Sanayi Üretimi Endeksi (IIP) FYTD (Yıllık), mali yılın başlangıcından (1 Nisan) söz konusu tarihe kadar imal edilmiş mal hacminin ve sanayi sektörü faaliyetinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Endeks madencilik, imalat ve enerji şirketlerinin üretim hacmini kapsar.

Göstergenin hesaplanmasında, üretim hacimleri değer cinsinden, yani üretilen ürünlerin değeri biçiminde kullanılır. Malların üretimi bir aydan daha fazla sürerse (örneğin arabalar), bu mallar 'devam eden işler' olarak muhasebeleştirilir. Bu, nicel veriler toplanırken meydana gelen ani artışları önler. Katma değer bazında üretim hacmi hesabı yapılırken deflatör kullanılır.

Sanayi Üretimi bileşik bir göstergedir: nihai gösterge değeri, Hindistan sanayilerinin ayrı ayrı üretim hacmi değerleri kullanılarak hesaplanır. Endeks, gösterge seviyesi 100 olarak kabul edilen baz döneme (2011-2012) göre hesaplanır. Ayrıca, baz yıla dayalı olarak, her sektöre belirli bir ağırlık atanır ve bu ağırlıklar, teknolojik gelişme, ekonomik reformlar ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak sektörün yapısındaki ve bileşimindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak gözden geçirilir.

Verileri toplamak adına kaynak ajansları, belirli mal grupları için üretim şirketlerini seçer. Ajanslar Hindistan Bakanlıkları ve devlet daireleridir, toplanan verileri İstatistik Bakanlığının çalışma grubuna sağlarlar.

Göstergenin yayınlanması, ülke ekonomisinin etkinliğini ve yönünü yansıttığı için ekonomistler ve analistler tarafından dikkatle izlenir. Mevcut ve önceki yıla ait benzer dönem verilerinin karşılaştırılması, ülke ekonomisi için mali yıl sonuçlarının tahmin edilmesine olanak sağlar. Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması Hindistan rupisi fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

