Cari Hesap, ülke sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin verileri sistematik hale getiren ödemeler dengesinin bir parçasıdır.

Hindistan Cari Hesap, net ticaret dengesi (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), net faktör geliri (faiz, temettü vb.) ve net transfer ödemelerinin (örn. yabancı bağışlar) toplamı olarak hesaplanır. Bu göstergelerin en kapsamlısı olan ödemeler dengesi ile karşılaştırıldığında cari hesap, sermaye ithalatı ve ihracatı kaynaklı nakit akışlarını ve altın ve döviz rezervlerindeki dalgalanmaları içermez.

Cari hesap fazlası, net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa yol açar. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti, bazıları ise bir güç işareti olarak yorumlar. Cari açık söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca, uzun süreli, artan dış dengesizlikler finansal krizlerin nedeni olarak görülür.

Genel olarak, cari hesabın beklenen değerden yüksek olması INR fiyatları için olumlu, beklenen değerden düşük olması da INR fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: