TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık) (India Wholesale Price Index y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Mali Müşavirlik Ofisi (Office of the Economic Adviser)
Sektör:
Fiyatlar
Orta 0.52% -0.15%
-0.58%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.27%
0.52%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmetlerin toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, enflasyonu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Şu anda, tüketici sepeti 697 mal ve hizmeti içermektedir. Sepet şu üç gruba ayrılır: ana kalemler (gıda, mineraller, ham petrol ve doğal gaz), yakıt ve enerji (kömür, madeni yağ, enerji) ve imal edilmiş ürünler. Bu gruplara, Hindistan ekonomisindeki önemlerini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Bu ağırlıklar sırasıyla 22.62, 13.15 ve 64.23'tür.

Endeks, işlem sırasında toptan alıcılar tarafından ödenen fiili fiyatları dikkate alır. Veriler, bakanlıklar ve departmanların yanı sıra kamu ve özel şirketler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplanır. Bileşenler, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanır.

Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, perakende satış fiyatlarında ve tüketici harcamalarında kısa vadede artışa işaret eder ve bu da Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi (Yıllık) (India Wholesale Price Index y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
Tem 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
May 2025
0.39%
0.38%
0.85%
Nis 2025
0.85%
1.79%
2.05%
Mar 2025
2.05%
2.78%
2.38%
Şub 2025
2.38%
2.52%
2.31%
Oca 2025
2.31%
1.85%
2.37%
Ara 2024
2.37%
0.96%
1.89%
Kas 2024
1.89%
2.76%
2.36%
Eki 2024
2.36%
2.41%
1.84%
Eyl 2024
1.84%
1.82%
1.31%
Ağu 2024
1.31%
1.39%
2.04%
Tem 2024
2.04%
2.20%
3.36%
Haz 2024
3.36%
4.41%
2.61%
May 2024
2.61%
0.46%
1.26%
Nis 2024
1.26%
1.54%
0.53%
Mar 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
Şub 2024
0.20%
0.76%
0.27%
Oca 2024
0.27%
1.86%
0.73%
Ara 2023
0.73%
0.81%
0.26%
Kas 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
Eki 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
Eyl 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
Ağu 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
Tem 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
Haz 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
May 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
Nis 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
Mar 2023
1.34%
2.67%
3.85%
Şub 2023
3.85%
3.99%
4.73%
Oca 2023
4.73%
4.95%
4.95%
Ara 2022
4.95%
4.62%
5.85%
Kas 2022
5.85%
7.00%
8.39%
Eki 2022
8.39%
9.01%
10.70%
Eyl 2022
10.70%
10.11%
12.41%
Ağu 2022
12.41%
11.40%
13.93%
Tem 2022
13.93%
12.48%
15.18%
Haz 2022
15.18%
16.46%
15.88%
May 2022
15.88%
16.71%
15.08%
Nis 2022
15.08%
15.41%
14.55%
Mar 2022
14.55%
12.14%
13.11%
Şub 2022
13.11%
12.27%
12.96%
Oca 2022
12.96%
11.89%
13.56%
Ara 2021
13.56%
12.83%
14.23%
Kas 2021
14.23%
12.83%
12.54%
Eki 2021
12.54%
12.68%
10.66%
Eyl 2021
10.66%
13.69%
11.39%
Ağu 2021
11.39%
10.59%
11.16%
Tem 2021
11.16%
9.82%
12.07%
Haz 2021
12.07%
12.04%
12.94%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod