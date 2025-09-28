TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Hindistan Sanayi Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Sektör:
İş
Düşük 2.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.1%
2.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Sanayi Üretimi Endeksi (IIP) FYTD (Yıllık), mali yılın başlangıcından (1 Nisan) söz konusu tarihe kadar imal edilmiş mal hacminin ve sanayi sektörü faaliyetinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Endeks madencilik, imalat ve enerji şirketlerinin üretim hacmini kapsar.

Göstergenin hesaplanmasında, üretim hacimleri değer cinsinden, yani üretilen ürünlerin değeri biçiminde kullanılır. Malların üretimi bir aydan daha fazla sürerse (örneğin arabalar), bu mallar 'devam eden işler' olarak muhasebeleştirilir. Bu, nicel veriler toplanırken meydana gelen ani artışları önler. Katma değer bazında üretim hacmi hesabı yapılırken deflatör kullanılır.

Sanayi Üretimi bileşik bir göstergedir: nihai gösterge değeri, Hindistan sanayilerinin ayrı ayrı üretim hacmi değerleri kullanılarak hesaplanır. Endeks, gösterge seviyesi 100 olarak kabul edilen baz döneme (2011-2012) göre hesaplanır. Ayrıca, baz yıla dayalı olarak, her sektöre belirli bir ağırlık atanır ve bu ağırlıklar, teknolojik gelişme, ekonomik reformlar ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak sektörün yapısındaki ve bileşimindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilir.

Verileri toplamak adına kaynak ajansları, belirli mal grupları için üretim şirketlerini seçer. Ajanslar Hindistan Bakanlıkları ve devlet daireleridir, toplanan verileri İstatistik Bakanlığının çalışma grubuna sağlarlar.

Göstergenin yayınlanması, ülke ekonomisinin etkinliğini ve yönünü yansıttığı için ekonomistler ve analistler tarafından dikkatle izlenir. Mevcut ve önceki yıla ait benzer dönem verilerinin karşılaştırılması, ülke ekonomisi için mali yıl sonuçlarının tahmin edilmesine olanak sağlar. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Sanayi Üretimi (Mali Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Haz 2025
2.3%
May 2025
N/D
3.7%
4.0%
Mar 2025
4.0%
4.0%
4.1%
Şub 2025
4.1%
4.0%
4.2%
Oca 2025
4.2%
3.9%
4.0%
Ara 2024
4.0%
4.2%
4.1%
Kas 2024
4.1%
4.1%
4.0%
Eki 2024
4.0%
3.5%
4.0%
Eyl 2024
4.0%
3.7%
4.2%
Ağu 2024
4.2%
4.6%
5.2%
Tem 2024
5.2%
4.7%
5.2%
Haz 2024
5.2%
4.8%
5.4%
May 2024
5.4%
5.6%
5.8%
Nis 2024
5.8%
5.8%
Mar 2024
5.8%
6.0%
5.9%
Şub 2024
5.9%
5.3%
5.9%
Oca 2024
5.9%
5.4%
6.1%
Ara 2023
6.1%
5.8%
6.4%
Kas 2023
6.4%
6.5%
6.9%
Eki 2023
6.9%
6.1%
6.0%
Eyl 2023
6.0%
5.5%
6.1%
Ağu 2023
6.1%
4.7%
4.8%
Tem 2023
4.8%
4.7%
4.5%
Haz 2023
4.5%
5.0%
4.8%
May 2023
4.8%
5.1%
5.1%
Mar 2023
5.1%
5.2%
5.5%
Şub 2023
5.5%
5.2%
5.4%
Oca 2023
5.4%
5.3%
5.4%
Ara 2022
5.4%
5.8%
5.5%
Kas 2022
5.5%
6.7%
5.3%
Eki 2022
5.3%
8.3%
7.0%
Eyl 2022
7.0%
10.1%
7.7%
Ağu 2022
7.7%
11.5%
10.0%
Tem 2022
10.0%
11.9%
12.7%
Haz 2022
12.7%
11.8%
12.9%
May 2022
12.9%
12.3%
11.3%
Mar 2022
11.3%
13.7%
12.5%
Şub 2022
12.5%
15.4%
13.7%
Oca 2022
13.7%
17.7%
15.2%
Ara 2021
15.2%
20.7%
17.4%
Kas 2021
17.4%
24.8%
20.0%
Eki 2021
20.0%
36.1%
23.5%
Eyl 2021
23.5%
58.8%
28.6%
Ağu 2021
28.6%
68.2%
34.1%
Tem 2021
34.1%
34.9%
45.0%
Haz 2021
45.0%
40.6%
68.8%
May 2021
68.8%
-11.8%
-8.6%
Mar 2021
-8.6%
-13.6%
-11.3%
Şub 2021
-11.3%
-15.6%
-12.2%
Oca 2021
-12.2%
-18.3%
-13.5%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod