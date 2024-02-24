Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2963
Gördüğüm tek seçenek, bunu tren dışında, testte optimize etmek ve MO'yu trende eğitmek. Bu, farklı tarihsel dönemlerden ortak bir şey çıkarma açısından hala biraz mantıklı
FF'nin nasıl kullanılacağı konusunda hayal gücüne çok yer var, bazı öneriler olmasına rağmen FF hazırlığı için tek bir doğru tarif olmaması üzücü.
Örneğin, denge üzerinde optimizasyon. TS, bir işlemde kârın% 90'ını gösterdi ve yüz işlemin geri kalanı yaklaşık sıfır. bu iyi bir FF mi? belki iyidir, ama bu strateji için değil. ve belki de strateji o kadar kötüdür çünkü optimizasyonda bu kadar çeşitli sonuçlar vardır.
Bu nedenle, FF modelden istenen her şeyi hesaba katmalıdır ve sorun küresel optimumun maksimize edilmesine indirgenir. ve başka bir sonuç daha çıkar - model ve FF kendi başlarına olamaz, iyi bir model uygun olmayan bir FF tarafından bozulabilir ve bunun tersi de doğrudur. yine de FF hakkında genel olarak modelden ayrı konuşmak mantıklı değildir.
merak edilen nedir? bu yüzden birkaç ay önce bu başlıkta benim de katıldığım diyaloglarda söylendi)) burada birçok kişi max/min ff'nin hiçbir şekilde olmaması gerektiğini savundu))))
ff'yi ayarladığınız gibi.... gemi yelken açacak
Hala anlamıyorsunuz: bu optimizasyonla ilgili bir şey değil - öğrenme için bir öğretmen yaratmak için bir araç.
MOE'de sadece birkaç sorun vardır ve bunlardan ilki iyi bir öğretmendir.
Ve öğretmenin kalitesi FF'nin kalitesi tarafından BELİRLENMEZ ve optimizasyonun kalitesi tarafından belirlenmez - daha önce yerel/küresel optimumdan bahsediyorduk. Örnekte zahmet etmedik ve ilk algoritmayı aldık ve onu kullandık, ki bu kesinlikle doğru.
Öğretmenin kalitesi, gelecekte tahmin gücünü kaybetmeyecek tahmincileri seçme yeteneği ile belirlenir. Ancak öğretmenin bu özelliği belirlenirken FF hiç kullanılmaz.
Hayır. Hala anlamıyorsun. Optimizasyon olmadan prensipte hiçbir MoE olamaz. Optimizasyon olmadan hiçbir şey var olamaz. Hiçbir şey.
"Akıllı öğretmen" nedir? Bu akıllı öğretmene uygunluk kriterleri nerede? Modelin öğretmene uygunluğunu değerlendireceksiniz. Uygunluk değerlendirmesi FF'dir, temel şeyleri nasıl anlayamazsınız?FF değerlendirme kriteridir. Optimizasyon, değerlendirme kriterini maksimize etmek demektir.
Sen yazarken ben de ekledim.
Ekleyeceğim.
Bir öğretmen oluştururken optimizasyonu kullanmak başka bir şeydir, modelin dışındadır.
Model parametrelerini ararken optimizasyonu kullanmak başka bir şeydir, modelin içine yerleştirilmiştir, optimizasyon seçeneğini seçebileceğiniz modeller vardır.
Sınıflandırma modelinin kullanımının değerlendirilmesi üçüncü aşamadır ve burada optimizasyon kokusu yoktur. Kendi sınıflandırma hatası tahmin sistemi vardır.
Örneğin, hata matrisi
Daha anlamlı
Hiçbir şey anlamadığınız gibi, hala anlamıyorsunuz: bu optimizasyonun kendisi ile ilgili değil - bu, öğrenmek için bir öğretmen yaratmak için bir araç.
MEB'de sadece birkaç sorun var ve bunlardan ilki zeki bir öğretmen.
Ve öğretmenin kalitesi FF'nin kalitesi tarafından BELİRLENMEZ ve optimizasyonun kalitesi tarafından belirlenmez - daha önce yerel/küresel optimumdan bahsediyorduk. Örnekte, hiç uğraşmadık ve bulabildiğimiz ilk algoritmayı alıp kullandık, ki bu kesinlikle doğru.
Bir öğretmenin kalitesi, gelecekte tahmin gücünü kaybetmeyecek tahmin edicileri seçme yeteneği ile belirlenir. Ancak bir öğretmenin bu özelliğini belirlerken FF hiç kullanılmaz.
Burada bir tür yol ayrımı var. Tartışılan konu pekiştirmeli öğrenmeye döndü ve belki de oradan tüm yaklaşımları kullanmak mantıklı. Ticarette, şimdiye kadar hiçbir şey hakkında olmadığını kanıtladı. Ya hazır örnekler kullanarak bir öğretmenle eğitim. Ya da şunun bunun bilinmeyen çapraz gergedanları, ama bunun için herhangi bir teorik aparat bile yok :)
