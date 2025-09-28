Hindistan İhracat Hacmi, söz konusu ayda ülkenin sakinlerinden yerleşik olmayanlara satılan malların ABD doları cinsinden değerini yansıtır. İhracat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Hindistan'ın ihracatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.

Gösterge, ülkeden ihraç edilen mallar için FOB (gemi bordasında teslim) fiyatları kullanılarak hesaplanır. Hindistan dünyanın en büyük 17. ihracatçı ülkesidir. Hindistan'ın ana ihracat kalemleri arasında rafine edilmiş petrol ürünleri, ilaçlar, değerli taşlar ve değerli metaller, makineler, araçlar, tekstil ürünleri vb. bulunur. Ana ihracat akışları şu ülkelere olur: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Çin, Büyük Britanya ve Singapur.

İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.

Dış talepteki artışla ilişkili ihracat artışı, üretimde artışa, işlerde genişlemeye neden olur ve ekonomiye sermaye çeker. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler: