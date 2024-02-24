Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2969

mytarmailS #:

Çünkü bunun için değil.

Neden kimse C++ ile web sitesi yazmıyor?

Ben sadece daha tanıdık olanı, mql'e daha çok benzeyeni seçtim ve daha az tanıdık olan (tanıdık olmayan) jerky olarak adlandırıldı. Öğrenmeliydin...

Bir şey öğrenmek zor değil. Ancak rasyonel tahıl, zanaatlarının hiçbir anlamı veya avantajı olmadığını öne sürdü.

Neredeyse hiç çalışmadan bir anda Python'da kod yazmaya başladım. Sonra birkaç temel kütüphaneye ihtiyaç duyuldu ve hepsi bu kadar.

R'nin kazandığı hiçbir görev yok. İstatistik bir efsanedir. Sanych gibi bazı insanlar seçimlerini bu şekilde gerekçelendiriyor.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Python'u neredeyse hiç öğrenmeden hemen kod yazmaya başladım. Sonra birkaç temel kütüphaneye ihtiyaç duydum ve hepsi bu kadardı.

Pekala, sorun değil, bu şekilde tasarlandı....

Ama neden sürekli R'ye pasif-agresif saldırılar yapılıyor? Görevleri için en iyi dil, bunun için yaratıldı,

Python, öğrenmesi kolaymış gibi görünen genel bir dildir...


Önemli olan bu değil, algoritmalar yardımıyla güzel anlaşmalar yapmaktır.


 
Muhtemelen bu konuda yeterince bilgi sahibi değilsiniz...C++ backend yüksek talep görüyor ve neredeyse en pahalı işler.

 
Maxim Kuznetsov #:

Muhtemelen tam olarak farkında değilsiniz...C++ backend yüksek talep görüyor ve neredeyse en pahalı işler.

Muhtemelen bir web sitesinin sadece arka uç olmadığını tam olarak anlamamışsınızdır ;)

 

Herkes MQL5'in gelişimini takip etmez, ancak matrisler ve vektörler için standart yöntemleri vardır.

Bunlar dilin standart metotlarıdır, üçüncü parti kütüphaneler değildir. Matris/vektör/kompleks tiplerinin tanıtılmasıyla dil, istatistik analizi ve ağır matematik için çok güçlü hale gelmiştir.

Fonksiyon

Eylem

Kategori

Aktivasyon

Aktivasyon fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve geçirilen vektöre/matrise yazar

Makine öğrenimi

ArgMax

Maksimum değerin indeksini döndürür

İstatistikler

ArgMin

Minimum değerin indeksini döndürür

İstatistikler

ArgSort

Sıralanmış dizini döndürür

Manipülasyonlar

Atama

Otomatik dönüştürme ile bir matris, vektör veya diziyi kopyalar

Başlatma

Ortalama

Matris/vektör değerlerinin ağırlıklı ortalamasını hesaplar.

İstatistikler

Cholesky

Cholesky ayrıştırmasını hesaplar

Dönüşümler

Klips

Matris/vektör elemanlarını belirli bir kabul edilebilir değerler aralığıyla sınırlar

Manipülasyonlar

Col

Bir sütun vektörü döndürür. Vektörü belirtilen sütuna yazar

Manipülasyonlar

Cols

Matristeki sütun sayısını döndürür

Özellikler

Karşılaştırma

İki matrisin/vektörün elemanlarını belirtilen doğrulukta karşılaştırır

Manipülasyonlar

CompareByDigits

İki matrisin/vektörün elemanlarını anlamlı basamak hassasiyetiyle eşleştirmek için karşılaştırır

Manipülasyonlar

Cond

Bir matrisin koşullu sayısını hesaplar

Özellikler

Convolve

İki vektörün ayrık doğrusal konvolüsyonunu döndürür

Türevler

Anlaşıldı

Verilen matris/vektörün bir kopyasını döndürür

Manipülasyonlar

CopyRates

Belirtilen sembol döneminin MqlRates yapısının belirtilen miktardaki tarihsel serisini bir matris veya vektör haline getirir

Başlatma

CopyTicks

MqlTick yapısındaki tikleri bir matris veya vektöre alır

Başlatma

CopyTicksRange

Belirtilen tarih aralığında MqlTick yapısından bir matris veya tik vektörüne döndürür.

Başlatma

CorrCoef

Pearson korelasyon katsayısını hesaplar (doğrusal korelasyon katsayısı)

Türevler

İlişkilendir

İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar

Türevler

Cov

Kovaryans matrisini hesaplar

Ürünler

CumProd

Verilen eksen boyunca elemanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif çarpımını döndürür.

İstatistikler

CumSum

Verilen eksen boyunca elemanlar da dahil olmak üzere matris/vektör elemanlarının kümülatif toplamını döndürür

İstatistikler

Türev

Aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplar ve geçirilen vektöre/matrise yazar

Makine Öğrenimi

Det

Kare biçiminde dejenere olmayan bir matrisin determinantını hesaplar

Özellikler

Diag

Bir köşegen çıkarır veya bir köşegen matris oluşturur

Manipülasyonlar

Nokta

İki vektörün skaler çarpımı

Türevler

Eig

Bir kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar

Dönüşümler

EigVals

Genel bir matrisin öz değerlerini hesaplar

Dönüşümler

Göz

Köşegeninde birler ve başka yerlerinde sıfırlar olan bir matris döndürür

Başlatma

Doldur

Mevcut bir matrisi veya vektörü verilen bir değerle doldurur

Başlatma

Düz

Bir matris elemanına iki indeks yerine tek bir indeks kullanılarak erişilmesini sağlar

Manipülasyonlar

Tam

Belirtilen değerle doldurulmuş yeni bir matris oluşturur ve döndürür.

Başlatma

GeMM

İki matrisin Genel Matris Çarpımı (General Matrix Multiply)

Ürünler

Hsplit

Bir matrisin birkaç alt matrise yatay olarak bölünmesi. Eksen=0 ile Bölme ile aynıdır.

Manipülasyonlar

Kimlik

Belirtilen boyutta tek bir matris oluşturur

Başlatma

Başlangıç

Bir matris veya vektörü başlatır

Başlatma

İç

İki matrisin iç çarpımı

Türevler

Inv

Jordaan-Gauss yöntemini kullanarak kare ve dejenere olmayan bir matrisin (çarpımsal) tersini hesaplar

Çözümler

Kron

İki matrisin, bir matrisin ve bir vektörün, bir vektörün ve bir matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını döndürür

Ürünler

Kayıp

Kayıp fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve aktarılan vektöre/matrise yazar

Makine öğrenimi

LstSq

Doğrusal cebirsel denklemlerin en küçük kareler çözümünü verir (kare olmayan veya dejenere matrisler için)

Çözümler

LU

Bir alt üçgen matris ile bir üst üçgen matrisin çarpımı olarak bir matrisin LU çarpanlarına ayrılması

Dönüşümler

LUP

Kısmi permütasyonlu LUP çarpanlarına ayırma, sadece satır permütasyonlu LU ayrıştırmasını ifade eder: PA=LU

Dönüşümler

MatMul

İki matrisin matris çarpımı

Türevler

Maksimum

Bir matris/vektördeki maksimum değeri verir

İstatistikler

Ortalama

Eleman değerlerinin aritmetik ortalamasını hesaplar

İstatistikler

Medyan

Matris/vektör elemanlarının medyanını hesaplar

İstatistikler

Min

Matris/vektördeki minimum değeri döndürür

İstatistikler

Norm

Matrisin veya vektörün normunu döndürür

Özellikler

Ones

Birlerle dolu yeni bir matris oluşturur ve döndürür

Başlatma

Dış

İki matrisin veya iki vektörün dış çarpımını hesaplar

Ürünler

Yüzdelik Dilim

Belirtilen eksen boyunca matris/vektör elemanlarının veya elemanlarının belirtilen yüzdelik dilimini döndürür.

İstatistikler

PInv

Moore-Penrose yöntemini kullanarak bir sözde ters matris hesaplar

Çözümler

Güç

Bir kare matrisi tamsayı derecesine yükseltir

Ürünler

Üretim

Belirli bir eksen için de gerçekleştirilebilen matris/vektör elemanlarının çarpımını döndürür

İstatistikler

Ptp

Matris/vektör değerleri aralığını veya verilen matris eksenini döndürür

İstatistikler

QR

Bir matrisin qr çarpanlarına ayrılmasını hesaplar

Dönüşümler

Kuantil

Belirtilen eksen boyunca matris/vektör eleman değerlerinin veya elemanlarının belirtilen niceliğini döndürür

İstatistikler

Rütbe

Gauss yöntemini kullanarak matrisin rankını döndürür

Özellikler

RegressionMetric

Regresyon metriğini, belirtilen veri seti üzerinde çizilen regresyon çizgisinden sapma hatası olarak hesaplar

İstatistikler

Yeniden şekillendir

Verilerini değiştirmeden bir matrisin şeklini değiştirir

Manipülasyonlar

Yeniden Boyutlandır

Şekli ve boyutu değiştirilmiş yeni bir matris döndürür

Manipülasyonlar

Sıra

Bir vektör satırı döndürür. Vektörü belirtilen satıra yazar

Manipülasyonlar

Sıralar

Matristeki satır sayısını döndürür

Özellikler

Boyut

Vektörün boyutunu döndürür

Özellikler

SLogDet

Matris determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar

Özellikler

Çözmek

Doğrusal bir matris denklemini veya doğrusal cebirsel denklem sistemini çözer

Çözümler

Sırala

Konuma göre sırala

Manipülasyonlar

Spektrum

Bir matrisin spektrumunu AT*A çarpımından özdeğerlerinin kümesi olarak hesaplar

Özellikler

Bölünmüş

Bir matrisi birkaç alt matrise bölme

Manipülasyonlar

Std

Belirli bir eksen boyunca matris/vektör eleman değerlerinin veya elemanlarının standart sapmasını verir.

İstatistikler

Toplam

Verilen eksen(ler) için de gerçekleştirilebilecek matris/vektör elemanlarının toplamını döndürür

İstatistikler

SVD

Tekil Değer Ayrıştırması

Dönüşümler

SwapCols

Bir matristeki sütunları değiştirir

Manipülasyonlar

SwapRows

Bir matristeki satırları değiştirir

Manipülasyonlar

İz

Matrisin köşegenlerinin toplamını döndürür

Özellikler

Transpoze

Transpoze eder (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi döndürür

Manipülasyonlar

Tri

Verilen köşegen üzerinde ve altında birler ve başka yerlerde sıfırlar olan bir matris oluşturur.

Başlatma

TriL

Matrisin k. köşegen üzerinde sıfırlanmış elemanları olan bir kopyasını döndürür. Alt üçgen matris

Manipülasyonlar

TriU

Matrisin k. köşegenin altındaki elemanları sıfırlanmış bir kopyasını döndürür. Üst üçgen matris

Manipülasyonlar

Var

Matris/vektör eleman değerlerinin varyansını hesaplar

İstatistikler

Vsplit

Bir matrisin birkaç alt matrise dikey olarak bölünmesi. Eksen=1 ile Bölme ile aynı

Manipülasyonlar

Sıfır

Sıfırlarla dolu yeni bir matris oluşturur ve döndürür

Başlatma
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов
Документация по MQL5: Методы матриц и векторов
  • www.mql5.com
Методы матриц и векторов - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
mytarmailS #:

Harika, böyle olması gerekiyordu.....

Fakat R'ye yönelik bu pasif agresif saldırılar neden? Görevleri için en iyi dil, bunun için tasarlandı,

Python, öğrenmesi kolaymış gibi görünen genel bir dildir...


Önemli olan bu değil, algoritmalar yardımıyla güzel anlaşmalar yapmak.


Sizin anlaşmalarınıza değil, geriye dönük testlerinize ihtiyacım var!
Ticaret bilimle ilgili değildir, daha çok durumsaldır. Bugünün işlemleri +, yarınki işlemler -.
Kadınlar için çiçek ve kendiniz için araba alabildiğinizde normal bir arbitraj vardı ve sonra bir şekilde söndü. Ve hangi istatistiği kullanırsanız kullanın, Mikola taştan bir çiçek yapmayacaktır.

Nöronlarla ilgili bir başka sorun da model seçimidir. Biri bir yıldır çalışıyor, diğerleri uçup gidiyor. Sonra bir Mısırlı onu aldattığınız için size bağırıyor. Ne yapacaksınız? İşin doğası bu. Ve istatistikler bir şekilde yine geçip gidiyor. Dolayısıyla seçim belliydi - maksimum basitlik ve kolaylık için.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Anlaşmalarınıza değil, geriye dönük testlerinize ihtiyacım var!
Ticaret bilimle ilgili değildir, daha çok durumsaldır. Bugünün işlemleri yükselir, yarının
Tüm bilgimle, bunu nasıl algoritma haline getireceğimi bilmiyorum, sadece durumu anlıyorum ve hepsi bu...
MO bir gösterge gibidir ve arkamdaki entelektüel robotun %99'u

1) Ya böyle ve işe yarıyor.

2) ya da her şey otomatiktir ve asla işe yaramaz.


Şimdilik 1) üzerinde oturuyorum ama 2) hakkında hayal kuruyorum

mytarmailS #:
Tüm bilgime rağmen, bunu nasıl algoritma haline getireceğimi bilmiyorum, sadece durumu anlıyorum ve o kadar....
IO bir gösterge gibidir ve akıllı robotun %99'u benim arkamdadır...

1) Ya öyle olur ve çalışır.

2) Ya da her şey otomatiktir ve asla çalışmaz.


1) üzerinde oturuyorum ama 2)'nin hayalini kuruyorum.

FF işçiliğinizi nasıl daha iyi doğrulayacağınızı bulursunuz ve otomatik olur. Güzel bir fikir.
 
Maxim Dmitrievsky #:
FF zanaatınızı nasıl daha iyi doğrulayacağınızı bulduğunuzda bu otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu harika bir fikir.

Normal bir algoritma gibi doğrulayacaksınız.

Bundan bir keşif olarak bahsetmiyorum, bunu bir yıldan daha uzun bir süre önce icat ettim...

Adam AMO'yu kâr için nasıl eğiteceğini sordu, ben de ona nasıl yapılacağını gösterdim...

mytarmailS #:

normal bir algoritma gibi doğrulamanız yeterlidir.

Bundan bir keşif olarak bahsetmiyorum, bu şeyi bir yıldan daha uzun bir süre önce icat ettim....

Adam AMO'yu kâr için nasıl eğiteceğini sordu, ben de size nasıl yapılacağını gösterdim.

Normal bir AMO gibi çalışmayacak. Bir insanla hemen hemen aynı şeyi yapmak için bilinmeyen veriler, gürültü sinyallerini eleme vb. için bazı zor otomatik ayarlara ihtiyacınız var.
