Include Dateien (#include)

Befehlszeile #include kann in jeder Programmstelle auftreten, gewoehnlich aber befinden sich alle Einschluesse am Anfang der Datei des Ausgangstextes. Aufrufformat:

#include <Dateiname>

#include "Dateiname"

Beispiele:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

Preprozessor ersetzt die Zeile #include <Dateiname> durch den Dateiinhalt WinUser32.mqh. Spitze Klammern bezeichnen, dass die Datei WinUser32.mqh dem Standardkatalog entnommen werden wird (gewoehnlich ist es Katalog_des Terminals\MQL5\Include). Laufendes Katalog wird nicht durchgesehen.

Wenn der Dateiname in Anführungszeichen zteht, wird die Suche im laufenden Katalog (wo sich Hauptdatei des Ausgangstextes befindet) durchgeführt. Standardkatalog wird nicht durchgesehen.

Sehen Sie auch

Standardbibliothek, Import der Funktionen