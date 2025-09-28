Markit Hizmet PMI, söz konusu aydaki Hindistan'ın hizmet sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, Hindistan'ın hizmet sektöründeki yaklaşık 400 özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır. Örneklem, tüketici, ulaşım, bilgilendirme, finans, iletişim, sigorta ve emlak hizmetleri sunan şirketleri içerir.

Satın almalar şirketin hizmet üretimi faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: iş faaliyeti, yeni siparişler, bekleyen siparişler, girdi ve çıktı fiyatları, istihdam, üretim vb.

Katılımcılardan yukarıdaki değişkenler için göreceli değerlendirme yapmaları istenir: durum iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmediği mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Hizmet PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm sektörü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Endeks, hizmet sektörü aktivitesinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak da hizmet eder. PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

