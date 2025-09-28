Hindistan Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden gıda ürünlerinin perakende fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks aylık olarak hesaplanır. Hesaplama metodolojisi genel TÜFE hesaplamasına benzerdir.

Hindistan toplam TÜFE'sinin %39,05'ini oluşturan yiyecek ve içecekler, tüketici sepetinin önemli bir bölümünü oluşturur. İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı, üç nüfus kategorisi için CFPI'ı yayınlar: kırsal, kentsel ve birleşik endeks. Kentsel ve kırsal alanlara ilişkin veriler yerel istatistik ofisleri tarafından toplanır.

Hindistan'da enflasyon genellikle gıda arzındaki kesintilerden kaynaklandığı için, gıda fiyatlarındaki değişikliklerin ölçülmesi enflasyonun değerlendirilmesinde büyük önem taşır. CFPI, toptan satış fiyatlarının kullanıldığı gıda fiyat endeksinin aksine, son kullanıcı tarafından ödenen fiyatlara dayalı olarak hesaplanır. Genel TÜFE'ye benzer şekilde, CFPI artışı Hindistan rupisi için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: