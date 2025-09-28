TakvimBölümler

Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Mali Müşavirlik Ofisi (Office of the Economic Adviser)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 2.55% 2.41%
2.05%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.93%
2.55%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık), söz konusu aydaki imal edilmiş mal gruplarının toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, enflasyonu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Genel WPI, şu üç grubu içeren sepet için hesaplanır: ana kalemler, yakıt ve enerji ve imal edilmiş ürünler. İkinci grup 64,23 ile en büyük ağırlığa sahiptir. Fiyat istatistikleri örnekleminde yer alan ürünler, ülkedeki sanayi kuruluşlarının üretiminin en az %80'ini karşılar.

Gösterge, özel ve kamu sektörü imalat şirketlerinden veri toplayan Muhasebe Genel Müdürlüğü (CGA) tarafından derlenir. İşletme örneklemi ve araştırılan ürün grubu, değişen piyasa yapısına göre periyodik olarak güncellenir.

Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, perakende satış fiyatlarında ve tüketici harcamalarında kısa vadede artışa işaret eder ve bu da Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - İmal Edilmiş Ürünler (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
2.55%
2.41%
2.05%
Tem 2025
2.05%
1.63%
2.04%
May 2025
2.04%
2.71%
2.62%
Nis 2025
2.62%
3.49%
3.07%
Mar 2025
3.07%
2.96%
2.86%
Şub 2025
2.86%
2.10%
2.51%
Oca 2025
2.51%
2.10%
2.14%
Ara 2024
2.14%
2.34%
2.00%
Kas 2024
2.00%
1.93%
1.50%
Eki 2024
1.50%
0.28%
1.00%
Eyl 2024
1.00%
0.56%
1.22%
Ağu 2024
1.22%
0.99%
1.58%
Tem 2024
1.58%
1.03%
1.43%
Haz 2024
1.43%
0.18%
0.78%
May 2024
0.78%
-0.63%
-0.42%
Nis 2024
-0.42%
0.07%
-0.85%
Mar 2024
-0.85%
0.40%
-1.27%
Şub 2024
-1.27%
-0.10%
-1.13%
Oca 2024
-1.13%
-0.19%
-0.71%
Ara 2023
-0.71%
-1.78%
-0.64%
Kas 2023
-0.64%
-0.45%
-1.13%
Eki 2023
-1.13%
0.10%
-1.34%
Eyl 2023
-1.34%
-2.33%
-2.37%
Ağu 2023
-2.37%
-3.47%
-2.51%
Tem 2023
-2.51%
-3.04%
-2.71%
Haz 2023
-2.71%
-2.27%
-2.97%
May 2023
-2.97%
-2.28%
-2.42%
Nis 2023
-2.42%
-2.15%
-0.77%
Mar 2023
-0.77%
0.56%
1.94%
Şub 2023
1.94%
2.07%
2.99%
Oca 2023
2.99%
4.35%
3.37%
Ara 2022
3.37%
3.07%
3.59%
Kas 2022
3.59%
3.03%
4.42%
Eki 2022
4.42%
4.96%
6.34%
Eyl 2022
6.34%
7.55%
7.51%
Ağu 2022
7.51%
9.08%
8.16%
Tem 2022
8.16%
9.53%
9.19%
Haz 2022
9.19%
9.16%
10.11%
May 2022
10.11%
10.14%
10.85%
Nis 2022
10.85%
11.67%
10.71%
Mar 2022
10.71%
9.60%
9.84%
Şub 2022
9.84%
8.42%
9.42%
Oca 2022
9.42%
9.81%
10.62%
Ara 2021
10.62%
11.77%
11.92%
Kas 2021
11.92%
11.84%
12.04%
Eki 2021
12.04%
11.60%
11.41%
Eyl 2021
11.41%
12.18%
11.39%
Ağu 2021
11.39%
11.87%
11.20%
Tem 2021
11.20%
10.06%
10.88%
Haz 2021
10.88%
11.67%
10.83%
123
