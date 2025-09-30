Hindistan Dış Borç, ülkenin yabancı alacaklılara olan tüm borçlarının toplam miktarını yansıtır. Borçlular Hindistan'ın merkezi hükümeti, yerel yönetimleri, şirketleri ve vatandaşları olabilir. Borç verenler özel ticari bankalar, yabancı hükümetler veya IMF gibi uluslararası finans kuruluşları olabilir.

Hindistan'ın dış borcuna ilişkin bilgiler, dörtte bir gecikmeyle üç ayda bir yayınlanıyor. İlk iki çeyreğe ilişkin istatistikler Hindistan Merkez Bankası tarafından, son iki çeyreğe ilişkin istatistikler de Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanır. Buna ek olarak, hükümet yıllık olarak ülkenin dış borcunun ayrıntılı istatistiksel analizini de yayınlar.

İstatistik verileri hem uzun hem de kısa vadeli yükümlülükleri içerir. Ayrıca, ayrıntılı veriler borç türüne göre bir liste sunar: çok taraflı, iki taraflı, IMF borcu, ihracat kredisi, ticari borçlanma, yerleşik olmayanlardan mevduatlar vb.

Dış borcun azalması, ulusal para biriminin fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilecek olumlu bir faktör olarak kabul edilir. Tersine, borç artışı olumsuz olarak görülebilir.

Son değerler: