Ekonomik Takvim
Hindistan Ticaret Dengesi (India Trade Balance)
|Düşük
|$-26.49 B
|$-23.77 B
|
$-27.35 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$-23.99 B
|
$-26.49 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Ticaret Dengesi, söz konusu dönemdeki ihracat hacmi ve ithalat hacmi arasındaki farkı Hindistan rupisi cinsinden yansıtır. Gösterge, ülkenin ortaklarıyla olan ticaretinin yapısını yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır. Aynı zamanda ekonomik gelişmenin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.
İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.
Hindistan'ın en büyük ticaret ortakları ABD, AB ve Çin'dir. 1990'lardan bu yana, Hindistan'ın genel bir ticaret açığı vardır ve açık artma eğilimindedir.
Ticaret dengesi değerinin rupi fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Hindistan için, azalan açık olumlu olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle gösterge değerinin artışı INR fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Tersine, açıktaki artış ulusal para birimi fiyatlarını aşağıya çekebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan Ticaret Dengesi (India Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
