNames[j]; //--- Get current block name bool doesBlockExist = false; //--- Initialize block existence flag double blockHigh = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 0); //--- Get block high double blockLow = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 1); //--- Get block low datetime blockStartTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 0); //--- Get block start datetime blockEndTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 1); //--- Get block end color blockCurrentColor = (color)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR); //--- Get block color if (time(1) < blockEndTime) { //--- Check if block still valid doesBlockExist = true; //--- Set block exists } if (StringFind(blockTypes[j], "OB-") == 0 && !invalidatedStatus[j]) { //--- Check valid order block bool invalidated = false; //--- Initialize invalidation flag string newBlockType = ""; //--- Initialize new block type color invalidatedColor = clrNONE; //--- Initialize invalidated color string newLabel = ""; //--- Initialize new label bool isForBullishBB = false; //--- Initialize bullish breaker block flag double breakPrice = 0.0; //--- Initialize break price int arrowCode = 0; //--- Initialize arrow code int anchor = 0; //--- Initialize anchor if (blockTypes[j] == "OB-bearish" && close(1) > blockHigh) { //--- Check bearish block invalidation isForBullishBB = true; //--- Set bullish breaker block breakPrice = blockHigh; //--- Set break price arrowCode = 233; //--- Set upward arrow anchor = ANCHOR_BOTTOM; //--- Set bottom anchor newBlockType = "Invalidated-bearish"; //--- Set invalidated type invalidatedColor = DarkenColor(bearishColor); //--- Darken bearish color newLabel = "Invalidated Bearish Order Block"; //--- Set invalidated label } else if (blockTypes[j] == "OB-bullish" && close(1) < blockLow) { //--- Check bullish block invalidation isForBullishBB = false; //--- Set bearish breaker block breakPrice = blockLow; //--- Set break price arrowCode = 234; //--- Set downward arrow anchor = ANCHOR_TOP; //--- Set top anchor newBlockType = "Invalidated-bullish"; //--- Set invalidated type invalidatedColor = DarkenColor(bullishColor); //--- Darken bullish color newLabel = "Invalidated Bullish Order Block"; //--- Set invalidated label } else { //--- No invalidation continue; //--- Skip to next block } bool validSwingForInvalidation = true; //--- Assume valid swing int swingShift = -1; //--- Initialize swing shift double swingPrice = 0.0; //--- Initialize swing price if (enableSwingValidation) { //--- Check swing validation int creationShift = iBarShift(_Symbol, _Period, creationTimes[j], false); //--- Get creation bar shift if (creationShift > 1) { //--- Ensure enough bars double extreme = isForBullishBB ? blockLow : blockHigh; //--- Set extreme price bool isBearishOB = isForBullishBB; //--- Set bearish OB flag if (isBearishOB) { //--- Handle bearish OB double minLow = extreme; //--- Initialize minimum low for (int k = creationShift - 1; k > 1; k--) { //--- Find lower low if (low(k) < minLow) { //--- Check lower low minLow = low(k); //--- Update minimum low swingShift = k; //--- Update swing shift } } validSwingForInvalidation = minLow < extreme; //--- Validate swing swingPrice = minLow; //--- Set swing price } else { //--- Handle bullish OB double maxHigh = extreme; //--- Initialize maximum high for (int k = creationShift - 1; k > 1; k--) { //--- Find higher high if (high(k) > maxHigh) { //--- Check higher high maxHigh = high(k); //--- Update maximum high swingShift = k; //--- Update swing shift } } validSwingForInvalidation = maxHigh > extreme; //--- Validate swing swingPrice = maxHigh; //--- Set swing price } } else { //--- Insufficient bars validSwingForInvalidation = false; //--- Invalidate swing } } if (validSwingForInvalidation) { //--- Confirm swing validation invalidated = true; //--- Set invalidated flag } if (invalidated) { //--- Process invalidation ObjectSetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR, invalidatedColor); //--- Update block color ObjectDelete(0, blockLabels[j]); //--- Delete old label datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Calculate new label time double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2; //--- Calculate new label price string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label"; //--- Generate new label name ObjectCreate(0, newLabelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Create new label ObjectSetString(0, newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT, newLabel); //--- Set label text ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Set label color ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Set label font size ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set label anchor string arrowName = currentBlockName + "_break_arrow"; //--- Generate arrow name if (ObjectFind(0, arrowName) < 0) { //--- Check if arrow exists ObjectCreate(0, arrowName, OBJ_ARROW, 0, time(1), breakPrice); //--- Create break arrow ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ARROWCODE, arrowCode); //--- Set arrow code ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ANCHOR, anchor); //--- Set arrow anchor ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_COLOR, invalidatedColor); //--- Set arrow color } if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0) { //--- Check swing point display string swingLabelName = currentBlockName + "_invalid_swing"; //--- Generate swing label name if (ObjectFind(0, swingLabelName) < 0) { //--- Check if swing label exists datetime swingTime = time(swingShift); //--- Get swing time ObjectCreate(0, swingLabelName, OBJ_TEXT, 0, swingTime, swingPrice); //--- Create swing label string swingText = isForBullishBB ? "LL" : "HH"; //--- Set swing text ObjectSetString(0, swingLabelName, OBJPROP_TEXT, swingText); //--- Set swing label text ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_COLOR, swingLabelColor); //--- Set swing label color ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, swingFontSize); //--- Set swing label font size ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR, isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_UPPER : ANCHOR_LEFT_LOWER); //--- Set swing label anchor } } ChartRedraw(0); //--- Redraw chart invalidatedStatus[j] = true; //--- Set invalidated status blockTypes[j] = newBlockType; //--- Update block type movedAwayStatus[j] = false; //--- Reset moved away status retestedStatus[j] = false; //--- Reset retested status blockLabels[j] = newLabelObjectName; //--- Update label name invalidationTimes[j] = time(1); //--- Set invalidation time invalidationSwings[j] = isForBullishBB ? high(1) : low(1); //--- Set invalidation swing Print("Order Block invalidated: ", currentBlockName); //--- Log invalidation } } if (!doesBlockExist) { //--- Check if block expired ArrayRemove(blockNames, j, 1); //--- Remove block name ArrayRemove(blockEndTimes, j, 1); //--- Remove end time ArrayRemove(invalidatedStatus, j, 1); //--- Remove invalidated status ArrayRemove(blockTypes, j, 1); //--- Remove block type ArrayRemove(movedAwayStatus, j, 1); //--- Remove moved away status ArrayRemove(retestedStatus, j, 1); //--- Remove retested status ArrayRemove(blockLabels, j, 1); //--- Remove label name ArrayRemove(creationTimes, j, 1); //--- Remove creation time ArrayRemove(invalidationTimes, j, 1); //--- Remove invalidation time ArrayRemove(invalidationSwings, j, 1); //--- Remove invalidation swing Print("Removed expired block at index ", j); //--- Log block removal } }
Um die Logik für die Verwaltung und Ungültigmachung von Orderblöcken zu implementieren, iterieren wir rückwärts durch „blockNames“, um jeden Block zu verarbeiten, wobei wir seine Höchst- und Tiefstpreise mit ObjectGetDouble und seine Start-/Endzeiten mit ObjectGetInteger abrufen und ihn als vorhanden markieren, wenn die Zeit des aktuellen Balkens („time(1)“) vor seiner Endzeit liegt. Bei gültigen Orderblöcken (Typ beginnend mit „OB-“ und nicht ungültig) prüfen wir die Ungültigkeit: Wenn „OB-bearish“ und der Schlusskurs („close(1)“) das Hoch des Blocks übersteigt, wird mit „ObjectCreate“ (OBJ_ARROW) und einer verdunkelten Farbe aus „DarkenColor“ ein Aufwärts-Blockausbruch mit einem Aufwärtspfeil (Code 233) erstellt (OBJ_ARROW) und einer verdunkelten Farbe aus „DarkenColor“; wenn „OB-bullish“ und der Schlusskurs unter dem Tiefstkurs des Blocks liegt, setzen wir einen Abwärts-Blockausbruch mit einem Pfeil nach unten (Code 234). MQL5 bietet eine umfangreiche Liste von Wingdings-Codes an, die Sie nach Belieben verwenden können.
Wenn „enableSwingValidation“ wahr ist, wird der Block validiert, indem mit iBarShift und „low“ bzw. „high“ geprüft wird, ob seit der Erstellung ein tieferes Tief (abwärts) oder ein höheres Hoch (aufwärts) erreicht wurde, und die Farbe und Kennzeichnung des Blocks mit ObjectSetInteger und ObjectCreate (OBJ_TEXT) aktualisiert, falls sie gültig sind. Wenn „showSwingPoints“ aktiviert ist, fügen wir ein Umkehrkennzeichnung („LL“ oder „HH“) mit „ObjectCreate“ zum Zeitpunkt und Preis des Umkehrpunktes hinzu. Wenn sie für ungültig erklärt werden, aktualisieren wir den Blockstatus mit „invalidatedStatus“, „blockTypes“ und „invalidationTimes“, protokollieren die Ungültigkeitserklärung und setzen den Status der Wiederholungsprüfung zurück. Wenn ein Block nicht vorhanden ist, werden seine Zustände, wie z. B. „invalidatedStatus“, mit ArrayRemove aus den Speicher-Arrays entfernt und die Entfernung protokolliert, dann wird das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu gezeichnet. Nach der Kompilierung sollten Sie folgendes Ergebnis sehen.
Nun, da der zweite Schritt der Ungültigkeitserklärung abgeschlossen ist, können wir zum nächsten Schritt übergehen, bei dem wir den Kurs verfolgen und darauf warten, dass der Preis unsere ungültig gemachten Orderblöcke erneut testet und sie als Blockausbrüche markiert.
for (int j = ArraySize(blockNames) - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate invalidated blocks if (StringFind(blockTypes[j], "Invalidated-") != 0) continue; //--- Skip non-invalidated string currentBlockName = blockNames[j]; //--- Get current block name double blockHigh = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 0); //--- Get block high double blockLow = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 1); //--- Get block low datetime blockStartTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 0); //--- Get block start datetime blockEndTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 1); //--- Get block end bool isForBullishBB = (blockTypes[j] == "Invalidated-bearish"); //--- Check for bullish breaker block datetime currentBarTime = time(1); //--- Get current bar time if (currentBarTime <= invalidationTimes[j]) continue; //--- Skip if same or earlier bar if (!movedAwayStatus[j]) { //--- Check if not moved away if (isForBullishBB && close(1) > blockHigh + moveAwayDistance * _Point) { //--- Check bullish move away movedAwayStatus[j] = true; //--- Set moved away Print("Moved away for bullish BB setup: ", currentBlockName); //--- Log move away } else if (!isForBullishBB && close(1) < blockLow - moveAwayDistance * _Point) { //--- Check bearish move away movedAwayStatus[j] = true; //--- Set moved away Print("Moved away for bearish BB setup: ", currentBlockName); //--- Log move away } } if (movedAwayStatus[j] && !retestedStatus[j]) { //--- Check for retest bool retestCondition = false; //--- Initialize retest condition if (isForBullishBB && low(1) <= blockHigh && close(1) > blockHigh) { //--- Check bullish retest retestCondition = true; //--- Set retest condition } else if (!isForBullishBB && high(1) >= blockLow && close(1) < blockLow) { //--- Check bearish retest retestCondition = true; //--- Set retest condition } bool validSwingForRetest = true; //--- Assume valid swing int swingShift = -1; //--- Initialize swing shift double swingPrice = 0.0; //--- Initialize swing price if (enableSwingValidation && retestCondition) { //--- Check swing validation int invalidShift = iBarShift(_Symbol, _Period, invalidationTimes[j], false); //--- Get invalidation shift if (invalidShift > 1) { //--- Ensure enough bars double extreme = invalidationSwings[j]; //--- Get invalidation swing if (isForBullishBB) { //--- Handle bullish breaker block double maxHigh = extreme; //--- Initialize maximum high for (int k = invalidShift - 1; k > 1; k--) { //--- Find higher high if (high(k) > maxHigh) { //--- Check higher high maxHigh = high(k); //--- Update maximum high swingShift = k; //--- Update swing shift } } validSwingForRetest = maxHigh > extreme; //--- Validate swing swingPrice = maxHigh; //--- Set swing price } else { //--- Handle bearish breaker block double minLow = extreme; //--- Initialize minimum low for (int k = invalidShift - 1; k > 1; k--) { //--- Find lower low if (low(k) < minLow) { //--- Check lower low minLow = low(k); //--- Update minimum low swingShift = k; //--- Update swing shift } } validSwingForRetest = minLow < extreme; //--- Validate swing swingPrice = minLow; //--- Set swing price } } else { //--- Insufficient bars validSwingForRetest = false; //--- Invalidate swing } } } }
Um die Logik zur Erkennung von ungültig gewordenen Blockausbrüchen zu implementieren, iterieren wir rückwärts durch „blockNames“ nach Blöcken mit „Invalidated-“ in „blockTypes“, rufen Hoch- und Tiefstpreise mit ObjectGetDouble und Start-/Endzeiten mit ObjectGetInteger ab und prüfen, ob der Block ein Aufwärts-Blockausbruch ist („Invalidated-bearish“). Wenn die Zeit des aktuellen Balkens („time(1)“) nicht nach „invalidationTimes“ liegt, wird zum nächsten Block übergegangen. Bei Blöcken, die noch nicht weggezogen wurden („movedAwayStatus“ false), wird geprüft, ob der Schlusskurs („close(1)“) „blockHigh + moveAwayDistance * _Point“ für aufwärts übersteigt oder „blockLow – moveAwayDistance * _Point“ für abwärts unterschreitet, und „movedAwayStatus“ auf true gesetzt.
Für Blöcke, die sich entfernt haben, aber nicht erneut getestet wurden („retestedStatus“ false), setzen wir einen Aufwärts-Retest, wenn „low(1)“ „blockHigh“ erreicht und „close(1)“ darüber liegt, oder einen Abwärts-Retest, wenn „high(1)“ „blockLow“ erreicht und „close(1)“ darunter liegt. Wenn „enableSwingValidation“ und eine Wiederholungsbedingung erfüllt sind, validieren wir die Umkehrpunkte mit Hilfe von iBarShift, um den Ungültigkeitsbalken zu erhalten, und prüfen, ob seit der Ungültigkeitserklärung ein höheres Hoch („high“) für einen Aufwärtstrend oder ein niedrigeres Tief („low“) für einen Abwärtstrend eingetreten ist, und setzen „validSwingForRetest“ und „swingPrice“ entsprechend. Wir können die Wiederholungstests verfolgen, die Blöcke als Unterbrechungsblöcke markieren, ihre Farbe zur Unterscheidung ändern und Positionen eröffnen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.
if (retestCondition && validSwingForRetest) { //--- Confirm retest and swing if (enableTrading) { //--- Check trading enabled double entryPrice = 0.0; //--- Initialize entry price double stopLossPrice = 0.0; //--- Initialize stop loss double takeProfitPrice = 0.0; //--- Initialize take profit if (isForBullishBB) { //--- Handle bullish trade entryPrice = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits); //--- Set entry at ask stopLossPrice = entryPrice - stopLossDistance * _Point; //--- Set stop loss takeProfitPrice = entryPrice + takeProfitDistance * _Point; //--- Set take profit obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); //--- Execute buy trade Print("Buy trade on bullish BB retest: ", currentBlockName); //--- Log buy trade } else { //--- Handle bearish trade entryPrice = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits); //--- Set entry at bid stopLossPrice = entryPrice + stopLossDistance * _Point; //--- Set stop loss takeProfitPrice = entryPrice - takeProfitDistance * _Point; //--- Set take profit obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); //--- Execute sell trade Print("Sell trade on bearish BB retest: ", currentBlockName); //--- Log sell trade } } color bbColor = isForBullishBB ? clrBlueViolet : clrOrange; //--- Set breaker block color ObjectSetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR, bbColor); //--- Update block color ObjectDelete(0, blockLabels[j]); //--- Delete old label string newLabel = isForBullishBB ? "Bullish Breaker Block" : "Bearish Breaker Block"; //--- Set new label datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Calculate label time double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2; //--- Calculate label price string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label"; //--- Generate new label name ObjectCreate(0, newLabelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Create new label ObjectSetString(0, newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT, newLabel); //--- Set label text ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Set label color ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Set label font size ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set label anchor if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0) { //--- Check swing point display string swingLabelName = currentBlockName + "_retest_swing"; //--- Generate swing label name if (ObjectFind(0, swingLabelName) < 0) { //--- Check if swing label exists datetime swingTime = time(swingShift); //--- Get swing time ObjectCreate(0, swingLabelName, OBJ_TEXT, 0, swingTime, swingPrice); //--- Create swing label string swingText = isForBullishBB ? "HH" : "LL"; //--- Set swing text ObjectSetString(0, swingLabelName, OBJPROP_TEXT, swingText); //--- Set swing label text ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_COLOR, swingLabelColor); //--- Set swing label color ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, swingFontSize); //--- Set swing label font size ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR, isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_LOWER : ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Set swing label anchor } } ChartRedraw(0); //--- Redraw chart blockTypes[j] = isForBullishBB ? "BB-bullish" : "BB-bearish"; //--- Update block type retestedStatus[j] = true; //--- Set retested status blockLabels[j] = newLabelObjectName; //--- Update label name Print("Converted to ", newLabel, ": ", currentBlockName); //--- Log conversion }
Schließlich implementieren wir die Handels- und Visualisierungslogik für neu getestete Unterbrecherblöcke. Wenn ein Retest bestätigt wird („retestCondition“ und „validSwingForRetest“ sind true) und der Handel aktiviert ist („enableTrading“), führen wir Handelsgeschäfte aus: bei einen Aufwärts-Blockausbruch („isForBullishBB“) setzen wir den Einstieg zum Briefkurs mit SymbolInfoDouble, berechnen StopLoss („stopLossDistance * _Point“ unterhalb des Einstiegs) und TakeProfit („takeProfitDistance * _Point“ oberhalb des Einstiegs) und führen einen Kauf mit „obj_Trade.Buy“; bei einen Abwärts-Blockausbruch verwenden wir den Geldkurs, setzen den Stop-Loss über und den Take-Profit unter und führen einen Verkauf mit „obj_Trade.Sell“ aus und protokollieren entsprechend.
Anschließend aktualisieren wir das Erscheinungsbild des Blocks, indem wir seine Farbe mit ObjectSetInteger auf clrBlueViolet für aufwärts oder „clrOrange” für abwärts setzen, die alte Kennzeichnung mit ObjectDelete löschen und mit OBJ_TEXT eine neue Kennzeichnung („Bullish Breaker Block” oder „Bearish Breaker Block”) am Mittelpunkt des Blocks mit „ObjectCreate” mit „labelTextColor” und „dynamicFontSize”. Wenn „enableSwingValidation“ und „showSwingPoints“ wahr sind und ein gültiger „swingShift“ vorliegt, fügen wir eine Kennzeichnung des Umkehrpunkts („HH“ für bullish, „LL“ für bearish) zur Zeit und zum Preis des Umkehrpunks mit ObjectCreate mit „swingLabelColor“ und „swingFontSize“ hinzu. Schließlich aktualisieren wir „blockTypes“ auf „BB-bullish“ oder „BB-bearish“, setzen „retestedStatus“ auf true, aktualisieren „blockLabels“, protokollieren die Umrechnung und zeichnen das Chart neu. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.
Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir die Ausbruchsblöcke erkennen, visualisieren und entsprechend handeln können. Jetzt müssen wir nur noch eine Trailing-Stop-Logik hinzufügen, um die Gewinne zu maximieren, und das war's. Wir definieren eine Funktion dafür, um den Code zu modularisieren.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Apply trailing stop to open positions | //+------------------------------------------------------------------+ void applyTrailingStop(double trailingPoints, CTrade &trade_object, int magicNo = 0) { double buyStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - trailingPoints * _Point, _Digits); //--- Calculate buy stop loss double sellStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + trailingPoints * _Point, _Digits); //--- Calculate sell stop loss for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through open positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket > 0 && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNo)) { //--- Verify position if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && buyStopLoss > PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (buyStopLoss > PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)) { //--- Check buy trailing trade_object.PositionModify(ticket, buyStopLoss, PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Update buy stop loss } else if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && sellStopLoss < PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (sellStopLoss < PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)) { //--- Check sell trailing trade_object.PositionModify(ticket, sellStopLoss, PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Update sell stop loss } } } } //--- Call the function on every tick //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if (enableTrailingStop) { //--- Check if trailing stop enabled applyTrailingStop(trailingStopPoints, obj_Trade, uniqueMagicNumber); //--- Apply trailing stop } //--- }
Hier implementieren wir die Trailing-Stop-Funktionalität und integrieren sie in die ereignisgesteuerte Logik. Zunächst entwickeln wir die Funktion „applyTrailingStop“, die einen Kauf-Stop-Loss als aktuellen Geldkurs (SymbolInfoDouble mit SYMBOL_BID) minus „trailingPoints * _Point“ und einen Verkaufs-Stop-Loss als Briefkurs („SYMBOL_ASK“) plus „trailingPoints * _Point“ berechnet, beide normalisiert mit NormalizeDouble auf die Ziffern des Symbols. Wir iterieren rückwärts durch die offenen Positionen mit PositionsTotal, rufen das Ticket jeder Position mit „PositionGetTicket“ ab und überprüfen, ob es mit dem Symbol und der magicNo“ (falls ungleich Null) übereinstimmt, mit den Funktionen PositionGetString und „PositionGetInteger“.
Bei Kaufpositionen (POSITION_TYPE_BUY) prüfen wir, ob „buyStopLoss“ über dem Eröffnungskurs („PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)“) und höher als der aktuelle Stop-Loss oder nicht gesetzt ist, und aktualisieren ihn mit „trade_object.PositionModify“; bei Verkaufspositionen stellen wir sicher, dass „sellStopLoss“ unter dem Eröffnungskurs liegt und niedriger als der aktuelle Stop-Loss oder nicht gesetzt ist, und aktualisieren ihn auf ähnliche Weise. In der Funktion OnTick prüfen wir dann, ob „enableTrailingStop“ wahr ist und rufen „applyTrailingStop“ mit „trailingStopPoints“, „obj_Trade“ und „uniqueMagicNumber“ auf, um offene Positionen bei jedem Tick zu verwalten. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:
Aus dem Bild können wir ersehen, dass der Trailing-Stop vollständig aktiviert ist, wenn sich der Kurs zu unseren Gunsten entwickelt. Hier ist ein einheitlicher Test sowohl für Abwärts- als auch für Aufwärts-Ausbruchsblöcke.
Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass das Programm alle Einstiegsbedingungen identifiziert und überprüft und bei Bestätigung die entsprechende Position mit den entsprechenden Einstiegsparametern öffnet und somit unser Ziel erreicht. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Backtests
Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.
Backtest-Grafik:
Bericht des Backtest:
Schlussfolgerung
Zusammenfassend haben wir das Handelssystem der Ausbruchsblöcke in MQL5 erstellt, um Konsolidierungsbereiche zu identifizieren, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten zu validieren und Retest-Trades mit anpassbaren Risikoparametern und Trailing-Stops auszuführen. Das System visualisiert Auftrags- und Ausbruchsblöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen, was die Klarheit von Handelsentscheidungen erhöht.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.
Mit dieser Strategie der Ausbruchsblöcke sind Sie bestens gerüstet, um Preiswiederholungsgelegenheiten zu nutzen und Ihre Handelsreise weiter zu verfeinern. Viel Spaß beim Handeln!
