Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık), söz konusu aydaki imal edilmiş mal gruplarının toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, enflasyonu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Genel WPI, şu üç grubu içeren sepet için hesaplanır: ana kalemler, yakıt ve enerji ve imal edilmiş ürünler. İkinci grup 64,23 ile en büyük ağırlığa sahiptir. Fiyat istatistikleri örnekleminde yer alan ürünler, ülkedeki sanayi kuruluşlarının üretiminin en az %80'ini karşılar.

Gösterge, özel ve kamu sektörü imalat şirketlerinden veri toplayan Muhasebe Genel Müdürlüğü (CGA) tarafından derlenir. İşletme örneklemi ve araştırılan ürün grubu, değişen piyasa yapısına göre periyodik olarak güncellenir.

Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, perakende satış fiyatlarında ve tüketici harcamalarında kısa vadede artışa işaret eder ve bu da Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler: