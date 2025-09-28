TakvimBölümler

Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Gıda (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Food y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Mali Müşavirlik Ofisi (Office of the Economic Adviser)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -3.06% 0.18%
-6.29%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.53%
-3.06%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) Gıda (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici gıda sepetinin toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, gıda enflasyonunu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Endeks, İmalat bölümündeki gıda grubu ile ana kalemler bölümündeki ilgili grubun kümülatif WPI değeri üzerinden hesaplanır. Bu nedenle, türetilmiş bir endekstir. Bileşenler, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanır.

Endeks, işlem sırasında toptan alıcılar tarafından ödenen fiili fiyatları dikkate alır. Veriler, bakanlıklar ve departmanların yanı sıra kamu ve özel şirketler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplanır. Sepetteki ürünlere ayrı ayrı olarak, Hindistan ekonomisindeki önemlerini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Sepetin bileşimi, tüketimin gerçek yapısını yansıtmak adına periyodik olarak gözden geçirilir.

Gıda toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da INR fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Gıda (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Food y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
Tem 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
May 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
Nis 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
Mar 2025
1.57%
5.70%
3.38%
Şub 2025
3.38%
6.63%
5.88%
Oca 2025
5.88%
9.43%
8.47%
Ara 2024
8.47%
5.48%
8.63%
Kas 2024
8.63%
8.08%
13.54%
Eki 2024
13.54%
6.44%
11.53%
Eyl 2024
11.53%
6.33%
3.11%
Ağu 2024
3.11%
6.12%
3.45%
Tem 2024
3.45%
8.54%
10.87%
Haz 2024
10.87%
8.36%
9.82%
May 2024
9.82%
5.94%
7.74%
Nis 2024
7.74%
6.01%
6.88%
Mar 2024
6.88%
6.10%
6.95%
Şub 2024
6.95%
6.16%
6.85%
Oca 2024
6.85%
4.78%
9.38%
Ara 2023
9.38%
4.72%
8.18%
Kas 2023
8.18%
8.99%
2.53%
Eki 2023
2.53%
10.32%
3.35%
Eyl 2023
3.35%
8.43%
10.60%
Ağu 2023
10.60%
20.21%
14.25%
Tem 2023
14.25%
3.95%
1.32%
Haz 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
May 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
Nis 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
Mar 2023
2.32%
3.65%
3.81%
Şub 2023
3.81%
7.11%
2.38%
Oca 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
Ara 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
Kas 2022
1.07%
3.77%
8.33%
Eki 2022
8.33%
9.22%
11.03%
Eyl 2022
11.03%
11.64%
12.37%
Ağu 2022
12.37%
6.75%
10.77%
Tem 2022
10.77%
17.74%
14.39%
Haz 2022
14.39%
14.81%
12.34%
May 2022
12.34%
8.10%
8.35%
Nis 2022
8.35%
7.43%
8.06%
Mar 2022
8.06%
4.52%
8.19%
Şub 2022
8.19%
6.78%
10.33%
Oca 2022
10.33%
11.19%
9.56%
Ara 2021
9.56%
8.87%
4.88%
Kas 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
Eki 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
Eyl 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
Ağu 2021
-1.29%
-1.46%
0.00%
Tem 2021
0.00%
0.94%
3.09%
Haz 2021
3.09%
3.84%
4.31%
123
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

