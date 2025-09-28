Hindistan İthalat Hacmi, söz konusu ayda ithal edilen malların ABD doları cinsinden değerini yansıtır. İhracat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Hindistan'ın ihracatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.

Hindistan ithalatının ana kalemleri arasında ham petrol, altın, kömür, makine ve telefonlar yer alır. Çoğu ürün Çin, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'tan ithal edilir. İthalat, hükümetin "Hindistan'da Üret" girişimiyle bağlantılı olarak son yıllarda düşme eğilimindedir.

İhraç ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal eden bir ülkenin ticaret açığı vardır. Ancak, ithalat hacmi değerinin rupi fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Bütün bunlar ilgili doğrultuda rupi fiyatlarını etkileyebilir.

İthalat işlemlerinde alıcı, malları ödemek üzere döviz satın almak zorundadır, bu nedenle ithalatın artışı rupi fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Tersine, ithalat değerinin beklenen değerden daha düşük olması, INR fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: