Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) Gıda (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici gıda sepetinin toptan satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks, gıda enflasyonunu değerlendirmek için aylık olarak hesaplanır.

Endeks, İmalat bölümündeki gıda grubu ile ana kalemler bölümündeki ilgili grubun kümülatif WPI değeri üzerinden hesaplanır. Bu nedenle, türetilmiş bir endekstir. Bileşenler, şu anda 2011-2012 olarak ayarlanmış olan baz döneme göre hesaplanır.

Endeks, işlem sırasında toptan alıcılar tarafından ödenen fiili fiyatları dikkate alır. Veriler, bakanlıklar ve departmanların yanı sıra kamu ve özel şirketler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan toplanır. Sepetteki ürünlere ayrı ayrı olarak, Hindistan ekonomisindeki önemlerini yansıtan farklı ağırlıklar verilir. Sepetin bileşimi, tüketimin gerçek yapısını yansıtmak adına periyodik olarak gözden geçirilir.

Son değerler:

açıklanan veri beklenti

Gıda toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, nihai tüketiciler tarafından alınan perakende fiyatlarında değişikliklere yol açabileceği için, endeks tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, toptan satış fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin bilgiler, çeşitli kuruluşlar tarafından ödemelerin endekslenmesi ve revize edilmesi için kullanılır. Endeks değerinin artışı, tüketici harcamalarında artışa işaret eder ve bu da INR fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.