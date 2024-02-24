Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2971
oops... ben cevap verdim ama diğerleri vermedi... ya kendisi sildi ya da moderatörler.
Staitlerde öğrenme bir seçenek değildir....
midijorney yine sizinle çelişiyor. Gerçek veri tabanlarından (istatistiklerden, geçmişten) örnekler alıyor ve ağları bunlar üzerinde eğitiyor. Sonuç oldukça güzel.
NN'nin çalışması için iki şeye ihtiyacınız var: 1) güvenilir bir geçmişe ihtiyacımız var, 2) bir grup örneğe ihtiyacımız var (ya en iyisi ya da en kötüsü, ya da hepsi, ama puanlarla).
Burada hemen "fiyat her şeyi içerir" çelişkisine giriyoruz... ve içermiyor :-) (2) noktasında (1)'de mevcut olmayan bilgileri kullandık.
Peki, o zaman, kase öğrenildi, sizi para kazanmaktan alıkoyan nedir?)
Beyninizi kullanmaya ne dersiniz? :-))
"BLEEP'in nasıl kullanılacağı" hakkında 20 sayfa olması çok komik.
belki de beynini kullanmalısın? :-)
Bu bağlamda bizi para saçmaktan alıkoyan şey:
1) gerçek örneklerin eksikliği. (örnekler, istatistikler) mevcut öngörülebilir alanda. DC'de 3-5-10 yıl boyunca "kişisel olmayan" bir müşterinin durumunu sağlayacak arkadaşlarınız var mı? (10 harika, en az 3).
2) daha önce de belirtildiği gibi, uzun gerçek istatistikler tekrarlanamayan bilgileri kullanır.
1) Ya öyle olur ve çalışır.
2) Ya da her şey otomatiktir ve asla çalışmaz.
Hala 1. maddedeyim ama 2. maddenin hayalini kuruyorum.)
R saldırıları açısından değil, sadece girdilerin uzaylılara benzemesi açısından.
İçinde neredeyse hiçbir piyasa olmayan (piyasa nedir ki?) - sadece aritmetik.
ML'niz kesin olarak belirtilmiş bir anda aşırı alım/aşırı satımdan girdi. Yer+zaman birliği (dalın üzerine vidalandığı)
Peki ben kimim))))
Tam tersi bir durum. Büyük uygulayıcılardan kimse R kullanmıyor. Ve insanlar BT'de son değil. Python orada çok talep görmese de, genellikle scala.
Son zamana kadar becky mailer kullandım ve pek çok kişi bunu bilmiyordu, not defteri yerine emeditor da en sık tercih değil, ama bunlar araçtır ve dil bir araçtır, ne fark eder, ne ile zanaat yapılır? Kesikler ana şeydir)))) Görünüşe göre benim küreğim sarı ve senin yeşil küreğinden daha iyi))))))
Tam olarak doğru olmasa da))))) küreklerin boyutu ve konfigürasyonu farklıdır.