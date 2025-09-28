Ekonomik Takvim
Hindistan İhracat Hacmi (India Exports)
|Düşük
|$35.10 B
|$37.91 B
|
$37.24 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$37.85 B
|
$35.10 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan İhracat Hacmi, söz konusu ayda ülkenin sakinlerinden yerleşik olmayanlara satılan malların ABD doları cinsinden değerini yansıtır. İhracat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Hindistan'ın ihracatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.
Gösterge, ülkeden ihraç edilen mallar için FOB (gemi bordasında teslim) fiyatları kullanılarak hesaplanır. Hindistan dünyanın en büyük 17. ihracatçı ülkesidir. Hindistan'ın ana ihracat kalemleri arasında rafine edilmiş petrol ürünleri, ilaçlar, değerli taşlar ve değerli metaller, makineler, araçlar, tekstil ürünleri vb. bulunur. Ana ihracat akışları şu ülkelere olur: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Çin, Büyük Britanya ve Singapur.
İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.
Dış talepteki artışla ilişkili ihracat artışı, üretimde artışa, işlerde genişlemeye neden olur ve ekonomiye sermaye çeker. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan İhracat Hacmi (India Exports)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın