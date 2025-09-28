Ekonomik Takvim
Hindistan Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık) (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)
|Düşük
|0.65%
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
0.65%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden gıda ürünlerinin perakende fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks aylık olarak hesaplanır. Hesaplama metodolojisi genel TÜFE hesaplamasına benzerdir.
Hindistan toplam TÜFE'sinin %39,05'ini oluşturan yiyecek ve içecekler, tüketici sepetinin önemli bir bölümünü oluşturur. İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı, üç nüfus kategorisi için CFPI'ı yayınlar: kırsal, kentsel ve birleşik endeks. Kentsel ve kırsal alanlara ilişkin veriler yerel istatistik ofisleri tarafından toplanır.
Hindistan'da enflasyon genellikle gıda arzındaki kesintilerden kaynaklandığı için, gıda fiyatlarındaki değişikliklerin ölçülmesi enflasyonun değerlendirilmesinde büyük önem taşır. CFPI, toptan satış fiyatlarının kullanıldığı gıda fiyat endeksinin aksine, son kullanıcı tarafından ödenen fiyatlara dayalı olarak hesaplanır. Genel TÜFE'ye benzer şekilde, CFPI artışı Hindistan rupisi için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Hindistan Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) (Aylık) (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın