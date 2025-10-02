Hindistan Mal Ticaret Dengesi, ülkenin yabancı ortaklarıyla olan ticaret akışını yansıtır. Mal Ticaret Dengesi, söz konusu dönemde ihraç edilen ve ithal edilen mallar arasındaki farktır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır. Aynı zamanda ekonomik gelişmenin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.

İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.

Hindistan'ın en büyük ticaret ortakları ABD, AB ve Çin'dir. 1990'lardan bu yana, Hindistan'ın genel bir ticaret açığı vardır ve açık artma eğilimindedir.

Ticaret dengesi değerinin rupi fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Hindistan için, azalan açık olumlu olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle gösterge değerinin artışı INR fiyatları için olumlu olarak görülebilir. Tersine, açıktaki artış ulusal para birimi fiyatlarını aşağıya çekebilir.

