Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmetlerin toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, enflasyonu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Şu anda, tüketici sepeti 697 mal ve hizmeti içermektedir. Sepet şu üç gruba ayrılır: ana kalemler (gıda, mineraller, ham petrol ve doğal gaz), yakıt ve enerji (kömür, madeni yağ, enerji) ve imal edilmiş ürünler. Bu gruplara, Hindistan ekonomisindeki önemlerini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Bu ağırlıklar sırasıyla 22.62, 13.15 ve 64.23'tür.

Endeks, işlem sırasında toptan alıcılar tarafından ödenen fiili fiyatları dikkate alır. Veriler, bakanlıklar ve departmanların yanı sıra kamu ve özel şirketler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplanır. Bileşenler, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanır.

Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, perakende satış fiyatlarında ve tüketici harcamalarında kısa vadede artışa işaret eder ve bu da Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler: