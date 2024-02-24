Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2969
Çünkü bunun için değil.
Neden kimse C++ ile web sitesi yazmıyor?
Ben sadece daha tanıdık olanı, mql'e daha çok benzeyeni seçtim ve daha az tanıdık olan (tanıdık olmayan) jerky olarak adlandırıldı. Öğrenmeliydin...
Pekala, sorun değil, bu şekilde tasarlandı....
Ama neden sürekli R'ye pasif-agresif saldırılar yapılıyor? Görevleri için en iyi dil, bunun için yaratıldı,
Python, öğrenmesi kolaymış gibi görünen genel bir dildir...
Önemli olan bu değil, algoritmalar yardımıyla güzel anlaşmalar yapmaktır.
Muhtemelen bu konuda yeterince bilgi sahibi değilsiniz...C++ backend yüksek talep görüyor ve neredeyse en pahalı işler.
Muhtemelen tam olarak farkında değilsiniz...C++ backend yüksek talep görüyor ve neredeyse en pahalı işler.
Muhtemelen bir web sitesinin sadece arka uç olmadığını tam olarak anlamamışsınızdır ;)
Herkes MQL5'in gelişimini takip etmez, ancak matrisler ve vektörler için standart yöntemleri vardır.
Bunlar dilin standart metotlarıdır, üçüncü parti kütüphaneler değildir. Matris/vektör/kompleks tiplerinin tanıtılmasıyla dil, istatistik analizi ve ağır matematik için çok güçlü hale gelmiştir.
Fonksiyon
Eylem
Kategori
Aktivasyon
Aktivasyon fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve geçirilen vektöre/matrise yazar
Makine öğrenimi
ArgMax
Maksimum değerin indeksini döndürür
İstatistikler
ArgMin
Minimum değerin indeksini döndürür
İstatistikler
ArgSort
Sıralanmış dizini döndürür
Manipülasyonlar
Atama
Otomatik dönüştürme ile bir matris, vektör veya diziyi kopyalar
Başlatma
Ortalama
Matris/vektör değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesaplar.
İstatistikler
Cholesky
Cholesky ayrıştırmasını hesaplar
Dönüşümler
Klips
Matris/vektör elemanlarını belirli bir kabul edilebilir değerler aralığıyla sınırlar
Manipülasyonlar
Col
Bir sütun vektörü döndürür. Vektörü belirtilen sütuna yazar
Manipülasyonlar
Cols
Matristeki sütun sayısını döndürür
Özellikler
Karşılaştırma
İki matrisin/vektörün elemanlarını belirtilen doğrulukta karşılaştırır
Manipülasyonlar
CompareByDigits
İki matrisin/vektörün elemanlarını anlamlı basamak hassasiyetiyle eşleştirmek için karşılaştırır
Manipülasyonlar
Cond
Bir matrisin koşullu sayısını hesaplar
Özellikler
Convolve
İki vektörün ayrık doğrusal konvolüsyonunu döndürür
Türevler
Anlaşıldı
Verilen matris/vektörün bir kopyasını döndürür
Manipülasyonlar
CopyRates
Belirtilen sembol döneminin MqlRates yapısının belirtilen miktardaki tarihsel serisini bir matris veya vektör haline getirir
Başlatma
CopyTicks
MqlTick yapısındaki tikleri bir matris veya vektöre alır
Başlatma
CopyTicksRange
Belirtilen tarih aralığında MqlTick yapısından bir matris veya tik vektörüne döndürür.
Başlatma
CorrCoef
Pearson korelasyon katsayısını hesaplar (doğrusal korelasyon katsayısı)
Türevler
İlişkilendir
İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar
Türevler
Cov
Kovaryans matrisini hesaplar
Ürünler
CumProd
Verilen eksen boyunca elemanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif çarpımını döndürür.
İstatistikler
CumSum
Verilen eksen boyunca elemanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif toplamını döndürür
İstatistikler
Türev
Aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplar ve geçirilen vektöre/matrise yazar
Makine Öğrenimi
Det
Kare biçiminde dejenere olmayan bir matrisin determinantını hesaplar
Özellikler
Diag
Bir köşegen çıkarır veya bir köşegen matris oluşturur
Manipülasyonlar
Nokta
İki vektörün skaler çarpımı
Türevler
Eig
Bir kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar
Dönüşümler
EigVals
Genel bir matrisin öz değerlerini hesaplar
Dönüşümler
Göz
Köşegeninde birler ve başka yerlerinde sıfırlar olan bir matris döndürür
Başlatma
Doldur
Mevcut bir matrisi veya vektörü verilen bir değerle doldurur
Başlatma
Düz
Bir matris elemanına iki indeks yerine tek bir indeks kullanılarak erişilmesini sağlar
Manipülasyonlar
Tam
Belirtilen değerle doldurulmuş yeni bir matris oluşturur ve döndürür.
Başlatma
GeMM
İki matrisin Genel Matris Çarpımı (General Matrix Multiply)
Ürünler
Hsplit
Bir matrisin birkaç alt matrise yatay olarak bölünmesi. Eksen=0 ile Bölme ile aynıdır.
Manipülasyonlar
Kimlik
Belirtilen boyutta tek bir matris oluşturur
Başlatma
Başlangıç
Bir matris veya vektörü başlatır
Başlatma
İç
İki matrisin iç çarpımı
Türevler
Inv
Jordaan-Gauss yöntemini kullanarak kare ve dejenere olmayan bir matrisin (çarpımsal) tersini hesaplar
Çözümler
Kron
İki matrisin, bir matrisin ve bir vektörün, bir vektörün ve bir matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını döndürür
Ürünler
Kayıp
Kayıp fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve aktarılan vektöre/matrise yazar
Makine öğrenimi
LstSq
Doğrusal cebirsel denklemlerin en küçük kareler çözümünü verir (kare olmayan veya dejenere matrisler için)
Çözümler
LU
Bir alt üçgen matris ile bir üst üçgen matrisin çarpımı olarak bir matrisin LU çarpanlarına ayrılması
Dönüşümler
LUP
Kısmi permütasyonlu LUP çarpanlarına ayırma, sadece satır permütasyonlu LU ayrıştırmasını ifade eder: PA=LU
Dönüşümler
MatMul
İki matrisin matris çarpımı
Türevler
Maksimum
Bir matris/vektördeki maksimum değeri verir
İstatistikler
Ortalama
Eleman değerlerinin aritmetik ortalamasını hesaplar
İstatistikler
Medyan
Matris/vektör elemanlarının medyanını hesaplar
İstatistikler
Min
Matris/vektördeki minimum değeri döndürür
İstatistikler
Norm
Matrisin veya vektörün normunu döndürür
Özellikler
Ones
Birlerle dolu yeni bir matris oluşturur ve döndürür
Başlatma
Dış
İki matrisin veya iki vektörün dış çarpımını hesaplar
Ürünler
Yüzdelik Dilim
Belirtilen eksen boyunca matris/vektör elemanlarının veya elemanlarının belirtilen yüzdelik dilimini döndürür.
İstatistikler
PInv
Moore-Penrose yöntemini kullanarak bir sözde ters matris hesaplar
Çözümler
Güç
Bir kare matrisi tamsayı derecesine yükseltir
Ürünler
Üretim
Belirli bir eksen için de gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının çarpımını döndürür
İstatistikler
Ptp
Matris/vektör değerleri aralığını veya verilen matris eksenini döndürür
İstatistikler
QR
Bir matrisin qr çarpanlarına ayrılmasını hesaplar
Dönüşümler
Kuantil
Belirtilen eksen boyunca matris/vektör eleman değerlerinin veya elemanlarının belirtilen niceliğini döndürür
İstatistikler
Rütbe
Gauss yöntemini kullanarak matrisin rankını döndürür
Özellikler
RegressionMetric
Regresyon metriğini, belirtilen veri seti üzerinde çizilen regresyon çizgisinden sapma hatası olarak hesaplar
İstatistikler
Yeniden şekillendir
Verilerini değiştirmeden bir matrisin şeklini değiştirir
Manipülasyonlar
Yeniden Boyutlandır
Şekli ve boyutu değiştirilmiş yeni bir matris döndürür
Manipülasyonlar
Sıra
Bir vektör satırı döndürür. Vektörü belirtilen satıra yazar
Manipülasyonlar
Sıralar
Matristeki satır sayısını döndürür
Özellikler
Boyut
Vektörün boyutunu döndürür
Özellikler
SLogDet
Matris determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar
Özellikler
Çözmek
Doğrusal bir matris denklemini veya doğrusal cebirsel denklem sistemini çözer
Çözümler
Sırala
Konuma göre sırala
Manipülasyonlar
Spektrum
Bir matrisin spektrumunu AT*A çarpımından özdeğerlerinin kümesi olarak hesaplar
Özellikler
Bölünmüş
Bir matrisi birkaç alt matrise bölme
Manipülasyonlar
Std
Belirli bir eksen boyunca matris/vektör eleman değerlerinin veya elemanlarının standart sapmasını verir.
İstatistikler
Toplam
Verilen eksen(ler) için de gerçekleştirilebilecek matris/vektör elemanlarının toplamını döndürür
İstatistikler
SVD
Tekil Değer Ayrıştırması
Dönüşümler
SwapCols
Bir matristeki sütunları değiştirir
Manipülasyonlar
SwapRows
Bir matristeki satırları değiştirir
Manipülasyonlar
İz
Matrisin köşegenlerinin toplamını döndürür
Özellikler
Transpoze
Transpoze eder (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi döndürür
Manipülasyonlar
Tri
Verilen köşegen üzerinde ve altında birler ve başka yerlerde sıfırlar olan bir matris oluşturur.
Başlatma
TriL
Matrisin k. köşegen üzerinde sıfırlanmış elemanları olan bir kopyasını döndürür. Alt üçgen matris
Manipülasyonlar
TriU
Matrisin k. köşegenin altındaki elemanları sıfırlanmış bir kopyasını döndürür. Üst üçgen matris
Manipülasyonlar
Var
Matris/vektör eleman değerlerinin varyansını hesaplar
İstatistikler
Vsplit
Bir matrisin birkaç alt matrise dikey olarak bölünmesi. Eksen=1 ile Bölme ile aynı
Manipülasyonlar
Sıfır
Sıfırlarla dolu yeni bir matris oluşturur ve döndürür
Başlatma
Harika, böyle olması gerekiyordu.....
Anlaşmalarınıza değil, geriye dönük testlerinize ihtiyacım var!
1) Ya böyle ve işe yarıyor.
2) ya da her şey otomatiktir ve asla işe yaramaz.
Şimdilik 1) üzerinde oturuyorum ama 2) hakkında hayal kuruyorum
FF zanaatınızı nasıl daha iyi doğrulayacağınızı bulduğunuzda bu otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu harika bir fikir.
Normal bir algoritma gibi doğrulayacaksınız.
Bundan bir keşif olarak bahsetmiyorum, bunu bir yıldan daha uzun bir süre önce icat ettim...
Adam AMO'yu kâr için nasıl eğiteceğini sordu, ben de ona nasıl yapılacağını gösterdim...
normal bir algoritma gibi doğrulamanız yeterlidir.
Bundan bir keşif olarak bahsetmiyorum, bu şeyi bir yıldan daha uzun bir süre önce icat ettim....
