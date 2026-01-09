Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 36): Handel mit Angebot und Nachfrage mit Retest und Impulsmodell

Einführung

In unserem letzten Artikel (Teil 35) haben wir das Handelssystem Breaker Block in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das Konsolidierungsbereiche identifiziert, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten validiert und Retests mit anpassbaren Risikoparametern und visuellem Feedback gehandelt hat. In Teil 36 entwickeln wir ein Handelssystem auf Basis von Angebot und Nachfrage, das ein Retest- und Impulsmodell verwendet. Dieses Modell erkennt Angebots- und Nachfragezonen durch Konsolidierung, validiert sie mit impulsiven Bewegungen und führt Handelsgeschäfte bei Retests mit Trendbestätigung und dynamischen Chartvisualisierungen aus. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine funktionierende MQL5-Strategie für den Handel der Tests von Angebots- und Nachfragezonen, die Sie anpassen können - legen wir los!





Verständnis des Systems der Angebots- und Nachfragestrategie

Die Angebots- und Nachfragestrategie identifizieren wichtige Preiszonen, in denen bedeutende Käufe (Nachfrage) oder Verkäufe (Angebot) stattgefunden haben, typischerweise nach Phasen der Konsolidierung. Nachdem eine impulsive Kursbewegung die Gültigkeit einer Zone bestätigt hat, zielen Händler darauf ab, die Zone erneut zu testen. Sie können in Kaufgeschäfte einsteigen, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend wieder in eine Nachfragezone eintritt, oder sie können in Erwartung einer Erholung an einer Angebotszone in einem Aufwärtstrend Verkaufstransaktionen einleiten. Durch das Festlegen von Risiko- und Ertragsniveaus können Händler aus Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit Kapital schlagen. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Möglichkeiten an, die wir haben.

Einrichtung der Angebotszone:

Einrichtung der Nachfragezone:

Unser Plan ist es, Konsolidierungsbereiche über eine bestimmte Anzahl von Balken zu erkennen, Zonen mit impulsiven Bewegungen anhand eines auf einem Multiplikator basierenden Schwellenwerts zu validieren und Handelseinträge mit optionalen Trendprüfungen zu bestätigen. Wir implementieren eine Logik zur Verfolgung des Zonenstatus, führen Handelsgeschäfte bei Retests mit anpassbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen aus und visualisieren die Zonen mit dynamischen Labels und Farben, um ein System für präzisen Angebots- und Nachfragehandel zu schaffen. Kurz gesagt, hier ist eine visuelle Darstellung unserer Ziele.





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner Experts, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige Eingabeparameter und globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade;

Wir beginnen die Implementierung, indem wir die Handelsbibliothek mit „#include <Trade/Trade.mqh>“ einbinden, die integrierte Funktionen für die Verwaltung von Handelsoperationen bietet. Anschließend initialisieren wir das Handelsobjekt „obj_Trade“ mit der Klasse CTrade, sodass der Expert Advisor Kauf- und Verkaufsaufträge programmatisch ausführen kann. So wird sichergestellt, dass die Ausführung von Handelsgeschäften effizient und ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Dann können wir einige Enumerationen deklarieren, die eine Klassifizierung einiger Nutzereingaben ermöglichen.

enum TradeTestedZonesMode { NoRetrade, LimitedRetrade, UnlimitedRetrade }; enum BrokenZonesMode { AllowBroken, NoBroken }; enum ZoneSizeMode { NoRestriction, EnforceLimits }; enum TrendConfirmationMode { NoConfirmation, ConfirmTrend };

Wir deklarieren einige wichtige Enumerationen, um das Handelsverhalten und die Zonenvalidierung zu konfigurieren. Zunächst erstellen wir das Enum „TradeTestedZonesMode“ mit Optionen: „NoRetrade“ (einmaliger Handel mit Zonen), „LimitedRetrade“ (Handel bis zu einer bestimmten Grenze) und „UnlimitedRetrade“ (Handel während der Gültigkeitsdauer), die festlegen, wie oft Zonen gehandelt werden können. Dann definieren wir das Enum „BrokenZonesMode“ mit „AllowBroken“ (Zonen als gebrochen markieren, wenn der Preis sie durchbricht) und „NoBroken“ (Zonen bleiben testbar), die die Gültigkeit der Zonen nach Ausbrüchen bestimmen. Als Nächstes implementieren wir das Enum „ZoneSizeMode“ mit „NoRestriction“ (keine Größenbeschränkung) und „EnforceLimits“ (Beschränkung der Zonengröße innerhalb der Grenzen), um sicherzustellen, dass die Zonen die Größenkriterien erfüllen.

Schließlich fügen wir das Enum „TrendConfirmationMode“ mit „NoConfirmation“ (keine Trendprüfung) und „ConfirmTrend“ (Trendbestätigung erforderlich) hinzu, um eine optionale trendbasierte Handelsfilterung zu ermöglichen. Dadurch wird das System eine flexible Konfiguration für den Zonenhandel und die Validierungsregeln erhalten. Wir können diese Enumerationen verwenden, um unsere Nutzereingaben zu erstellen.

input double tradeLotSize = 0.01 ; input bool enableTrading = true ; input bool enableTrailingStop = true ; input double trailingStopPoints = 30 ; input double minProfitToTrail = 50 ; input int uniqueMagicNumber = 12345 ; input int consolidationBars = 5 ; input double maxConsolidationSpread = 30 ; input double stopLossDistance = 200 ; input double takeProfitDistance = 400 ; input double minMoveAwayPoints = 50 ; input bool deleteBrokenZonesFromChart = false ; input bool deleteExpiredZonesFromChart = false ; input int zoneExtensionBars = 150 ; input bool enableImpulseValidation = true ; input int impulseCheckBars = 3 ; input double impulseMultiplier = 1.0 ; input TradeTestedZonesMode tradeTestedMode = NoRetrade; input int maxTradesPerZone = 2 ; input BrokenZonesMode brokenZoneMode = AllowBroken; input color demandZoneColor = clrBlue ; input color supplyZoneColor = clrRed ; input color testedDemandZoneColor = clrBlueViolet ; input color testedSupplyZoneColor = clrOrange ; input color brokenZoneColor = clrDarkGray ; input color labelTextColor = clrBlack ; input ZoneSizeMode zoneSizeRestriction = NoRestriction; input double minZonePoints = 50 ; input double maxZonePoints = 300 ; input TrendConfirmationMode trendConfirmation = NoConfirmation; input int trendLookbackBars = 10 ; input double minTrendPoints = 1 ;

Hier legen wir die Konfigurations der Eingabeparameter für unser System fest, um sein Handels- und Visualisierungsverhalten zu definieren. Wir haben selbsterklärende Kommentare hinzugefügt, um alles einfach und unkompliziert zu gestalten. Da wir mehrere Angebots- und Nachfragezonen verwalten werden, müssen wir schließlich eine Struktur angeben, in der wir die Informationen der Zonen speichern, um die Verwaltung zu erleichtern.

struct SDZone { double high; double low; datetime startTime; datetime endTime; datetime breakoutTime; bool isDemand; bool tested; bool broken; bool readyForTest; int tradeCount; string name; }; SDZone zones[]; SDZone potentialZones[]; int maxZones = 50 ; int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "SDZone_" ); ChartRedraw ( 0 ); }

Zunächst erstellen wir die Struktur „SDZone“, um Zonendetails zu speichern, einschließlich Höchst- und Tiefstpreisen, Start-, End- und Ausbruchszeiten, Flags für Nachfrage/Angebotstyp („isDemand“), den Teststatus („tested“), den Bruchstatus („broken“), die Testbereitschaft („readyForTest“), die Anzahl der Transaktionen („tradeCount“) und den Objektnamen („name“). Dann werden globale Variablen initialisiert: das Array „zones“ für die aktiven Angebots- und Nachfragezonen, das Array „potentialZones“ für die Zonen, die auf ihre Validierung warten, und das Array „maxZones“, das auf 50 gesetzt wird, um die verfolgten Zonen zu begrenzen. Sie können diesen Wert je nach Ihrem Zeitrahmen und Ihren Einstellungen erhöhen oder verringern; wir haben einfach einen willkürlichen Standardwert gewählt.

In OnInit rufen wir „SetExpertMagicNumber“ auf „obj_Trade“ mit „uniqueMagicNumber“ auf, um Handelsgeschäfte zu markieren und geben INIT_SUCCEEDED für eine erfolgreiche Initialisierung zurück. In der Funktion OnDeinit verwenden wir ObjectsDeleteAll, um alle Chartobjekte mit dem Präfix „SDZone_“ zu entfernen, da wir alle unsere Objekte mit diesem Präfix benennen werden, und rufen ChartRedraw auf, um das Chart zu aktualisieren und eine saubere Ressourcenbereinigung sicherzustellen. Wir können nun einige Hilfsfunktionen definieren, die uns bei der Erkennung und Verwaltung der Zonen helfen. Wir werden mit der Logik beginnen, die die Zonen erkennt, aber zuerst wollen wir eine Hilfsfunktion haben, die bei der Fehlersuche in den Zonen hilft.

void PrintZones(SDZone &arr[]) { Print ( "Current zones count: " , ArraySize (arr)); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (arr); i++) { Print ( "Zone " , i, ": " , arr[i].name, " endTime: " , TimeToString (arr[i].endTime)); } }

Zur Überwachung der Zonenstatus entwickeln wir die Funktion „PrintZones“, die das Array „SDZone“ verwendet, die Gesamtzahl der Zonen mit Print mit ArraySize protokolliert und durchlaufen das Array, um den Index, den Namen und die Endzeit jeder Zone mit TimeToString zu protokollieren, damit eine klare Nachverfolgung möglich ist. Wir können nun die Kernlogik zur Erkennung der Zonen entwickeln.

void DetectZones() { int startIndex = consolidationBars + 1 ; if ( iBars ( _Symbol , _Period ) < startIndex + 1 ) return ; bool isConsolidated = true ; double highPrice = iHigh ( _Symbol , _Period , startIndex); double lowPrice = iLow ( _Symbol , _Period , startIndex); for ( int i = startIndex - 1 ; i >= 2 ; i--) { highPrice = MathMax (highPrice, iHigh ( _Symbol , _Period , i)); lowPrice = MathMin (lowPrice, iLow ( _Symbol , _Period , i)); if (highPrice - lowPrice > maxConsolidationSpread * _Point ) { isConsolidated = false ; break ; } } if (isConsolidated) { double closePrice = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double breakoutLow = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double breakoutHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); bool isDemandZone = closePrice > highPrice && breakoutLow >= lowPrice; bool isSupplyZone = closePrice < lowPrice && breakoutHigh <= highPrice; if (isDemandZone || isSupplyZone) { double zoneSize = (highPrice - lowPrice) / _Point ; if (zoneSizeRestriction == EnforceLimits && (zoneSize < minZonePoints || zoneSize > maxZonePoints)) return ; datetime lastClosedBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); bool overlaps = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (zones); j++) { if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { double maxLow = MathMax (lowPrice, zones[j].low); double minHigh = MathMin (highPrice, zones[j].high); if (maxLow <= minHigh) { overlaps = true ; break ; } } } bool duplicate = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (zones); j++) { if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { if ( MathAbs (zones[j].high - highPrice) < _Point && MathAbs (zones[j].low - lowPrice) < _Point ) { duplicate = true ; break ; } } } if (overlaps || duplicate) return ; if (enableImpulseValidation) { bool pot_overlaps = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (potentialZones); j++) { if (lastClosedBarTime < potentialZones[j].endTime) { double maxLow = MathMax (lowPrice, potentialZones[j].low); double minHigh = MathMin (highPrice, potentialZones[j].high); if (maxLow <= minHigh) { pot_overlaps = true ; break ; } } } bool pot_duplicate = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (potentialZones); j++) { if (lastClosedBarTime < potentialZones[j].endTime) { if ( MathAbs (potentialZones[j].high - highPrice) < _Point && MathAbs (potentialZones[j].low - lowPrice) < _Point ) { pot_duplicate = true ; break ; } } } if (pot_overlaps || pot_duplicate) return ; int potCount = ArraySize (potentialZones); ArrayResize (potentialZones, potCount + 1 ); potentialZones[potCount].high = highPrice; potentialZones[potCount].low = lowPrice; potentialZones[potCount].startTime = iTime ( _Symbol , _Period , startIndex); potentialZones[potCount].endTime = TimeCurrent () + PeriodSeconds ( _Period ) * zoneExtensionBars; potentialZones[potCount].breakoutTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); potentialZones[potCount].isDemand = isDemandZone; potentialZones[potCount].tested = false ; potentialZones[potCount].broken = false ; potentialZones[potCount].readyForTest = false ; potentialZones[potCount].tradeCount = 0 ; potentialZones[potCount].name = "PotentialZone_" + TimeToString (potentialZones[potCount].startTime, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); Print ( "Potential zone created: " , (isDemandZone ? "Demand" : "Supply" ), " at " , lowPrice, " - " , highPrice, " endTime: " , TimeToString (potentialZones[potCount].endTime)); } else { int zoneCount = ArraySize (zones); if (zoneCount >= maxZones) { ArrayRemove (zones, 0 , 1 ); zoneCount--; } ArrayResize (zones, zoneCount + 1 ); zones[zoneCount].high = highPrice; zones[zoneCount].low = lowPrice; zones[zoneCount].startTime = iTime ( _Symbol , _Period , startIndex); zones[zoneCount].endTime = TimeCurrent () + PeriodSeconds ( _Period ) * zoneExtensionBars; zones[zoneCount].breakoutTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); zones[zoneCount].isDemand = isDemandZone; zones[zoneCount].tested = false ; zones[zoneCount].broken = false ; zones[zoneCount].readyForTest = false ; zones[zoneCount].tradeCount = 0 ; zones[zoneCount].name = "SDZone_" + TimeToString (zones[zoneCount].startTime, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); Print ( "Zone created: " , (isDemandZone ? "Demand" : "Supply" ), " zone: " , zones[zoneCount].name, " at " , lowPrice, " - " , highPrice, " endTime: " , TimeToString (zones[zoneCount].endTime)); PrintZones(zones); } } } }

Hier implementieren wir die Logik der Zonenerkennung für unser System. In der Funktion „DetectZones“ setzen wir „startIndex“ auf „consolidationBars + 1“ und verlassen die Funktion, wenn nicht genügend Balken vorhanden sind, über die Funktion iBars. Wir gehen von einer Konsolidierung aus („isConsolidated“ true), initialisieren „highPrice“ und „lowPrice“ mit iHigh und iLow bei „startIndex“ und iterieren rückwärts durch die Balken, aktualisieren MathMax und MathMin und setzen „isConsolidated“ auf false, wenn der Bereich „maxConsolidationSpread * Point“ überschreitet. Bei einer Konsolidierung prüfen wir den Schlusskurs („iClose“), das Tief („iLow“) und das Hoch („iHigh“) des letzten Balkens, um die Nachfrage- („closePrice > highPrice“ und „breakoutLow >= lowPrice“) oder Angebotszonen („closePrice < lowPrice“ und „breakoutHigh <= highPrice“) zu identifizieren.

Für gültige Zonen überprüfen wir Größenbeschränkungen mit „zoneSizeRestriction” und „minZonePoints”/„maxZonePoints”, suchen mit „MathMax” und „MathMin” nach Überschneidungen oder Duplikaten in „zones” und „potentialZones” und wenn „enableImpulseValidation“ wahr ist, fügen wir mit ArrayResize zu „potentialZones“ hinzu, setzen Felder wie „high“, „low“, „startTime“ ( iTime), „endTime“ („TimeCurrent + zoneExtensionBars“) und „name“ („PotentialZone“) und protokollieren mit „Print“; andernfalls fügen wir direkt zu „zones“ hinzu, entfernen das älteste Element, wenn „maxZones“ erreicht ist, und protokollieren mit „Print“ und „PrintZones“ zur Fehlerbehebung, damit wir den Überblick über unsere Zonen behalten und so die Kernlogik für die Erkennung und Speicherung von Angebots- und Nachfragzonen erstellen. Wir können dies in OnInit ausführen, um die Zonen zu erkennen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); bool isNewBar = (currentBarTime != lastBarTime); if (isNewBar) { lastBarTime = currentBarTime; DetectZones(); } }

In OnTick werden neue Balken verfolgt, indem die Zeit des aktuellen Balkens von iTime (für das Symbol und die Periode bei Shift 0) mit einer statischen „lastBarTime“ verglichen, „isNewBar“ auf true gesetzt und „lastBarTime“ aktualisiert wird, falls sie unterschiedlich ist. Wenn ein neuer Balken erkannt wird, rufen wir unsere Funktion „DetectZones“ auf, um neue Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Konsolidierungsmustern zu ermitteln. Jetzt können wir die Zonen wie unten dargestellt erkennen.

Da wir nun potenzielle Angebots- und Nachfragezonen erkennen können, müssen wir sie nur noch durch die Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen der Rallye bestätigen, die wir als Impulsbewegungen bezeichnen. Zur Modularisierung können wir die gesamte Logik in einer Funktion unterbringen.

void ValidatePotentialZones() { datetime lastClosedBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); for ( int p = ArraySize (potentialZones) - 1 ; p >= 0 ; p--) { if (lastClosedBarTime >= potentialZones[p].endTime) { Print ( "Potential zone expired and removed from array: " , potentialZones[p].name, " endTime: " , TimeToString (potentialZones[p].endTime)); ArrayRemove (potentialZones, p, 1 ); continue ; } if ( TimeCurrent () > potentialZones[p].breakoutTime + impulseCheckBars * PeriodSeconds ( _Period )) { bool isImpulsive = false ; int breakoutShift = iBarShift ( _Symbol , _Period , potentialZones[p].breakoutTime, false ); double range = potentialZones[p].high - potentialZones[p].low; double threshold = range * impulseMultiplier; for ( int shift = 1 ; shift <= impulseCheckBars; shift++) { if (shift + breakoutShift >= iBars ( _Symbol , _Period )) continue ; double cl = iClose ( _Symbol , _Period , shift); if (potentialZones[p].isDemand) { if (cl >= potentialZones[p].high + threshold) { isImpulsive = true ; break ; } } else { if (cl <= potentialZones[p].low - threshold) { isImpulsive = true ; break ; } } } if (isImpulsive) { double zoneSize = (potentialZones[p].high - potentialZones[p].low) / _Point ; if (zoneSizeRestriction == EnforceLimits && (zoneSize < minZonePoints || zoneSize > maxZonePoints)) { ArrayRemove (potentialZones, p, 1 ); continue ; } bool overlaps = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (zones); j++) { if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { double maxLow = MathMax (potentialZones[p].low, zones[j].low); double minHigh = MathMin (potentialZones[p].high, zones[j].high); if (maxLow <= minHigh) { overlaps = true ; break ; } } } bool duplicate = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (zones); j++) { if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { if ( MathAbs (zones[j].high - potentialZones[p].high) < _Point && MathAbs (zones[j].low - potentialZones[p].low) < _Point ) { duplicate = true ; break ; } } } if (overlaps || duplicate) { Print ( "Validated zone overlaps or duplicates, discarded: " , potentialZones[p].low, " - " , potentialZones[p].high); ArrayRemove (potentialZones, p, 1 ); continue ; } int zoneCount = ArraySize (zones); if (zoneCount >= maxZones) { ArrayRemove (zones, 0 , 1 ); zoneCount--; } ArrayResize (zones, zoneCount + 1 ); zones[zoneCount] = potentialZones[p]; zones[zoneCount].name = "SDZone_" + TimeToString (zones[zoneCount].startTime, TIME_DATE | TIME_SECONDS ); zones[zoneCount].endTime = TimeCurrent () + PeriodSeconds ( _Period ) * zoneExtensionBars; Print ( "Zone validated: " , (zones[zoneCount].isDemand ? "Demand" : "Supply" ), " zone: " , zones[zoneCount].name, " at " , zones[zoneCount].low, " - " , zones[zoneCount].high, " endTime: " , TimeToString (zones[zoneCount].endTime)); ArrayRemove (potentialZones, p, 1 ); PrintZones(zones); } else { Print ( "Potential zone not impulsive, discarded: " , potentialZones[p].low, " - " , potentialZones[p].high); ArrayRemove (potentialZones, p, 1 ); } } } }

Hier erstellen wir eine Funktion zur Implementierung der Validierungslogik für potenzielle Angebots- und Nachfragezonen. In der Funktion „ValidatePotentialZones“ iterieren wir rückwärts durch die „potentialZones“, prüfen, ob die Zeit des letzten geschlossenen Balkens (iTime bei Shift 1) die „endTime“ einer Zone überschreitet, entfernen abgelaufene Zonen mit ArrayRemove und protokollieren die Aktion. Für Zonen innerhalb des Impulsfensters („TimeCurrent > breakoutTime + impulseCheckBars * PeriodSeconds“) berechnen wir den Zonenbereich („high - low“) und die Impulsschwelle („range * impulseMultiplier“), dann prüfen wir die Balken nach dem Ausbruch (iBarShift) auf einen Schlusskurs (iClose), der den Schwellenwert „high plus“ für Nachfragezonen überschreitet oder den Schwellenwert „low minus“ für Angebotszonen unterschreitet, und setzen „isImpulsive“, wenn dies der Fall ist.

Wenn die Zone impulsiv ist, überprüfen wir die Zonengröße anhand von „minZonePoints“ und „maxZonePoints“, wenn „zoneSizeRestriction“ auf „EnforceLimits“ eingestellt ist, prüfen mit MathMax und MathMin auf Überschneidungen oder Duplikate in „zones“ und verschieben die Zone, wenn sie gültig ist, mit ArrayResize in „zones“, aktualisieren ihren Namen auf „SDZone_“ und Endzeit, Protokollierung mit den Funktionen „Print“ und „PrintZones“, dann entfernen wir es aus „potentialZones“; nicht-impulsive Zonen werden mit ArrayRemove entfernt und protokolliert, wodurch ein System zur Validierung von Zonen auf der Grundlage von impulsiven Bewegungen und zur Gewährleistung eindeutiger, gültiger Zonen geschaffen wird. Wenn Sie die Funktion im Tick-Ereignishandler aufrufen, sollten Sie etwas erhalten, das das Folgende darstellt.

Nachdem wir nun die Zonen validiert haben, können wir die Zonen im Chartverwalten und visualisieren, um sie leichter zu verfolgen.

void UpdateZones() { datetime lastClosedBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); for ( int i = ArraySize (zones) - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (lastClosedBarTime >= zones[i].endTime) { Print ( "Zone expired and removed from array: " , zones[i].name, " endTime: " , TimeToString (zones[i].endTime)); if (deleteExpiredZonesFromChart) { ObjectDelete ( 0 , zones[i].name); ObjectDelete ( 0 , zones[i].name + "Label" ); } ArrayRemove (zones, i, 1 ); continue ; } bool wasReady = zones[i].readyForTest; if (!zones[i].readyForTest) { double currentClose = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double zoneLevel = zones[i].isDemand ? zones[i].high : zones[i].low; double distance = zones[i].isDemand ? (currentClose - zoneLevel) : (zoneLevel - currentClose); if (distance > minMoveAwayPoints * _Point ) { zones[i].readyForTest = true ; } } if (!wasReady && zones[i].readyForTest) { Print ( "Zone ready for test: " , zones[i].name); } if (brokenZoneMode == AllowBroken && !zones[i].tested) { double currentClose = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); bool wasBroken = zones[i].broken; if (zones[i].isDemand) { if (currentClose < zones[i].low) { zones[i].broken = true ; } } else { if (currentClose > zones[i].high) { zones[i].broken = true ; } } if (!wasBroken && zones[i].broken) { Print ( "Zone broken in UpdateZones: " , zones[i].name); ObjectSetInteger ( 0 , zones[i].name, OBJPROP_COLOR , brokenZoneColor); string labelName = zones[i].name + "Label" ; string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone (Broken)" : "Supply Zone (Broken)" ; ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); if (deleteBrokenZonesFromChart) { ObjectDelete ( 0 , zones[i].name); ObjectDelete ( 0 , labelName); } } } if ( ObjectFind ( 0 , zones[i].name) >= 0 || (!zones[i].broken || !deleteBrokenZonesFromChart)) { color zoneColor; if (zones[i].tested) { zoneColor = zones[i].isDemand ? testedDemandZoneColor : testedSupplyZoneColor; } else if (zones[i].broken) { zoneColor = brokenZoneColor; } else { zoneColor = zones[i].isDemand ? demandZoneColor : supplyZoneColor; } ObjectCreate ( 0 , zones[i].name, OBJ_RECTANGLE , 0 , zones[i].startTime, zones[i].high, zones[i].endTime, zones[i].low); ObjectSetInteger ( 0 , zones[i].name, OBJPROP_COLOR , zoneColor); ObjectSetInteger ( 0 , zones[i].name, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , zones[i].name, OBJPROP_BACK , true ); string labelName = zones[i].name + "Label" ; string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone" : "Supply Zone" ; if (zones[i].tested) labelText += " (Tested)" ; else if (zones[i].broken) labelText += " (Broken)" ; datetime labelTime = zones[i].startTime + (zones[i].endTime - zones[i].startTime) / 2 ; double labelPrice = (zones[i].high + zones[i].low) / 2 ; ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Wir fahren fort mit der Implementierung der Zonenverwaltung und der Visualisierungslogik für das System. In der Funktion „UpdateZones“ iterieren wir rückwärts durch die „Zonen“ und prüfen, ob die Zeit des letzten geschlossenen Balkens (iTime bei Shift 1) die „endTime“ einer Zone überschreitet, entfernen abgelaufene Zonen mit ArrayRemove, löschen ihre Chart-Objekte (OBJ_RECTANGLE und „Label“), wenn „deleteExpiredZonesFromChart“ wahr ist, und protokollieren, um sicherzustellen, dass wir uns mit einer abgelaufenen Zone nicht mehr beschäftigen. Für nicht-bereite Zonen berechnen wir den Abstand zwischen dem aktuellen Schlusskurs (iClose) und dem Höchst- (Nachfrage) bzw. Tiefstkurs (Angebot) der Zone und markieren „readyForTest“ als wahr, wenn er „minMoveAwayPoints * _Point“ übersteigt, und protokollieren, wenn er neu bereit ist.

Wenn „brokenZoneMode“ „AllowBroken“ ist und die Zone ungetestet ist, markieren wir sie als gebrochen, wenn sich der Schlusskurs unter das Tief (Nachfrage) oder über das Hoch (Angebot) bewegt, und aktualisieren wir die Farbe auf „brokenZoneColor“ mit ObjectSetInteger und die Kennzeichnung auf „Demand/Supply Zone (Broken)“ mit ObjectSetString, löschen die Objekte, wenn „deleteBrokenZonesFromChart“ wahr ist, und die protokollieren die Instanz. Für zeichenbare Zonen (existierende oder nicht gebrochene mit „deleteBrokenZonesFromChart“ false), setzen wir Farben („demandZoneColor“, „supplyZoneColor“, „testedDemandZoneColor“, „testedSupplyZoneColor“ oder „brokenZoneColor“) basierend auf dem Status, zeichnen Rechtecke mit ObjectCreate („OBJ_RECTANGLE“) unter Verwendung von „startTime“, „high“, „endTime“ und „low“ Rechtecke zeichnen und mit „ObjectCreate“ (OBJ_TEXT) unter Verwendung von „labelTextColor“ zentrierte Beschriftungen hinzufügen, dann das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu zeichnen und so die Zonenstatus aktualisieren und dynamisch darstellen. Wir können diese Funktion nun in der Ereignisbehandlung der Ticks aufrufen, und wenn wir das tun, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Nun, da wir die Zonen verwalten und auf dem Chart visualisieren können, müssen wir sie nur noch verfolgen und auf der Grundlage der erfüllten Handelsbedingungen handeln. Wir werden eine Funktion erstellen, die die gültigen Zonen in einer Schleife durchläuft und die Handelsbedingungen überprüft.

void TradeOnZones( bool isNewBar) { static datetime lastTradeCheck = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (!isNewBar || lastTradeCheck == currentBarTime) return ; lastTradeCheck = currentBarTime; double currentBid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double currentAsk = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (zones); i++) { if (zones[i].broken) continue ; if (tradeTestedMode == NoRetrade && zones[i].tested) continue ; if (tradeTestedMode == LimitedRetrade && zones[i].tested && zones[i].tradeCount >= maxTradesPerZone) continue ; if (!zones[i].readyForTest) continue ; double prevHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , 1 ); double prevLow = iLow ( _Symbol , _Period , 1 ); double prevClose = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); bool tapped = false ; bool overlap = (prevLow <= zones[i].high && prevHigh >= zones[i].low); if (zones[i].isDemand) { if (overlap && prevClose > zones[i].high) { tapped = true ; } } else { if (overlap && prevClose < zones[i].low) { tapped = true ; } } if (tapped) { bool trendConfirmed = (trendConfirmation == NoConfirmation); if (trendConfirmation == ConfirmTrend) { int oldShift = 2 + trendLookbackBars - 1 ; if (oldShift >= iBars ( _Symbol , _Period )) continue ; double oldClose = iClose ( _Symbol , _Period , oldShift); double recentClose = iClose ( _Symbol , _Period , 2 ); double minChange = minTrendPoints * _Point ; if (zones[i].isDemand) { trendConfirmed = (oldClose > recentClose + minChange); } else { trendConfirmed = (oldClose < recentClose - minChange); } } if (!trendConfirmed) continue ; bool wasTested = zones[i].tested; if (zones[i].isDemand) { double entryPrice = currentAsk; double stopLossPrice = NormalizeDouble (zones[i].low - stopLossDistance * _Point , _Digits ); double takeProfitPrice = NormalizeDouble (entryPrice + takeProfitDistance * _Point , _Digits ); obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice, "Buy at Demand Zone" ); Print ( "Buy trade entered at Demand Zone: " , zones[i].name); } else { double entryPrice = currentBid; double stopLossPrice = NormalizeDouble (zones[i].high + stopLossDistance * _Point , _Digits ); double takeProfitPrice = NormalizeDouble (entryPrice - takeProfitDistance * _Point , _Digits ); obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice, "Sell at Supply Zone" ); Print ( "Sell trade entered at Supply Zone: " , zones[i].name); } zones[i].tested = true ; zones[i].tradeCount++; if (!wasTested && zones[i].tested) { Print ( "Zone tested: " , zones[i].name, ", Trade count: " , zones[i].tradeCount); } color zoneColor = zones[i].isDemand ? testedDemandZoneColor : testedSupplyZoneColor; ObjectSetInteger ( 0 , zones[i].name, OBJPROP_COLOR , zoneColor); string labelName = zones[i].name + "Label" ; string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone (Tested)" : "Supply Zone (Tested)" ; ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Um die Handelslogik für Zonenwiederholungen oder Taps zu implementieren, erstellen wir die Funktion „TradeOnZones“. Zunächst werden neue Balken mit einem statischen „lastTradeCheck“ verfolgt und verlassen die Funktion, wenn sie nicht neu sind oder bereits geprüft wurden, wobei „lastTradeCheck“ mit iTime aktualisiert wird, wenn dies der Fall ist, und die Geld- und Briefkurse (Bid, Ask) werden mit den Funktionen SymbolInfoDouble und NormalizeDouble normalisiert. Wir iterieren durch „zones“, überspringen die gebrochenen, über-getesteten (basierend auf „tradeTestedMode“ und „maxTradesPerZone“) oder nicht vorbereiteten Zonen und prüfen dann das Hoch (iHigh), das Tief („iLow“) und den Schlusskurs (iClose) des vorherigen Balkens auf Überschneidung mit der Zone. Bei Nachfragezonen („isDemand“) bestätigen wir eine Berührung, wenn „overlap“ wahr ist und „prevClose > high“, bei Angebot, wenn „overlap“ und „prevClose < low“, und setzen „tapped“ entsprechend.

Bei Berührung bestätigen wir den Trend, wenn „trendConfirmation“ „ConfirmTrend“ ist, indem wir alte und aktuelle Schlusskurse („iClose“) über „trendLookbackBars“ mit „minTrendPoints * _Point“ vergleichen und überspringen, wenn nicht bestätigt. Für gültige Berührungen führen wir Handelsgeschäfte aus: für die Nachfrage kaufen wir zu Ask mit Stop Loss unter „Low“ um „stopLossDistance * _Point“ und Take Profit über Entry um „takeProfitDistance * _Point“ mit „obj_Trade.Buy“, Protokollierung mit Print; für das Angebot verkaufen wir zu Bid mit Stop Loss über „High“ und Take Profit unter Entry, mit „obj_Trade.Sell“. Wir markieren die Zone als „getestet“, erhöhen „tradeCount“, protokollieren, ob neu getestet wurde, aktualisieren die Zonenfarbe mit ObjectSetInteger auf „testedDemandZoneColor“ oder „testedSupplyZoneColor“ und aktualisieren den Beschriftungstext mit der Funktion ObjectSetString auf „Demand/Supply Zone (Tested)“. Zum Schluss wird das Chart neu gezeichnet. Wenn wir die Funktion aufrufen, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das Berühren der Zone erkennen und die Anzahl der Handelsgeschäfte oder Berührungen im Wesentlichen für diese Zone speichern, sodass wir sie bei Bedarf auf andere Berührungen übertragen können. Jetzt muss nur noch ein Trailing-Stop hinzugefügt werden, um die Gewinne zu maximieren. Wir werden auch dafür eine Funktion machen.

void ApplyTrailingStop() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == uniqueMagicNumber) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - trailingStopPoints * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > minProfitToTrail * point) { obj_Trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + trailingStopPoints * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > minProfitToTrail * point) { obj_Trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), newSL, tp); } } } } } }

Hier implementieren wir die Trailing-Stop-Logik, um offene Positionen dynamisch zu verwalten. In der Funktion „ApplyTrailingStop“ rufen wir den Punktwert mit _Point ab und iterieren rückwärts durch die offenen Positionen mit PositionsTotal, wobei wir das Ticket jeder Position mit PositionGetTicket, das Symbol mit PositionGetString und die magische Zahl mit PositionGetInteger mit der magischen Zahl abgleichen.

Für Kaufpositionen (POSITION_TYPE_BUY) berechnen wir einen neuen Stop Loss als Geldkurs (SymbolInfoDouble mit SYMBOL_BID) minus „trailingStopPoints * point“, normalisiert mit NormalizeDouble, und aktualisieren ihn mit „obj_Trade.PositionModify“, wenn er höher ist als der aktuelle Stop Loss („PositionGetDouble(POSITION_SL)“) und der Gewinn „minProfitToTrail * Punkt“ übersteigt. Bei Verkaufspositionen berechnen wir den neuen Stop-Loss mit Briefkurs ("SYMBOL_ASK") plus „trailingStopPoints * point" und aktualisieren ihn, wenn er unter dem aktuellen Stop-Loss liegt und der Gewinn den Schwellenwert überschreitet. Wir können es jetzt einfach bei jedem Tick aufrufen, um die Verwaltung wie folgt durchzuführen.

void OnTick () { if (enableTrailingStop) { ApplyTrailingStop(); } static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); bool isNewBar = (currentBarTime != lastBarTime); if (isNewBar) { lastBarTime = currentBarTime; DetectZones(); ValidatePotentialZones(); UpdateZones(); } if (enableTrading) { TradeOnZones(isNewBar); } }

Wenn wir das Programm ausführen, erhalten wir das folgende Ergebnis.

Aus dem Bild können wir ersehen, dass der Trailing-Stop vollständig aktiviert ist, wenn sich der Kurs zu unseren Gunsten entwickelt. Hier ist ein einheitlicher Test für beide Zonen im vergangenen Monat.

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass das Programm alle Einstiegsbedingungen identifiziert und überprüft und bei Bestätigung die entsprechende Position mit den entsprechenden Einstiegsparametern öffnet und somit unser Ziel erreicht. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Abschließend haben wir ein Angebots- und Nachfragehandelssystem in MQL5 erstellt, um Angebots- und Nachfragezonen durch Konsolidierung zu erkennen, sie mit impulsiven Bewegungen zu validieren und mit Trendbestätigung und anpassbaren Risikoeinstellungen zu handeln. Das System visualisiert die Zonen mit dynamischen Beschriftungen und Farben, wobei Trailing Stops für ein effektives Risikomanagement integriert sind.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Mit dieser Angebots- und Nachfragestrategie sind Sie für den Handel mit Retest-Gelegenheiten gerüstet und können Ihre Handelsreise weiter optimieren. Viel Spaß beim Handeln!