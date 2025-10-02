Cari Hesap, ülke sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin verileri sistematik hale getiren ödemeler dengesinin bir parçasıdır. Mutlak değere ek olarak, Cari Hesap, ülkenin uluslararası rekabet gücünü gösteren ülkenin GSYİH'sının yüzdesi olarak da ifade edilir.

Cari Hesap, mal ve hizmetlerle ilgili tüm işlemleri ve ayrıca birincil ve ikincil geliri yansıtır. Birincil gelir, yatırım gelirini (örneğin, faiz ve temettüler) ifade eder. İkincil gelir, ülke sakinleriyle yerleşik olmayanlar arasındaki herhangi bir koşula bağlı olmayan cari transferleri ifade eder. Örneğin, bunlar merkezi hükümetten yapılan cari transferler veya dış yardımlardır.

Cari hesap fazlası, net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa yol açar. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti, bazıları ise bir güç işareti olarak yorumlar. Cari açık söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca, uzun süreli, artan dış dengesizlikler finansal krizlerin nedeni olarak görülür.

Genel olarak, cari hesabın beklenen değerden yüksek olması INR fiyatları için olumlu, beklenen değerden düşük olması da INR fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

