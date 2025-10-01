RBI Faiz Oranı Kararı, Bankanın Para Politikası Kurulu tarafından yılda altı kez yayınlanır.

Temel oran veya repo, Hindistan Merkez Bankasının ülkenin ticari bankalarına kısa vadeli krediler sağladığı faiz oranıdır. Repo oranı arttığında krediler daha pahalı hale gelir. Kural olarak, merkez bankası, ülkenin bankacılık sektöründe ve bir bütün olarak ekonominin faaliyetlerinde genişlemeye ihtiyaç duyulduğunda oranı düşürür.

Enflasyonla mücadele etmek için RBI faiz oranını yükseltebilir. Bu, ticari bankalar için daha yüksek borçlanma maliyetlerine yol açar, bu da müşterilerine kredi maliyetlerini artırır ve dolayısıyla ekonomi genelinde borçlanma daha pahalı hale gelir. Bu durum, verilen kredilerde ve tüketimde azalmaya yol açar. Bu da daha düşük enflasyona yol açacaktır.

Açıklanan repo oranının beklenen daha yüksek olması, Hindistan rupisini olumlu olarak etkileyebilir. Oranın beklenen değerden daha düşük olması ise, INR fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.

Son değerler: