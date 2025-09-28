TakvimBölümler

Hindistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (India Consumer Price Index (CPI) y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Sektör:
Fiyatlar
Orta 2.07%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.78%
2.07%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Hindistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Fiyat bilgileri, özel ve kamu şirketlerde çalışan ülke sakinlerine (kentsel alanlarda yaşayan) yönelik aylık anket aracılığıyla toplanır.

Endeks, bileşimi Hintli hanehalklarının tüketim yapısını yansıtan tüketici sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarına dayalı olarak hesaplanır.

Mal ve hizmet sepeti, ülkedeki mevcut ekonomik, teknolojik ve kültürel değişimlere bağlı olarak yılda en az bir kez gözden geçirilir. Sepetteki her bir öğe için fiyat değişikliklerine sabit bir ağırlık kümesi uygulanır (sepet öğesinin ağırlığı, tipik hanehalkı bütçesi için önemini yansıtır). Bir ürün markası artık mağazalarda sunulmadığında, temsiliyetini korumak adına fiyat olarak o ürüne en yakın ve kalite olarak karşılaştırılabilir olan ürün sepete eklenir.

TÜFE hesaplamasına sahibince kullanılan mülke yapılan harcamalar (teknik işler) ve vergiler dahil değildir. Ancak, faturalar, küçük ev onarımları ve şebeke sistemlerinin bakımı endekse dahil edilir.

Tüketici Fiyat Endeksi, ülkedeki enflasyonun ve ekonominin durumunun değerlendirilmesi adına önemli bir göstergedir. Bu endeks faiz oranlarını, vergi teşviklerini, ücretleri ve devlet yardımlarını etkileyebilir. Enflasyonun bir ölçüsü olan TÜFE, Hindistan rupisinin değeri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. TÜFE artışı INR fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (India Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
2.07%
Tem 2025
N/D
Haz 2025
N/D
2.33%
2.82%
May 2025
2.82%
4.31%
Oca 2025
4.31%
6.19%
5.22%
Ara 2024
5.22%
4.63%
5.48%
Kas 2024
5.48%
4.50%
6.21%
Eki 2024
6.21%
4.70%
5.49%
Eyl 2024
5.49%
4.39%
3.65%
Ağu 2024
3.65%
4.46%
3.54%
Tem 2024
3.54%
5.12%
5.08%
Haz 2024
5.08%
5.15%
4.75%
May 2024
4.75%
5.30%
4.83%
Nis 2024
4.83%
4.55%
4.85%
Mar 2024
4.85%
5.86%
5.09%
Şub 2024
5.09%
4.74%
5.10%
Oca 2024
5.10%
7.06%
5.69%
Ara 2023
5.69%
7.55%
5.55%
Kas 2023
5.55%
6.08%
4.87%
Eki 2023
4.87%
4.96%
5.02%
Eyl 2023
5.02%
6.95%
6.83%
Ağu 2023
6.83%
6.06%
7.44%
Tem 2023
7.44%
4.45%
4.81%
Haz 2023
4.81%
4.40%
4.25%
May 2023
4.25%
5.09%
4.70%
Nis 2023
4.70%
5.96%
5.66%
Mar 2023
5.66%
6.39%
6.44%
Şub 2023
6.44%
6.04%
6.52%
Oca 2023
6.52%
5.71%
5.72%
Ara 2022
5.72%
6.23%
5.88%
Kas 2022
5.88%
6.92%
6.77%
Eki 2022
6.77%
7.28%
7.41%
Eyl 2022
7.41%
7.42%
7.00%
Ağu 2022
7.00%
7.57%
6.71%
Tem 2022
6.71%
7.65%
7.01%
Haz 2022
7.01%
7.12%
7.04%
May 2022
7.04%
6.36%
7.79%
Nis 2022
7.79%
5.51%
6.95%
Mar 2022
6.95%
5.62%
6.07%
Şub 2022
6.07%
6.51%
6.01%
Oca 2022
6.01%
6.78%
5.59%
Ara 2021
5.59%
6.25%
4.91%
Kas 2021
4.91%
5.31%
4.48%
Eki 2021
4.48%
4.61%
4.35%
Eyl 2021
4.35%
6.81%
5.30%
Ağu 2021
5.30%
3.85%
5.59%
Tem 2021
5.59%
4.92%
6.26%
Haz 2021
6.26%
7.64%
6.30%
May 2021
6.30%
4.02%
4.29%
Nis 2021
4.29%
5.02%
5.52%
123
