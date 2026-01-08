Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 35): Erstellung eines Blockausbruch-Handelssystems

Einführung

In unserem vorherigen Artikel (Teil 34) haben wir das System Trendline Breakout in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien mit Hilfe von Umkehrpunkten identifiziert, die durch die R-Quadrat-Anpassungsgüte validiert wurden, um Breakout-Trades mit dynamischen Chartvisualisierungen auszuführen. In Teil 35 erstellen wir das Handelssystem der Ausbruchsblöcke, das Konsolidierungsbereiche erkennt, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten validiert und Retests mit anpassbaren Risikoparametern und visuellem Feedback durchführt. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine funktionierende MQL5-Strategie für den Handel mit Blockausbruch-Retests, die Sie anpassen können – legen wir los!





Verstehen der Blockausbruch-Strategie

Die Strategie der Ausbruchsblöcke ist eine Handelsstrategie, die Konsolidierungsbereiche identifiziert, in denen sich der Preis innerhalb einer engen Spanne bewegt, gefolgt von einem Ausbruch und einer impulsiven Bewegung, wobei Auftragsblöcke gebildet werden, die, wenn sie für ungültig erklärt werden, zu Blockausbrüchen für einen potenziellen Retest-Handel werden. Es nutzt die Rückkehr des Kurses zu diesen Blöcken nach einer signifikanten Abwärtsbewegung, um mit definierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in Richtung des Ausbruchs zu handeln, ergänzt durch visuelle Chartelemente. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Blockausbrüche an, denen wir begegnen könnten.

Abwärts-Ausbruchsblock:

Aufwärts-Ausbruchsblock:

Unser Plan ist es, Konsolidierungsbereiche durch die Analyse einer bestimmten Anzahl von Balken zu erkennen, Ausbrüche zu identifizieren, wenn der Preis den Bereich verlässt, und impulsive Bewegungen mit Hilfe eines auf einem Multiplikator basierenden Schwellenwertes zu bestätigen. Wir werden eine Logik implementieren, um Blockausbrüche mit Umkehrpunkten zu validieren, Handel bei Retests mit anpassbaren Parametern auszuführen und Blöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen zu visualisieren und so ein System zur Identifizierung und zum Handel von Blockausbruch-Chancen zu schaffen. Kurz gesagt, hier ist eine visuelle Darstellung unserer Ziele.





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen Sie MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner Experts, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige Eingabeparameter und globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade;

Wir beginnen die Implementierung, indem wir die Handelsbibliothek mit „#include <Trade/Trade.mqh>“ einbinden, die integrierte Funktionen für die Verwaltung von Handelsoperationen bietet. Anschließend initialisieren wir das Handelsobjekt „obj_Trade“ mit der Klasse CTrade, sodass der Expert Advisor Kauf- und Verkaufsaufträge programmatisch ausführen kann. So wird sichergestellt, dass die Ausführung von Handelsgeschäften effizient und ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Dann können wir einige Eingaben machen, sodass der Nutzer das Verhalten über die Nutzerschnittstelle (UI) ändern und steuern kann.

input double tradeLotSize = 0.01 ; input bool enableTrading = true ; input bool enableTrailingStop = true ; input double trailingStopPoints = 30 ; input double minProfitToTrail = 50 ; input int uniqueMagicNumber = 12345 ; input int consolidationBars = 7 ; input double maxConsolidationSpread = 50 ; input int barsToWaitAfterBreakout = 3 ; input double impulseMultiplier = 1.0 ; input double stopLossDistance = 1500 ; input double takeProfitDistance = 1500 ; input double moveAwayDistance = 50 ; input color bullishColor = clrGreen ; input color bearishColor = clrRed ; input color labelTextColor = clrBlack ; input bool enableSwingValidation = true ; input bool showSwingPoints = true ; input color swingLabelColor = clrWhite ; input int swingFontSize = 10 ;

Hier definieren wir Eingabeparameter, um das Verhalten des Programms zu konfigurieren: „tradeLotSize“ legt die Positionsgröße fest, während „enableTrading“ und „enableTrailingStop“ die Ausführung und den Trailing-Stop steuern, wobei „trailingStopPoints“ und „minProfitToTrail“ die Stop-Logik verfeinern. „uniqueMagicNumber“ identifiziert Trades, und Konsolidierung wird mit „consolidationBars“ und „maxConsolidationSpread“ erkannt. Der Rest der Eingaben ist selbsterklärend. Wir haben Kommentare hinzugefügt, um ihnen das Verständnis zu erleichtern. Zum Schluss müssen wir noch einige globale Variablen definieren, die wir für die gesamte Systemsteuerung verwenden werden.

struct PriceAndIndex { double price; int index; }; PriceAndIndex rangeHighestHigh = { 0 , 0 }; PriceAndIndex rangeLowestLow = { 0 , 0 }; bool isBreakoutDetected = false ; double lastImpulseLow = 0.0 ; double lastImpulseHigh = 0.0 ; int breakoutBarNumber = - 1 ; datetime breakoutTimestamp = 0 ; string blockNames[]; datetime blockEndTimes[]; bool invalidatedStatus[]; string blockTypes[]; bool movedAwayStatus[]; bool retestedStatus[]; string blockLabels[]; datetime creationTimes[]; datetime invalidationTimes[]; double invalidationSwings[]; bool isBullishImpulse = false ; bool isBearishImpulse = false ; #define OB_Prefix "OB REC "

Hier legen wir die Datenstrukturen und die Zustandsverfolgung für das System fest. Zunächst definieren wir die Struktur „PriceAndIndex“, um einen Preiswert (Hoch oder Tief) und den entsprechenden Balkenindex zu speichern, was eine genaue Verfolgung der Grenzen der Konsolidierungsspanne ermöglicht. Dann initialisieren wir die globalen Variablen: „rangeHighestHigh“ und „rangeLowestLow“ als „PriceAndIndex“-Instanzen, um das höchste Hoch und das tiefste Tief des Konsolidierungsbereichs zu speichern, „isBreakoutDetected“ als false, um Ausbruchsereignisse zu kennzeichnen, „lastImpulseLow“ und „lastImpulseHigh“ als 0.0, um die Preise nach dem Ausbruch für Impulsüberprüfungen aufzuzeichnen, „breakoutBarNumber“ als -1 und „breakoutTimestamp“ als 0, um das Ausbruchs-Timing zu verfolgen, und die Arrays „blockNames“, „blockEndTimes“, „invalidatedStatus“, „blockTypes“, „movedAwayStatus“, „retestedStatus“, „blockLabels“, „creationTimes“, „invalidationTimes“ und „invalidationSwings“ zur Verwaltung von Blockobjekten, ihrem Ablauf, ihrer Ungültigkeit, ihren Typen (Order oder Blockausbruch, Auf- oder Abwärts), ihrem Retest-Status und den zugehörigen Umkehrpunkten.

Schließlich definieren wir „OB_Prefix“ als „OB REC“, um eine einheitliche Kennzeichnung von Auftragsblockobjekten zu gewährleisten. Definieren wir nun einige Hilfsfunktionen, die wir benötigen, um die Farbe von ungültig gewordenen Auftragsblöcken abzudunkeln und Ereignisbehandler zu behandeln.

color DarkenColor( color colorValue, double factor = 0.8 ) { int red = int ((colorValue & 0xFF ) * factor); int green = int (((colorValue >> 8 ) & 0xFF ) * factor); int blue = int (((colorValue >> 16 ) & 0xFF ) * factor); return ( color )(red | (green << 8 ) | (blue << 16 )); } double high( int index) { return iHigh ( _Symbol , _Period , index); } double low( int index) { return iLow ( _Symbol , _Period , index); } double close( int index) { return iClose ( _Symbol , _Period , index); } datetime time( int index) { return iTime ( _Symbol , _Period , index); } int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , OB_Prefix); ChartRedraw ( 0 ); }

Wir arbeiten weiter an der Implementierung von Nutzungs- und Lebenszyklusmanagementfunktionen für unser System. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DarkenColor“, die einen Farbwert und einen optionalen Faktor (Standardwert 0.8), extrahiert die Rot-, Grün- und Blaukomponenten mit bitweisen Operationen („colorValue & 0xFF“, „(colorValue >> 8) & 0xFF“, „(colorValue >> 16) & 0xFF“), verdunkelt sie durch Multiplikation mit dem Faktor und kombiniert sie mit bitweisen Verschiebungen („red | (green << 8) | (blue << 16)“), um eine verdunkelte Farbe zur visuellen Unterscheidung von ungültigen Blöcken zu erhalten.

Anschließend erstellen wir die Zugriffsfunktionen „high“, „low“, „close“ und „time“, die Hoch (iHigh), Tief („iLow“), Schlusspreis („iClose“) und den Zeitstempel (iTime) für einen bestimmten Balken-Index für das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitraum zurückgeben und so das Abrufen von Kursdaten vereinfachen. Als Nächstes rufen wir in der Funktion OnInit „SetExpertMagicNumber“ mit „obj_Trade“ für „uniqueMagicNumber“ auf, um Handelsgeschäfte zur Identifizierung zu markieren und INIT_SUCCEEDED bei einer erfolgreichen Initialisierung zurückzugeben. Schließlich werden in der Funktion OnDeinit mit ObjectsDeleteAll alle Chartobjekte mit „OB_Prefix“ entfernt und ChartRedraw aufgerufen, um das Chart zu aktualisieren und eine saubere Ressourcenbereinigung sicherzustellen. Wir können nun zur Hauptereignisbehandlung durch OnTick übergehen, um unsere wesentliche Steuerungslogik zu implementieren.

void OnTick () { static bool isNewBar = false ; int currentBarCount = iBars ( _Symbol , _Period ); static int previousBarCount = currentBarCount; if (previousBarCount == currentBarCount) { isNewBar = false ; } else { isNewBar = true ; previousBarCount = currentBarCount; } if (!isNewBar) return ; int startBarIndex = 1 ; int chartScale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int dynamicFontSize = 8 + (chartScale * 2 ); if (!isBreakoutDetected) { if (rangeHighestHigh.price == 0 && rangeLowestLow.price == 0 ) { bool isConsolidated = true ; for ( int i = startBarIndex; i < startBarIndex + consolidationBars - 1 ; i++) { if ( MathAbs (high(i) - high(i + 1 )) > maxConsolidationSpread * Point () || MathAbs (low(i) - low(i + 1 )) > maxConsolidationSpread * Point ()) { isConsolidated = false ; break ; } } if (isConsolidated) { rangeHighestHigh.price = high(startBarIndex); rangeHighestHigh.index = startBarIndex; for ( int i = startBarIndex + 1 ; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { if (high(i) > rangeHighestHigh.price) { rangeHighestHigh.price = high(i); rangeHighestHigh.index = i; } } rangeLowestLow.price = low(startBarIndex); rangeLowestLow.index = startBarIndex; for ( int i = startBarIndex + 1 ; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { if (low(i) < rangeLowestLow.price) { rangeLowestLow.price = low(i); rangeLowestLow.index = i; } } Print ( "Consolidation range established: Highest High = " , rangeHighestHigh.price, " at index " , rangeHighestHigh.index, " and Lowest Low = " , rangeLowestLow.price, " at index " , rangeLowestLow.index); } } else { double currentHigh = high( 1 ); double currentLow = low( 1 ); if (currentHigh <= rangeHighestHigh.price && currentLow >= rangeLowestLow.price) { Print ( "Range extended: High = " , currentHigh, ", Low = " , currentLow); } else { Print ( "No extension: Bar outside range." ); } } } }

Wir beginnen mit der Definition einer Logik, um zunächst die Konsolidierungskreise zu ermitteln. In der Funktion OnTick werden neue Balken verfolgt, indem die aktuelle Balkenanzahl von iBars mit einem statischen „previousBarCount“ verglichen wird, „isNewBar“ auf true gesetzt wird und „previousBarCount“ aktualisiert wird, wenn ein neuer Balken erkannt wird, oder false, wenn nicht. Anschließend wird die Zoom-Skala des Charts mit ChartGetInteger unter Verwendung von CHART_SCALE abgerufen und eine „dynamicFontSize“ als 8 plus das Doppelte der Skala für die adaptive Größenanpassung der Kennzeichnungen berechnet. Wenn kein Ausbruch erkannt wird („isBreakoutDetected“ ist falsch) und kein Bereich festgelegt ist („rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ gleich 0), wird auf eine Konsolidierung geprüft, indem die „consolidationBars“ ab „startBarIndex“ 1 durchlaufen werden und sichergestellt wird, dass sich die Höchst- und Tiefstwerte benachbarter Bars um weniger als „maxConsolidationSpread * Point()“ unterscheiden, wobei MathAbs verwendet wird.

Im Falle einer Konsolidierung werden die Werte „rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ mit Hilfe von „high“ und „low“ auf den Höchst- und Tiefstwert von „startBarIndex“ gesetzt, dann werden die „consolidationBars“ durchlaufen, um sie mit ihren Indizes auf den Höchst- und Tiefstwert zu aktualisieren, und der Bereich wird mit der Funktion Print protokolliert. Wenn ein Bereich existiert, wird geprüft, ob das Hoch und das Tief („high(1)“, „low(1)“) des aktuellen Balkens innerhalb des Bereichs „rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ liegen, wobei die Erweiterung protokolliert wird, wenn sie wahr ist, oder keine Erweiterung, wenn sie außerhalb liegt. Wir können nun die Preise verwenden, um die Auftragsblöcke zu erkennen, zu visualisieren und zu verwalten, bevor wir sie für weitere Analysen verwenden, denn wir müssen sie zuerst ungültig machen, bevor sie zu Unterbrecherblöcken werden.

if (rangeHighestHigh.price > 0 && rangeLowestLow.price > 0 ) { double currentClosePrice = close( 1 ); if (currentClosePrice > rangeHighestHigh.price) { Print ( "Upward breakout at " , currentClosePrice, " > " , rangeHighestHigh.price); isBreakoutDetected = true ; } else if (currentClosePrice < rangeLowestLow.price) { Print ( "Downward breakout at " , currentClosePrice, " < " , rangeLowestLow.price); isBreakoutDetected = true ; } } if (isBreakoutDetected) { Print ( "Breakout detected. Resetting for the next range." ); breakoutBarNumber = 1 ; breakoutTimestamp = TimeCurrent (); lastImpulseHigh = rangeHighestHigh.price; lastImpulseLow = rangeLowestLow.price; isBreakoutDetected = false ; rangeHighestHigh.price = 0 ; rangeHighestHigh.index = 0 ; rangeLowestLow.price = 0 ; rangeLowestLow.index = 0 ; } if (breakoutBarNumber >= 0 && TimeCurrent () > breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds ()) { double impulseRange = lastImpulseHigh - lastImpulseLow; double impulseThresholdPrice = impulseRange * impulseMultiplier; isBullishImpulse = false ; isBearishImpulse = false ; for ( int i = 1 ; i <= barsToWaitAfterBreakout; i++) { double closePrice = close(i); if (closePrice >= lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice) { isBullishImpulse = true ; Print ( "Impulsive upward move: " , closePrice, " >= " , lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice); break ; } else if (closePrice <= lastImpulseLow - impulseThresholdPrice) { isBearishImpulse = true ; Print ( "Impulsive downward move: " , closePrice, " <= " , lastImpulseLow - impulseThresholdPrice); break ; } } if (!isBullishImpulse && !isBearishImpulse) { Print ( "No impulsive movement detected." ); } bool isOrderBlockValid = isBearishImpulse || isBullishImpulse; if (isOrderBlockValid) { datetime blockStartTime = iTime ( _Symbol , _Period , consolidationBars + barsToWaitAfterBreakout + 1 ); double blockTopPrice = lastImpulseHigh; int visibleBarsOnChart = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); datetime blockEndTime = blockStartTime + (visibleBarsOnChart / 1 ) * PeriodSeconds (); double blockBottomPrice = lastImpulseLow; string blockName = OB_Prefix + "(" + TimeToString (blockStartTime) + ")" ; color blockColor = isBullishImpulse ? bullishColor : bearishColor; string blockLabel = isBullishImpulse ? "Bullish Order Block" : "Bearish Order Block" ; string blockType = isBullishImpulse ? "OB-bullish" : "OB-bearish" ; if ( ObjectFind ( 0 , blockName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , blockName, OBJ_RECTANGLE , 0 , blockStartTime, blockTopPrice, blockEndTime, blockBottomPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_TIME , 0 , blockStartTime); ObjectSetDouble ( 0 , blockName, OBJPROP_PRICE , 0 , blockTopPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_TIME , 1 , blockEndTime); ObjectSetDouble ( 0 , blockName, OBJPROP_PRICE , 1 , blockBottomPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_COLOR , blockColor); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_BACK , false ); datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockTopPrice + blockBottomPrice) / 2 ; string labelObjectName = blockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , labelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_TEXT , blockLabel); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ChartRedraw ( 0 ); ArrayResize (blockNames, ArraySize (blockNames) + 1 ); blockNames[ ArraySize (blockNames) - 1 ] = blockName; ArrayResize (blockEndTimes, ArraySize (blockEndTimes) + 1 ); blockEndTimes[ ArraySize (blockEndTimes) - 1 ] = blockEndTime; ArrayResize (invalidatedStatus, ArraySize (invalidatedStatus) + 1 ); invalidatedStatus[ ArraySize (invalidatedStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (blockTypes, ArraySize (blockTypes) + 1 ); blockTypes[ ArraySize (blockTypes) - 1 ] = blockType; ArrayResize (movedAwayStatus, ArraySize (movedAwayStatus) + 1 ); movedAwayStatus[ ArraySize (movedAwayStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (retestedStatus, ArraySize (retestedStatus) + 1 ); retestedStatus[ ArraySize (retestedStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (blockLabels, ArraySize (blockLabels) + 1 ); blockLabels[ ArraySize (blockLabels) - 1 ] = labelObjectName; ArrayResize (creationTimes, ArraySize (creationTimes) + 1 ); creationTimes[ ArraySize (creationTimes) - 1 ] = time( 1 ); ArrayResize (invalidationTimes, ArraySize (invalidationTimes) + 1 ); invalidationTimes[ ArraySize (invalidationTimes) - 1 ] = 0 ; ArrayResize (invalidationSwings, ArraySize (invalidationSwings) + 1 ); invalidationSwings[ ArraySize (invalidationSwings) - 1 ] = 0.0 ; Print ( "Order Block created: " , blockName); } } breakoutBarNumber = - 1 ; breakoutTimestamp = 0 ; lastImpulseHigh = 0 ; lastImpulseLow = 0 ; isBullishImpulse = false ; isBearishImpulse = false ; }

Hier implementieren wir die Logik zur Erkennung von Unterbrechungen und zur Erstellung von Auftragsblöcken. Zunächst prüfen wir, ob ein Konsolidierungsbereich definiert ist („rangeHighestHigh.price“ und „rangeLowestLow.price“ > 0), indem wir den Schlusskurs des aktuellen Balkens mit „close(1)“ abrufen; wenn er über „rangeHighestHigh.price“ überschreitet, wird ein Ausbruch nach oben protokolliert und „isBreakoutDetected“ auf true gesetzt; liegt er unter „rangeLowestLow.price“, wird ein Ausbruch nach unten protokolliert und das Flag gesetzt. Wenn „isBreakoutDetected“ wahr ist, protokollieren wir den Breakout, setzen „breakoutBarNumber“ auf 1 und „breakoutTimestamp“ auf TimeCurrent, speichern „lastImpulseHigh“ und „lastImpulseLow“ und setzen die Bereichsvariablen und das Breakout-Flag zurück.

Wenn „breakoutBarNumber“ nicht negativ ist und die aktuelle Zeit den Wert von „breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds“ übersteigt, berechnen wir den „impulseRange“ („lastImpulseHigh – lastImpulseLow“) und den Schwellenwert („impulseRange * impulseMultiplier“), wobei wir Bars innerhalb von „barsToWaitAfterBreakout“ auf einen Schlusskurs prüfen, der über „lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice“ (Einstellung „isBullishImpulse“) oder unter „lastImpulseLow – impulseThresholdPrice“ (Einstellung „isBearishImpulse“) liegt.

Wenn kein Impuls erkannt wird, protokollieren wir das; wenn doch und gültig („isBearishImpulse“ oder „isBullishImpulse“), erstellen wir einen Orderblock mit ObjectCreate (OBJ_RECTANGLE) mit „blockStartTime“ aus iTime, Top/Bottom-Preisen aus „lastImpulseHigh“/“lastImpulseLow“ und Endzeit basierend auf „ChartGetInteger(CHART_VISIBLE_BARS)“, wobei Eigenschaften wie „OBJPROP_FILL“ und „OBJPROP_COLOR“ („bullishColor“ oder „bearishColor“), fügen eine zentrierte Kennzeichnung mit „blockLabel“ über „OBJ_TEXT“ hinzu und aktualisieren die Arrays „blockNames“, „blockEndTimes“, „invalidatedStatus“, „blockTypes“, „movedAwayStatus“, „retestedStatus“, „blockLabels“, „creationTimes“, und „invalidationSwings“. Schließlich setzen wir die Breakout-Variablen zurück. So entsteht ein System zur Erkennung von Ausbrüchen und zur Visualisierung von Auftragsblöcken. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Da wir nun die anfänglichen Orderblöcke erkennen können, müssen wir eine Logik definieren, damit wir sie bei einem entsprechenden Preisausbruch als ungültig markieren und die Ungültigkeit anhand von Preisaktionsschwungpunkten bestätigen. Wir werden ihre Farbe zur Unterscheidung verdunkeln.

for ( int j = ArraySize (blockNames) - 1 ; j >= 0 ; j--) { string currentBlockName = blockNames[j]; bool doesBlockExist = false ; double blockHigh = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 0 ); double blockLow = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 1 ); datetime blockStartTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime blockEndTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 1 ); color blockCurrentColor = ( color ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR ); if (time( 1 ) < blockEndTime) { doesBlockExist = true ; } if ( StringFind (blockTypes[j], "OB-" ) == 0 && !invalidatedStatus[j]) { bool invalidated = false ; string newBlockType = "" ; color invalidatedColor = clrNONE ; string newLabel = "" ; bool isForBullishBB = false ; double breakPrice = 0.0 ; int arrowCode = 0 ; int anchor = 0 ; if (blockTypes[j] == "OB-bearish" && close( 1 ) > blockHigh) { isForBullishBB = true ; breakPrice = blockHigh; arrowCode = 233 ; anchor = ANCHOR_BOTTOM ; newBlockType = "Invalidated-bearish" ; invalidatedColor = DarkenColor(bearishColor); newLabel = "Invalidated Bearish Order Block" ; } else if (blockTypes[j] == "OB-bullish" && close( 1 ) < blockLow) { isForBullishBB = false ; breakPrice = blockLow; arrowCode = 234 ; anchor = ANCHOR_TOP ; newBlockType = "Invalidated-bullish" ; invalidatedColor = DarkenColor(bullishColor); newLabel = "Invalidated Bullish Order Block" ; } else { continue ; } bool validSwingForInvalidation = true ; int swingShift = - 1 ; double swingPrice = 0.0 ; if (enableSwingValidation) { int creationShift = iBarShift ( _Symbol , _Period , creationTimes[j], false ); if (creationShift > 1 ) { double extreme = isForBullishBB ? blockLow : blockHigh; bool isBearishOB = isForBullishBB; if (isBearishOB) { double minLow = extreme; for ( int k = creationShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (low(k) < minLow) { minLow = low(k); swingShift = k; } } validSwingForInvalidation = minLow < extreme; swingPrice = minLow; } else { double maxHigh = extreme; for ( int k = creationShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (high(k) > maxHigh) { maxHigh = high(k); swingShift = k; } } validSwingForInvalidation = maxHigh > extreme; swingPrice = maxHigh; } } else { validSwingForInvalidation = false ; } } if (validSwingForInvalidation) { invalidated = true ; } if (invalidated) { ObjectSetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR , invalidatedColor); ObjectDelete ( 0 , blockLabels[j]); datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2 ; string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , newLabelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT , newLabel); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); string arrowName = currentBlockName + "_break_arrow" ; if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , time( 1 ), breakPrice); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , arrowCode); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , invalidatedColor); } if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0 ) { string swingLabelName = currentBlockName + "_invalid_swing" ; if ( ObjectFind ( 0 , swingLabelName) < 0 ) { datetime swingTime = time(swingShift); ObjectCreate ( 0 , swingLabelName, OBJ_TEXT , 0 , swingTime, swingPrice); string swingText = isForBullishBB ? "LL" : "HH" ; ObjectSetString ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_TEXT , swingText); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_COLOR , swingLabelColor); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , swingFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR , isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_UPPER : ANCHOR_LEFT_LOWER ); } } ChartRedraw ( 0 ); invalidatedStatus[j] = true ; blockTypes[j] = newBlockType; movedAwayStatus[j] = false ; retestedStatus[j] = false ; blockLabels[j] = newLabelObjectName; invalidationTimes[j] = time( 1 ); invalidationSwings[j] = isForBullishBB ? high( 1 ) : low( 1 ); Print ( "Order Block invalidated: " , currentBlockName); } } if (!doesBlockExist) { ArrayRemove (blockNames, j, 1 ); ArrayRemove (blockEndTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidatedStatus, j, 1 ); ArrayRemove (blockTypes, j, 1 ); ArrayRemove (movedAwayStatus, j, 1 ); ArrayRemove (retestedStatus, j, 1 ); ArrayRemove (blockLabels, j, 1 ); ArrayRemove (creationTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidationTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidationSwings, j, 1 ); Print ( "Removed expired block at index " , j); } }

Um die Logik für die Verwaltung und Ungültigmachung von Orderblöcken zu implementieren, iterieren wir rückwärts durch „blockNames“, um jeden Block zu verarbeiten, wobei wir seine Höchst- und Tiefstpreise mit ObjectGetDouble und seine Start-/Endzeiten mit ObjectGetInteger abrufen und ihn als vorhanden markieren, wenn die Zeit des aktuellen Balkens („time(1)“) vor seiner Endzeit liegt. Bei gültigen Orderblöcken (Typ beginnend mit „OB-“ und nicht ungültig) prüfen wir die Ungültigkeit: Wenn „OB-bearish“ und der Schlusskurs („close(1)“) das Hoch des Blocks übersteigt, wird mit „ObjectCreate“ (OBJ_ARROW) und einer verdunkelten Farbe aus „DarkenColor“ ein Aufwärts-Blockausbruch mit einem Aufwärtspfeil (Code 233) erstellt (OBJ_ARROW) und einer verdunkelten Farbe aus „DarkenColor“; wenn „OB-bullish“ und der Schlusskurs unter dem Tiefstkurs des Blocks liegt, setzen wir einen Abwärts-Blockausbruch mit einem Pfeil nach unten (Code 234). MQL5 bietet eine umfangreiche Liste von Wingdings-Codes an, die Sie nach Belieben verwenden können.

Wenn „enableSwingValidation“ wahr ist, wird der Block validiert, indem mit iBarShift und „low“ bzw. „high“ geprüft wird, ob seit der Erstellung ein tieferes Tief (abwärts) oder ein höheres Hoch (aufwärts) erreicht wurde, und die Farbe und Kennzeichnung des Blocks mit ObjectSetInteger und ObjectCreate (OBJ_TEXT) aktualisiert, falls sie gültig sind. Wenn „showSwingPoints“ aktiviert ist, fügen wir ein Umkehrkennzeichnung („LL“ oder „HH“) mit „ObjectCreate“ zum Zeitpunkt und Preis des Umkehrpunktes hinzu. Wenn sie für ungültig erklärt werden, aktualisieren wir den Blockstatus mit „invalidatedStatus“, „blockTypes“ und „invalidationTimes“, protokollieren die Ungültigkeitserklärung und setzen den Status der Wiederholungsprüfung zurück. Wenn ein Block nicht vorhanden ist, werden seine Zustände, wie z. B. „invalidatedStatus“, mit ArrayRemove aus den Speicher-Arrays entfernt und die Entfernung protokolliert, dann wird das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu gezeichnet. Nach der Kompilierung sollten Sie folgendes Ergebnis sehen.

Nun, da der zweite Schritt der Ungültigkeitserklärung abgeschlossen ist, können wir zum nächsten Schritt übergehen, bei dem wir den Kurs verfolgen und darauf warten, dass der Preis unsere ungültig gemachten Orderblöcke erneut testet und sie als Blockausbrüche markiert.

for ( int j = ArraySize (blockNames) - 1 ; j >= 0 ; j--) { if ( StringFind (blockTypes[j], "Invalidated-" ) != 0 ) continue ; string currentBlockName = blockNames[j]; double blockHigh = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 0 ); double blockLow = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 1 ); datetime blockStartTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime blockEndTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 1 ); bool isForBullishBB = (blockTypes[j] == "Invalidated-bearish" ); datetime currentBarTime = time( 1 ); if (currentBarTime <= invalidationTimes[j]) continue ; if (!movedAwayStatus[j]) { if (isForBullishBB && close( 1 ) > blockHigh + moveAwayDistance * _Point ) { movedAwayStatus[j] = true ; Print ( "Moved away for bullish BB setup: " , currentBlockName); } else if (!isForBullishBB && close( 1 ) < blockLow - moveAwayDistance * _Point ) { movedAwayStatus[j] = true ; Print ( "Moved away for bearish BB setup: " , currentBlockName); } } if (movedAwayStatus[j] && !retestedStatus[j]) { bool retestCondition = false ; if (isForBullishBB && low( 1 ) <= blockHigh && close( 1 ) > blockHigh) { retestCondition = true ; } else if (!isForBullishBB && high( 1 ) >= blockLow && close( 1 ) < blockLow) { retestCondition = true ; } bool validSwingForRetest = true ; int swingShift = - 1 ; double swingPrice = 0.0 ; if (enableSwingValidation && retestCondition) { int invalidShift = iBarShift ( _Symbol , _Period , invalidationTimes[j], false ); if (invalidShift > 1 ) { double extreme = invalidationSwings[j]; if (isForBullishBB) { double maxHigh = extreme; for ( int k = invalidShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (high(k) > maxHigh) { maxHigh = high(k); swingShift = k; } } validSwingForRetest = maxHigh > extreme; swingPrice = maxHigh; } else { double minLow = extreme; for ( int k = invalidShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (low(k) < minLow) { minLow = low(k); swingShift = k; } } validSwingForRetest = minLow < extreme; swingPrice = minLow; } } else { validSwingForRetest = false ; } } } }

Um die Logik zur Erkennung von ungültig gewordenen Blockausbrüchen zu implementieren, iterieren wir rückwärts durch „blockNames“ nach Blöcken mit „Invalidated-“ in „blockTypes“, rufen Hoch- und Tiefstpreise mit ObjectGetDouble und Start-/Endzeiten mit ObjectGetInteger ab und prüfen, ob der Block ein Aufwärts-Blockausbruch ist („Invalidated-bearish“). Wenn die Zeit des aktuellen Balkens („time(1)“) nicht nach „invalidationTimes“ liegt, wird zum nächsten Block übergegangen. Bei Blöcken, die noch nicht weggezogen wurden („movedAwayStatus“ false), wird geprüft, ob der Schlusskurs („close(1)“) „blockHigh + moveAwayDistance * _Point“ für aufwärts übersteigt oder „blockLow – moveAwayDistance * _Point“ für abwärts unterschreitet, und „movedAwayStatus“ auf true gesetzt.

Für Blöcke, die sich entfernt haben, aber nicht erneut getestet wurden („retestedStatus“ false), setzen wir einen Aufwärts-Retest, wenn „low(1)“ „blockHigh“ erreicht und „close(1)“ darüber liegt, oder einen Abwärts-Retest, wenn „high(1)“ „blockLow“ erreicht und „close(1)“ darunter liegt. Wenn „enableSwingValidation“ und eine Wiederholungsbedingung erfüllt sind, validieren wir die Umkehrpunkte mit Hilfe von iBarShift, um den Ungültigkeitsbalken zu erhalten, und prüfen, ob seit der Ungültigkeitserklärung ein höheres Hoch („high“) für einen Aufwärtstrend oder ein niedrigeres Tief („low“) für einen Abwärtstrend eingetreten ist, und setzen „validSwingForRetest“ und „swingPrice“ entsprechend. Wir können die Wiederholungstests verfolgen, die Blöcke als Unterbrechungsblöcke markieren, ihre Farbe zur Unterscheidung ändern und Positionen eröffnen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

if (retestCondition && validSwingForRetest) { if (enableTrading) { double entryPrice = 0.0 ; double stopLossPrice = 0.0 ; double takeProfitPrice = 0.0 ; if (isForBullishBB) { entryPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); stopLossPrice = entryPrice - stopLossDistance * _Point ; takeProfitPrice = entryPrice + takeProfitDistance * _Point ; obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); Print ( "Buy trade on bullish BB retest: " , currentBlockName); } else { entryPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); stopLossPrice = entryPrice + stopLossDistance * _Point ; takeProfitPrice = entryPrice - takeProfitDistance * _Point ; obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); Print ( "Sell trade on bearish BB retest: " , currentBlockName); } } color bbColor = isForBullishBB ? clrBlueViolet : clrOrange ; ObjectSetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR , bbColor); ObjectDelete ( 0 , blockLabels[j]); string newLabel = isForBullishBB ? "Bullish Breaker Block" : "Bearish Breaker Block" ; datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2 ; string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , newLabelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT , newLabel); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0 ) { string swingLabelName = currentBlockName + "_retest_swing" ; if ( ObjectFind ( 0 , swingLabelName) < 0 ) { datetime swingTime = time(swingShift); ObjectCreate ( 0 , swingLabelName, OBJ_TEXT , 0 , swingTime, swingPrice); string swingText = isForBullishBB ? "HH" : "LL" ; ObjectSetString ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_TEXT , swingText); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_COLOR , swingLabelColor); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , swingFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR , isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_LOWER : ANCHOR_LEFT_UPPER ); } } ChartRedraw ( 0 ); blockTypes[j] = isForBullishBB ? "BB-bullish" : "BB-bearish" ; retestedStatus[j] = true ; blockLabels[j] = newLabelObjectName; Print ( "Converted to " , newLabel, ": " , currentBlockName); }

Schließlich implementieren wir die Handels- und Visualisierungslogik für neu getestete Unterbrecherblöcke. Wenn ein Retest bestätigt wird („retestCondition“ und „validSwingForRetest“ sind true) und der Handel aktiviert ist („enableTrading“), führen wir Handelsgeschäfte aus: bei einen Aufwärts-Blockausbruch („isForBullishBB“) setzen wir den Einstieg zum Briefkurs mit SymbolInfoDouble, berechnen StopLoss („stopLossDistance * _Point“ unterhalb des Einstiegs) und TakeProfit („takeProfitDistance * _Point“ oberhalb des Einstiegs) und führen einen Kauf mit „obj_Trade.Buy“; bei einen Abwärts-Blockausbruch verwenden wir den Geldkurs, setzen den Stop-Loss über und den Take-Profit unter und führen einen Verkauf mit „obj_Trade.Sell“ aus und protokollieren entsprechend.

Anschließend aktualisieren wir das Erscheinungsbild des Blocks, indem wir seine Farbe mit ObjectSetInteger auf clrBlueViolet für aufwärts oder „clrOrange” für abwärts setzen, die alte Kennzeichnung mit ObjectDelete löschen und mit OBJ_TEXT eine neue Kennzeichnung („Bullish Breaker Block” oder „Bearish Breaker Block”) am Mittelpunkt des Blocks mit „ObjectCreate” mit „labelTextColor” und „dynamicFontSize”. Wenn „enableSwingValidation“ und „showSwingPoints“ wahr sind und ein gültiger „swingShift“ vorliegt, fügen wir eine Kennzeichnung des Umkehrpunkts („HH“ für bullish, „LL“ für bearish) zur Zeit und zum Preis des Umkehrpunks mit ObjectCreate mit „swingLabelColor“ und „swingFontSize“ hinzu. Schließlich aktualisieren wir „blockTypes“ auf „BB-bullish“ oder „BB-bearish“, setzen „retestedStatus“ auf true, aktualisieren „blockLabels“, protokollieren die Umrechnung und zeichnen das Chart neu. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir die Ausbruchsblöcke erkennen, visualisieren und entsprechend handeln können. Jetzt müssen wir nur noch eine Trailing-Stop-Logik hinzufügen, um die Gewinne zu maximieren, und das war's. Wir definieren eine Funktion dafür, um den Code zu modularisieren.

void applyTrailingStop( double trailingPoints, CTrade &trade_object, int magicNo = 0 ) { double buyStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - trailingPoints * _Point , _Digits ); double sellStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + trailingPoints * _Point , _Digits ); for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNo)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && buyStopLoss > PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (buyStopLoss > PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )) { trade_object.PositionModify(ticket, buyStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && sellStopLoss < PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (sellStopLoss < PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )) { trade_object.PositionModify(ticket, sellStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } void OnTick () { if (enableTrailingStop) { applyTrailingStop(trailingStopPoints, obj_Trade, uniqueMagicNumber); } }

Hier implementieren wir die Trailing-Stop-Funktionalität und integrieren sie in die ereignisgesteuerte Logik. Zunächst entwickeln wir die Funktion „applyTrailingStop“, die einen Kauf-Stop-Loss als aktuellen Geldkurs (SymbolInfoDouble mit SYMBOL_BID) minus „trailingPoints * _Point“ und einen Verkaufs-Stop-Loss als Briefkurs („SYMBOL_ASK“) plus „trailingPoints * _Point“ berechnet, beide normalisiert mit NormalizeDouble auf die Ziffern des Symbols. Wir iterieren rückwärts durch die offenen Positionen mit PositionsTotal, rufen das Ticket jeder Position mit „PositionGetTicket“ ab und überprüfen, ob es mit dem Symbol und der magicNo“ (falls ungleich Null) übereinstimmt, mit den Funktionen PositionGetString und „PositionGetInteger“.

Bei Kaufpositionen (POSITION_TYPE_BUY) prüfen wir, ob „buyStopLoss“ über dem Eröffnungskurs („PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)“) und höher als der aktuelle Stop-Loss oder nicht gesetzt ist, und aktualisieren ihn mit „trade_object.PositionModify“; bei Verkaufspositionen stellen wir sicher, dass „sellStopLoss“ unter dem Eröffnungskurs liegt und niedriger als der aktuelle Stop-Loss oder nicht gesetzt ist, und aktualisieren ihn auf ähnliche Weise. In der Funktion OnTick prüfen wir dann, ob „enableTrailingStop“ wahr ist und rufen „applyTrailingStop“ mit „trailingStopPoints“, „obj_Trade“ und „uniqueMagicNumber“ auf, um offene Positionen bei jedem Tick zu verwalten. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass der Trailing-Stop vollständig aktiviert ist, wenn sich der Kurs zu unseren Gunsten entwickelt. Hier ist ein einheitlicher Test sowohl für Abwärts- als auch für Aufwärts-Ausbruchsblöcke.

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass das Programm alle Einstiegsbedingungen identifiziert und überprüft und bei Bestätigung die entsprechende Position mit den entsprechenden Einstiegsparametern öffnet und somit unser Ziel erreicht. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir das Handelssystem der Ausbruchsblöcke in MQL5 erstellt, um Konsolidierungsbereiche zu identifizieren, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten zu validieren und Retest-Trades mit anpassbaren Risikoparametern und Trailing-Stops auszuführen. Das System visualisiert Auftrags- und Ausbruchsblöcke mit dynamischen Kennzeichnungen und Pfeilen, was die Klarheit von Handelsentscheidungen erhöht.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Mit dieser Strategie der Ausbruchsblöcke sind Sie bestens gerüstet, um Preiswiederholungsgelegenheiten zu nutzen und Ihre Handelsreise weiter zu verfeinern. Viel Spaß beim Handeln!