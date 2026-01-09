Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 36): Handel mit Angebot und Nachfrage mit Retest und Impulsmodell
Einführung
In unserem letzten Artikel (Teil 35) haben wir das Handelssystem Breaker Block in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das Konsolidierungsbereiche identifiziert, Ausbruchsblöcke mit Umkehrpunkten validiert und Retests mit anpassbaren Risikoparametern und visuellem Feedback gehandelt hat. In Teil 36 entwickeln wir ein Handelssystem auf Basis von Angebot und Nachfrage, das ein Retest- und Impulsmodell verwendet. Dieses Modell erkennt Angebots- und Nachfragezonen durch Konsolidierung, validiert sie mit impulsiven Bewegungen und führt Handelsgeschäfte bei Retests mit Trendbestätigung und dynamischen Chartvisualisierungen aus. Wir werden die folgenden Themen behandeln:
- Verständnis des Systems der Angebots- und Nachfragestrategie
- Implementation in MQL5
- Backtests
- Schlussfolgerung
Am Ende haben Sie eine funktionierende MQL5-Strategie für den Handel der Tests von Angebots- und Nachfragezonen, die Sie anpassen können - legen wir los!
Verständnis des Systems der Angebots- und Nachfragestrategie
Die Angebots- und Nachfragestrategie identifizieren wichtige Preiszonen, in denen bedeutende Käufe (Nachfrage) oder Verkäufe (Angebot) stattgefunden haben, typischerweise nach Phasen der Konsolidierung. Nachdem eine impulsive Kursbewegung die Gültigkeit einer Zone bestätigt hat, zielen Händler darauf ab, die Zone erneut zu testen. Sie können in Kaufgeschäfte einsteigen, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend wieder in eine Nachfragezone eintritt, oder sie können in Erwartung einer Erholung an einer Angebotszone in einem Aufwärtstrend Verkaufstransaktionen einleiten. Durch das Festlegen von Risiko- und Ertragsniveaus können Händler aus Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit Kapital schlagen. Sehen Sie sich unten die verschiedenen Möglichkeiten an, die wir haben.
Einrichtung der Angebotszone:
Einrichtung der Nachfragezone:
Unser Plan ist es, Konsolidierungsbereiche über eine bestimmte Anzahl von Balken zu erkennen, Zonen mit impulsiven Bewegungen anhand eines auf einem Multiplikator basierenden Schwellenwerts zu validieren und Handelseinträge mit optionalen Trendprüfungen zu bestätigen. Wir implementieren eine Logik zur Verfolgung des Zonenstatus, führen Handelsgeschäfte bei Retests mit anpassbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen aus und visualisieren die Zonen mit dynamischen Labels und Farben, um ein System für präzisen Angebots- und Nachfragehandel zu schaffen. Kurz gesagt, hier ist eine visuelle Darstellung unserer Ziele.
Implementation in MQL5
Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner Experts, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erstellt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige Eingabeparameter und globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Supply and Demand EA.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> //--- Include Trade library for position management CTrade obj_Trade; //--- Instantiate trade object for order operations
Wir beginnen die Implementierung, indem wir die Handelsbibliothek mit „#include <Trade/Trade.mqh>“ einbinden, die integrierte Funktionen für die Verwaltung von Handelsoperationen bietet. Anschließend initialisieren wir das Handelsobjekt „obj_Trade“ mit der Klasse CTrade, sodass der Expert Advisor Kauf- und Verkaufsaufträge programmatisch ausführen kann. So wird sichergestellt, dass die Ausführung von Handelsgeschäften effizient und ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Dann können wir einige Enumerationen deklarieren, die eine Klassifizierung einiger Nutzereingaben ermöglichen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Enum for trading tested zones | //+------------------------------------------------------------------+ enum TradeTestedZonesMode { // Define modes for trading tested zones NoRetrade, // Trade zones only once LimitedRetrade, // Trade zones up to a maximum number of times UnlimitedRetrade // Trade zones as long as they are valid }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Enum for broken zones validation | //+------------------------------------------------------------------+ enum BrokenZonesMode { // Define modes for broken zones validation AllowBroken, // Zones can be marked as broken NoBroken // Zones remain testable regardless of price break }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Enum for zone size restriction | //+------------------------------------------------------------------+ enum ZoneSizeMode { // Define modes for zone size restrictions NoRestriction, // No restriction on zone size EnforceLimits // Enforce minimum and maximum zone points }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Enum for trend confirmation | //+------------------------------------------------------------------+ enum TrendConfirmationMode { // Define modes for trend confirmation NoConfirmation, // No trend confirmation required ConfirmTrend // Confirm trend before trading on tap };
Wir deklarieren einige wichtige Enumerationen, um das Handelsverhalten und die Zonenvalidierung zu konfigurieren. Zunächst erstellen wir das Enum „TradeTestedZonesMode“ mit Optionen: „NoRetrade“ (einmaliger Handel mit Zonen), „LimitedRetrade“ (Handel bis zu einer bestimmten Grenze) und „UnlimitedRetrade“ (Handel während der Gültigkeitsdauer), die festlegen, wie oft Zonen gehandelt werden können. Dann definieren wir das Enum „BrokenZonesMode“ mit „AllowBroken“ (Zonen als gebrochen markieren, wenn der Preis sie durchbricht) und „NoBroken“ (Zonen bleiben testbar), die die Gültigkeit der Zonen nach Ausbrüchen bestimmen. Als Nächstes implementieren wir das Enum „ZoneSizeMode“ mit „NoRestriction“ (keine Größenbeschränkung) und „EnforceLimits“ (Beschränkung der Zonengröße innerhalb der Grenzen), um sicherzustellen, dass die Zonen die Größenkriterien erfüllen.
Schließlich fügen wir das Enum „TrendConfirmationMode“ mit „NoConfirmation“ (keine Trendprüfung) und „ConfirmTrend“ (Trendbestätigung erforderlich) hinzu, um eine optionale trendbasierte Handelsfilterung zu ermöglichen. Dadurch wird das System eine flexible Konfiguration für den Zonenhandel und die Validierungsregeln erhalten. Wir können diese Enumerationen verwenden, um unsere Nutzereingaben zu erstellen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Input Parameters | //+------------------------------------------------------------------+ input double tradeLotSize = 0.01; // Trade size in lots input bool enableTrading = true; // Enable automated trading input bool enableTrailingStop = true; // Enable trailing stop input double trailingStopPoints = 30; // Trailing stop points input double minProfitToTrail = 50; // Minimum trailing points input int uniqueMagicNumber = 12345; // Magic Number input int consolidationBars = 5; // Consolidation range bars input double maxConsolidationSpread = 30; // Maximum allowed spread in points for consolidation input double stopLossDistance = 200; // Stop loss in points input double takeProfitDistance = 400; // Take profit in points input double minMoveAwayPoints = 50; // Minimum points price must move away before zone is ready input bool deleteBrokenZonesFromChart = false; // Delete broken zones from chart input bool deleteExpiredZonesFromChart = false; // Delete expired zones from chart input int zoneExtensionBars = 150; // Number of bars to extend zones to the right input bool enableImpulseValidation = true; // Enable impulse move validation input int impulseCheckBars = 3; // Number of bars to check for impulsive move input double impulseMultiplier = 1.0; // Multiplier for impulsive threshold input TradeTestedZonesMode tradeTestedMode = NoRetrade; // Mode for trading tested zones input int maxTradesPerZone = 2; // Maximum trades per zone for LimitedRetrade input BrokenZonesMode brokenZoneMode = AllowBroken; // Mode for broken zones validation input color demandZoneColor = clrBlue; // Color for untested demand zones input color supplyZoneColor = clrRed; // Color for untested supply zones input color testedDemandZoneColor = clrBlueViolet; // Color for tested demand zones input color testedSupplyZoneColor = clrOrange; // Color for tested supply zones input color brokenZoneColor = clrDarkGray; // Color for broken zones input color labelTextColor = clrBlack; // Color for text labels input ZoneSizeMode zoneSizeRestriction = NoRestriction; // Zone size restriction mode input double minZonePoints = 50; // Minimum zone size in points input double maxZonePoints = 300; // Maximum zone size in points input TrendConfirmationMode trendConfirmation = NoConfirmation; // Trend confirmation mode input int trendLookbackBars = 10; // Number of bars for trend confirmation input double minTrendPoints = 1; // Minimum points for trend confirmation
Hier legen wir die Konfigurations der Eingabeparameter für unser System fest, um sein Handels- und Visualisierungsverhalten zu definieren. Wir haben selbsterklärende Kommentare hinzugefügt, um alles einfach und unkompliziert zu gestalten. Da wir mehrere Angebots- und Nachfragezonen verwalten werden, müssen wir schließlich eine Struktur angeben, in der wir die Informationen der Zonen speichern, um die Verwaltung zu erleichtern.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Structure for zone information | //+------------------------------------------------------------------+ struct SDZone { //--- Define structure for supply/demand zones double high; //--- Store zone high price double low; //--- Store zone low price datetime startTime; //--- Store zone start time datetime endTime; //--- Store zone end time datetime breakoutTime; //--- Store breakout time bool isDemand; //--- Indicate demand (true) or supply (false) bool tested; //--- Track if zone was tested bool broken; //--- Track if zone was broken bool readyForTest; //--- Track if zone is ready for testing int tradeCount; //--- Track number of trades on zone string name; //--- Store zone object name }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Global variables | //+------------------------------------------------------------------+ SDZone zones[]; //--- Store active supply/demand zones SDZone potentialZones[]; //--- Store potential zones awaiting validation int maxZones = 50; //--- Set maximum number of zones to track //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); //--- Set magic number for trade identification return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(0, "SDZone_"); //--- Remove all zone objects from chart ChartRedraw(0); //--- Redraw chart to clear objects }
Zunächst erstellen wir die Struktur „SDZone“, um Zonendetails zu speichern, einschließlich Höchst- und Tiefstpreisen, Start-, End- und Ausbruchszeiten, Flags für Nachfrage/Angebotstyp („isDemand“), den Teststatus („tested“), den Bruchstatus („broken“), die Testbereitschaft („readyForTest“), die Anzahl der Transaktionen („tradeCount“) und den Objektnamen („name“). Dann werden globale Variablen initialisiert: das Array „zones“ für die aktiven Angebots- und Nachfragezonen, das Array „potentialZones“ für die Zonen, die auf ihre Validierung warten, und das Array „maxZones“, das auf 50 gesetzt wird, um die verfolgten Zonen zu begrenzen. Sie können diesen Wert je nach Ihrem Zeitrahmen und Ihren Einstellungen erhöhen oder verringern; wir haben einfach einen willkürlichen Standardwert gewählt.
In OnInit rufen wir „SetExpertMagicNumber“ auf „obj_Trade“ mit „uniqueMagicNumber“ auf, um Handelsgeschäfte zu markieren und geben INIT_SUCCEEDED für eine erfolgreiche Initialisierung zurück. In der Funktion OnDeinit verwenden wir ObjectsDeleteAll, um alle Chartobjekte mit dem Präfix „SDZone_“ zu entfernen, da wir alle unsere Objekte mit diesem Präfix benennen werden, und rufen ChartRedraw auf, um das Chart zu aktualisieren und eine saubere Ressourcenbereinigung sicherzustellen. Wir können nun einige Hilfsfunktionen definieren, die uns bei der Erkennung und Verwaltung der Zonen helfen. Wir werden mit der Logik beginnen, die die Zonen erkennt, aber zuerst wollen wir eine Hilfsfunktion haben, die bei der Fehlersuche in den Zonen hilft.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Print zones for debugging | //+------------------------------------------------------------------+ void PrintZones(SDZone &arr[]) { Print("Current zones count: ", ArraySize(arr)); //--- Log total number of zones for (int i = 0; i < ArraySize(arr); i++) { //--- Iterate through zones Print("Zone ", i, ": ", arr[i].name, " endTime: ", TimeToString(arr[i].endTime)); //--- Log zone details } }
Zur Überwachung der Zonenstatus entwickeln wir die Funktion „PrintZones“, die das Array „SDZone“ verwendet, die Gesamtzahl der Zonen mit Print mit ArraySize protokolliert und durchlaufen das Array, um den Index, den Namen und die Endzeit jeder Zone mit TimeToString zu protokollieren, damit eine klare Nachverfolgung möglich ist. Wir können nun die Kernlogik zur Erkennung der Zonen entwickeln.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Detect supply and demand zones | //+------------------------------------------------------------------+ void DetectZones() { int startIndex = consolidationBars + 1; //--- Set start index for consolidation check if (iBars(_Symbol, _Period) < startIndex + 1) return; //--- Exit if insufficient bars bool isConsolidated = true; //--- Assume consolidation double highPrice = iHigh(_Symbol, _Period, startIndex); //--- Initialize high price double lowPrice = iLow(_Symbol, _Period, startIndex); //--- Initialize low price for (int i = startIndex - 1; i >= 2; i--) { //--- Iterate through consolidation bars highPrice = MathMax(highPrice, iHigh(_Symbol, _Period, i)); //--- Update highest high lowPrice = MathMin(lowPrice, iLow(_Symbol, _Period, i)); //--- Update lowest low if (highPrice - lowPrice > maxConsolidationSpread * _Point) { //--- Check spread limit isConsolidated = false; //--- Mark as not consolidated break; //--- Exit loop } } if (isConsolidated) { //--- Confirm consolidation double closePrice = iClose(_Symbol, _Period, 1); //--- Get last closed bar price double breakoutLow = iLow(_Symbol, _Period, 1); //--- Get breakout bar low double breakoutHigh = iHigh(_Symbol, _Period, 1); //--- Get breakout bar high bool isDemandZone = closePrice > highPrice && breakoutLow >= lowPrice; //--- Check demand zone bool isSupplyZone = closePrice < lowPrice && breakoutHigh <= highPrice; //--- Check supply zone if (isDemandZone || isSupplyZone) { //--- Validate zone type double zoneSize = (highPrice - lowPrice) / _Point; //--- Calculate zone size if (zoneSizeRestriction == EnforceLimits && (zoneSize < minZonePoints || zoneSize > maxZonePoints)) return; //--- Check size restrictions datetime lastClosedBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- Get last bar time bool overlaps = false; //--- Initialize overlap flag for (int j = 0; j < ArraySize(zones); j++) { //--- Check existing zones if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { //--- Check time overlap double maxLow = MathMax(lowPrice, zones[j].low); //--- Find max low double minHigh = MathMin(highPrice, zones[j].high); //--- Find min high if (maxLow <= minHigh) { //--- Check price overlap overlaps = true; //--- Mark as overlapping break; //--- Exit loop } } } bool duplicate = false; //--- Initialize duplicate flag for (int j = 0; j < ArraySize(zones); j++) { //--- Check for duplicates if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { //--- Check time if (MathAbs(zones[j].high - highPrice) < _Point && MathAbs(zones[j].low - lowPrice) < _Point) { //--- Check price match duplicate = true; //--- Mark as duplicate break; //--- Exit loop } } } if (overlaps || duplicate) return; //--- Skip overlapping or duplicate zones if (enableImpulseValidation) { //--- Check impulse validation bool pot_overlaps = false; //--- Initialize potential overlap flag for (int j = 0; j < ArraySize(potentialZones); j++) { //--- Check potential zones if (lastClosedBarTime < potentialZones[j].endTime) { //--- Check time overlap double maxLow = MathMax(lowPrice, potentialZones[j].low); //--- Find max low double minHigh = MathMin(highPrice, potentialZones[j].high); //--- Find min high if (maxLow <= minHigh) { //--- Check price overlap pot_overlaps = true; //--- Mark as overlapping break; //--- Exit loop } } } bool pot_duplicate = false; //--- Initialize potential duplicate flag for (int j = 0; j < ArraySize(potentialZones); j++) { //--- Check potential duplicates if (lastClosedBarTime < potentialZones[j].endTime) { //--- Check time if (MathAbs(potentialZones[j].high - highPrice) < _Point && MathAbs(potentialZones[j].low - lowPrice) < _Point) { //--- Check price match pot_duplicate = true; //--- Mark as duplicate break; //--- Exit loop } } } if (pot_overlaps || pot_duplicate) return; //--- Skip overlapping or duplicate potential zones int potCount = ArraySize(potentialZones); //--- Get potential zones count ArrayResize(potentialZones, potCount + 1); //--- Resize potential zones array potentialZones[potCount].high = highPrice; //--- Set zone high potentialZones[potCount].low = lowPrice; //--- Set zone low potentialZones[potCount].startTime = iTime(_Symbol, _Period, startIndex); //--- Set start time potentialZones[potCount].endTime = TimeCurrent() + PeriodSeconds(_Period) * zoneExtensionBars; //--- Set end time potentialZones[potCount].breakoutTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- Set breakout time potentialZones[potCount].isDemand = isDemandZone; //--- Set zone type potentialZones[potCount].tested = false; //--- Set untested potentialZones[potCount].broken = false; //--- Set not broken potentialZones[potCount].readyForTest = false; //--- Set not ready potentialZones[potCount].tradeCount = 0; //--- Initialize trade count potentialZones[potCount].name = "PotentialZone_" + TimeToString(potentialZones[potCount].startTime, TIME_DATE|TIME_SECONDS); //--- Set zone name Print("Potential zone created: ", (isDemandZone ? "Demand" : "Supply"), " at ", lowPrice, " - ", highPrice, " endTime: ", TimeToString(potentialZones[potCount].endTime)); //--- Log potential zone } else { //--- No impulse validation int zoneCount = ArraySize(zones); //--- Get zones count if (zoneCount >= maxZones) { //--- Check max zones limit ArrayRemove(zones, 0, 1); //--- Remove oldest zone zoneCount--; //--- Decrease count } ArrayResize(zones, zoneCount + 1); //--- Resize zones array zones[zoneCount].high = highPrice; //--- Set zone high zones[zoneCount].low = lowPrice; //--- Set zone low zones[zoneCount].startTime = iTime(_Symbol, _Period, startIndex); //--- Set start time zones[zoneCount].endTime = TimeCurrent() + PeriodSeconds(_Period) * zoneExtensionBars; //--- Set end time zones[zoneCount].breakoutTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- Set breakout time zones[zoneCount].isDemand = isDemandZone; //--- Set zone type zones[zoneCount].tested = false; //--- Set untested zones[zoneCount].broken = false; //--- Set not broken zones[zoneCount].readyForTest = false; //--- Set not ready zones[zoneCount].tradeCount = 0; //--- Initialize trade count zones[zoneCount].name = "SDZone_" + TimeToString(zones[zoneCount].startTime, TIME_DATE|TIME_SECONDS); //--- Set zone name Print("Zone created: ", (isDemandZone ? "Demand" : "Supply"), " zone: ", zones[zoneCount].name, " at ", lowPrice, " - ", highPrice, " endTime: ", TimeToString(zones[zoneCount].endTime)); //--- Log zone creation PrintZones(zones); //--- Print zones for debugging } } } }
Hier implementieren wir die Logik der Zonenerkennung für unser System. In der Funktion „DetectZones“ setzen wir „startIndex“ auf „consolidationBars + 1“ und verlassen die Funktion, wenn nicht genügend Balken vorhanden sind, über die Funktion iBars. Wir gehen von einer Konsolidierung aus („isConsolidated“ true), initialisieren „highPrice“ und „lowPrice“ mit iHigh und iLow bei „startIndex“ und iterieren rückwärts durch die Balken, aktualisieren MathMax und MathMin und setzen „isConsolidated“ auf false, wenn der Bereich „maxConsolidationSpread * Point“ überschreitet. Bei einer Konsolidierung prüfen wir den Schlusskurs („iClose“), das Tief („iLow“) und das Hoch („iHigh“) des letzten Balkens, um die Nachfrage- („closePrice > highPrice“ und „breakoutLow >= lowPrice“) oder Angebotszonen („closePrice < lowPrice“ und „breakoutHigh <= highPrice“) zu identifizieren.
Für gültige Zonen überprüfen wir Größenbeschränkungen mit „zoneSizeRestriction” und „minZonePoints”/„maxZonePoints”, suchen mit „MathMax” und „MathMin” nach Überschneidungen oder Duplikaten in „zones” und „potentialZones” und wenn „enableImpulseValidation“ wahr ist, fügen wir mit ArrayResize zu „potentialZones“ hinzu, setzen Felder wie „high“, „low“, „startTime“ ( iTime), „endTime“ („TimeCurrent + zoneExtensionBars“) und „name“ („PotentialZone“) und protokollieren mit „Print“; andernfalls fügen wir direkt zu „zones“ hinzu, entfernen das älteste Element, wenn „maxZones“ erreicht ist, und protokollieren mit „Print“ und „PrintZones“ zur Fehlerbehebung, damit wir den Überblick über unsere Zonen behalten und so die Kernlogik für die Erkennung und Speicherung von Angebots- und Nachfragzonen erstellen. Wir können dies in OnInit ausführen, um die Zonen zu erkennen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { static datetime lastBarTime = 0; //--- Store last processed bar time datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Get current bar time bool isNewBar = (currentBarTime != lastBarTime); //--- Check for new bar if (isNewBar) { //--- Process new bar lastBarTime = currentBarTime; //--- Update last bar time DetectZones(); //--- Detect new zones } }
In OnTick werden neue Balken verfolgt, indem die Zeit des aktuellen Balkens von iTime (für das Symbol und die Periode bei Shift 0) mit einer statischen „lastBarTime“ verglichen, „isNewBar“ auf true gesetzt und „lastBarTime“ aktualisiert wird, falls sie unterschiedlich ist. Wenn ein neuer Balken erkannt wird, rufen wir unsere Funktion „DetectZones“ auf, um neue Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Konsolidierungsmustern zu ermitteln. Jetzt können wir die Zonen wie unten dargestellt erkennen.
Da wir nun potenzielle Angebots- und Nachfragezonen erkennen können, müssen wir sie nur noch durch die Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen der Rallye bestätigen, die wir als Impulsbewegungen bezeichnen. Zur Modularisierung können wir die gesamte Logik in einer Funktion unterbringen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Validate potential zones based on impulsive move | //+------------------------------------------------------------------+ void ValidatePotentialZones() { datetime lastClosedBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- Get last closed bar time for (int p = ArraySize(potentialZones) - 1; p >= 0; p--) { //--- Iterate potential zones backward if (lastClosedBarTime >= potentialZones[p].endTime) { //--- Check for expired zone Print("Potential zone expired and removed from array: ", potentialZones[p].name, " endTime: ", TimeToString(potentialZones[p].endTime)); //--- Log expiration ArrayRemove(potentialZones, p, 1); //--- Remove expired zone continue; //--- Skip to next } if (TimeCurrent() > potentialZones[p].breakoutTime + impulseCheckBars * PeriodSeconds(_Period)) { //--- Check impulse window bool isImpulsive = false; //--- Initialize impulsive flag int breakoutShift = iBarShift(_Symbol, _Period, potentialZones[p].breakoutTime, false); //--- Get breakout bar shift double range = potentialZones[p].high - potentialZones[p].low; //--- Calculate zone range double threshold = range * impulseMultiplier; //--- Calculate impulse threshold for (int shift = 1; shift <= impulseCheckBars; shift++) { //--- Check bars after breakout if (shift + breakoutShift >= iBars(_Symbol, _Period)) continue; //--- Skip out-of-bounds double cl = iClose(_Symbol, _Period, shift); //--- Get close price if (potentialZones[p].isDemand) { //--- Check demand zone if (cl >= potentialZones[p].high + threshold) { //--- Check bullish impulse isImpulsive = true; //--- Set impulsive flag break; //--- Exit loop } } else { //--- Check supply zone if (cl <= potentialZones[p].low - threshold) { //--- Check bearish impulse isImpulsive = true; //--- Set impulsive flag break; //--- Exit loop } } } if (isImpulsive) { //--- Process impulsive zone double zoneSize = (potentialZones[p].high - potentialZones[p].low) / _Point; //--- Calculate zone size if (zoneSizeRestriction == EnforceLimits && (zoneSize < minZonePoints || zoneSize > maxZonePoints)) { //--- Check size limits ArrayRemove(potentialZones, p, 1); //--- Remove invalid zone continue; //--- Skip to next } bool overlaps = false; //--- Initialize overlap flag for (int j = 0; j < ArraySize(zones); j++) { //--- Check existing zones if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { //--- Check time overlap double maxLow = MathMax(potentialZones[p].low, zones[j].low); //--- Find max low double minHigh = MathMin(potentialZones[p].high, zones[j].high); //--- Find min high if (maxLow <= minHigh) { //--- Check price overlap overlaps = true; //--- Mark as overlapping break; //--- Exit loop } } } bool duplicate = false; //--- Initialize duplicate flag for (int j = 0; j < ArraySize(zones); j++) { //--- Check for duplicates if (lastClosedBarTime < zones[j].endTime) { //--- Check time if (MathAbs(zones[j].high - potentialZones[p].high) < _Point && MathAbs(zones[j].low - potentialZones[p].low) < _Point) { //--- Check price match duplicate = true; //--- Mark as duplicate break; //--- Exit loop } } } if (overlaps || duplicate) { //--- Check overlap or duplicate Print("Validated zone overlaps or duplicates, discarded: ", potentialZones[p].low, " - ", potentialZones[p].high); //--- Log discard ArrayRemove(potentialZones, p, 1); //--- Remove zone continue; //--- Skip to next } int zoneCount = ArraySize(zones); //--- Get zones count if (zoneCount >= maxZones) { //--- Check max zones limit ArrayRemove(zones, 0, 1); //--- Remove oldest zone zoneCount--; //--- Decrease count } ArrayResize(zones, zoneCount + 1); //--- Resize zones array zones[zoneCount] = potentialZones[p]; //--- Copy potential zone zones[zoneCount].name = "SDZone_" + TimeToString(zones[zoneCount].startTime, TIME_DATE|TIME_SECONDS); //--- Set zone name zones[zoneCount].endTime = TimeCurrent() + PeriodSeconds(_Period) * zoneExtensionBars; //--- Update end time Print("Zone validated: ", (zones[zoneCount].isDemand ? "Demand" : "Supply"), " zone: ", zones[zoneCount].name, " at ", zones[zoneCount].low, " - ", zones[zoneCount].high, " endTime: ", TimeToString(zones[zoneCount].endTime)); //--- Log validation ArrayRemove(potentialZones, p, 1); //--- Remove validated zone PrintZones(zones); //--- Print zones for debugging } else { //--- Zone not impulsive Print("Potential zone not impulsive, discarded: ", potentialZones[p].low, " - ", potentialZones[p].high); //--- Log discard ArrayRemove(potentialZones, p, 1); //--- Remove non-impulsive zone } } } }
Hier erstellen wir eine Funktion zur Implementierung der Validierungslogik für potenzielle Angebots- und Nachfragezonen. In der Funktion „ValidatePotentialZones“ iterieren wir rückwärts durch die „potentialZones“, prüfen, ob die Zeit des letzten geschlossenen Balkens (iTime bei Shift 1) die „endTime“ einer Zone überschreitet, entfernen abgelaufene Zonen mit ArrayRemove und protokollieren die Aktion. Für Zonen innerhalb des Impulsfensters („TimeCurrent > breakoutTime + impulseCheckBars * PeriodSeconds“) berechnen wir den Zonenbereich („high - low“) und die Impulsschwelle („range * impulseMultiplier“), dann prüfen wir die Balken nach dem Ausbruch (iBarShift) auf einen Schlusskurs (iClose), der den Schwellenwert „high plus“ für Nachfragezonen überschreitet oder den Schwellenwert „low minus“ für Angebotszonen unterschreitet, und setzen „isImpulsive“, wenn dies der Fall ist.
Wenn die Zone impulsiv ist, überprüfen wir die Zonengröße anhand von „minZonePoints“ und „maxZonePoints“, wenn „zoneSizeRestriction“ auf „EnforceLimits“ eingestellt ist, prüfen mit MathMax und MathMin auf Überschneidungen oder Duplikate in „zones“ und verschieben die Zone, wenn sie gültig ist, mit ArrayResize in „zones“, aktualisieren ihren Namen auf „SDZone_“ und Endzeit, Protokollierung mit den Funktionen „Print“ und „PrintZones“, dann entfernen wir es aus „potentialZones“; nicht-impulsive Zonen werden mit ArrayRemove entfernt und protokolliert, wodurch ein System zur Validierung von Zonen auf der Grundlage von impulsiven Bewegungen und zur Gewährleistung eindeutiger, gültiger Zonen geschaffen wird. Wenn Sie die Funktion im Tick-Ereignishandler aufrufen, sollten Sie etwas erhalten, das das Folgende darstellt.
Nachdem wir nun die Zonen validiert haben, können wir die Zonen im Chartverwalten und visualisieren, um sie leichter zu verfolgen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update and draw zones | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateZones() { datetime lastClosedBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- Get last closed bar time for (int i = ArraySize(zones) - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate zones backward if (lastClosedBarTime >= zones[i].endTime) { //--- Check for expired zone Print("Zone expired and removed from array: ", zones[i].name, " endTime: ", TimeToString(zones[i].endTime)); //--- Log expiration if (deleteExpiredZonesFromChart) { //--- Check if deleting expired ObjectDelete(0, zones[i].name); //--- Delete zone rectangle ObjectDelete(0, zones[i].name + "Label"); //--- Delete zone label } ArrayRemove(zones, i, 1); //--- Remove expired zone continue; //--- Skip to next } bool wasReady = zones[i].readyForTest; //--- Store previous ready status if (!zones[i].readyForTest) { //--- Check if not ready double currentClose = iClose(_Symbol, _Period, 1); //--- Get current close double zoneLevel = zones[i].isDemand ? zones[i].high : zones[i].low; //--- Get zone level double distance = zones[i].isDemand ? (currentClose - zoneLevel) : (zoneLevel - currentClose); //--- Calculate distance if (distance > minMoveAwayPoints * _Point) { //--- Check move away distance zones[i].readyForTest = true; //--- Set ready for test } } if (!wasReady && zones[i].readyForTest) { //--- Check if newly ready Print("Zone ready for test: ", zones[i].name); //--- Log ready status } if (brokenZoneMode == AllowBroken && !zones[i].tested) { //--- Check if breakable double currentClose = iClose(_Symbol, _Period, 1); //--- Get current close bool wasBroken = zones[i].broken; //--- Store previous broken status if (zones[i].isDemand) { //--- Check demand zone if (currentClose < zones[i].low) { //--- Check if broken zones[i].broken = true; //--- Mark as broken } } else { //--- Check supply zone if (currentClose > zones[i].high) { //--- Check if broken zones[i].broken = true; //--- Mark as broken } } if (!wasBroken && zones[i].broken) { //--- Check if newly broken Print("Zone broken in UpdateZones: ", zones[i].name); //--- Log broken zone ObjectSetInteger(0, zones[i].name, OBJPROP_COLOR, brokenZoneColor); //--- Update zone color string labelName = zones[i].name + "Label"; //--- Get label name string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone (Broken)" : "Supply Zone (Broken)"; //--- Set broken label ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_TEXT, labelText); //--- Update label text if (deleteBrokenZonesFromChart) { //--- Check if deleting broken ObjectDelete(0, zones[i].name); //--- Delete zone rectangle ObjectDelete(0, labelName); //--- Delete zone label } } } if (ObjectFind(0, zones[i].name) >= 0 || (!zones[i].broken || !deleteBrokenZonesFromChart)) { //--- Check if drawable color zoneColor; //--- Initialize zone color if (zones[i].tested) { //--- Check if tested zoneColor = zones[i].isDemand ? testedDemandZoneColor : testedSupplyZoneColor; //--- Set tested color } else if (zones[i].broken) { //--- Check if broken zoneColor = brokenZoneColor; //--- Set broken color } else { //--- Untested zone zoneColor = zones[i].isDemand ? demandZoneColor : supplyZoneColor; //--- Set untested color } ObjectCreate(0, zones[i].name, OBJ_RECTANGLE, 0, zones[i].startTime, zones[i].high, zones[i].endTime, zones[i].low); //--- Create zone rectangle ObjectSetInteger(0, zones[i].name, OBJPROP_COLOR, zoneColor); //--- Set zone color ObjectSetInteger(0, zones[i].name, OBJPROP_FILL, true); //--- Enable fill ObjectSetInteger(0, zones[i].name, OBJPROP_BACK, true); //--- Set to background string labelName = zones[i].name + "Label"; //--- Generate label name string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone" : "Supply Zone"; //--- Set base label if (zones[i].tested) labelText += " (Tested)"; //--- Append tested status else if (zones[i].broken) labelText += " (Broken)"; //--- Append broken status datetime labelTime = zones[i].startTime + (zones[i].endTime - zones[i].startTime) / 2; //--- Calculate label time double labelPrice = (zones[i].high + zones[i].low) / 2; //--- Calculate label price ObjectCreate(0, labelName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Create label ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_TEXT, labelText); //--- Set label text ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Set label color ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Set label anchor } } ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Wir fahren fort mit der Implementierung der Zonenverwaltung und der Visualisierungslogik für das System. In der Funktion „UpdateZones“ iterieren wir rückwärts durch die „Zonen“ und prüfen, ob die Zeit des letzten geschlossenen Balkens (iTime bei Shift 1) die „endTime“ einer Zone überschreitet, entfernen abgelaufene Zonen mit ArrayRemove, löschen ihre Chart-Objekte (OBJ_RECTANGLE und „Label“), wenn „deleteExpiredZonesFromChart“ wahr ist, und protokollieren, um sicherzustellen, dass wir uns mit einer abgelaufenen Zone nicht mehr beschäftigen. Für nicht-bereite Zonen berechnen wir den Abstand zwischen dem aktuellen Schlusskurs (iClose) und dem Höchst- (Nachfrage) bzw. Tiefstkurs (Angebot) der Zone und markieren „readyForTest“ als wahr, wenn er „minMoveAwayPoints * _Point“ übersteigt, und protokollieren, wenn er neu bereit ist.
Wenn „brokenZoneMode“ „AllowBroken“ ist und die Zone ungetestet ist, markieren wir sie als gebrochen, wenn sich der Schlusskurs unter das Tief (Nachfrage) oder über das Hoch (Angebot) bewegt, und aktualisieren wir die Farbe auf „brokenZoneColor“ mit ObjectSetInteger und die Kennzeichnung auf „Demand/Supply Zone (Broken)“ mit ObjectSetString, löschen die Objekte, wenn „deleteBrokenZonesFromChart“ wahr ist, und die protokollieren die Instanz. Für zeichenbare Zonen (existierende oder nicht gebrochene mit „deleteBrokenZonesFromChart“ false), setzen wir Farben („demandZoneColor“, „supplyZoneColor“, „testedDemandZoneColor“, „testedSupplyZoneColor“ oder „brokenZoneColor“) basierend auf dem Status, zeichnen Rechtecke mit ObjectCreate („OBJ_RECTANGLE“) unter Verwendung von „startTime“, „high“, „endTime“ und „low“ Rechtecke zeichnen und mit „ObjectCreate“ (OBJ_TEXT) unter Verwendung von „labelTextColor“ zentrierte Beschriftungen hinzufügen, dann das Chart mit der Funktion ChartRedraw neu zeichnen und so die Zonenstatus aktualisieren und dynamisch darstellen. Wir können diese Funktion nun in der Ereignisbehandlung der Ticks aufrufen, und wenn wir das tun, erhalten wir das folgende Ergebnis.
Nun, da wir die Zonen verwalten und auf dem Chart visualisieren können, müssen wir sie nur noch verfolgen und auf der Grundlage der erfüllten Handelsbedingungen handeln. Wir werden eine Funktion erstellen, die die gültigen Zonen in einer Schleife durchläuft und die Handelsbedingungen überprüft.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Trade on zones | //+------------------------------------------------------------------+ void TradeOnZones(bool isNewBar) { static datetime lastTradeCheck = 0; //--- Store last trade check time datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Get current bar time if (!isNewBar || lastTradeCheck == currentBarTime) return; //--- Exit if not new bar or checked lastTradeCheck = currentBarTime; //--- Update last trade check double currentBid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits); //--- Get current bid double currentAsk = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits); //--- Get current ask for (int i = 0; i < ArraySize(zones); i++) { //--- Iterate through zones if (zones[i].broken) continue; //--- Skip broken zones if (tradeTestedMode == NoRetrade && zones[i].tested) continue; //--- Skip tested zones if (tradeTestedMode == LimitedRetrade && zones[i].tested && zones[i].tradeCount >= maxTradesPerZone) continue; //--- Skip max trades if (!zones[i].readyForTest) continue; //--- Skip not ready zones double prevHigh = iHigh(_Symbol, _Period, 1); //--- Get previous high double prevLow = iLow(_Symbol, _Period, 1); //--- Get previous low double prevClose = iClose(_Symbol, _Period, 1); //--- Get previous close bool tapped = false; //--- Initialize tap flag bool overlap = (prevLow <= zones[i].high && prevHigh >= zones[i].low); //--- Check candle overlap if (zones[i].isDemand) { //--- Check demand zone if (overlap && prevClose > zones[i].high) { //--- Confirm demand tap tapped = true; //--- Set tapped flag } } else { //--- Check supply zone if (overlap && prevClose < zones[i].low) { //--- Confirm supply tap tapped = true; //--- Set tapped flag } } if (tapped) { //--- Process tapped zone bool trendConfirmed = (trendConfirmation == NoConfirmation); //--- Assume no trend confirmation if (trendConfirmation == ConfirmTrend) { //--- Check trend confirmation int oldShift = 2 + trendLookbackBars - 1; //--- Calculate lookback shift if (oldShift >= iBars(_Symbol, _Period)) continue; //--- Skip if insufficient bars double oldClose = iClose(_Symbol, _Period, oldShift); //--- Get old close double recentClose = iClose(_Symbol, _Period, 2); //--- Get recent close double minChange = minTrendPoints * _Point; //--- Calculate min trend change if (zones[i].isDemand) { //--- Check demand trend trendConfirmed = (oldClose > recentClose + minChange); //--- Confirm downtrend } else { //--- Check supply trend trendConfirmed = (oldClose < recentClose - minChange); //--- Confirm uptrend } } if (!trendConfirmed) continue; //--- Skip if trend not confirmed bool wasTested = zones[i].tested; //--- Store previous tested status if (zones[i].isDemand) { //--- Handle demand trade double entryPrice = currentAsk; //--- Set entry at ask double stopLossPrice = NormalizeDouble(zones[i].low - stopLossDistance * _Point, _Digits); //--- Set stop loss double takeProfitPrice = NormalizeDouble(entryPrice + takeProfitDistance * _Point, _Digits); //--- Set take profit obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice, "Buy at Demand Zone"); //--- Execute buy trade Print("Buy trade entered at Demand Zone: ", zones[i].name); //--- Log buy trade } else { //--- Handle supply trade double entryPrice = currentBid; //--- Set entry at bid double stopLossPrice = NormalizeDouble(zones[i].high + stopLossDistance * _Point, _Digits); //--- Set stop loss double takeProfitPrice = NormalizeDouble(entryPrice - takeProfitDistance * _Point, _Digits); //--- Set take profit obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice, "Sell at Supply Zone"); //--- Execute sell trade Print("Sell trade entered at Supply Zone: ", zones[i].name); //--- Log sell trade } zones[i].tested = true; //--- Mark zone as tested zones[i].tradeCount++; //--- Increment trade count if (!wasTested && zones[i].tested) { //--- Check if newly tested Print("Zone tested: ", zones[i].name, ", Trade count: ", zones[i].tradeCount); //--- Log tested zone } color zoneColor = zones[i].isDemand ? testedDemandZoneColor : testedSupplyZoneColor; //--- Set tested color ObjectSetInteger(0, zones[i].name, OBJPROP_COLOR, zoneColor); //--- Update zone color string labelName = zones[i].name + "Label"; //--- Get label name string labelText = zones[i].isDemand ? "Demand Zone (Tested)" : "Supply Zone (Tested)"; //--- Set tested label ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_TEXT, labelText); //--- Update label text } } ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Um die Handelslogik für Zonenwiederholungen oder Taps zu implementieren, erstellen wir die Funktion „TradeOnZones“. Zunächst werden neue Balken mit einem statischen „lastTradeCheck“ verfolgt und verlassen die Funktion, wenn sie nicht neu sind oder bereits geprüft wurden, wobei „lastTradeCheck“ mit iTime aktualisiert wird, wenn dies der Fall ist, und die Geld- und Briefkurse (Bid, Ask) werden mit den Funktionen SymbolInfoDouble und NormalizeDouble normalisiert. Wir iterieren durch „zones“, überspringen die gebrochenen, über-getesteten (basierend auf „tradeTestedMode“ und „maxTradesPerZone“) oder nicht vorbereiteten Zonen und prüfen dann das Hoch (iHigh), das Tief („iLow“) und den Schlusskurs (iClose) des vorherigen Balkens auf Überschneidung mit der Zone. Bei Nachfragezonen („isDemand“) bestätigen wir eine Berührung, wenn „overlap“ wahr ist und „prevClose > high“, bei Angebot, wenn „overlap“ und „prevClose < low“, und setzen „tapped“ entsprechend.
Bei Berührung bestätigen wir den Trend, wenn „trendConfirmation“ „ConfirmTrend“ ist, indem wir alte und aktuelle Schlusskurse („iClose“) über „trendLookbackBars“ mit „minTrendPoints * _Point“ vergleichen und überspringen, wenn nicht bestätigt. Für gültige Berührungen führen wir Handelsgeschäfte aus: für die Nachfrage kaufen wir zu Ask mit Stop Loss unter „Low“ um „stopLossDistance * _Point“ und Take Profit über Entry um „takeProfitDistance * _Point“ mit „obj_Trade.Buy“, Protokollierung mit Print; für das Angebot verkaufen wir zu Bid mit Stop Loss über „High“ und Take Profit unter Entry, mit „obj_Trade.Sell“. Wir markieren die Zone als „getestet“, erhöhen „tradeCount“, protokollieren, ob neu getestet wurde, aktualisieren die Zonenfarbe mit ObjectSetInteger auf „testedDemandZoneColor“ oder „testedSupplyZoneColor“ und aktualisieren den Beschriftungstext mit der Funktion ObjectSetString auf „Demand/Supply Zone (Tested)“. Zum Schluss wird das Chart neu gezeichnet. Wenn wir die Funktion aufrufen, erhalten wir das folgende Ergebnis.
Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das Berühren der Zone erkennen und die Anzahl der Handelsgeschäfte oder Berührungen im Wesentlichen für diese Zone speichern, sodass wir sie bei Bedarf auf andere Berührungen übertragen können. Jetzt muss nur noch ein Trailing-Stop hinzugefügt werden, um die Gewinne zu maximieren. Wir werden auch dafür eine Funktion machen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Apply trailing stop to open positions | //+------------------------------------------------------------------+ void ApplyTrailingStop() { double point = _Point; //--- Get point value for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions if (PositionGetTicket(i) > 0) { //--- Check valid ticket if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == uniqueMagicNumber) { //--- Verify symbol and magic double sl = PositionGetDouble(POSITION_SL); //--- Get current stop loss double tp = PositionGetDouble(POSITION_TP); //--- Get current take profit double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Get open price if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position double newSL = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - trailingStopPoints * point, _Digits); //--- Calculate new stop loss if (newSL > sl && SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - openPrice > minProfitToTrail * point) { //--- Check trailing condition obj_Trade.PositionModify(PositionGetInteger(POSITION_TICKET), newSL, tp); //--- Update stop loss } } else if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position double newSL = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + trailingStopPoints * point, _Digits); //--- Calculate new stop loss if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) > minProfitToTrail * point) { //--- Check trailing condition obj_Trade.PositionModify(PositionGetInteger(POSITION_TICKET), newSL, tp); //--- Update stop loss } } } } } }
Hier implementieren wir die Trailing-Stop-Logik, um offene Positionen dynamisch zu verwalten. In der Funktion „ApplyTrailingStop“ rufen wir den Punktwert mit _Point ab und iterieren rückwärts durch die offenen Positionen mit PositionsTotal, wobei wir das Ticket jeder Position mit PositionGetTicket, das Symbol mit PositionGetString und die magische Zahl mit PositionGetInteger mit der magischen Zahl abgleichen.
Für Kaufpositionen (POSITION_TYPE_BUY) berechnen wir einen neuen Stop Loss als Geldkurs (SymbolInfoDouble mit SYMBOL_BID) minus „trailingStopPoints * point“, normalisiert mit NormalizeDouble, und aktualisieren ihn mit „obj_Trade.PositionModify“, wenn er höher ist als der aktuelle Stop Loss („PositionGetDouble(POSITION_SL)“) und der Gewinn „minProfitToTrail * Punkt“ übersteigt. Bei Verkaufspositionen berechnen wir den neuen Stop-Loss mit Briefkurs ("SYMBOL_ASK") plus „trailingStopPoints * point" und aktualisieren ihn, wenn er unter dem aktuellen Stop-Loss liegt und der Gewinn den Schwellenwert überschreitet. Wir können es jetzt einfach bei jedem Tick aufrufen, um die Verwaltung wie folgt durchzuführen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if (enableTrailingStop) { //--- Check if trailing stop enabled ApplyTrailingStop(); //--- Apply trailing stop to positions } static datetime lastBarTime = 0; //--- Store last processed bar time datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Get current bar time bool isNewBar = (currentBarTime != lastBarTime); //--- Check for new bar if (isNewBar) { //--- Process new bar lastBarTime = currentBarTime; //--- Update last bar time DetectZones(); //--- Detect new zones ValidatePotentialZones(); //--- Validate potential zones UpdateZones(); //--- Update existing zones } if (enableTrading) { //--- Check if trading enabled TradeOnZones(isNewBar); //--- Execute trades on zones } }
Wenn wir das Programm ausführen, erhalten wir das folgende Ergebnis.
Aus dem Bild können wir ersehen, dass der Trailing-Stop vollständig aktiviert ist, wenn sich der Kurs zu unseren Gunsten entwickelt. Hier ist ein einheitlicher Test für beide Zonen im vergangenen Monat.
Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass das Programm alle Einstiegsbedingungen identifiziert und überprüft und bei Bestätigung die entsprechende Position mit den entsprechenden Einstiegsparametern öffnet und somit unser Ziel erreicht. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Backtests
Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.
Backtest-Grafik:
Bericht des Backtest:
Schlussfolgerung
Abschließend haben wir ein Angebots- und Nachfragehandelssystem in MQL5 erstellt, um Angebots- und Nachfragezonen durch Konsolidierung zu erkennen, sie mit impulsiven Bewegungen zu validieren und mit Trendbestätigung und anpassbaren Risikoeinstellungen zu handeln. Das System visualisiert die Zonen mit dynamischen Beschriftungen und Farben, wobei Trailing Stops für ein effektives Risikomanagement integriert sind.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.
Mit dieser Angebots- und Nachfragestrategie sind Sie für den Handel mit Retest-Gelegenheiten gerüstet und können Ihre Handelsreise weiter optimieren. Viel Spaß beim Handeln!
