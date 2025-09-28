Ekonomik Takvim
Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Gıda (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Food y/y)
|Düşük
|-3.06%
|0.18%
|
-6.29%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.53%
|
-3.06%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) Gıda (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici gıda sepetinin toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, gıda enflasyonunu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.
Endeks, İmalat bölümündeki gıda grubu ile ana kalemler bölümündeki ilgili grubun kümülatif WPI değeri üzerinden hesaplanır. Bu nedenle, türetilmiş bir endekstir. Bileşenler, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanır.
Endeks, işlem sırasında toptan alıcılar tarafından ödenen fiili fiyatları dikkate alır. Veriler, bakanlıklar ve departmanların yanı sıra kamu ve özel şirketler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplanır. Sepetteki ürünlere ayrı ayrı olarak, Hindistan ekonomisindeki önemlerini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Sepetin bileşimi, tüketimin gerçek yapısını yansıtmak adına periyodik olarak gözden geçirilir.Gıda toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da INR fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan Toptan Satış Fiyat Endeksi - Gıda (Yıllık) (India Wholesale Price Index - Food y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın