Ekonomik Takvim
Hindistan Mali Denge (India Fiscal Balance)
|Düşük
|₹-4.684 T
|
₹-2.807 T
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
₹-4.684 T
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Mali Denge, Hindistan hükümeti veya kamu sektörü tarafından mali kaynakların kullanımını yansıtır. Veriler, Nisan ayında başlayıp Mart ayında sona eren mali yıl için Muhasebe Genel Müdürlüğü (CGA) tarafından yayınlanır.
Mali denge, söz konusu dönemdeki devlet gelirleri ile harcamaları arasındaki farktır (borç alınan fonlar hariç). Gelirler giderleri aştığında, bütçe fazlası oluşur. Tersi durumda, açık ortaya çıkar. Bu aslında hükümetin ülke bütçesine giren paradan daha fazlasını harcadığı anlamına gelir. Bütçe açığı, ülkenin GSYİH'sının yüzdesi olarak gösterilir.
Hindistan'ın mali açığı vardır. Açıktaki azalma Hindistan rupisi için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Hindistan Mali Denge (India Fiscal Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
