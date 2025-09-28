TakvimBölümler

S&P Global Hindistan Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 62.9 59.9
60.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
61.3
62.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Markit Hizmet PMI, söz konusu aydaki Hindistan'ın hizmet sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, Hindistan'ın hizmet sektöründeki yaklaşık 400 özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır. Örneklem, tüketici, ulaşım, bilgilendirme, finans, iletişim, sigorta ve emlak hizmetleri sunan şirketleri içerir.

Satın almalar şirketin hizmet üretimi faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: iş faaliyeti, yeni siparişler, bekleyen siparişler, girdi ve çıktı fiyatları, istihdam, üretim vb.

Katılımcılardan yukarıdaki değişkenler için göreceli değerlendirme yapmaları istenir: durum iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmediği mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Hizmet PMI, ekonomistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm sektörü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Endeks, hizmet sektörü aktivitesinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak da hizmet eder. PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Hindistan Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
62.9
59.9
60.5
Tem 2025
60.5
59.2
60.4
Haz 2025
60.4
58.5
58.8
May 2025
58.8
58.3
58.7
Nis 2025
58.7
60.2
58.5
Mar 2025
58.5
60.3
59.0
Şub 2025
59.0
59.6
56.5
Oca 2025
56.5
60.1
59.3
Ara 2024
59.3
60.6
58.4
Kas 2024
58.4
57.5
58.5
Eki 2024
58.5
57.8
57.7
Eyl 2024
57.7
62.0
60.9
Ağu 2024
60.9
60.6
60.3
Tem 2024
60.3
61.4
60.5
Haz 2024
60.5
61.8
60.2
May 2024
60.2
61.8
60.8
Nis 2024
60.8
61.9
61.2
Mar 2024
61.2
60.9
60.6
Şub 2024
60.6
59.7
61.8
Oca 2024
61.8
58.8
59.0
Ara 2023
59.0
57.7
56.9
Kas 2023
56.9
59.8
58.4
Eki 2023
58.4
60.7
61.0
Eyl 2023
61.0
61.3
60.1
Ağu 2023
60.1
60.5
62.3
Tem 2023
62.3
59.9
58.5
Haz 2023
58.5
61.7
61.2
May 2023
61.2
60.0
62.0
Nis 2023
62.0
58.7
57.8
Mar 2023
57.8
58.4
59.4
Şub 2023
59.4
57.9
57.2
Oca 2023
57.2
57.5
58.5
Ara 2022
58.5
55.8
56.4
Kas 2022
56.4
54.7
55.1
Eki 2022
55.1
55.8
54.3
Eyl 2022
54.3
56.4
57.2
Ağu 2022
57.2
57.4
55.5
Tem 2022
55.5
59.2
59.2
Haz 2022
59.2
58.5
58.9
May 2022
58.9
55.8
57.9
Nis 2022
57.9
52.7
53.6
Mar 2022
53.6
51.6
51.8
Şub 2022
51.8
53.5
51.5
Oca 2022
51.5
56.8
55.5
Ara 2021
55.5
58.3
58.1
Kas 2021
58.1
56.9
58.4
Eki 2021
58.4
56.0
55.2
Eyl 2021
55.2
51.1
56.7
Ağu 2021
56.7
43.2
45.4
Tem 2021
45.4
43.7
41.2
