Hindistan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Fiyat bilgileri, özel ve kamu şirketlerde çalışan ülke sakinlerine (kentsel alanlarda yaşayan) yönelik aylık anket aracılığıyla toplanır.

Endeks, bileşimi Hintli hanehalklarının tüketim yapısını yansıtan tüketici sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarına dayalı olarak hesaplanır.

Mal ve hizmet sepeti, ülkedeki mevcut ekonomik, teknolojik ve kültürel değişimlere bağlı olarak yılda en az bir kez gözden geçirilir. Sepetteki her bir öğe için fiyat değişikliklerine sabit bir ağırlık kümesi uygulanır (sepet öğesinin ağırlığı, tipik hanehalkı bütçesi için önemini yansıtır). Bir ürün markası artık mağazalarda sunulmadığında, temsiliyetini korumak adına fiyat olarak o ürüne en yakın ve kalite olarak karşılaştırılabilir olan ürün sepete eklenir.

TÜFE hesaplamasına sahibince kullanılan mülke yapılan harcamalar (teknik işler) ve vergiler dahil değildir. Ancak, faturalar, küçük ev onarımları ve şebeke sistemlerinin bakımı endekse dahil edilir.

Tüketici Fiyat Endeksi, ülkedeki enflasyonun ve ekonominin durumunun değerlendirilmesi adına önemli bir göstergedir. Bu endeks faiz oranlarını, vergi teşviklerini, ücretleri ve devlet yardımlarını etkileyebilir. Enflasyonun bir ölçüsü olan TÜFE, Hindistan rupisinin değeri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. TÜFE artışı INR fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

